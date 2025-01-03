Запад наглеет

В Финском заливе началась военная операция по защите подводного кабеля Estlink-1. Эстония направляет в район пролегания кабеля свой патрульный катер «Раджу». Министр обороны страны Ханно Певкур заявил, что рассчитывает на помощь союзников по НАТО в этом вопросе.

Уверена, что союзники откликнутся. Тем более, что на днях генсек НАТО Марк Рютте уже пообещал поддержать Эстонию и Финляндию в вопросе защиты критически важной инфраструктуры.

В контексте недавних новостей о провозглашенной европейскими странами борьбе с «российским теневым флотом» на Балтике, следует ожидать наращивания военного присутствия альянса в заливе и дальнейших инцидентов с судами, занятыми в транспортировке нефтепродуктов из Санкт-Петербурга и Усть-Луги.

https://t.me/lady_north/2011

Европейская служба внешних связей опубликовала совместное заявление по расследованию причин повреждения электрического кабеля и кабелей связи в Балтийском море, назвав вчерашний инцидент «предполагаемой атакой критически важной инфраструктуры» Европы.

Подозреваемое судно входит в состав теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, финансируя при этом военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, в том числе санкционные, в отношении этого флота.

В заявлении также говорится, что Европейский союз в ответ на данные инциденты намерен активизировать усилия по защите подводных кабелей, в том числе с использованием новых технологий обнаружения, возможностей подводного ремонта, международного сотрудничества и расширенного обмена информации между странами.

Ранее двенадцать европейских государств, имеющих выход к Северному и Балтийскому морям, уже объединились в коалицию для борьбы с «российским теневым флотом». В качестве возможных ограничительных мер перечислялись штрафы, санкции, досмотры и аресты судов, подозреваемых в обходе европейских санкций.

В настоящий момент финские власти удерживают под арестом захваченное накануне судно Eagle_S, которое было занято доставкой бензина из Санкт-Петербурга в Египет. Экипаж судна подозревается в «диверсии при отягчающих», так как следователи, доставленные на борт танкера, обнаружили у него обрыв якорной цепи.

О ситуации также высказался генсек НАТО Марк Рютте, который посочувствовал и пообещал оказать Финляндии и Эстонии дальнейшую поддержку. Правда не уточнил, в чем она будет выражаться.

https://t.me/lady_north/2008

К захвату финнами судна Eagle S.

Вопрос о том, что Запад планирует блокаду морского трафика России поднимался на канале очень много раз, и часто вызывал поистине обезьяньи кривляния у охранительской части аудитории, особенно в СМИ.

Посмотрим теперь на инцидент с Eagle S.

Судно под флагом третьей страны. Значит Россия не может претендовать на то, чтобы им заниматься по дипломатическим каналам, оно не наше.

Удобные флаги, говорили они. Дешевле и выгоднее национальных, говорили они.

Следующий момент касается того, будет ли это изолированный инцидент (что, кстати, возможно), или потом начнётся серия таких перехватов под разными предлогами и разными странами - Данией, Финляндией и т.д.

Если такие захваты начнутся, то встанет вопрос о проводке торговых судов под прикрытием ВМФ.

Следующие шаги балтийских стран тоже легко просчитываются - силовая провокация, типа того, что делали иракцы и иранцы в Персидском заливе в конце 80-х годов.

США тогда "поставили в стойло" иранских товарищей, проведя операцию "Богомол" (кто не в курсе, может поискать в любом поисковике, материалов море).

Готов ли российский флот к подобной операции?

Ведь нас с конца 2000-х годов убеждают, что мощь ВМФ растёт.

Ведь у нас во флот идёт финансирование - строятся "Ясени" и "Бореи". Без торпед правда, нормальных, но это уже мелочь...

В любом случае, надо исходить из того, что момент истины на подходе, может быть даже в начале 2025.

Деньги во флот пошли в 2009 году. Сейчас 2024, конец.

В принципе, Черноморский флот показал, чего стоили и эти расходы, и эта пропаганда, но там мы просто бездействуем, не трогая украинский морской трафик. Это можно списать на договорнячок, на альтернативные представления о стратегии у высшего руководства страны, на влияние армейских генералов из ГШ, которые ничего не понимают, но считают себя вправе всем управлять.

А тут за трафик начинают трогать нас, причём за критически важный для страны нефтяной.

Время на военное строительство прошло.

Пришло время отчитываться за результат.

Показать класс.

https://t.me/SeaPower/4112

Канал "Рыбарь": О последствиях захвата судна Eagle S

В действительности, вынуждены согласиться с коллегами, что этот инцидент с судном Eagle S будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщения в Балтийском море.

Захват танкера под выдуманным предлогом – это тактика, которая отрабатывали страны НАТО в последние два года. Регулярные учения проводились в акватории Балтики, а главная задача была отработка действий в кризисной ситуации. Типа той, что была зафиксирована между Финляндией и Эстонией.

Никто из западных стран не будет разбираться в том, было это на самом деле или нет. Был ли вовлечен этот танкер или нет. Западу уже не важно. Они получили повод для новой агрессии. Вовсе не исключаем, что сами финны и организовали этот разрыв кабеля. Кто докажет обратное?

Учения подобного рода было множество. Например, последним было Pikne с участием эстонцев, финнов, британцев – ну вы, в общем, поняли посыл. И подводные береговые операции там отрабатывались. В прошлом году под таким же неведомым предлогом была создана корабельная группа «Объединенных экспедиционных сил».

Сейчас, помимо санкций, которые явно наложат на, как в Евросоюзе сейчас говорят, «теневой флот» России, следует ожидать и более опасных с точки зрения российских позиций в Прибалтике шагов, таких как более серьезные провокации. Зачем?

Как минимум, чтобы оправдать усиление присутствие в море и сопровождать гражданские суда, следующие из России, а, как максимум, блокировать залив и пропускать суда только по своему разрешению.

https://t.me/inners_of_the_politics/229

Ну и что-то совсем непостижимое: экипаж норвежского балкера отказал «Oslo Carrier 3» отказал в помощи российским морякам, терпящим бедствие на судне «Урса Майор», сославшись на некий запрет.

Что еще более удивительно, так это то, что как минимум часть экипажа на балкере была российской.

Кто мог дать запрет на спасание людей? Думаю, ответ на этот вопрос смогут дать менеджеры компании судовладельца - «Bulkship Management» со штаб квартирой в городе Осло. Крюингом российских моряков для этого судна в Калининграде занимается фирма «Балкшип Менеджмент АС».

Все контакты в интернете есть. Кто-то должен ответить за оставление наших парней в опасности.

https://t.me/lady_north/2010

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине отказалось принять на борт терпящих бедствие в Средиземном море российских моряков с судна "Урса Майор".

"Шлюпка направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3, которое находилось неподалеку. При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа "Урса Майор", ссылаясь на некий запрет", - сообщили в пресс-службе владельца судна группы компаний "Оборонлогистика".

"Оборонлогистика" назвала это обстоятельство грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года.

Отказ норвежского судна "Oslo Carrier 3" принять экипаж потерпевшего крушение российского сухогруза Ursa Major может грозить его капитану и владельцу судом. Такое мнение высказал глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, инцидент необходимо задокументировать, после чего обращаться в международный суд.

Как указал парламентарий, решение норвежских моряков нарушает не только международные конвенции, но и общепринятые нормы и правила.

"Это вопиющий случай, но, в принципе, он укладывается в нынешние западные нарративы, они себя ведут абсолютно бесчеловечно, бесцеремонно и по-хамски", - заявил Картаполов.

В результате моряков спас экипаж испанского судна Salvamar Drago.

https://t.me/proofzzz/29333

Принято считать, что Восток уважает только силу, а Запад законы и права человека, это в корне неверно. Запад уважает и боится силу не меньше, а возможно даже больше, чем Восток. Западная традиция, это когда мелкие шавки, до смерти боясь своего хозяина ( Норвегия, Прибалтика, Финляндия) тявкают на его соперника и очень надеются, что хозяин в итоге не проиграет схватку и тот, на кого они так яростно тявкали, не побьёт их палкой.

Так было во времена феодальной Европы, когда вассалы сюзеренов дрались друг с другом, так остается и сейчас.

То есть все эти истории о выходках Прибалтики или вот теперь Норвегии, это истории страха перед хозяином, который является куда большим страхом, чем Россия. С нами перестанут так поступать когда во-первых начнут по настоящему боятся, а во-вторых когда мы перестанем прощать.

Наша историческая традиция, это быстрое и максимальное всепрощение, так было с Францией, Польшей, Германией. Англосаксы в отличии от нас таким толстовством не занимаются, потому и понукают европейскими куколдами когда, сколько и где захотят. Давно необходимо перестать быть добрыми, для врагов меч, для их шавок кнут и тогда будет всё хорошо, в любом другом случае мы так и будем вечно возмущаться вероломностью и подлостью вроде бы цивилизованных людей. Международные законы и права человека они для тех, кто за их несоблюдение может выбить зубы, иначе это не работает.

По поводу новости о том, что норвежское судно ( экипаж которого по крайней мере был частично российским) не оказал помощь терпящим бедствие в Средиземном море нашим морякам, с потопленного хохлами судна "Большая медведица".

Что важно понимать в истории с терактом против (а это был именно теракт!)Ursa Major и на что не стоит надеяться

История с норвежским сухогрузом Oslo Carrier 3, капитан которого отказался эвакуировать экипаж Ursa Major, но именно она демонстрирует, что на объективность и помощь от кого бы то ни было России лучше не рассчитывать.

Согласно Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) , капитан судна обязан оказать помощь любому лицу, находящемуся в опасности на море, если это возможно сделать без серьёзной угрозы для самого судна и экипажа. Теракт против Ursa Major и связанная с ним эвакуация — обстоятельства чрезвычайные. Отказ от оказания помощи терпящему бедствие в море судну является серьёзным нарушением норм международного морского права, а также национальных законодательств большинства стран. Это же предписывает Конвенция ООН по морскому праву 1982 года.

Если капитан нарушил СОЛАС или Конвенцию ООН по морскому праву, он может быть привлечён к ответственности по национальному законодательству страны, под флагом которой ходит судно. Судить его могут за преднамеренность отказа и отсутствие обоснованных причин для отказа.

Также капитан может попасть в тюрьму, если отказ привёл к гибели людей или серьёзным травмам. В этом случае действия капитана могут быть классифицированы как преступная халатность или даже как умышленное оставление в опасности. Что в условиях крушения Ursa Major более чем справедливо.

В Норвегии, под флагом которой шёл Oslo Carrier 3, действует Норвежский морской кодекс (Sjøloven). Согласно ему, капитан судна обязан оказать помощь людям, терпящим бедствие, если это возможно без серьёзной угрозы для судна и экипажа. Умышленный отказ в спасении может быть квалифицирован как уголовное преступление, за которое полагается наказание до трёх лет тюрьмы. А может, и больше в зависимости от обстоятельств.

Стоит ли надеяться на справедливое разбирательство по этому вопросу? Скорее нет, чем да. Капитан норвежского сухогруза может заявить, что эвакуация экипажа могла привести к атаке и на его сухогруз, а в этом случае отказ в эвакуации могут признать оправданным. По всем канонам «порядка, основанного на правилах».

Также не стоит надеяться на «помощь европейских партнёров» с подъёмом Ursa Major. Их главная задача на данный момент — как можно дольше скрывать улики и доказательства теракта и по возможности сделать всё, чтобы судно осталось лежать на дне и никто не получил к нему доступ.