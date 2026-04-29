Африканский Корпус. Неудавшийся переворот в Малли

Африканский корпус: пара слов о чести русского солдата

То, что сейчас происходит в маленьком, но очень важном африканском государстве Мали, имеет две стороны. Это триумф и это поражение.

Триумф русского оружия и поражение официальной информационно-идеологической повестки.

Ну, для начала, о том, что именно там происходит, наши люди из официальных источников узнают чуть меньше, чем ничего.

Вместо родной инфрмационки им об этом сообщают все, кому не лень. И огромная часть этих «всех» либо откровенно работает на врага, либо просто безответственно хайпуют и шатают страну. В связи с чем уже вовсю пошла информация чуть ли не о поражении нашего Африканского корпуса и его бегстве из страны. Что, мягко говоря, не соответствует действительности.

А сейчас я приведу вам информацию от самого Африканского корпуса. И это самая достоверная официальная информация, которая есть на данный момент. Цитирую:

Официальное заявление «Африканского корпуса» Вооруженных сил России касаемо ситуации в Мали.

МАЛИ

Вчера, около 5:30 25 апреля 2026 г. террористические группировки «Фронт освобождения Азавада» и «Аль-Каида исламского Магриба», подготовленные западными спецслужбами масштабными силами (ориентировочно 10–12 тыс. чел.) предприняли попытку государственного переворота в Мали.

Осуществлены попытки захватить в столице ключевые объекты, в первую очередь президентский дворец. Кроме того, атакованы крупные города страны (Гао, Кидаль, Кати и Севаре) с целью захвата зданий городских администраций. В районах городов Кидаль и Гао в нападении на государственные объекты и подразделения правительственных сил участвовали украинские и европейские наемники в Африке, которые применяли ПЗРК западного образца типа «Стингер» и «Мистраль»

Благодаря мужеству и героизму военнослужащих Африканского Корпуса Вооруженных Сил России удалось предотвратить в Мали «сирийский сценарий».

Африканский Корпус удержал все значимые позиции и аэродромы, отразил атаки террористов, а также оказал поддержку союзникам в г. Кати.

Умелыми действиям бойцов и офицеров Корпуса оказана поддержка, в т.ч с воздуха, малийских войск, которые недопустили захвата президентского дворца и ключевых обьектов в Бамако.

Потери боевиков составили более 1000 террористов (в г. Бамако – более 200 чел., н.п. Гао – 500 чел., н.п. Кати – 300 чел., н.п. Кидаль - 200 чел.), более 100 ед. автомобильной техники.

Африканский Корпус ВС РФ – это гордость России на Африканском континенте.

Эффективными действиями военнослужащих АК, плечом к плечу с малийской армией отразивших масштабное нападение на линии боевого соприкосновения протяженностью свыше 2000 км, приостановлена тщательно подготовленная западными спецслужбами попытка насильственного свержения власти и демонстрации «неспособности» России вслед за Сирией защитить своих стратегических партнеров на Африканском континенте.

Россиянам непонятна позиция Посольства РФ в Мали и МИДа в целом, на сайтах которого не представлена никакая информация о событиях в стране и героических действиях солдат Российский Федерации, обеспечивших устойчивость действующей власти.

Комплексные действия наших солдат и офицеров в сложных условиях скоординированных действий бандформирований под руководством западных и украинских инструкторов позволили сорвать планы противника по осуществлению госпереворота и обеспечить устойчивость управления страной.

В настоящее время 926.04.2026) обстановка в Мали остается тяжелой. К сожалению, есть раненные среди военнослужащих Африканского Корпуса. Им оказывается вся необходимая помощь и производится эвакуация. Личный состав готов и продолжает выполнять поставленные задачи.

ОСМЕЛИВШИЙСЯ ПОБЕЖДАЕТ!

Вот так. Не сильно похоже на поражение, верно? – говорит Павел Кухмистров

Но узнали мы об этом не от госмедиа, со всеми их мощными транслирующими ресурсами, а от людей, как всегда без чьей-либо поддержки прорывающих информационную блокаду нашей страны. Изумительно, не правда ли?

Если кто не понял, то произошло следующее: Африканский Корпус МО РФ сыграл главную роль в отражении атаки боевиков, поддерживаемых западными инструкторами и украинскими наёмниками, с использованием западного оружия и информационной поддержки. По факту наша Армия не допустила сирийского сценария в Мали. Более того: Африканский корпус смог ещё и организовать эффективное противодействие малийских подразделений боевикам, чего не получилось в Сирии. Да, именно так: наиболее боеспособными оказались подготовленные российскими инструкторами подразделения малийской армии, в частности президентской гвардии – они не побежали, не побросали оружие, а приняли бой и навешали американским цепным псам (африканским и украинским). При минимальных потерях наших бойцов. Которые, увы, есть, но действительно очень малы, и это тоже триумф нашего Африканского корпуса.

Эти бойцы - гордость России.

Но как же им воздают честь? Да никак. Максимально непонятна позиция не только нашего официального информационного блока, но и тем более позиция нашего МИДа. Который ещё вчера выпустил заявление, где просто восхвалял армию Мали, но не слова не сказал о наших бойцах. Которые совершили подвиг. Которые перед лицом многократно происходящей армии натасканного НАТОвцами и украинцами исламистского зверья (которое шло резать головы женщинам и детям) просто обнулили поползновения США и Франции. Которые мечтают вернуть себе возможность грабить регион. И которые, на фоне экономического кризиса, вбухивают огромные деньги в африканскую и украинскую авантюры.

Так, может, всё-таки начать уважать честь русского солдата?

Павел Кухмиров, Донецк (специально для РИА «Катюша»).

Заявление МИДа:



А это африканская армия по заявлению нашего мида https://web.telegram.org/a/#-1002345476680 А это африканская армия? А почему на русском говорят? А это африканская армия и тоже на русском говорят? Белые негры? Откуда? И это тоже африканская армия, и тоже на русском говорят. Поразительно.

https://t.me/KorpusAfrica2/216

Малийская армия оказывается вот какая Малийская армия оказывается вот какая

Юрий Подоляка

Солдаты «Африканского Корпуса» после ожесточенных боев 25 апреля, похоронив убитых и отправив в госпиталь раненых, из официального сообщения нашего посольства в МАЛИ, вдруг с удивлением узнали, что дружную атаку тысяч джихадистов отбили исключительно «доблестные вооруженные силы МАЛИ».

Россиянам (судя по постам в соцсетях) непонятна позиция Посольства РФ в Мали и МИДа в целом, на сайтах которого не представлена никакая информация о событиях в стране и героических действиях «Африканского Корпуса».

Как мне кажется (чисто по человечески), исходя из такой их позиции, было бы правильно не отвлекать больше подразделения Корпуса на охрану посольства РФ в республике МАЛИ. И возложить эту почетную роль на «доблестные вооруженные силы МАЛИ».

И тогда в недалеком уже уверен будущем, когда господина посла возьмут в плен (а это без вариантов в этом случае), годика через два три (если господину послу повезет) части «Африканского корпуса» (не вооруженные силы МАЛИ), возможно, его освободят. Кстати, опыт у них уже есть.

А если без сарказма, я пытаюсь понять а вот нахрена так себя вести? Зачем унижать парней, которые героически сражаются и Вас (господин посол) защищают? Реально не понимаю. Неужели Вы (господин посол) не понимаете, что тем самым вы оскорбили (своим пренебрежением) пацанов, большая часть которых еще недавно защищали страну на СВО?

И которые сейчас защищают интересы своей Родины вдали от ее границ. И Вас в т.ч. тоже вчера защитили.

Особо стоит сделать акцент на упоминании того, что непонятна позиции МИД, который вчера в своих заявлениях упоминал «мужество» малийских военных и полностью упустил роль и заслуги военнослужащих России. В очередной раз по непонятной причине замалчиваются успехи и победы российских бойцов на дальних рубежах. Может быть МИД просто стыдиться делать рекламу своей стране на международной арене, или пишет так из-за опасения «кабы чего не вышло». В итоге комментировать поведение дипломатов вынуждено подразделение, чьи бойцы все прошедшие сутки находились на острие и дали бой превосходящему по числу противнику. - отмечают на канале "Специального назначения"

Почему ни слова об «Африканском корпусе»? Они официально представляют МО в регионе, это не ЧВК, почему снова надо играть в «ихтамнеты», парни герои, спасибо им! - подчеркивает ресурс "Росича"

Юрий Подоляка:

МАЛИ (26.04.26) – подведение итогов вчерашних боев...

Итак, вчера «объединенные силы» террористических группировок «Фронт освобождения Азавада» и «Аль-Кайда исламского Магриба», подготовленные западными спецслужбами масштабными силами (до 10–12 тыс. чел. суммарно) предприняли (если проанализировать весь сценарий вчерашних событий) фактически попытку государственного переворота в Мали.

Для понимания. Ими была предпринята попытка захвата в столице ключевых объектов. И в первую очередь президентского дворца. Кроме этого, были атакованы крупные города страны (Гао, Кидаль, Кита и Севарэ) с целью захвата зданий городских администраций.

Кстати (об этом вчера не писали, но к утру стало известно), что в районах городов Кидаль и Гао в нападении на государственные объекты и подразделения правительственных сил участвовали украинские и европейские наемники (отсюда и информированной украинских околовоенных инфопомоек). С учетом, что боевики криворукие задача прикрытия их атаки с воздуха была возложена именно на них (с применением ПЗРК «Стингер» и «Мистраль»).

Именно они сбили нашу "вертушку" (правда и сами потом были уничтожены).

При этом именно благодаря в первую очередь мужеству и героизму «Африканского Корпуса» («АК») (господин посол) вчера удалось предотвратить в Мали «сирийский сценарий». «подразделения «АК» удержали все значимые позиции и аэродромы, а также национальный арсенал в г.Кита.

Также именно благодаря умелым действиям руководства Корпуса «АК» была организована грамотная оборона подразделений президентской гвардии и национальных войск, которые не допустили захвата президентского дворца.

За истекшие сутки по уточненным данным на утро потери боевиков составили более 1000 террористов убитыми (подсчитали пока не везде):

Бамако – более 200 чел., Гао – 500 чел., Кита – 300 чел.

И более 50 ед. автомобильной техники. Вот такой результат. Отличный, как по мне результат.

Жаль только, что наше посольство в республике МАЛИ этого не заметило (как и погибших пацанов)…

Как и вчера особую благодарность при составлении данного материала выражаю журналистам "Африканской инициативы":

Добейте выживших

Провал наступления в центре и на юге Мали

Ситуация в Гао и Севаре к утру окончательно прояснилась: после скоротечных столкновений отряды радикальных исламистов были отброшены.

На путях отхода боевиков встретили «охотники» дозо, которые добили остатки разбитых групп южнее Севаре. Примечательно, что в обороне Гао активно участвовало туарегское ополчение ГАТИА, подтвердив верность союзу с центральным правительством.

В столице тем временем фиксируются случаи линчевания: жители Бамако самостоятельно находят и ликвидируют брошенных своими командирами радикалов. Наступление коалиции сепаратистов и радикальных исламистов захлебнулось везде, кроме Кидаля. Добиться стратегического прорыва на южном и центральном направлениях противнику не удалось.

Но, как мы вчера и отмечали, огромный вклад в этом сыграли российские военнослужащие, предотвратившие развал обороны.

P.s. Я уж не стала скринить жуткие кадры из видео, где местное население потрошат сожженные трупы террористов своими ножами. Правда, не поняла для чего? Для обеда?

О боях в Мали

Может кто-то ещё наивно думает, что Африка это где-то далеко и нас не касается, но в Мали сейчас попытались провернуть вполне классическую цветную мясорубку, только не через грантоедов и студентов, а через бородатый прокси-спецназ в тапках.

Под вывеской местных помоечных группировок вроде и была собрана ударная толпа в районе 10–12 тысяч рыл. Цель была, не набег на деревню, а полноценный снос государства: Бамако, Кидаль, Севаре. То есть били сразу по узлам управления, аэродромам и военным объектам.

Мне лично очень смешно слышать в западных СМИ сказоки про «стихийное восстание угнетённых кочевников». Слишком уж организованно для шайки пустынных бармалеев:

— синхронные удары в нескольких точках,

— применение западных ПЗРК,

— участие иностранных инструкторов и наёмников,

— медийная раскачка французским инфополем ещё до окончания боёв.

То есть Франция, которую из Мали вроде как выпнули сапогом под зад Вагнера, решила вернуться в привычной колониальной манере: если не можем контролировать страну официально, то устроим ей кровавый хаос руками террористов - европейский гуманизм в действии.

Причём в атаке, по имеющимся данным, засветились не только французы и британские кураторы, но и украинский гастролирующий цирк. Киев, похоже, уже окончательно превратился в международное ЧВК по оказанию грязных услуг любому заказчику, который готов платить за русофобию. Сегодня они бегают по Африке с ПЗРК, завтра будут учить папуасов запускать FPV по аэродромам.

То, что первая фаза у противника частично получилась, то это факт. Им удалось скрытно подтянуть силы, рассосаться по направлениям и нанести стартовый удар. Есть сообщения о тяжёлых потерях у малийцев, вплоть до вероятной гибели министра обороны. Есть данные и о повреждениях с российской стороны.

Но дальше у бармалеев случилось классическое столкновение с реальностью... Когда закончился эффект внезапности, началась работа армии Мали и российского Африканского корпуса. А это уже не французские журналисты в твиттере лайкают «революцию», а нормальная ответка с огневым подавлением, зачисткой и перемалыванием мобильных колонн в фарш.

По предварительным данным, у нападавших уже свыше тысячи трупов, а недобитков сейчас местные жители отлавливают по окрестностям сами. Народ в Африке, это не Восток, тут вообще не любят, когда несут демократию на джихад-мобилях.

Но расслабляться тут рано. Надо понимать простую вещь: 12 тысяч боевиков с западным вооружением, связью, инструкторами и медийным сопровождением не собирают за два вечера в сарае. Это была не разовая вылазка бедуинов, а полноценная разведка боем и проба на прочность российского присутствия в Сахеле.

Запад сейчас проверяет: можно ли выбить Россию из Африки раз там больше нет ЧВК "Вагнер"?

Французские лягушатники не в курсе, что огромное количество бойцов ЧВК "Вагнер" влилось в российский Африканский корпус, но нужно понимать, что управление у "музыкантов" и у "Африканского корпуса" разное. А значит выводы должны быть без розовых соплей:

• Африканскому корпусу нужно в разы больше разведки;

• постоянное БПЛА-дежурство над базами и дорогами;

• спутниковая связь и нормальная контрдиверсионная сеть;

• охраняемые объекты переводить в режим ожидания второй и третьей волны.

Потому что первая волна была не финалом. Это был стук в дверь и стучали не дикари в тряпках. Стучал коллективный Париж, Лондон и их украинские шабашники — просто в этот раз они пришли без галстуков.

Сбит наш вертолет

Военные паблики РФ сообщают о сбитии военного вертолета в Мали с россиянами из «Африканского корпуса». Экипаж погиб.

При этом российские военные блогеры заявляют, что на большинстве направлений войска Мали и «Африканский корпус» атаки отбили (в том числе и в районе столицы Бамако).

За исключением отдаленного города Кидаля, который был захвачен противостоящими правительству группировками. При этом сообщается, что россиянам из «Корпуса», у которых там была база, дали возможность оттуда эвакуироваться.

Боевики напали на столицу Мали, Бамако, а также прилегающие районы. Это крупнейшие атаки с 2012 года. В её отражении участвуют бойцы Африканского корпусаМО РФ

В подготовке вооружённых антиправительственных формирований, предварительно, могли участвоватьсиловые структуры Запада, сообщили в МИД РФ;

Боевики атаковали международный аэропорт Бамако-Сену и расположенную рядом военную базу;

Бойцы, авиация и бронетехника Африканского корпуса ВС России совместно с войсками Мали ведут сражение с объединившимися группировками террористов;

Сильная стрельба и взрывы были в том числе в городе Кати, где расположена главная военная база страны. Также столкновения были на бывшей базе ООН в Гао;

Ответственность за нападения взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». Убит министр обороны Мали Садио Камара, сообщает Jeune Afrique.

27.04. Правительство Мали подтвердило гибель министра обороны страны Садио Камара во время боев 25 апреля. Министр получил тяжелые ранения в результате атаки смертника. Его смогли довезти до госпиталя, но спасти не смогли.

Для правительства Мали ощутимая потеря.

Админ "Вальс Валькирий":

В эти минуты Африканский Корпус вооруженных сил России продолжает отражение масштабной атаки исламистов на позиции правительственных сил Мали. Цель атак боевиков группировок «Фронт освобождения Азавада» и местного филиала «Аль-Каиды» свергнуть действующее светское правительство, а значит помимо всего прочего навредить нашим интересам в регионе. Наши военнослужащие действуют совместно с малийскими вооруженными силами и органами правопорядка. Противник начал масштабную атаку накануне сразу в нескольких регионах республики. Целью стали органы власти, гарнизоны ВС Мали, Президентский дворец. Что важно, так это то, что западные СМИ оказали серьезную и скоординированную информационную поддержку террористическим группировкам и организовали ряд глобальных вбросов, которые направлены на дестабилизацию обстановки. В нападении на правительственные войска в районе город Кидаль и Гао участвуют украинские и европейские военспецы. Есть данные о том, что они же участвовали и в планировании атаки. но провернуть «сирийский сценарий» не получилось. Бойцы АК не потеряли ни одного стратегического объекта, боевикам не удалось захватить национальный арсенал в Кати. Кроме того, специалисты корпуса организовали грамотную оборону Президентского дворца и здесь боевики не смогли добиться успеха. Потери исламистов уже более 1000 человек. Российская авиация продолжает поддерживать наши войска и бойцов FAMA. Уничтожено более 100 единиц военной техники противника. Обстановка в стране остается тяжелой. Братишки из Африканского корпуса продолжают уничтожение превосходящих сил противника за которым стоят те же силы, что поддерживают киевский режим. Война вообще стала нелинейной и часто расстояния между театрами военных действий в политическом смысле совсем не важны. И это важно, в АК служат мои друзья и бьются до талого. Бились так в зоне СВО, теперь в Африке. И будут биться так везде, где прикажет Родина.

Военнослужащие «Африканского корпуса» ВС России во время обороны аэропорта Бамако и прилегающей территории 25 апреля.

С канала Кирилла Федорова

Рассказ непосредственного участника вчерашних боев в Мали, орфография и пунктуация сохранены:

Короче, если есть возможность, парни, расфорсите. Там два опорных пункта в Кидале, сутки *бошились, короче, против боевиков, они так их и не взяли, короче, не смогли подойти. Один опорник 9 человек, второй там 13 человек, просто герои России пацаны, все раненые, сто процентов все лежачие, бл*ть. Эээх, вообще все были ранены, отстреливались уже одиночными. Сутки к себе противника не подпустили, просто тысячи боевиков окружили, бл*ть, два маленьких опорника выносных, ну наблюдательных поста, бл*ть. Вот, и эти НПшки не подпустили вообще никого к себе, их как огня боялись нах*й. А основной опорник, бл*ть, в осаде находится сейчас в Кидале. Вот, и за мужество и героизм, можно сказать так, договорились просто, что они нам этих пацанов отдадут бл*ть. Не станут их там нах*й добивать-убивать, короче. Оценили мужество и позволили их забрать на опорный пункт, на Кидаль. Вот оттуда все и видео, и вся х*йня в интернете. Вот эту тему можно обыграть вообще. Я как непосредственный участник событий вам говорю, не спрашивайте, откуда.

А в целом на сайт Африканского корпуса зайдите, там плюс-минус правда. До тысячи мы наколотили вчера в Мали, пикапов нажгли там п*зда, короче. Нах*ярили эти пидоров как щенков *баных нах*й. Просто рвали их целые сутки. Не без потерь, конечно – и вертолет сбит, бл*ть, и одно-второе. Но мы, бл*ть, показали зубы пи*дец как, просто сделали невозможное. Брестские крепости, четыре Брестские крепости было вчера. Это Бамако, Севарэ, Гао и Кидаль. Но в Кидале проблема, они отрезанные щас от внешнего мира. Надо что-то делать, что-то думать. Их просто две тыщи боевиков окружило, нах*й, и там щас двести спартанцев, бл*ть, одни. Один на один с судьбой. Ни авиация не подлетит, никто, нах*й, к ним. Пока нет возможности помочь. Ну вот думаем, как вытащить, нах*й, парней.

Если кто будет писать, там своими словами опишите. Героизм парней нужно подчеркнуть. Русский солдат, конечно, есть русский солдат. Я таких подвигов, честно сказать, даже на СВО ещё не видел. Видел много подвигов, как наши петрушили хохлов, но вот, бл*ть, вот так вот, до последнего патрона, бл*ть. Вот. Что-то с чем-то. Прошу прощения, не спал двое суток, язык заплетается.

По неофициальной информации наших окруженных и 300 из захваченных опорников Кидаля вытащили. В том числе и поэтому свободно выезжает колонна АК

Боевики FLA опубликовали видео большого конвоя Африканского корпуса , покидающий Кидал. Имея многократный перевес в живой силе, они так и не смогли взять ни одного опорника, который защищали наши парни.

Еще раз отмечу, что выход АК с опорников Кидала абсолютно оправдан и верен.- отмечает Олег Блохин

Пацаны с Африканского Корпуса подтвердили уже у себя в канале, что в Кидале отходили только передовые отряды, которые на первых этапах и встретили наступление людоедов.

По данным АК, людоеды использовали более 20 ББМ, 80 пикапов. Они были подготовлены и использовали FPV, минометы и даже ПЗРК.

Личный состав опорного пункта "Кидаль" отразил 4 массированных атаки на главный пост, а также на посты внешнего периметра обороны.

В ходе боя за сутки уничтожено:

огнём артиллерии и минометным огнем - 12 пикапов с личным составом и вооружением, по подсчётам до 50 боевиков;

в стрелковом бою - 32 боевика;

под стремительной атакой боевиков и плотным огнём минометов эвакуированы несколько выносных постов, часть подразделений перегруппировавшись, отошла на выгодные позиции внутри населенного пункта;

бронегруппа отряда в течении дня находилась в частичном окружении боевиков и, совместно с солдатами армии Мали, уничтожила 4 пикапа с личным составом и вооружением.

Один из внешних постов в течении всего дня вёл бой в полном окружении, находясь в отрыве от главных сил на удалении 6 км, уничтожив 6 пикапов с ВВСТ, один пикап был захвачен с вооружением и боеприпасами.

Еще одно видео с колонной АК беспрепятственно проходящей мимо боевиков FLA и JNIM, как подтверждение того что с опорников Кидаля вышли все , а не только раненые, что абсолютно верно, так как нет никакого смысла сидеть в полном окружении непонятно для чего. На всех остальных точках по- старому. Они по- прежнему под контролем АК и правительственных сил.

Один из опорников АК в Кидале. На нем, как видите, еще по дню шастают джихадистские обмотки из FLA.

Я еще днем писал о выходе АК из Кидала, потому что знал о переговорах, которые начались еще вчера. Еще вчера наши опорники оказались в окружении, так как малийцы разбежались и наши в меншинстве остались их оборонять от тысяч атакующих их позиции бойков.

По сути еще вчера стало я но, что оставаться в Кидале нет никакого смысла, потому наши парни получили команду и стали выходить с опорников на подконтрольную территорию. Еще раз повторюсь- ни один опорник АК не был взят и не был оставлен без приказа.

Африканский корпус ВС РФ сегодня выступил с заявлением, рассказав дополнительные подробности об операции сепаратистов в Мали и действиях по отражению этого нападения.

По всем направлениям, кроме Кидаля, атаки отбиты. В Севаре и Кати боевики были остановлены на подступах к жилым кварталам, в том числе с применением Ка-52 и FPV-дронов Африканского корпуса. Потери боевиков составили свыше 1000 человек, часть добита охотниками дозо при отходе.

Благодаря действиям российских бойцов «сирийский сценарий» в Мали 25 апреля не прошёл. Но структурные условия для его повторения никуда не делись. Потому что малийская армия снова подтвердила: без российского «цементирующего» присутствия она не держит фронт.

Западные спонсоры нападения сепаратистов в целом тоже получили полезные выводы: прежде всего, анализ слабых мест малийской обороны. А значит велика вероятность, что эта атака не будет последней.

Сдан ли Кидаль?

В «интернетах» за сутки уже успели пару раз окончательно сдать Кидаль боевикам и показать видео с эвакуацией раненых с десятка ракурсов. Но задать вопрос — а так ли всё на самом деле? — почему-то ни у кого язык не повернулся.

Так вот, на весь городок Кидаль (на минуточку — центр целого региона) есть всего одна значимая достопримечательность: построенный французами Форт-де-Кидаль. Можно ставить что угодно на то, что займи боевики город целиком, они первым же делом побежали бы снимать с него флаг Мали, фиксируя «исторический момент» на камеру.

Но таких кадров мы почему-то не наблюдаем. А значит, кто-то до сих пор контролирует не только южные окраины, но и ключевой опорный пункт — бывшую базу ооновской миссии, простреливая центр.

И вот тут встает вопрос: кто же, если Африканский Корпус успел уже 100500 раз уехать, согласно экспертам?

Осташко Бойцы африканского корпуса ВС РФ покинули малийский Кидаль.

Российские военные обороняли малийские Бамако, Севарэ, Гао и Кидаль, последний оказался окружён не менее чем двумя тысячами боевиков.

Вечером 26 апреля боевики FLA и JNIM достигли договорённости с российскими войсками и беспрепятственно выпустили наши подразделения из Кидаля.

Российские войска также вышли из города Тессалит. Таким образом север и северовосток Мали остаются беззащитны перед атаками сепаратистов «Фронта освобождения Азавада».

За сутки ВС РФ уничтожили более тысячи африканских боевиков.

Фото бойцов АК, выходящих из Кидала

Из-за договоренностей вооружённые силы Мали и «АК» покинули Кидаль, эвакуировав около 300 человек, тяжёлую технику и тела погибших.

В настоящее время на базе находятся боевики исламистских группировок.

Вечная память погибшим бойцам Африканского Корпуса в ходе недавних боёв в Мали.

Мали – итоговый выпуск по боям 25-26 апреля от Юрия Подоляки

Итак, вчера (26.04) во второй половине дня, после переговоров с туарегами наши подразделения «Африканского корпуса», так и не позволив противнику взять боем ни одной своей позиции и в виду начавшихся уже политических переговоров (которые как по мне давно надо было проводить) по приказу большой колонной вышли из Кидаля.

Причем, вместе с бойцами «АК» (около 200 человек) к своим вышли и около сотни солдат армии Мали. Также мы забрали с собой (не оставив врагу) всю исправную тяжелую технику и БК и наших погибших. Таким образом именно этот, во многом символический акт, ставит точку в боях 25-26 апреля. Которые, возможно, станут отправной точкой будущего политического урегулирования в стране. Так как одновременно с выводом войск из Кидаля местные группировки туарегов (на карте зеленым цветом) приостановили боевые действия против центральных властей.

Решение в сложившейся ситуации абсолютно оправданное и единственно верное. Если переговоры закончатся успехом туареги и получат на севере Мали широкую автономию и один из важнейших внутренних фронтов гражданской войны в стране исчезнет. Что позволит далее зачистить радикальные исламистские группировки и закончить войну вообще.

Если же не будет достигнуто успеха, мы после перегруппировки и подтягивания резервов, в рамках наступательной операции, опираясь на район сможем восстановить там свой контроль.

Хотя … лично я бы предпочел первый вариант. И вот почему. Здесь выше представлена общая карта большой гражданской войны на территориях трех стран «российской зоны ответственности» (Мали, Буркина-Фасо, Нигер), которая является не тремя отдельными войнами, а одной. На ней мы видим, что кроме туарегов сторонников независимого (или автономного) Азавада (повторю - зеленым) у правительств этих стран есть еще две более важные головные боли. С которыми договариваться вообще не о чем. Это радикальные исламисты из террористического сахельского ИГИЛ (на карте черным цветом) и малийский филиал «Аль-Каиды» - «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (и те и другие в России считаются террористами). Вторые на карте белым.

И понятно, что иметь воинственных туарегов в тылу, причем что те уже давно хотят договориться, просто глупо. При этом примечательно, что во время боев 25-26 апреля в районе Гао и Бурема, которые были одновременно со всех сторон атакованы исламскими радикалами, местные туареги (на карте желтым) сражались вместе с правительственной армией и помогли отразить это нападение. То есть база для соглашения с северными туарегами точно есть и сегодня просто идеальный шанс заключить соглашение и начать совместную войну против радикалов. Являющихся врагами для всех остальных.

И потому с этими никто не церемонится ни вчера, ни сегодня и их, пользуясь позавчерашним разгромом продолжают зачищать в как можно большем количестве (чтобы в будущем было проще их добивать).

Примечательно, что наемники из Украины с этими террористами воюют в Африке рука об руку. Хотя это давно никого не удивляет, так как хозяева и тех и других одни и те же англо-саксонские элиты. А украинцы и исламские радикалы для них, что одни, что другие просто расходный материал.

Вот такая ситуация сейчас в Мали по итогу двух дней сражений. На самом деле если их итогами правильно воспользоваться, то можно в конечном итоге решить всю проблему раз и навсегда. И потому я очень надеюсь именно на этот результат.

А еще в этих боях наши парни «Африканского корпуса» получили уже полноценное боевое крещение и показали, что именно они являются главной военной силой региона. Определяющей его будущее…

Далее более подробно по ситуации в Мали и не только, традиционно рекомендую канал «Африканской инициативы» в ТГ (журналисты которого работают в регионе и которые и мне могали разбираться в ситуации):

Вчера в Мали наш «Африканский корпус» получил настоящее боевое крещение. Не то чтобы до этого не было стычек с врагом. Но именно вчера они совершили казалось – невозможное.

И этот их подвиг никогда не должен быть забыт…

А закончить хочу словами Вики Цыгановой:

Русский солдат — он и в Африке русский солдат! Бесстрашный, несгибаемый, готовый стоять до последнего патрона!

И пусть отечественные СМИ говорят о них осторожно, а МИД вообще предпочитает не упоминать — вероятно, потому что Африканский корпус сформирован на базе ЧВК «Вагнер». Прямо сейчас бойцы ВС РФ громят террористическое отребье Аль-Каиды (запрещена в России), стянутое со всего континента.

Когда армия Мали бежала в панике, именно воины России не дрогнули и удержали ключевые позиции. «Оркестранты войны» снова доказали свою эффективность.

Так давай, Вагнер, играй!

