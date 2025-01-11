Стихи о главном, ч.6

Всё это Курская дуга
Мария Маркус от 13. 12. 2024г
Замолкли даже соловьи,
Стонала Русская земля,
Господь спаси,благослови,
Вскипала в жилах кровь бурля...
Смешались стоны,крики,брань,
Ну где ты друг,дай руку Вань,
Ты почему молчишь?Ну,встань?!
А город жив и он не сдан.
Раскинув руки, ты лежал.
Гремел вдали суровый бой.
А ветер во поле качал
Березку тихо над тобой.
Не колокольчик под дугой –
Осколков свист и пушек вой,
Поля широкие, луга, –
Всё это Курская дуга.
посвященно ушедшим вдаль событиям на Курской Дуге.
НИКОЛИН ДЕНЬ
В Рязани и Старом Осколе,
В Ростове-на-тихом Дону -
Сегодня святому Николе
Мы молимся за страну!
За каждый наш угол детский,
Которому жизнь дана.
Особенно за донецкий,
Где свила гнездо война.
Особенно за военных
В окопах, не за столом.
Молитв наших внутривенных
Пусть хватит на каждый дом.
За Белгород в серой дымке!
За раненный Курск родной!
Солдатские фотоснимки
Умыты святой водой.
Дай Веры нам, а не Верки,
Беду проводить за дверь.
Московские фейерверки
Унять, заглушить теперь.
Дай смелости тихой личной
Нам в этот глядеть обрыв!
И веры дай не частичной,
А общей для всех, кто жив!
Заснежен квадратик плаца,
И звезды горят над ним,
Чтоб женщине той дождаться,
Прижаться к глазам живым.
На этом библейском стыке
Нам за руки взяться дай,
Угодниче наш великий
Защитниче Николай!
Сын друга молился Богу,
И слёзы текли на лёд:
«Верни, Боже, папке ногу
Под ёлкой на Новый год!»
© Влад Маленко, художественный руководитель Московского театра поэтов
Бессмертна Ваша музыка, ребята,
Пропитан кровью каждый в ней аккорд.
До боли в сердце русского солдата,
Врагу, с любовью созданный "экспромт".
Защитники, сплочённые оркестром,
Звучащие орудья в унисон.
На поле боя властвует маэстро,
Никто из Вас не будет побеждён.
Играй же, Вагнер, силою Валькирий,
Свой реквием, пришедшим к нам с мечом.
Никто не сломит воина России,
Мы всем шакалам станем палачом.
Спасибо, Музыканты, за отвагу,
За силу духа в собственной душе.
За подвиг тот: "встречайте с*ки, папу!...",
За всех друзей погибших на войне.
***
Да нет, вы не наёмники за деньги,
В Вальхалле здесь купюры не нужны.
Вы армии тончайшие стратеги -
Святейшей справедливости творцы.
Юлия Некрасова, 2022.
Вернутся все. А выживут не все.
Останешься ли в лесополосе
Иль захлебнешься жирным чернозёмом,
Где залпом артиллерии весомым
Накроет. Ни молитва, ни броня
Тебя, как танк ударит, хороня
Под битых плит и мусора курганом,
Не защитит. Эй, командир, куда нам?..
Заройся в землю. Сверху, как пила,
Жужжит над головой БПЛА
Злым насекомым, тужится, гундосит.
А ты гадаешь: сбросит ли, не сбросит?..
Здесь смерть имеет местный колорит.
Під Купянском, як Шредінгера кіт
Ты в этот миг убит и не убит.
***
Автор – Сергей Семенов. Погиб при выполнении боевой задачи в 2024 году.
Столько не было, хлопец, тебе отпущено,
А, гляди ж, однако — свезло под Курщиной.
Мяли мины тела, как бумагу рвали,
Всех прибрали твоих, а тебя не взяли.
И стоишь ты нынче, как все мы, русские,
Облака-века над тобою курские.
И несётся жизнь по маршруту зряче —
Посмотри теперь на неё иначе.
И скажи не дякую, а спасибо ей,
И сорви с руки своей ленту синюю.
Да, откинув прочь эту злую метку,
Не решайся дважды сыграть в рулетку.
Сколько братьев наших землице скормлено.
Как на речку ехали с батей вспомни, но
По Днепру-красавцу скучать без толку
И поэтому выбери, братец, "Волгу".
Продиктуешь цифры в знакомом номере,
Чтобы грянул верой звонок в Житомире,
И на том конце, позабыв о всяком,
По тебе, живому, твой сын заплакал.
У тебя в кармане иконка старая,
Знать, спасла тебя, на земле оставила.
Выходи ж на свет, вспоминай, что свято
И за русского помолись солдата.
© Александр Антипов
«Жизнь стала стоить 3 копейки…»
Сегодня был в военном морге.
Мат заменив, скажу: пипец.
И от картин все не в восторге —
Там сына узнаёт отец.
Весь персонал вмиг отвернулся,
Когда раздался стон и крик.
Я сам немного пошатнулся,
Шепнув под нос: «Держись, старик».
Катились слёзы по щетине,
Отец в секунду почернел.
Дай сил, Господь, сейчас мужчине
Был сын его на штурме смел.
Но все мы знаем: война — сука,
У смерти вся в крови коса.
Длиннее вечности разлука,
И миг — лишь жизни полоса.
Сегодня был в военном морге.
Мат заменив, скажу: пипец.
Жизнь стала три рубля на торге —
Там сына вновь узнал отец.
(Георгий 17.12.2024)
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«Их никто нам не вернёт…»
Подкрался незаметно новый год,
И в небе засверкают вновь салюты.
С икрою не заветрит бутерброд,
До холодильника все дни ведут маршруты.
А где-то там, за ленточкой, бойцы.
От свечки всё пытаются согреться.
Грызут насквозь промёрзшие хлебцы,
В сухое все мечты переодеться.
А здесь битком забиты рестораны,
И под завязку клубы и кафе.
А там друг-другу всё мотают раны,
С усталости пьяны, не подшафе.
Всё чаще жизнь, увы, не справедлива:
Кому-то стол в кафе, кому-то дот.
Вновь в Новый год мне на душе тоскливо,
Никто друзей погибших не вернёт…
(Георгий 20.12.2024)
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ЧЕСТЬ
Нескончаема эта война,
Словно вся преисподня явилась,
Чтоб остаться на все времена…
Дай нам, Господи, силу и милость!
Негасимый Божественный свет
Светит всем, но особенно – смелым.
Мы просторы великих побед
Защищаем и словом, и делом.
Пусть не дрогнет средь битвы рука
И смертельными раны не будут.
Слёз людских многоводна река,
Но не дай, Боже, сердцу остуды.
В поднебесье молитва плывёт
(Ей земное перечить не смеет!),
Чтоб у смерти не множился счёт,
Чтобы жизнь оказалась сильнее.
Не даётся победа легко,
Рукопашная — мат и проклятья,
Но над боем парят высоко
Душ солдатских Небесные рати.
Спросят строго, взыскуя о нас —
Полуправды и кривды не примут! —
Ты исполнил Отчизны наказ?
Ты прославил отцовское имя?
Незакатной высокой звездой
Над полями взойдёт пращур-воин,
Чтобы в битве светить над тобой,
Если ты этой чести достоин!
@ Нина Попова, поэт, кандидат филологических наук, заместитель Председателя Правления Союза писателей России
КРОВЬ НА ДУШЕ
Где-то под Кременной или, может, под Сватово
Там, где обочину рвали сто тысяч осколков
Шли закопченные ангелы... с автоматами
Страшные, мокрые и... не святые
нисколько
Грязные лики и крылья в спине, по-походному
Души в засохшей крови - не взлететь, не покаяться
Им бы помыться, поспать... да не сходится -
Ночью сегодня комбат обещал апокалипсис
...он не соврал. Ночь и впрямь оказалась
отчаянной
Мы, как могли - до щелчка! до упора!!
до донышка!!!...
Выжили трое. Два этих, да я вот
...нечаянно
...Утро пришло, как обычно - без кофе, без солнышка...
"Был с нами Бог и поэтому, видимо, выжили
Дьяволы бились вовсю, подыхали и корчились!..."
...Осень ложилась в окопы охапками рыжими
"Слава Христу, что патроны в атаке не кончились.
© Сергей Воловик
Что такое Родина?
Что такое Родина? Это дом,
Дом в котором вместе мы все живем;
Дом который нравится от крыльца,
И который тянется до конца.
От Калининградской той стороны,
За Владивостоком тем тоже мы;
Океанов плещется целых три,
А морей здесь дюжина посмотри.
Много нас в том доме есть, всех не счесть;
Разные по вере здесь тоже есть;
Этносов штук двести мы наберём,
Главное ведь дружно жить в доме том.
И тогда не важно нам сколько там,
За порогом дома ждёт басурман;
Дружно вместе станем мы как оплот,
Никакой нас ворог в нём не возьмёт.
Никаким ветрам чужим не сломать,
Будем мы за Родину воевать;
Будем крепче вместе мы той скалы,
И напрасны будут их все труды.
А запасов радости и любви,
Накопили много мы знаешь ты;
Есть у нас прекрасная ребятня,
Папы, мамы, бабушки и дядья.
Дружно вместе в домике том живём,
За него мы молимся и поём;
Родина любимая, милый край,
Встань страна единая - защищай.
В руки свои крепкие собери,
Силы, гордость, мужество на счёт три;
Всем хорош тот домик наш милый он,
Русью его ласково мы зовём.
И тогда не важно нам сколько там,
За порогом дома ждёт басурман;
Дружно вместе станем мы как оплот,
Никакой нас ворог в нём не возьмёт.
Никаким ветрам чужим не сломать,
Будем мы за Родину воевать;
Будем крепче вместе мы той скалы,
И напрасны будут их все труды.
И тогда не важно нам сколько там,
За порогом дома ждёт басурман;
Дружно вместе станем мы как оплот,
Никакой нас ворог в нём не возьмёт.
Никаким ветрам чужим не сломать,
Будем мы за Родину воевать;
Будем крепче вместе мы той скалы,
И напрасны будут их все труды.
Автор Dark poetry
НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Впереди Новый год, торжества, Дед Мороз, смех, подарки...
Загуляет страна, отмечая затем Рождество...
Оботру пот с лица — нынче было особенно жарко
На отдельных участках донбасских фронтов СВО...
"На отдельных участках" недолго стоят в обороне:
Штурмовая пехота, которой особый учёт,
Завтра снова пойдёт перешагивать минное поле,
Где пропавшие без вести лишних прибавят хлопот...
"На отдельных участках" работают "Грады" и "Ноны".
Паутина траншей — "броник" здесь не снимается с плеч..
В сером небе кружа, сеют смерть чужеродные дроны,
Да частенько в эфире звучит иностранная речь...
"На отдельных участках" сжигается техника сразу..
Не запомнить названий всех местных дорог-деревень,
Где горели "буханки", подбитые танки, КамАЗы,
А обстрелы стирали живое огнём каждый день...
"На отдельных участках" калмыки, татары, буряты,
Отработка по целям для многих давно не впервой.
Не гадая о сроках, не путая времени даты —
Сохраняют надежду однажды вернуться домой...
Обращаю взгляд к небу: "Чтоб снова поля колосили,
Помоги нам, Господь, не сломаться... И только всего.
На отдельных участках оставшись опорой России,
Поднимающей флаги победы своей в СВО.
© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО
Не хожу, опустив глаза,
И поклонов земных не бью,
Но решатся ли мне сказать,
Что страну не люблю свою?
Да, не каюсь, простить моля,
Только дело совсем не в том.
Это просто моя земля,
Без креста или под крестом.
Подлецу на ней места нет.
Память предков во мне жива,
Помню летопись их побед,
Их творения и слова,
Помню села и города,
Шелест леса и плеск реки,
Лица близких — и тягу вдаль,
Расстояниям вопреки…
Это корни моей души,
Это песен моих исток.
Я давно для себя решил,
Что не буду ни с кем жесток,
Но удар по щеке одной
Не стерплю, справедливым мня.
Если кто-то придет с войной,
Пусть он прежде убьет меня.
Не бесследно века прошли,
Твердо знаю я — что беречь.
И просторы родной земли
Не затопит чужая речь.
Ну, а вера во мне одна:
В нашей совести строгий суд
И в людей без двойного дна,
Что весь мир на себе несут,
В неба звездопись по ночам,
В разговоры высоких трав…
Перед тем, как рубить сплеча,
Докажи мне, что я неправ.
© Наталья Садовникова
Эта зима, из которой
я никогда не сбегу.
Эта зима, у которой
стылая кровь на снегу.
Нерасторопные птицы
(по ветру — пух и прах).
Порванные рукавицы,
все в неживых цветах.
Хрусткие битые стёкла,
ржавая плоть кирпичей.
Думала, всё исторгла
я из груди своей
и успокоюсь снами,
но не имеет дна
чаша земных страданий.
Холод. Зима. Война.
© Наталья Денисенко
ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ С ФРОНТА!
Новый Год наступает неспешно,
За спиной много прожитых лет,
И так хочется верить, конечно,
Что достану счастливый билет...
И душа в ожидании чуда
Все стремится в небесную синь
А в ушах, неизвестно откуда,
Зазвучал колокольчик - "Динь-Динь"!
Напишу-ка письмо Дед Морозу
У меня есть желанье, мечта
Тут, на фронте всё очень серьезно
И "работает" мощно арта,
Когда бьёт по фронтам канонада,
Только дронов и мин слышен вой
Ничего мне другого не надо -
Вот живым бы вернуться домой!
© Олег Прусаков (позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", 24 МСП), действующий участник СВО, ветеран боевых действий, Член союза писателей России.
«Последний лист в календаре»
Последний лист в календаре,
Ну вот и Новый год.
Стою у дома во дворе,
И ливень из глаз льёт.
Как много наших пацанов
Не встретят впредь весны.
Как много цинковых гробов
В таких не видят сны.
Покойтесь с миром, пацаны,
Поклон вам до земли.
России лучшие сыны
Домой вас привезли.
А кто-то без вести пропал,
И следа не найти.
На помощь нас, возможно, звал,
Но было не пройти.
Последний лист календаря,
И следом Новый год.
Дай, Боже, чтобы всё не зря,
И пусть война уйдёт…
(Георгий 30.12.2024)
https://t.me/Georgiypoems/4699
«Одна страна, две реальности»
Глядит с гранита юное лицо,
И даты говорят: всего лишь двадцать…
Впредь не придёт на отчее крыльцо…
Он был из тех, кто не привык сдаваться.
И горький ком в миг к горлу подкатил,
Засеребрились слёзы на глазах.
Ему лишь двадцать, он, считай, не жил.
О, сколько их... охватывает страх.
А кто-то пляшет, песни распевая,
На Новый год пуская всё салюты.
А там, за лентой, ребята, умирая,
Страну спасают — и не было чтоб смуты.
Как много тех, ещё чья хата с краю,
И кто никак в упор всё не узрит.
Поверь же, друг, тебя я не пугаю,
Но хата с краю и первой погорит...
(Георгий 01.01.2025)
https://t.me/Georgiypoems/4719В донецкой школе ставят ёлку.
Гирлянда, мишура, шары.
А на снегу лежат осколки -
Войны непрошеной дары.
Что принесёт на праздник детский
В мешке холщовом Дед Мороз,
Когда враги бьют по Донецку
И нет спасения от слёз.
Чего желать, когда нет папы
И дом стоит давно разбит,
Когда устала мама плакать
И воздух пулями прошит.
Идут снега в степях донбасских.
Две тыщи двадцать третий год
Идёт и смотрит по-солдатски
В слегка потрёпанный блокнот.
Я в нём храню свои заметки,
Стихи друзей прифронтовых.
Пишу шипами роз донецких
Тем, кто не числится в живых.
© Анатолий Сорокин
«А у нас здесь тоже новый год»
У нас здесь мама тоже Новый год,
И ёлка так же есть и мандарины.
Но только суеты нет и хлопот,
И не спешит никто здесь в магазины.
Мы все сидим, мам, за одним столом,
Никто друг другу злого не припомнит.
Никто тут не идёт в штурм на пролом,
И если что-то было — то не вспомнит.
Возможно, даже он в меня стрелял,
А может, я в него тогда… не знаю.
Со мною рядом, может, умирал,
Я, как и все, уже не вспоминаю.
Вы там в гостях, а мы уже здесь дома,
Нам абсолютно нечего делить.
Здесь каждому до боли всё знакомо,
Господь умеет, мама, удивить.
Здесь дивные сады кругом и реки,
Я слов не знаю, чтобы описать.
Мы погостив, с земли ушли навеки,
К себе хотела, знаю, мам, прижать.
Ты не печалься сильно, а жди встречи,
Себя родная только не терзай.
И тают дни, как будто в храме свечи,
И ты придёшь, как час настанет в рай.
Сейчас у нас здесь так же мандарины,
И ёлка тоже — всё же Новый год.
И не спешит никто здесь в магазины,
Тут нет печали, злобы и хлопот.
(Георгий 24.12.2024)
https://t.me/Georgiypoems/4656
ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ
Молитва сетью маскировочной
Укроет раненых бойцов.
И город, прежде слывший солнечным,
Туман набросит на лицо,
А ветер, налетевший с севера,
Дождём осеет каждый дом.
И вражеская артиллерия
На время смолкнет под огнём.
Душа моя надеждой полнится,
И от молитвы – горячо,
Со мною рядом – Богородица
Стоит с пылающим мечом,
И впереди – бросок решающий –
Зовут в атаку рубежи.
Но рядом с Девой Всепрощающей
Не страшно голову сложить,
Не страшно в бой за земли отчие,
Страшней – предать, страшней – уйти.
Иконку и рисунок дочери
Прижму к измученной груди,
И под Покровом Богородицы
Мы вступим в наш последний бой.
...Ведь Русь моя соборно молится
За нас с тобой. За нас с тобой.
(с) Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России
Восемь лет назад, 25 декабря 2016 года, в авиакатастрофе над Чёрным морем вблизи Сочи разбился самолёт Ту-154 с 92 пассажирами на борту, направлявшийся на авиабазу Хмеймим в Сирии, среди погибших – артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Публикуем стихотворение-реквием «Прерванный полёт» главного редактора интернет-журнала Z-Поэзия Игоря Витюка, посвящённое погибшим артистам...
ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ
Памяти артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и его художественного руководителя, Народного артиста России генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибших 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе самолёта Ту-154, направлявшегося из Сочи на авиабазу Хмеймим в группировку российских войск в Сирии
«Нам не дано предугадать…»
Ф.И. Тютчев
Нам не дано предвидеть смерть,
И кажется – жить будем вечно...
Но из-под ног уходит твердь,
И смерть страшна, как бесконечность.
В Хмеймим, чтоб поддержать бойцов,
В кромешный ад, где пулям тесно,
Ансамбль танцоров и певцов
Летел декабрьским днём воскресным.
Над Чёрным морем – чёрный день,
И места нет словам расхожим.
Страну накрыла скорби тень,
От слёз сдержаться мы не можем.
Армейской песни мастера
Ушли к архангелам*) Господним.
Пленяли песней мир вчера,
Легендой стали вы сегодня.
Нам не дано предугадать
Ни нашу службу боевую,
Ни сколько суждено страдать,
В боях спасая жизнь Земную...
© Игорь Витюк, Секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран боевых действий, полковник запаса, г. Пушкино Московской обл.
*) Архангел Михаил считается верховным архангелом, покровителем небесного воинства, архистратигом. Изображается в воинственном виде, с копьём или мечом в руке, имея под ногами дракона, то есть духа злобы. Защита городов русских Пресвятой Богородицей осуществлялась всегда Её явлениями с Воинством Небесным под предводительством Архистратига Михаила.
Архангел Гавриил – один из щитодержателей на Гербе Российской империи.
Архангел Уриил (Свет Божий) традиционно изображается с мечом в деснице, а в левой руке с пламенем.
Перечисленные архангелы традиционно покровительствуют военнослужащим.
А сыновья опять уходят в бой,
Он для кого-то может стать последним....
И нет деленья на Свой-чужой,
Там все сегодня наши ДЕТИ.
А сыновья и на войне нас берегут,
И правду страшную от нас они скрывают.
Во благо парни мамам своим лгут,
Пусть меньше мамы там переживают.
А сыновья, внезапно повзрослев,
Чужих детей сегодня защищают.
И молодые парни, поседев,
Атаку за атакой отбивают.
А мамы ждут, и снова - ждут и ждут,
И телефон из рук не выпускают.
Молитвами ребят уберегут,
Не просто верят - мамы это знают.
А сыновья опять уходят в бой,
Вчерашние мальчишки, нет, -Мужчины.
Мальчишки, опаленные войной,
Как дороги нам юные седины!
А сыновья, внезапно повзрослев,
Чужих детей сегодня защищают.
И молодые парни, поседев,
Атаку за атакой отбивают.
А мамы ждут, и снова - ждут и ждут,
И телефон из рук не выпускают.
Молитвами ребят уберегут,
Не просто верят - мамы это знают.
Автор Елена Марова - Морякова.
"Новый Год шагает по земле..."
Вот и канул в лету год вчерашний -
Новый Год шагает по земле.
Пусть он всем подарит мир и счастье
И Победу скорую стране.
Правда в жизни пусть восторжествует,
Все поймут, что Русских не сломить.
Что Россия есть, была и будет -
Зря посмели "Мишку" разбудить!..
"Мишка" добрый, очень справедливый,
За СВОих и в воду, и в огонь.
"Мишка" - это Воины России,
Храбрый и отважный батальон.
Верим, Двадцать Пятый - год Победы,
Долгожданных и счастливых встреч.
Бой Священный выиграли Деды -
Смогут Внуки Родину сберечь!
Ведь в глазах, что прячут в балаклавы -
Гены их на уровне души.
Вечной Чести, Доблести и Славы -
Не сдадут Мальчишки Рубежи!
©Юлия Некрасова, 2024.
В теплом доме, за столом богатым
Под курантов новогодний бой
Вспомните про русского солдата,
Что в окопах, на передовой
В эту ночь наш мир оберегает.
Задержите мысль на пять минут.
Ведь о нем лишь мама вспоминает
Да родные те, что дома ждут.
И бокал с "игристым" поднимите
Не за сытый денежный комфорт.
Русского солдата помяните,
Что спасает нас от вражьих орд.
Пожелайте крепкого здоровья,
Ангела-Хранителя в бою!
Помните: оплачен праздник кровью
Русского солдата, что в строю
В эту ночь наш мир оберегает.
Дайте сердцу правильных частот!
Пусть не только мама вспоминает
Русского солдата в Новый год!
© Ирина Трусова
Россия как Христос
Ведомый на распятье.
Кто с Ней, тот полон слёз,
Утешен благодатью.
А что Христу враги? –
Им лучше не рождаться...
Но дни порой легки,
Да ночью птицы снятся:
Летают и поют
Молитвой светлой мамы.
Колокола ... Уют...
Воздвигнутые храмы.
Воскресшая родня.
Воскресшие солдаты.
Очнешься среди дня
И не припомнишь даты.
Среди ромашек, роз
И храмов – сестры, братья...
Россия как Христос
Ведомый на распятье.
© Александр Авдеев , настоятель прихода храма Покрова пресвятой Богородицы д. Пестрецово Ярославской области Ярославского района, поэт
ТОСТ ЗА 2025 ГОД
В час, когда
откупоришь бутылки,
И шампанское
через край!
Поздравления
чоканья пылки!
Веселись ты -
экспромтом играй.
Обними ты жену
иль подругу.
Не забудь
ни про дочку
и мать.
Коль богатый -
ещё про прислугу,
Но а беден -
к чему зажимать
В Новый Год
звон хрустальных бокалов?
Ты отпразднуй за нас
от души!
Нас,
кто врылся
от пушек оскалов -
в этот праздник
счастливо дыши!
Мы за то
и тебя
охраняем -
наши жизни,
как свечки горят,
чтоб нацистским скотам,
негодяям
не пробиться -
чечен и бурят
и мордва,
и ингуш,
и татарин,
дагестанец,
хохол и кацап…
защищают
до самых окраин
Праздник ёлки
от натовских лап.
И в снегу,
и в морозной метели,
под “подарками” птичек
в ночи
попросить у тебя
мы хотели
Об одном брат,
не промолчи,
во хмелю
ты продолжи беседу,
хоть от тостов
заздравных осип:
подними тост:
За нашу Победу!
А ещё,
кто за Праздник
погиб.
© Алексей Карелин, воин-интернационалист, гвардии старший сержант, командир танка, ветеран афганской войны
Что праздновать на третий год войны?
Куранты бьют расчетливо и больно.
И мы больны – как по команде «вольно»
живём за тех, кто брошен в эту бойню –
размеренно, расслабленно, довольно…
Глянь, вороны обсели колокольню –
с недавних пор и сила птиц убойна,
и на дорогах нет сплошных двойных.
В любом ряду возможен разворот –
вокруг своей, земной оси и прочих.
Пасти народы – тысячи охочих,
спасти – не то: Господь да пара кормчих
и то, кто знает, от чего их корчит…
Смотри – мальчишки из семей рабочих
на смерть идут, как нет тут этой порчи
и в воздухе не сероводород.
Что пожелать нам в третий год беды –
победы, покаяния, покоя?
О Господи, да что же мы такое:
свистят петарды, и чадит жаркое,
веселье-то отнюдь не бунтовское…
А где-то не глядят на дно мирское:
там важно не святое, так людское,
где дети просят хлеба и воды.
© Лада Пузыревская
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