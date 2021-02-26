Поздравим Жанну с Днём Рождения

С Днём Рождения!! Я желаю тебе купаться в океане позитива, жить на острове Радости, не знать горя и зла! Желаю тебе кучу денег! Чтобы в твоей жизни всегда присутствовали три кита: счастье, здоровье и удача! Пусть они несут тебя по течению твоей жизни и никогда не отпускают!

Пусть говорят, что годы, как вода,

Пусть твои годы будут полноводней

И пусть тебе останется всегда

Не меньше лет, чем стукнуло сегодня.

Друзьям на радость, а судьбе назло

Хотим, чтобы тебе всегда везло,

Чтоб жизнь была не жизнь, а загляденье,

И чтобы каждый день был днем рожденья!

Будь самой веселой и самой счастливой,

Хорошей, и нежной, и самой красивой

Будь самой внимательной, самой любимой,

Простой, обаятельной, неповторимой,

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,

Пусть беды уходят с дороги в бессильи.

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды, добра!

Текут года, и ничему забвенья,

Как ни старайся, жизнь не хочет дать,

Но каждый раз приходит день рожденья,

Чтоб снова верить, снова побеждать.

Так пусть он будет светлым и отрадным,

Как солнца луч в замерзнувшем окне.

И ни о чем грустить совсем не надо,

Доверясь наступающей весне.

В чем женское счастье? В букетах цветов?

В горячих от чувств поцелуях?



В дрожании губ или в магии слов?

В мечтах, состоящих из нескольких снов?

В лучах восходящего солнца?

Что счастьем для женщин зовется?



Что пожелать? На этот раз вопрос

Улыбок счастье — это ведь не ново

Все поздравляют так сейчас,

А мы хотим не так, а по-другому.



Пусть будет жизнь полна чудес,

И вся в цветах дорога,

Пусть звезды падают с небес

Лишь только к твоему порогу



И в этот день мы от души желаем

Всех благ земных на свете и добра

С днем рождения сердечно поздравляем

Желаем счастья, радости, здоровья и тепла!