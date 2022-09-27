Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6

1980-е — 1 1980-е — 2

1980-е — 3 1980-е — 4 1980-е — 5

История «сухого закона» в СССР (1985 год)

Продолжим...

Выставка Автопром-84 на ВДНХ

Дворик в Потаповском переулке, 1980

Дед Мороз проводит урок физкультуры, 1985

Дед Мороз въезжает в новый, 1985-й, год на новом автомобиле ВАЗ 2108 Спутник. Инспектор ГАИ передает письмо от сынишки, чтобы быстрее дошло)))

Артистка балета Тамара Лязгина во время зимнего закаливания. Фото Игорь Уткин.ТАСС. 1985 год.

Вячеслав Стекольщиков «Московская зима», 1985

Мама с ребенком катаются на коньках. 1985

Советские крабовые палочки, где-то 1985 г

Кафе-мороженое в самолете. Оригинальный проект был установлен посреди жилого двора в пос. Чкаловский, ул. Стефановского в 1985 году:













Цены на автомобили "Запорожец" и "Нива" в начале 1985 года.

май 1985

1985 год, наглядная демонстрация неэффективности борьбы с пьянством административными мерами:











Дегустационный зал "Нектар" в Ленинграде, 1985 год

Лагерь назывался «Звёздочка» и принадлежал Малаховскому экспериментальному заводу.

Конституция СССР. 1985. Войнов Е.



Компьютерная выставка на ВДНХ. Москва, 1985 год.

Компьютерная выставка на ВДНХ. Москва, 1985 год.

Рыбный день в кубанской семье, 1985 год

Уборка в доме.

1985 год.Учащиеся из Всесоюзного трудового оздоровительного лагеря «Рабочая смена» собирают виноград в совхозе «Кавказ» Анапского района. 1985 год.Читальный зал библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Фотограф Всеволод Тарасевич. Ленинград. 1985 годВратарь в хоккее на траве. Фотография Валерия Наседкина. 1985 год.Показ моделей одежды Вячеслава Зайцева в общесоюзном доме моделей на Кузнецком мосту, 1985Первый солист "Коррозии металла" Джек Воробей. Наш русский КИСС. Это где-то 1985-87 годыМолодые люди недоумевают над неожиданной поломкой заморского автомобиля. Москва, проспект Маршала Гречко (ныне Кутузовский), 1985 год.Вид на Московский зоопарк, 198523 июля 1985 года на боевое дежурство заступил первый полк, оснащённый ракетными комплексами «Тополь».Тренировка штаба пожаротушения, 1985Поезд в городе Батуми. 1985 годПрохожие рассматривают новенький ВАЗ-2108 на улицах Ленинграда. 1985 год.

Наводнение 1985 года в Краматорске. Донецкая обл., УССР:







Игорь Иванович Пчелко (1931 - 2009). «На страже мира» (советский плакат). 1985 год

Дом «Жемчужина». Узбекистан, г. Ташкент. Дом построен в 1985 году. Архитектор Айдинова О.

Дети из детдомов в ожидании подарков. Мероприятие по вручению подарков детям-сиротам участниками молодежного фестиваля. Новокузнецк, 1 июня 1985 г.:





Парковка у здания Курского вокзала, 1985



Первый в СССР вагон на электромагнитной подвеске с линейным электроприводом, построенный в МИК (полигон «ВНИИПИтранспрогресс» в подмосковном городе Раменское) в 1985 году.

Посольство СССР на Кубе, 1985 год.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе в Москве, 1985 год

Открытие спартакиады. Фотограф Павел Сухарев. Московская область, пионерлагерь «Юность» завода «Эра». Лето 1985 года

1985 год, г. Грозный, знаменитое здание только достроили, еще краны видны.

Павел Сухарев. Морской бой. 1985 год, снято в пионерлагере "Юность"

Молодые люди в Бескудниково, Москва. 1985 год.

Москва, Свободный проспект. Терлецкий пруд, 1985

9 мая 1985 года отпраздновали 40-летие Победы в Великой Отечественной войне:





























Стальная рать». Фотограф Владимир Вяткин. Москва, Красная площадь. 9 мая 1985 года

Демонстрации трудящихся, 7 ноября 1985 года, Запорожье.

Невский проспект, 1985 год.

Список запрещённых рок-групп (1989 год)

25 августа 1985 года в авиакатастрофе в США погибла Саманта Смит — американская школьница из штата Мэн, которая получила всемирную известность после посещения СССР по приглашению Юрия Андропова

Кремль башня и отель "Россия", Москва, 1985

Зимний Мавзолей Ленина, 1985

Ленинград, 1985

Москва, 1985

Москва, 1985

Москва, 1985

Открытие фестиваля молодежи и студентов в Лужниках. На фестиваль приехали 26 тысяч человек со всего мира. 1985

Улица Горького украшена к Фестивалю

Комсомольский проспект, гости фестиваля

Народные гуляния на Фестивале молодежи 1985 года

Студенты на Всемирном фестивале молодежи и студентов 1985г.

Празднование 7 ноября в Москве. 1985

В пионерлагере "Юность" московского завода «Эра», лето 1985 г.:



































Парк Горького, вид сверху. 1985

Ленинград, июнь 1985.

Ленинград, июнь 1985.

Витрины ГУМа демонстрируют модные новинки. 1985

Молодожены. 1985

Москва 1985 года без очередей - не Москва. На проспекте Мира стоят за обувью.

Москва, Старый Арбат. 1985

На Сретенском бульваре играют дети, одетые примущественно в красное. 1985

Детский сад в Москве. 1985

Никаких калькуляторов, только счёты. 1985

Ф.Миттеран, М.С.Горбачев, Р.М.Горбачева, Д.Миттеран. Париж, 2 октября 1985

Визит Муамара Каддафи в Москву (1985)

У памятника первопечатнику Ивану Фёдорову приличные граждане читают газеты, а менее приличные - предъявляют документы милиционеру. 1985

Комсомольская площадь. 1985

Краснопресненская набережная. 1985

Беседы на Чернышевского. 1985

В мае 1985 года 10 А класс (г. Надым) сфотографировался на память, после экзаменов все разъехались, учиться после школы было негде.

В мае 1985 года 10 А класс (г. Надым) сфотографировался на память, после экзаменов все разъехались, учиться после школы было негде.

У школы. 1985

Кто постарше, делает своими руками доску и отправляется кататься на Крылатские холмы. 1985

В Свиблово граждане купаются в пруду "Холодок". 1985

На бульваре Рокоссовского балуются с телефонным аппаратом... 1985

В Теплом стане очередь за водкой. 1985

Весна в Чапаевском переулке. 1985

В Коньково торгут с лотка. 1985

Колхозный рынок у метро Щукинская. 1985

На Волочаевской кладут асфальт. 1985

Площадь Дзержинского. 1985

Птичий рынок. 1985

Автобусная станция у ВДНХ. 1985

Здесь проходила выставка Чехословакия-85, можно попробовать чешское пиво и шпикачки.

Арбатская площадь. 1985

Пушечная улица. 1985

Телевизоры были очень тяжелыми и весили по 55-60 кг. 1985

Дети выбивают пыль из ковров. 1985

Предновогодний Арбат. 1985

Памятник Карлу Марксу. 1985 Трамвай в Иркутске. 1985

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И продолжаем обещанные ролики:

Продолжение следует...