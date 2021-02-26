Поздравим Жанну с Днём Рождения

С Днём Рождения!! Я желаю тебе купаться в океане позитива, жить на острове Радости, не знать горя и зла! Желаю тебе кучу денег! Чтобы в твоей жизни всегда присутствовали три кита: счастье, здоровье и удача! Пусть они несут тебя по течению твоей жизни и никогда не отпускают!
Пусть говорят, что годы, как вода,
Пусть твои годы будут полноводней
И пусть тебе останется всегда
Не меньше лет, чем стукнуло сегодня.
Друзьям на радость, а судьбе назло
Хотим, чтобы тебе всегда везло,
Чтоб жизнь была не жизнь, а загляденье,
И чтобы каждый день был днем рожденья!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Текут года, и ничему забвенья,
Как ни старайся, жизнь не хочет дать,
Но каждый раз приходит день рожденья,
Чтоб снова верить, снова побеждать.
Так пусть он будет светлым и отрадным,
Как солнца луч в замерзнувшем окне.
И ни о чем грустить совсем не надо,
Доверясь наступающей весне.
В чем женское счастье? В букетах цветов?
В горячих от чувств поцелуях?
В дрожании губ или в магии слов?
В мечтах, состоящих из нескольких снов?
В лучах восходящего солнца?
Что счастьем для женщин зовется?
Что пожелать? На этот раз вопрос
Улыбок счастье — это ведь не ново
Все поздравляют так сейчас,
А мы хотим не так, а по-другому.
Пусть будет жизнь полна чудес,
И вся в цветах дорога,
Пусть звезды падают с небес
Лишь только к твоему порогу
И в этот день мы от души желаем
Всех благ земных на свете и добра
С днем рождения сердечно поздравляем
Желаем счастья, радости, здоровья и тепла!
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