Позорная история Украины, или Как спецслужбы Запада запустили проект «незалежная»

В конце 1920-х годов четвертым Управлением Штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии СССР на основании архивных материалов царской разведки и контрразведки было подготовлено двухтомное издание для служебного пользования под названием «Агентурная разведка».

Второй том данного издания носил название «Германская агентурная разведка до и во время Первой мировой войны 1914-1918 гг.». Давайте кратко ознакомимся с содержанием данного труда:

— Организационная структура германской агентурной службы;

— Вербовка агентов;

— Маскировка, подготовка, инструктирование и оплата агентов;

— Командировка офицеров в соседние страны;

— Участие Вильгельма II в агентурной разведке;

— Информационная роль германских подданных в соседних странах;

— Услуги, оказывающие приказчиками и коммивояжерами германской агентурной разведке, и некоторые итоги шпионажа в России;

— Германская агентурная разведка во вражеских странах;

— Способы и техника связи германской агентурной службы;

— Агитация и пропаганда;

— Дезинформация.

Исходя из данных, приведенных в указанной выше книге, в конце XIX — начале XX века 3-Б отделом германского Генерального штаба было внедрено десятки тысяч германских агентов и резидентов в большинство европейских государств. Впрочем, в большей степени нас интересует не германский, а австро-венгерский Генеральный штаб, ведь до самого 1917 года «украинским, либо южно-русским сепаратизмом» на территории России занимался именно он.

«Организация агентурной разведки в Австро-Венгрии была тождественна разведывательным органам союзной Германии. По немецкому образцу в структуре Генерального штаба австрийцы учредили управленческое звено, так называемое „Эвиденц бюро“. С 1903 года его возглавил полковник Евгений Гордличка, а в 1909 году на этом посту его сменил полковник Урбанский фон Остремиц.

Промежуточным звеном между „центром“ и соседними странами были штабы военных округов. Сбор сведений о России сосредоточился в компетенции разведывательных пунктов армейских корпусов, дислоцировавшихся во Львове, Кракове и Перемышле».

Из воспоминаний Максимилиана Ронге — австрийского полковника, начальника разведывательного бюро австро-венгерского Генерального штаба.

Изучив архивные материалы, которые относятся к поднятому выше вопросу, мы пришли к выводу о том, что весь процесс по созданию «украинской национальной идентичности» руками австро-венгерского Генерального штаба, Министерства просвещения, а также руками правящего дома династии Габсбургов возможно разделить на три основные направления: политическое, идеологическое и военное.

«Начиная с конца XIX века и особенно активно в начале XX века при поддержке австрийских правящих кругов на территории Галиции начали появляться политические партии и движения, целью и девизом которых была идея о независимости Малороссии от России.

В 1900 году при непосредственной поддержке наследника австрийского престола Франца-Фердинанда появилась «Революционная украинская партия», целью которой было ведение политической антирусской пропаганды на территории Малороссии и Новороссии (стр. 82).

В 1910 году депутат австрийского рейхсрата Днестрянский заявил: «С помощью Австрии украинцы исправят ошибку Богдана Хмельницкого. Они оторвут Украину от России и создадут особое Украинское королевство» (стр. 82).

Перед началом Первой мировой войны в австрийской Галиции был создан «Союз вызволення, то есть освобождения Украины» под руководством таких ненавистников России, как Дмитрий Донцов и Александр Скоропись-Иолтуховский. Со слов самого Скоропись-Иолтуховского, «австрийцы и немцы за свои деньги стремились использовать членов союза для обычной шпионской и бунтовщической работы в глубине России».

Далее, и уже с началом Первой мировой войны, во Львове была создана «Главная Украинская Рада», работавшая в контакте с австрийским правительством и призывавшая всё русскоязычное население Империи встать на защиту Австро-Венгрии и Германии в их борьбе против России (стр. 83).

Из книги Юрия Владимировича Макарова «Что нужно знать об Украине?», издание газеты «Русский в Аргентине», город Буэнос-Айрес, Аргентина, 1939 год.

Политика политикой, но без идеологической основы заставить население Малороссии поверить в то, что они вовсе не русские, а являются некими украинцами, не получилось бы. Для этого Австро-Венгрия не жалела никаких средств и начиная с конца XIX века вложила в проект по созданию истории некой Украины-Руси миллионы крон.

Михаил Сергеевич Грушевский в молодости

Михаил Сергеевич Грушевский по праву считается «отцом, матерью, братом, сестрой, дядей, тетей, бабушкой и дедом» всей псевдонаучной украинской истории.

На его трудах, как на фундаменте, и сто лет назад, и двадцать лет назад, и пять лет назад, и сегодня строится практически вся украинская идеология, которая и подпирает хрупкое здание украинской государственности.

Но кем на самом деле был «Мыхайло Сергийовыч»? Историком-фантастом, который в маразматических припадках писал свой исторический бред о том, что «Ярослав Мудрый, Даниил Галицкий и даже Богдан Хмельницкий якобы были укарианцами», или может быть он, Грушевский, — русский по крови, по языку, и даже по своему подданству Российской Империи — был резидентом австрийских специальных служб?.. Давайте пристально, но не предвзято изучим данный вопрос…

С 1880 по 1886 год Михаил Грушевский обучался в Тифлисской гимназии, после чего поступил на историко-филологический факультет Университета святого Владимира в городе Киеве. После выпуска из указанного университета в 1891 году целью Грушевского становится получение звание магистра истории, в связи с чем уже через год из-под его пера выходит историческая монография под названием «Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV в.».

Давайте детальнее рассмотрим данную работу: в ней нет места Украине, украинцам, украинской истории и украинской национальной идее. Это нормальная историческая монография, посвященная русской истории, русскому Киеву и русскому народу. А иначе и быть не могло — в тот период Михаил Грушевский ещё был верноподданным Российской Империи, жил в небольшой комнатушке, в университет, в целях экономии, ходил пешком, и даже мечтать не мог о том, что своей исторической писаниной можно зарабатывать большие деньги. Однако очень скоро всё изменилось…

В 1894 году, по рекомендации видного украинофила — профессора В. Б. Антоновича — молодого магистра Михаила Грушевского приглашают не на должность магистра или ассистента кафедры, а сразу на должность профессора Львовского университета. Приглашают, само собой, австрийские власти. Деньги, само собой, обещают баснословные!

А требования выдвигают самые ничтожные: всего-то необходимо придумать, создать, подтасовать факты и, в конце концов, изобрести историю как Украины, так и древнего и самобытного украинского народа.

«В 1894 году при Львовском университете открыта была кафедра Южной Руси, „с преподаванием на русско-украинском языке“; это нововведение было также следствием соглашения между киевской громадой и австрийскими поляками); кафедра была предоставлена русскому подданному и питомцу киевского университета Михаилу Сергеевичу Грушевскому. По прибытии во Львов Грушевскому надлежало немедленно заняться созданием книжного „украинско-русского“ языка, реформой южнорусской истории, а также созданием новой „украинско-русской“ политической партии (стр. 99)».

Из книги Сергея Никифоровича Щеголева «Украинское движение как современный этап южнорусского сепаратизма», Киев, 1912 год.

Ошеломленный баснословными гонорарами за написание «исторической фантастики» Михаил Грушевский с остервенением голодной гиены начинает осваивать один денежный грант за другим: он и профессор Львовского университета, и цензор, и публицист, и корректор, и писатель и, в конечном счете, председатель Научного общества имени Шевченко во Львове… Лишь за 18 лет — с 1895 по 1913 год — под руководством Грушевского выходит 113 томов так называемых «Записок» указанного выше общества имени Шевченко!

Каждый том, который выходил из-под пера Грушевского, вообще не приносил денег от продаж, так как подобная писанина не была научной и могла вызывать в научных кругах лишь недоумение и смех.

Но каждый опубликованный том, который хоть частично затрагивал «украинскую национальную идею», приносил Грушевскому государственные гранты, выплаты и субсидии, которые сам Михаил Сергеевич охотно использовал для личного обогащения.

При таком рвении во время создания истории «Украины-Руси» уже к началу XX века Михаил Грушевский становится очень состоятельным австрийским государственным служащим, в связи с чем и начинаются его поиски способов удачного вложения накопленного капитала.

Так, 21 ноября 1901 года Михаил Грушевский написал Львовскому магистру письмо, в котором выпросил себе право на постройку загородной виллы, в которой сам Грушевский прожил со своей семьей до 1914 года.

Письмо от 21.11.1901 г., написанное М. С. Грушевским Львовскому магистру

«В 1901 году купил я под Львовом кусок земли для того, чтобы построить себе дом, и Иван Франко захотел быть моим соседом. Я уступил ему часть земли, и мы вместе утвердили себе одного строителя для постройки обоих домов и одновременно построили их одним заходом».

Выдержка из письма Михаила Грушевского.

Фотографии усадьбы М. С. Грушевского во Львове, Австро-Венгерская империя, начало XX века

Как видно, Михаил Грушевский, Иван Франко и прочая шайка ненавистников России не только получали деньги и привилегии от Австро-Венгрии, но даже строили свои загородные виллы и селились рядом! Но дальше — больше…

Продолжая периодически выезжать из Австро-Венгрии в Россию, в 1909 году Грушевский распускает слух о том, что после смерти отца брату, сестре и самому Михаилу Грушевскому досталось баснословное наследство, о котором ранее никто и не догадывался.

Денег оказалось настолько много, что их хватило даже на постройку в центре Киева семиэтажного доходного дома! Представляете, Лев Толстой, Антон Чехов и Николай Гоголь, будучи писателями мировой величины, даже мечтать не могли о гонорарах, которые позволили бы им построить в центре Киева хотя бы двухэтажный особняк.

А никому не известный в России историк-фантаст Михаил Грушевский, чьи труды не были востребованы и не продавались от слова «совсем», строит на свои австрийские капиталы семиэтажную гостиницу, в которой одновременно могло проживать до 28 семей!

Строение под номером девять по улице Паньковской в городе Киеве было хорошо известно «Имперской охранке», так как именно в этом 7-ми этажном доме Михаил Грушевский хранил привезенную контрабандой литературу из австрийского Львова. Здесь же Грушевский часто селил разыскиваемых властями «украинофилов», «украинских политических деятелей», а также граждан Германии и Австрии.

Вид на фасад и на внутренний двор 7-этажного доходного дома М. С. Грушевского

по ул. Паньковская, № 9 в Киеве, Российская Империя, начало XX века

Как бы там ни было, но постоянное курсирование Грушевского между Австрией и Россией, распространение запрещенной в России литературы, а также призывы к созданию автономной от России «Украины для украинцев» в конце концов привели Мыхайла Сергийовыча до тюремной койки и ссылки в Казань.

Михаил Сергеевич Грушевский на фото 1914 года. Архив Киевского Главного жандармского управления

Арест Грушевского последовал при таких обстоятельствах: в мае 1914 года киевский отдел Союза русского народа возбудил перед господином министром внутренних дел ходатайство о воспрещении въезда в Россию профессору Львовского университета Михаилу Грушевскому и другим австрийским ученым, агитирующим в пользу «украинской самостийности».

Вследствие этого Департамент полиции просил киевского генерал-губернатора Трепова установить негласное наблюдение за деятельностью Грушевского при посещении им Киева, в результате чего и было сделано распоряжение об аресте и высылке из Киева профессора Грушевского:

Наведенными в делах Департамента полиции справками устанавливаются относительно Грушевского следующие сведения за период времени с 1904 по 1914 год:

1) В 1904 году австрийское Министерство народного просвещения выдало субсидию в 400 рублей существующему в Кракове Обществу насаждения малороссийской словесности, искусства и культуры в целях украинофильской революционной пропаганды, которая стала делать успехи тогда, когда в качестве лектора явились бывший доцент Киевского университета, профессор Львовского университета Михаил Грушевский и украинский писатель Иван Франко.

2) В 1907 году профессор Грушевский принимал участие в издававшейся в Киеве газете «Рада» и состоял издателем местного журнала «Литературно-науковый вiстник». Газета «Рада» отличалась вредным направлением, вследствие чего Грушевскому было сделано предупреждение, а засим издание этой газеты было приостановлено.

3) В 1908 году из-за границы поступили сведения, что Грушевский нередко приезжал во Львов, откуда при возвращении в Россию привозил с собою значительное количество произведений нелегальной литературы.

4) В 1909 году было получено сообщение, что во Львове состоялось собрание членов Галицийской украинской партии, на коем, согласно предложению профессора Грушевского, было решено организовать повсеместно в Галиции празднества в честь гетмана Мазепы и издать ряд брошюр, разъясняющих значение выступления Мазепы в защиту угнетенных русским правительством казаков.

5) В 1910 году из Киева было донесено подлежащей властью, что Грушевский, приезжая в Киев, постоянно бывает у австрийского консула, с которым по несколько часов остается в его кабинете.

6) В 1911 году в сведениях из Харькова Грушевский называется видным деятелем «Украинской громады».

7) В 1913 году было донесено, что 5 июня 1913 года профессор Грушевский (46 лет, православный), проживавший в Киеве в своем доме, выбыл в город Львов, откуда вернулся через некоторое время в Киев, где прожил до 24 апреля 1914 года, когда вновь выбыл за границу. (стр. 14)

Из «Записки об украинском движении 1914-1916 годов с кратким очерком истории этого движения как сепаратистско-революционного течения среди населения Малороссии», г. Киев, Российская Империя, 1916 год.

Стоп! Еще раз по порядку: 7-этажное здание в центре Киева, напичканное иностранцами, а также украинофильской литературой и политическими пропагандистами, постоянное курсирование Грушевского между Россией и Австро-Венгрией, а также частые посиделки Грушевского у австрийского консула в Киеве?.. Не напоминает ли вам это работу классического резидента иностранных специальных служб?...

«Внутреннее построение дипломатической разведки австрийцев в России было представлено двумя органами — посольством, а также институтом военного атташе. Так, в 1910 году сотрудник австрийского посольства в Санкт-Петербурге купил у пристава Российской Госдумы барона Унгерн фон Штернберга копии секретных докладов Комиссии по государственной обороне Госдумы России.

Следующим громким делом против австрийского посольства в Санкт-Петербурге стал случай вербовки заведующего передвижением войск по железным дорогам и водным путям штаб-ротмистра Фон Майера. В 1912 году Фон Майер часто приходил в посольство Австро-Венгрии с какими-то планами, собственно говоря, после чего и попал в поле зрения петербургской городской контрразведки».

Из трудов кандидата исторических наук, полковника Российской полиции Вадима Олеговича Зверева.

А теперь давайте ещё раз и по порядку отделим агентов и резидентов иностранных спецслужб от обычных научных и политических деятелей: пока молодой Грушевский учился в Киеве, он писал научные труды, посвященные общерусской истории, за что ему платили обычную зарплату, как и всем русским ученым-историкам. Киев, Чернигов и Харьков Грушевский в своих работах называл «русскими городами», снимал небольшую квартиру, жил скромно и в университет ходил пешком.

А вот Грушевский после переезда во Львов моментально получает степень профессора и солидную зарплату. Он отрекается от русской истории и начинает писать о некой «Украине-Руси», «украинском народе» и «украинской национальной идее».

За свои фантастические бредни Грушевский получает от австрийского правительства баснословные деньги, на которые он строит загородный особняк во Львове и 7-этажный доходный дом в Киеве.

После русской революции 1905 года, а точнее, после очень сильного ослабления цензуры Грушевский начинает курсировать между Львовом и Киевом, попутно доставляя из Австрии в Россию запрещенную литературу, листовки и прокламации.

В самом Киеве Грушевский постоянно бывает у австрийского консула, где получает инструкции, задания и денежные средства.

Кроме того, в своем 7-этажном доходном доме Грушевский втайне от полиции и охранного отделения селит германских и австрийских подданных, которые вообще не понятно чем занимаются на территории России.

Мы уж не знаем, как относитесь ко всему сказанному вы, но не только в России, но и в США, Германии, Франции, Китае, Японии, Мозамбике и даже в Джибути деяния Михаила Грушевского однозначно были бы расценены как «деятельность резидента иностранных специальных служб, направленная на изменение конституционного строя и подрыв государственной безопасности».

И да: в современных США Грушевский за шпионаж и государственную измену получил бы лет 50 тюремного срока, если не два или три пожизненных.

А вот «проклятая Россия начала XX века» всего-навсего сослала пана Грушевского под гласный надзор полиции в город Казань, откуда Грушевский чуть позже переехал в Москву, а весной 1917 года вернулся в Киев.

Глава УНР Михаил Сергеевич Грушевский

Ещё не успев доехать до Киева, в марте 1917 года (сразу после падения русского самодержавия) Грушевского заочно избирают председателем «Украинской Центральной Рады». Затем из-под пера Грушевского и Ко (руководимых своими немецкими кукловодами) один за другим выходят т. н. «универсалы», в которых «Украина» заявляла о своих все более и более расширяющихся правах и автономиях от России, вплоть до полной независимости и признания «Украинской Народной Республики» со стороны Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии.

Но перед окончанием данной статьи мы еще раз хотим вернуться к т. н. «доходному дому Грушевского» на улице Паньковской в Киеве. Дело в том, что после возвращения Грушевского в Киев из ссылки «стесняться» Михайлу Сергийовычу больше было не к чему. И уже с апреля 1917 года в его 7-этажный дом въезжают абсолютно разношерстные и разномастные представители «украинского политического движения». Другими словами, резидентура им. Грушевского снова возобновила свою работу.

До 1917 года подобные процессы тщательно отслеживались и контролировались царской контрразведкой и охранкой. А при Временном правительстве 1917 года хватка российских спецслужб «немного ослабла». Правда, именно ослабла, а не прекратила свою работу.

Соответственно, когда с 05 по 08 февраля 1918 года «красные войска» Муравьева штурмовали Киев, первой целью, которую поразила артиллерия «Красной Армии советской Украины», был пресловутый 7-этажный домик Михайла Грушевского на улице Паньковской.

Вы думаете, у Муравьева «был зуб» на Мыхайла Сергийовыча? Или Муравьев попросту хотел лишить Грушевского «средств к существованию» (Грушевский много лет распускал слух о том, что живет за счет прибыли, полученной от сдачи в аренду своего 7-этажного доходного дома)?

Фотография 7-этажного доходного дома М. С. Грушевского по ул. Паньковская, № 9 в Киеве, после артобстрела строения войсками Муравьева, 1918 год

Отнюдь! Муравьев прекрасно знал о том, где именно в Киеве находится резидентура иностранных спецслужб, где находится подпольная типография и где живет «весь цвет» украинского политического бомонда. Само собой, такие стратегические цели во время штурма города уничтожаются в первую очередь.

Кстати, рука, держащая пылающий 7-этажный домик Михайла Сергийовыча в виде факела, в феврале 1918 года украсила второй выпуск журнала «Малая Русь», что лишь ещё раз подчеркнуло важность уничтожения штаба иностранной резидентуры в русском городе Киеве.

https://rusvesna.su/news/1584728575