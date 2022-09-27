Мы из Советского Союза

13 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Котов
    Чиновнички России видимо не плохо заработали, грабя население РоссииСпасибо СВО – Хаб...
  • Siika Petrova
    Спасибо большое! за сохраненая историяАэродром в лесу и...
  • Николай Гончаров
    Невероятный факт. В голове не умещается - такими шагами можно же было всю Россию продать-закабалить! Американцы запро...Спасибо СВО – Хаб...

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6

1980-е — 1     1980-е — 2
1980-е — 3     1980-е — 4     1980-е — 5
История «сухого закона» в СССР (1985 год)
Продолжим...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Выставка Автопром-84 на ВДНХ
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Дворик в Потаповском переулке, 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Дед Мороз проводит урок физкультуры, 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Дед Мороз въезжает в новый, 1985-й, год на новом автомобиле ВАЗ 2108 Спутник. Инспектор ГАИ передает письмо от сынишки, чтобы быстрее дошло)))
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Артистка балета Тамара Лязгина во время зимнего закаливания. Фото Игорь Уткин.ТАСС. 1985 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Вячеслав Стекольщиков «Московская зима», 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Мама с ребенком катаются на коньках. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Советские крабовые палочки, где-то 1985 г

Кафе-мороженое в самолете. Оригинальный проект был установлен посреди жилого двора в пос. Чкаловский, ул. Стефановского в 1985 году:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Цены на автомобили "Запорожец" и "Нива" в начале 1985 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6май 1985

1985 год, наглядная демонстрация неэффективности борьбы с пьянством административными мерами:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Дегустационный зал "Нектар" в Ленинграде, 1985 год

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6

Лагерь назывался «Звёздочка» и принадлежал Малаховскому экспериментальному заводу.

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Конституция СССР. 1985. Войнов Е.

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Компьютерная выставка на ВДНХ. Москва, 1985 год.

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6

Компьютерная выставка на ВДНХ. Москва, 1985 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Рыбный день в кубанской семье, 1985 год

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6

Уборка в доме.

1985 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Учащиеся из Всесоюзного трудового оздоровительного лагеря «Рабочая смена» собирают виноград в совхозе «Кавказ» Анапского района. 1985 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Читальный зал библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Фотограф Всеволод Тарасевич. Ленинград. 1985 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Вратарь в хоккее на траве. Фотография Валерия Наседкина. 1985 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Показ моделей одежды Вячеслава Зайцева в общесоюзном доме моделей на Кузнецком мосту, 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Первый солист "Коррозии металла" Джек Воробей. Наш русский КИСС. Это где-то 1985-87 годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Молодые люди недоумевают над неожиданной поломкой заморского автомобиля. Москва, проспект Маршала Гречко (ныне Кутузовский), 1985 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Вид на Московский зоопарк, 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 623 июля 1985 года на боевое дежурство заступил первый полк, оснащённый ракетными комплексами «Тополь».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Тренировка штаба пожаротушения, 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Поезд в городе Батуми. 1985 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Прохожие рассматривают новенький ВАЗ-2108 на улицах Ленинграда. 1985 год.

Наводнение 1985 года в Краматорске. Донецкая обл., УССР:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Игорь Иванович Пчелко (1931 - 2009). «На страже мира» (советский плакат). 1985 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Дом «Жемчужина». Узбекистан, г. Ташкент. Дом построен в 1985 году. Архитектор Айдинова О.

Дети из детдомов в ожидании подарков. Мероприятие по вручению подарков детям-сиротам участниками молодежного фестиваля. Новокузнецк, 1 июня 1985 г.:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Парковка у здания Курского вокзала, 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6

Первый в СССР вагон на электромагнитной подвеске с линейным электроприводом, построенный в МИК (полигон «ВНИИПИтранспрогресс» в подмосковном городе Раменское) в 1985 году.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Посольство СССР на Кубе, 1985 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Президент Зимбабве Роберт Мугабе в Москве, 1985 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Открытие спартакиады. Фотограф Павел Сухарев. Московская область, пионерлагерь «Юность» завода «Эра». Лето 1985 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 61985 год, г. Грозный, знаменитое здание только достроили, еще краны видны.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Павел Сухарев. Морской бой. 1985 год, снято в  пионерлагере "Юность"
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Молодые люди в Бескудниково, Москва. 1985 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Москва, Свободный проспект. Терлецкий пруд, 1985

9 мая 1985 года отпраздновали 40-летие Победы в Великой Отечественной войне:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Стальная рать». Фотограф Владимир Вяткин. Москва, Красная площадь. 9 мая 1985 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Демонстрации трудящихся, 7 ноября 1985 года, Запорожье.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Невский проспект, 1985 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Список запрещённых рок-групп (1989 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 625 августа 1985 года в авиакатастрофе в США погибла Саманта Смит — американская школьница из штата Мэн, которая получила всемирную известность после посещения СССР по приглашению Юрия Андропова
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Кремль башня и отель "Россия", Москва, 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Зимний Мавзолей Ленина, 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Ленинград, 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Москва, 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Москва, 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Москва, 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Открытие фестиваля молодежи и студентов в Лужниках. На фестиваль приехали 26 тысяч человек со всего мира. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Улица Горького украшена к Фестивалю
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Комсомольский проспект, гости фестиваля
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Народные гуляния на Фестивале молодежи 1985 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Студенты на Всемирном фестивале молодежи и студентов 1985г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Празднование 7 ноября в Москве. 1985

В пионерлагере "Юность" московского завода «Эра», лето 1985 г.:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Парк Горького, вид сверху. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Ленинград, июнь 1985.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Ленинград, июнь 1985.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Витрины ГУМа демонстрируют модные новинки. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Молодожены. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Москва 1985 года без очередей - не Москва. На проспекте Мира стоят за обувью.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Москва, Старый Арбат. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6На Сретенском бульваре играют дети, одетые примущественно в красное. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Детский сад в Москве. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Никаких калькуляторов, только счёты. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Ф.Миттеран, М.С.Горбачев, Р.М.Горбачева, Д.Миттеран. Париж, 2 октября 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Визит Муамара Каддафи в Москву (1985)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6У памятника первопечатнику Ивану Фёдорову приличные граждане читают газеты, а менее приличные - предъявляют документы милиционеру. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Комсомольская площадь. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Краснопресненская набережная. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Беседы на Чернышевского. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6В мае 1985 года 10 А класс (г. Надым) сфотографировался на память, после экзаменов все разъехались, учиться после школы было негде.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6В мае 1985 года 10 А класс (г. Надым) сфотографировался на память, после экзаменов все разъехались, учиться после школы было негде.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6У школы. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Кто постарше, делает своими руками доску и отправляется кататься на Крылатские холмы. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6В Свиблово граждане купаются в пруду "Холодок". 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6На бульваре Рокоссовского балуются с телефонным аппаратом... 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6В Теплом стане очередь за водкой. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Весна в Чапаевском переулке. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6В Коньково торгут с лотка. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Колхозный рынок у метро Щукинская. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6На Волочаевской кладут асфальт. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Площадь Дзержинского. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Птичий рынок. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Автобусная станция у ВДНХ. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Здесь проходила выставка Чехословакия-85, можно попробовать чешское пиво и шпикачки.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Арбатская площадь. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Пушечная улица. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Телевизоры были очень тяжелыми и весили по 55-60 кг. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Дети выбивают пыль из ковров. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Предновогодний Арбат. 1985
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Памятник Карлу Марксу. 1985Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 6Трамвай в Иркутске. 1985
____

И продолжаем обещанные ролики:

Продолжение следует...

Чёшевафотоностальгияностальгия
Обсудить

Картина дня

наверх