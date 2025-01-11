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Стихи о главном, ч.6

Всё это Курская дуга 
Мария Маркус от 13. 12. 2024г

Замолкли даже соловьи,
Стонала Русская земля,
Господь спаси,благослови,
Вскипала в жилах кровь бурля...

Смешались стоны,крики,брань,
Ну где ты друг,дай руку Вань,
Ты почему молчишь?Ну,встань?!
А город жив и он не сдан.

Раскинув руки, ты лежал.
Гремел вдали суровый бой.


А ветер во поле качал
Березку тихо над тобой.

Не колокольчик под дугой –
Осколков свист и пушек вой,
Поля широкие, луга, –
Всё это Курская дуга.

посвященно ушедшим вдаль событиям на Курской Дуге.

НИКОЛИН ДЕНЬ

В Рязани и Старом Осколе,
В Ростове-на-тихом Дону -
Сегодня святому Николе 
Мы молимся за страну!

За каждый наш угол детский,
Которому жизнь дана.
Особенно за донецкий,
Где свила гнездо война.

Особенно за военных
В окопах, не за столом.
Молитв наших внутривенных 
Пусть хватит на каждый дом.

За Белгород в серой дымке!
За раненный Курск родной!
Солдатские фотоснимки 
Умыты святой водой.

Дай Веры нам, а не Верки,
Беду проводить за дверь.
Московские фейерверки 
Унять, заглушить теперь.

Дай смелости тихой личной
Нам в этот глядеть обрыв!
И веры дай не частичной,
А общей для всех, кто жив!

Заснежен квадратик плаца,
И звезды горят над ним, 
Чтоб женщине той дождаться, 
Прижаться к глазам живым.

На этом библейском стыке
Нам за руки взяться дай,
Угодниче наш великий 
Защитниче Николай!

Сын друга молился Богу,
И слёзы текли на лёд:
«Верни, Боже, папке ногу 
Под ёлкой на Новый год!»

© Влад Маленко, художественный руководитель Московского театра поэтов 

Бессмертна Ваша музыка, ребята,
Пропитан кровью каждый в ней аккорд.
До боли в сердце русского солдата,
Врагу, с любовью созданный "экспромт".

Защитники, сплочённые оркестром,
Звучащие орудья в унисон.
На поле боя властвует маэстро,
Никто из Вас не будет побеждён.

Играй же, Вагнер, силою Вальки‌рий,
Свой ре‌квием, пришедшим к нам с мечом.
Никто не сломит воина России,
Мы всем шака‌лам станем палачом.

Спасибо, Музыканты, за отвагу,
За силу духа в собственной душе.
За подвиг тот: "встречайте с*ки, папу!...",
За всех друзей погибших на войне.

***

Да нет, вы не наёмники за деньги,
В Вальха‌лле здесь купюры не нужны.
Вы армии тончайшие страте‌ги -
Святейшей справедливости творцы.

 Юлия Некрасова, 2022.

Вернутся все. А выживут не все.
Останешься ли в лесополосе
Иль захлебнешься жирным чернозёмом,
Где залпом артиллерии весомым

Накроет. Ни молитва, ни броня
Тебя, как танк ударит, хороня
Под битых плит и мусора курганом,
Не защитит. Эй, командир, куда нам?..

Заройся в землю. Сверху, как пила,
Жужжит над головой БПЛА
Злым насекомым, тужится, гундосит.
А ты гадаешь: сбросит ли, не сбросит?..

Здесь смерть имеет местный колорит.
Під Купянском, як Шредінгера кіт
Ты в этот миг убит и не убит.

***
Автор – Сергей Семенов. Погиб при выполнении боевой задачи в 2024 году.

Столько не было, хлопец, тебе отпущено, 
А, гляди ж, однако — свезло под Курщиной. 
Мяли мины тела, как бумагу рвали, 
Всех прибрали твоих, а тебя не взяли. 
 
И стоишь ты нынче, как все мы, русские, 
Облака-века над тобою курские. 
И несётся жизнь по маршруту зряче — 
Посмотри теперь на неё иначе. 
 
И скажи не дякую, а спасибо ей, 
И сорви с руки своей ленту синюю. 
Да, откинув прочь эту злую метку, 
Не решайся дважды сыграть в рулетку. 
 
Сколько братьев наших землице скормлено. 
Как на речку ехали с батей вспомни, но 
По Днепру-красавцу скучать без толку 
И поэтому выбери, братец, "Волгу". 
 
Продиктуешь цифры в знакомом номере, 
Чтобы грянул верой звонок в Житомире, 
И на том конце, позабыв о всяком, 
По тебе, живому, твой сын заплакал. 
 
У тебя в кармане иконка старая, 
Знать, спасла тебя, на земле оставила. 
Выходи ж на свет, вспоминай, что свято 
И за русского помолись солдата. 

© Александр Антипов

«Жизнь стала стоить 3 копейки…»

Сегодня был в военном морге.  
Мат заменив, скажу: пипец.  
И от картин все не в восторге —  
Там сына узнаёт отец.  

Весь персонал вмиг отвернулся,  
Когда раздался стон и крик.  
Я сам немного пошатнулся,  
Шепнув под нос: «Держись, старик».  

Катились слёзы по щетине,  
Отец в секунду почернел.  
Дай сил, Господь, сейчас мужчине 
Был сын его на штурме смел.  

Но все мы знаем: война — сука,  
У смерти вся в крови коса.  
Длиннее вечности разлука,  
И миг — лишь жизни полоса.  

Сегодня был в военном морге.  
Мат заменив, скажу: пипец.  
Жизнь стала три рубля на торге —  
Там сына вновь узнал отец.  

(Георгий 17.12.2024)
https://t.me/Georgiypoems/4600

«Их никто нам не вернёт…»

Подкрался незаметно новый год,  
И в небе засверкают вновь салюты.  
С икрою не заветрит бутерброд,
До холодильника все дни ведут маршруты.  

А где-то там, за ленточкой, бойцы.
От свечки всё пытаются согреться.
Грызут насквозь промёрзшие хлебцы,
В сухое все мечты переодеться.  

А здесь битком забиты рестораны,  
И под завязку клубы и кафе.  
А там друг-другу всё мотают раны,  
С усталости пьяны, не подшафе.  

Всё чаще жизнь, увы, не справедлива:  
Кому-то стол в кафе, кому-то дот.  
Вновь в Новый год мне на душе тоскливо,
Никто друзей погибших не вернёт…

(Георгий 20.12.2024)
https://t.me/Georgiypoems/4619

ЧЕСТЬ
Нескончаема эта война, 
Словно вся преисподня явилась, 
Чтоб остаться на все времена…
Дай нам, Господи, силу и милость! 

Негасимый Божественный свет 
Светит всем, но особенно – смелым. 
Мы просторы великих побед
Защищаем и словом, и делом. 

Пусть не дрогнет средь битвы рука
И смертельными раны не будут.
Слёз людских многоводна река, 
Но не дай, Боже, сердцу остуды.

В поднебесье молитва плывёт
(Ей земное перечить не смеет!), 
Чтоб у смерти не множился счёт, 
Чтобы жизнь оказалась сильнее. 

Не даётся победа легко,
Рукопашная — мат и проклятья,
Но над боем парят высоко 
Душ солдатских Небесные рати. 

Спросят строго, взыскуя о нас — 
Полуправды и кривды не примут! —
Ты исполнил Отчизны наказ?
Ты прославил отцовское имя?

Незакатной высокой звездой 
Над полями взойдёт пращур-воин, 
Чтобы в битве светить над тобой,
Если ты этой чести достоин!

@ Нина Попова, поэт, кандидат филологических наук, заместитель Председателя Правления Союза писателей России

КРОВЬ НА ДУШЕ 
Где-то под Кременной или, может, под Сватово 
Там, где обочину рвали сто тысяч осколков 
Шли закопченные ангелы... с автоматами 
Страшные, мокрые и... не святые 
нисколько 
Грязные лики и крылья в спине, по-походному 
Души в засохшей крови - не взлететь, не покаяться 
Им бы помыться, поспать... да не сходится - 
Ночью сегодня комбат обещал апокалипсис 
...он не соврал. Ночь и впрямь оказалась 
отчаянной 
Мы, как могли - до щелчка! до упора!! 
до донышка!!!... 
Выжили трое. Два этих, да я вот 
...нечаянно 
...Утро пришло, как обычно - без кофе, без солнышка... 
"Был с нами Бог и поэтому, видимо, выжили 
Дьяволы бились вовсю, подыхали и корчились!..." 
...Осень ложилась в окопы охапками рыжими 
"Слава Христу, что патроны в атаке не кончились.

© Сергей Воловик

Что такое Родина?
Что такое Родина? Это дом, 
Дом в котором вместе мы все живем;
Дом который нравится от крыльца, 
И который тянется до конца. 

От Калининградской той стороны, 
За Владивостоком тем тоже мы;
Океанов плещется целых три, 
А морей здесь дюжина посмотри.

Много нас в том доме есть, всех не счесть;
Разные по вере здесь тоже есть;
Этносов штук двести мы наберём, 
Главное ведь дружно жить в доме том. 

И тогда не важно нам сколько там, 
За порогом дома ждёт басурман;
Дружно вместе станем мы как оплот, 
Никакой нас ворог в нём не возьмёт. 

Никаким ветрам чужим не сломать, 
Будем мы за Родину воевать;
Будем крепче вместе мы той скалы, 
И напрасны будут их все труды.

А запасов радости и любви, 
Накопили много мы знаешь ты;
Есть у нас прекрасная ребятня, 
Папы, мамы, бабушки и дядья. 

Дружно вместе в домике том живём, 
За него мы молимся и поём;
Родина любимая, милый край, 
Встань страна единая - защищай. 

В руки свои крепкие собери, 
Силы, гордость, мужество на счёт три;
Всем хорош тот домик наш милый он, 
Русью его ласково мы зовём. 

И тогда не важно нам сколько там, 
За порогом дома ждёт басурман;
Дружно вместе станем мы как оплот, 
Никакой нас ворог в нём не возьмёт. 

Никаким ветрам чужим не сломать, 
Будем мы за Родину воевать;
Будем крепче вместе мы той скалы, 
И напрасны будут их все труды.

И тогда не важно нам сколько там, 
За порогом дома ждёт басурман;
Дружно вместе станем мы как оплот, 
Никакой нас ворог в нём не возьмёт. 

Никаким ветрам чужим не сломать, 
Будем мы за Родину воевать;
Будем крепче вместе мы той скалы, 
И напрасны будут их все труды.

Автор Dark poetry 

НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Впереди Новый год, торжества, Дед Мороз, смех, подарки... 
Загуляет страна, отмечая затем Рождество...
Оботру пот с лица — нынче было особенно жарко 
На отдельных участках донбасских фронтов СВО...

"На отдельных участках" недолго стоят в обороне:
Штурмовая пехота, которой особый учёт,
Завтра снова пойдёт перешагивать минное поле,
Где пропавшие без вести лишних прибавят хлопот...

"На отдельных участках" работают "Грады" и "Ноны".
Паутина траншей — "броник" здесь не снимается с плеч..
В сером небе кружа, сеют смерть чужеродные дроны,
Да частенько в эфире звучит иностранная речь...

"На отдельных участках" сжигается техника сразу..
Не запомнить названий всех местных дорог-деревень,
Где горели "буханки", подбитые танки, КамАЗы,
А обстрелы стирали живое огнём каждый день...

"На отдельных участках" калмыки, татары, буряты,
Отработка по целям для многих давно не впервой.
Не гадая о сроках, не путая времени даты — 
Сохраняют надежду однажды вернуться домой...

Обращаю взгляд к небу: "Чтоб снова поля колосили,
Помоги нам, Господь, не сломаться... И только всего.
На отдельных участках оставшись опорой России,
Поднимающей флаги победы своей в СВО. 

© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО 

Не хожу, опустив глаза, 
И поклонов земных не бью, 
Но решатся ли мне сказать, 
Что страну не люблю свою? 
Да, не каюсь, простить моля, 
Только дело совсем не в том. 
Это просто моя земля, 
Без креста или под крестом. 
Подлецу на ней места нет. 
Память предков во мне жива, 
Помню летопись их побед, 
Их творения и слова, 
Помню села и города, 
Шелест леса и плеск реки, 
Лица близких — и тягу вдаль, 
Расстояниям вопреки… 
Это корни моей души, 
Это песен моих исток. 
Я давно для себя решил, 
Что не буду ни с кем жесток, 
Но удар по щеке одной 
Не стерплю, справедливым мня. 
Если кто-то придет с войной, 
Пусть он прежде убьет меня. 
Не бесследно века прошли, 
Твердо знаю я — что беречь. 
И просторы родной земли 
Не затопит чужая речь. 
Ну, а вера во мне одна: 
В нашей совести строгий суд 
И в людей без двойного дна, 
Что весь мир на себе несут, 
В неба звездопись по ночам, 
В разговоры высоких трав… 
Перед тем, как рубить сплеча, 
Докажи мне, что я неправ.

© Наталья Садовникова

Эта зима, из которой
я никогда не сбегу.
Эта зима, у которой
стылая кровь на снегу.
Нерасторопные птицы
(по ветру — пух и прах).
Порванные рукавицы,
все в неживых цветах.
Хрусткие битые стёкла,
ржавая плоть кирпичей.
Думала, всё исторгла
я из груди своей
и успокоюсь снами,
но не имеет дна
чаша земных страданий.
Холод. Зима. Война.

© Наталья Денисенко

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ С ФРОНТА!

Новый Год наступает неспешно,
За спиной много прожитых лет,
И так хочется верить, конечно,
Что достану счастливый билет...

И душа в ожидании чуда
Все стремится в небесную синь
А в ушах, неизвестно откуда,
Зазвучал колокольчик - "Динь-Динь"!

Напишу-ка письмо Дед Морозу
У меня есть желанье, мечта
Тут, на фронте всё очень серьезно
И "работает" мощно арта,

Когда бьёт по фронтам канонада,
Только дронов и мин слышен вой
Ничего мне другого не надо -
Вот живым бы вернуться домой!

© Олег Прусаков (позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", 24 МСП), действующий участник СВО, ветеран боевых действий, Член союза писателей России.

«Последний лист в календаре»

Последний лист в календаре,  
Ну вот и Новый год.  
Стою у дома во дворе,  
И ливень из глаз льёт.  

Как много наших пацанов  
Не встретят впредь весны.  
Как много цинковых гробов
В таких не видят сны.  

Покойтесь с миром, пацаны,  
Поклон вам до земли.  
России лучшие сыны   
Домой вас привезли.  

А кто-то без вести пропал,  
И следа не найти.  
На помощь нас, возможно, звал,  
Но было не пройти.  

Последний лист календаря,  
И следом Новый год.  
Дай, Боже, чтобы всё не зря,  
И пусть война уйдёт…  

(Георгий 30.12.2024)
https://t.me/Georgiypoems/4699

«Одна страна, две реальности»

Глядит с гранита юное лицо,  
И даты говорят: всего лишь двадцать…
Впредь не придёт на отчее крыльцо…  
Он был из тех, кто не привык сдаваться.  

И горький ком в миг к горлу подкатил,  
Засеребрились слёзы на глазах.  
Ему лишь двадцать, он, считай, не жил.  
О, сколько их... охватывает страх.  

А кто-то пляшет, песни распевая,  
На Новый год пуская всё салюты.  
А там, за лентой, ребята, умирая,  
Страну спасают — и не было чтоб смуты.  

Как много тех, ещё чья хата с краю,  
И кто никак в упор всё не узрит.  
Поверь же, друг, тебя я не пугаю,  
Но хата с краю и первой погорит...  

(Георгий 01.01.2025)
https://t.me/Georgiypoems/4719В донецкой школе ставят ёлку. 
Гирлянда, мишура, шары. 
А на снегу лежат осколки - 
Войны непрошеной дары. 
 
Что принесёт на праздник детский 
В мешке холщовом Дед Мороз, 
Когда враги бьют по Донецку 
И нет спасения от слёз. 
 
Чего желать, когда нет папы 
И дом стоит давно разбит, 
Когда устала мама плакать 
И воздух пулями прошит. 
 
Идут снега в степях донбасских. 
Две тыщи двадцать третий год 
Идёт и смотрит по-солдатски 
В слегка потрёпанный блокнот. 
 
Я в нём храню свои заметки, 
Стихи друзей прифронтовых. 
Пишу шипами роз донецких 
Тем, кто не числится в живых. 
 
© Анатолий Сорокин   

«А у нас здесь тоже новый год»

У нас здесь мама тоже Новый год,  
И ёлка так же есть и мандарины.  
Но только суеты нет и хлопот,  
И не спешит никто здесь в магазины.  

Мы все сидим, мам, за одним столом,  
Никто друг другу злого не припомнит.  
Никто тут не идёт в штурм на пролом,  
И если что-то было — то не вспомнит.  

Возможно, даже он в меня стрелял,  
А может, я в него тогда… не знаю.  
Со мною рядом, может, умирал,  
Я, как и все, уже не вспоминаю.  

Вы там в гостях, а мы уже здесь дома,  
Нам абсолютно нечего делить.  
Здесь каждому до боли всё знакомо,  
Господь умеет, мама, удивить.  

Здесь дивные сады кругом и реки,  
Я слов не знаю, чтобы описать.  
Мы погостив, с земли ушли навеки,  
К себе хотела, знаю, мам, прижать.  

Ты не печалься сильно, а жди встречи,  
Себя родная только не терзай.  
И тают дни, как будто в храме свечи,  
И ты придёшь, как час настанет в рай.  

Сейчас у нас здесь так же мандарины,  
И ёлка тоже — всё же Новый год.  
И не спешит никто здесь в магазины,  
Тут нет печали, злобы и хлопот.

(Георгий 24.12.2024)
https://t.me/Georgiypoems/4656
ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ 
 
Молитва сетью маскировочной 
Укроет раненых бойцов. 
И город, прежде слывший солнечным, 
Туман набросит на лицо, 
 
А ветер, налетевший с севера, 
Дождём осеет каждый дом. 
И вражеская артиллерия 
На время смолкнет под огнём. 
 
Душа моя надеждой полнится, 
И от молитвы – горячо, 
Со мною рядом – Богородица 
Стоит с пылающим мечом, 
 
И впереди – бросок решающий – 
Зовут в атаку рубежи. 
Но рядом с Девой Всепрощающей 
Не страшно голову сложить, 
 
Не страшно в бой за земли отчие, 
Страшней – предать, страшней – уйти. 
Иконку и рисунок дочери 
Прижму к измученной груди, 
 
И под Покровом Богородицы 
Мы вступим в наш последний бой. 
...Ведь Русь моя соборно молится 
За нас с тобой. За нас с тобой. 
 
(с) Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России 
Восемь лет назад, 25 декабря 2016 года, в авиакатастрофе над Чёрным морем вблизи Сочи разбился самолёт Ту-154 с 92 пассажирами на борту, направлявшийся на авиабазу Хмеймим в Сирии, среди погибших – артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Публикуем  стихотворение-реквием «Прерванный полёт» главного редактора интернет-журнала Z-Поэзия Игоря Витюка, посвящённое погибшим артистам... 
 
ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ 
 
Памяти артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и его художественного руководителя, Народного артиста России генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибших 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе самолёта Ту-154, направлявшегося из Сочи на авиабазу Хмеймим в группировку российских войск в Сирии 
 
«Нам не дано предугадать…» 
Ф.И. Тютчев 
 
Нам не дано предвидеть смерть, 
И кажется – жить будем вечно... 
Но из-под ног уходит твердь, 
И смерть страшна, как бесконечность. 
 
В Хмеймим, чтоб поддержать бойцов, 
В кромешный ад, где пулям тесно, 
Ансамбль танцоров и певцов 
Летел декабрьским днём воскресным. 
 
Над Чёрным морем – чёрный день, 
И места нет словам расхожим. 
Страну накрыла скорби тень, 
От слёз сдержаться мы не можем. 
 
Армейской песни мастера 
Ушли к архангелам*) Господним. 
Пленяли песней мир вчера, 
Легендой стали вы сегодня. 
 
Нам не дано предугадать 
Ни нашу службу боевую, 
Ни сколько суждено страдать, 
В боях спасая жизнь Земную... 
 
©  Игорь Витюк, Секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран боевых действий, полковник запаса, г. Пушкино Московской обл.
*) Архангел Михаил считается верховным архангелом, покровителем небесного воинства, архистратигом. Изображается в воинственном виде, с копьём или мечом в руке, имея под ногами дракона, то есть духа злобы. Защита городов русских Пресвятой Богородицей осуществлялась всегда Её явлениями с Воинством Небесным под предводительством Архистратига Михаила. 
Архангел Гавриил – один из щитодержателей на Гербе Российской империи. 
Архангел Уриил (Свет Божий) традиционно изображается с мечом в деснице, а в левой руке с пламенем. 
Перечисленные архангелы традиционно покровительствуют военнослужащим. 

А сыновья опять уходят в бой, 
Он для кого-то может стать последним.... 
И нет деленья на Свой-чужой, 
Там все сегодня наши ДЕТИ. 
А сыновья и на войне нас берегут, 
И правду страшную от нас они скрывают. 
Во благо парни мамам своим лгут, 
Пусть меньше мамы там переживают. 
А сыновья, внезапно повзрослев, 
Чужих детей сегодня защищают. 
И молодые парни, поседев, 
Атаку за атакой отбивают. 
А мамы ждут, и снова - ждут и ждут, 
И телефон из рук не выпускают. 
Молитвами ребят уберегут, 
Не просто верят - мамы это знают. 
А сыновья опять уходят в бой, 
Вчерашние мальчишки, нет, -Мужчины. 
Мальчишки, опаленные войной, 
Как дороги нам юные седины! 
А сыновья, внезапно повзрослев, 
Чужих детей сегодня защищают. 
И молодые парни, поседев, 
Атаку за атакой отбивают. 
А мамы ждут, и снова - ждут и ждут, 
И телефон из рук не выпускают. 
Молитвами ребят уберегут, 
Не просто верят - мамы это знают.

Автор Елена Марова - Морякова.

"Новый Год шагает по земле..."

Вот и канул в лету год вчерашний -  
Новый Год шагает по земле. 
Пусть он всем подарит мир и счастье 
И Победу скорую стране. 

Правда в жизни пусть восторжествует, 
Все поймут, что Русских не сломить. 
Что Россия есть, была и будет - 
Зря посмели "Мишку" разбудить!.. 

"Мишка" добрый, очень справедливый, 
За СВОих и в воду, и в огонь. 
"Мишка" - это Воины России, 
Храбрый и отважный батальон. 

Верим, Двадцать Пятый - год Победы, 
Долгожданных и счастливых встреч. 
Бой Священный выиграли Деды - 
Смогут Внуки Родину сберечь! 

Ведь в глазах, что прячут в балаклавы - 
Гены их на уровне души. 
Вечной Чести, Доблести и Славы - 
Не сдадут Мальчишки Рубежи!

©Юлия Некрасова, 2024. 

В теплом доме, за столом богатым
Под курантов новогодний бой
Вспомните про русского солдата,
Что в окопах, на передовой

В эту ночь наш мир оберегает.
Задержите мысль на пять минут.
Ведь о нем лишь мама вспоминает
Да родные те, что дома ждут.

И бокал с "игристым" поднимите
Не за сытый денежный комфорт.
Русского солдата помяните,
Что спасает нас от вражьих орд.

Пожелайте крепкого здоровья,
Ангела-Хранителя в бою!
Помните: оплачен праздник кровью
Русского солдата, что в строю

В эту ночь наш мир оберегает.
Дайте сердцу правильных частот!
Пусть не только мама вспоминает
Русского солдата в Новый год!

© Ирина Трусова

Россия как Христос 
Ведомый на распятье. 
Кто с Ней, тот полон слёз, 
Утешен благодатью. 

А что Христу враги? – 
Им лучше не рождаться... 
Но дни порой легки, 
Да ночью птицы снятся: 

Летают и поют 
Молитвой светлой мамы. 
Колокола ... Уют... 
Воздвигнутые храмы. 

Воскресшая родня. 
Воскресшие солдаты. 
Очнешься среди дня 
И не припомнишь даты. 

Среди ромашек, роз 
И храмов – сестры, братья... 
Россия как Христос 
Ведомый на распятье.

© Александр Авдеев , настоятель прихода храма Покрова пресвятой Богородицы д. Пестрецово Ярославской области Ярославского района, поэт

ТОСТ ЗА 2025 ГОД 
В час, когда 
откупоришь бутылки, 
И шампанское 
через край! 
Поздравления 
чоканья пылки! 
Веселись ты - 
экспромтом играй. 
Обними ты жену 
иль подругу. 
Не забудь 
ни про дочку 
и мать. 
Коль богатый - 
ещё про прислугу, 
Но а беден - 
к чему зажимать 
В Новый Год 
звон хрустальных бокалов? 
Ты отпразднуй за нас 
от души! 
Нас, 
кто врылся 
от пушек оскалов - 
в этот праздник 
счастливо дыши! 
Мы за то 
и тебя 
охраняем - 
наши жизни, 
как свечки горят, 
чтоб нацистским скотам, 
негодяям 
не пробиться - 
чечен и бурят 
и мордва, 
и ингуш, 
и татарин, 
дагестанец, 
хохол и кацап… 
защищают 
до самых окраин 
Праздник ёлки 
от натовских лап. 
И в снегу, 
и в морозной метели, 
под “подарками” птичек 
в ночи 
попросить у тебя 
мы хотели 
Об одном брат, 
не промолчи, 
во хмелю 
ты продолжи беседу, 
хоть от тостов 
заздравных осип: 
подними тост: 
За нашу Победу! 
А ещё, 
кто за Праздник 
погиб.

© Алексей Карелин, воин-интернационалист, гвардии старший сержант, командир танка, ветеран афганской войны
Что праздновать на третий год войны? 
Куранты бьют расчетливо и больно. 
И мы больны – как по команде «вольно» 
живём за тех, кто брошен в эту бойню – 
размеренно, расслабленно, довольно… 
 
Глянь, вороны обсели колокольню – 
с недавних пор и сила птиц убойна, 
и на дорогах нет сплошных двойных. 
 
В любом ряду возможен разворот – 
вокруг своей, земной оси и прочих. 
Пасти народы – тысячи охочих, 
спасти – не то: Господь да пара кормчих 
и то, кто знает, от чего их корчит… 
 
Смотри – мальчишки из семей рабочих 
на смерть идут, как нет тут этой порчи 
и в воздухе не сероводород. 
 
Что пожелать нам в третий год беды – 
победы, покаяния, покоя? 
О Господи, да что же мы такое: 
свистят петарды, и чадит жарко‌е, 
веселье-то отнюдь не бунтовское… 
 
А где-то не глядят на дно мирское: 
там ва‌жно не святое, так людско‌е, 
где дети просят хлеба и воды. 
 
© Лада Пузыревская

стихи
герои
Новороссия
Светлана Митленко

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