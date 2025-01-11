Стихи о главном, ч.6

Всё это Курская дуга

Мария Маркус от 13. 12. 2024г

Замолкли даже соловьи,

Стонала Русская земля,

Господь спаси,благослови,

Вскипала в жилах кровь бурля...

Смешались стоны,крики,брань,

Ну где ты друг,дай руку Вань,

Ты почему молчишь?Ну,встань?!

А город жив и он не сдан.

Раскинув руки, ты лежал.

Гремел вдали суровый бой.

А ветер во поле качал

Березку тихо над тобой.

Не колокольчик под дугой –

Осколков свист и пушек вой,

Поля широкие, луга, –

Всё это Курская дуга.

посвященно ушедшим вдаль событиям на Курской Дуге.

НИКОЛИН ДЕНЬ

В Рязани и Старом Осколе,

В Ростове-на-тихом Дону -

Сегодня святому Николе

Мы молимся за страну!

За каждый наш угол детский,

Которому жизнь дана.

Особенно за донецкий,

Где свила гнездо война.

Особенно за военных

В окопах, не за столом.

Молитв наших внутривенных

Пусть хватит на каждый дом.

За Белгород в серой дымке!

За раненный Курск родной!

Солдатские фотоснимки

Умыты святой водой.

Дай Веры нам, а не Верки,

Беду проводить за дверь.

Московские фейерверки

Унять, заглушить теперь.

Дай смелости тихой личной

Нам в этот глядеть обрыв!

И веры дай не частичной,

А общей для всех, кто жив!

Заснежен квадратик плаца,

И звезды горят над ним,

Чтоб женщине той дождаться,

Прижаться к глазам живым.

На этом библейском стыке

Нам за руки взяться дай,

Угодниче наш великий

Защитниче Николай!

Сын друга молился Богу,

И слёзы текли на лёд:

«Верни, Боже, папке ногу

Под ёлкой на Новый год!»

© Влад Маленко, художественный руководитель Московского театра поэтов

Бессмертна Ваша музыка, ребята,

Пропитан кровью каждый в ней аккорд.

До боли в сердце русского солдата,

Врагу, с любовью созданный "экспромт".

Защитники, сплочённые оркестром,

Звучащие орудья в унисон.

На поле боя властвует маэстро,

Никто из Вас не будет побеждён.

Играй же, Вагнер, силою Вальки‌рий,

Свой ре‌квием, пришедшим к нам с мечом.

Никто не сломит воина России,

Мы всем шака‌лам станем палачом.

Спасибо, Музыканты, за отвагу,

За силу духа в собственной душе.

За подвиг тот: "встречайте с*ки, папу!...",

За всех друзей погибших на войне.

***

Да нет, вы не наёмники за деньги,

В Вальха‌лле здесь купюры не нужны.

Вы армии тончайшие страте‌ги -

Святейшей справедливости творцы.

Юлия Некрасова, 2022.

Вернутся все. А выживут не все.

Останешься ли в лесополосе

Иль захлебнешься жирным чернозёмом,

Где залпом артиллерии весомым

Накроет. Ни молитва, ни броня

Тебя, как танк ударит, хороня

Под битых плит и мусора курганом,

Не защитит. Эй, командир, куда нам?..

Заройся в землю. Сверху, как пила,

Жужжит над головой БПЛА

Злым насекомым, тужится, гундосит.

А ты гадаешь: сбросит ли, не сбросит?..

Здесь смерть имеет местный колорит.

Під Купянском, як Шредінгера кіт

Ты в этот миг убит и не убит.

***

Автор – Сергей Семенов. Погиб при выполнении боевой задачи в 2024 году.

Столько не было, хлопец, тебе отпущено,

А, гляди ж, однако — свезло под Курщиной.

Мяли мины тела, как бумагу рвали,

Всех прибрали твоих, а тебя не взяли.



И стоишь ты нынче, как все мы, русские,

Облака-века над тобою курские.

И несётся жизнь по маршруту зряче —

Посмотри теперь на неё иначе.



И скажи не дякую, а спасибо ей,

И сорви с руки своей ленту синюю.

Да, откинув прочь эту злую метку,

Не решайся дважды сыграть в рулетку.



Сколько братьев наших землице скормлено.

Как на речку ехали с батей вспомни, но

По Днепру-красавцу скучать без толку

И поэтому выбери, братец, "Волгу".



Продиктуешь цифры в знакомом номере,

Чтобы грянул верой звонок в Житомире,

И на том конце, позабыв о всяком,

По тебе, живому, твой сын заплакал.



У тебя в кармане иконка старая,

Знать, спасла тебя, на земле оставила.

Выходи ж на свет, вспоминай, что свято

И за русского помолись солдата.

© Александр Антипов

«Жизнь стала стоить 3 копейки…»

Сегодня был в военном морге.

Мат заменив, скажу: пипец.

И от картин все не в восторге —

Там сына узнаёт отец.

Весь персонал вмиг отвернулся,

Когда раздался стон и крик.

Я сам немного пошатнулся,

Шепнув под нос: «Держись, старик».

Катились слёзы по щетине,

Отец в секунду почернел.

Дай сил, Господь, сейчас мужчине

Был сын его на штурме смел.

Но все мы знаем: война — сука,

У смерти вся в крови коса.

Длиннее вечности разлука,

И миг — лишь жизни полоса.

Сегодня был в военном морге.

Мат заменив, скажу: пипец.

Жизнь стала три рубля на торге —

Там сына вновь узнал отец.

(Георгий 17.12.2024)

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«Их никто нам не вернёт…»

Подкрался незаметно новый год,

И в небе засверкают вновь салюты.

С икрою не заветрит бутерброд,

До холодильника все дни ведут маршруты.

А где-то там, за ленточкой, бойцы.

От свечки всё пытаются согреться.

Грызут насквозь промёрзшие хлебцы,

В сухое все мечты переодеться.

А здесь битком забиты рестораны,

И под завязку клубы и кафе.

А там друг-другу всё мотают раны,

С усталости пьяны, не подшафе.

Всё чаще жизнь, увы, не справедлива:

Кому-то стол в кафе, кому-то дот.

Вновь в Новый год мне на душе тоскливо,

Никто друзей погибших не вернёт…

(Георгий 20.12.2024)

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ЧЕСТЬ

Нескончаема эта война,

Словно вся преисподня явилась,

Чтоб остаться на все времена…

Дай нам, Господи, силу и милость!

Негасимый Божественный свет

Светит всем, но особенно – смелым.

Мы просторы великих побед

Защищаем и словом, и делом.

Пусть не дрогнет средь битвы рука

И смертельными раны не будут.

Слёз людских многоводна река,

Но не дай, Боже, сердцу остуды.

В поднебесье молитва плывёт

(Ей земное перечить не смеет!),

Чтоб у смерти не множился счёт,

Чтобы жизнь оказалась сильнее.

Не даётся победа легко,

Рукопашная — мат и проклятья,

Но над боем парят высоко

Душ солдатских Небесные рати.

Спросят строго, взыскуя о нас —

Полуправды и кривды не примут! —

Ты исполнил Отчизны наказ?

Ты прославил отцовское имя?

Незакатной высокой звездой

Над полями взойдёт пращур-воин,

Чтобы в битве светить над тобой,

Если ты этой чести достоин!

@ Нина Попова, поэт, кандидат филологических наук, заместитель Председателя Правления Союза писателей России

КРОВЬ НА ДУШЕ

Где-то под Кременной или, может, под Сватово

Там, где обочину рвали сто тысяч осколков

Шли закопченные ангелы... с автоматами

Страшные, мокрые и... не святые

нисколько

Грязные лики и крылья в спине, по-походному

Души в засохшей крови - не взлететь, не покаяться

Им бы помыться, поспать... да не сходится -

Ночью сегодня комбат обещал апокалипсис

...он не соврал. Ночь и впрямь оказалась

отчаянной

Мы, как могли - до щелчка! до упора!!

до донышка!!!...

Выжили трое. Два этих, да я вот

...нечаянно

...Утро пришло, как обычно - без кофе, без солнышка...

"Был с нами Бог и поэтому, видимо, выжили

Дьяволы бились вовсю, подыхали и корчились!..."

...Осень ложилась в окопы охапками рыжими

"Слава Христу, что патроны в атаке не кончились.

© Сергей Воловик

Что такое Родина?

Что такое Родина? Это дом,

Дом в котором вместе мы все живем;

Дом который нравится от крыльца,

И который тянется до конца.

От Калининградской той стороны,

За Владивостоком тем тоже мы;

Океанов плещется целых три,

А морей здесь дюжина посмотри.

Много нас в том доме есть, всех не счесть;

Разные по вере здесь тоже есть;

Этносов штук двести мы наберём,

Главное ведь дружно жить в доме том.

И тогда не важно нам сколько там,

За порогом дома ждёт басурман;

Дружно вместе станем мы как оплот,

Никакой нас ворог в нём не возьмёт.

Никаким ветрам чужим не сломать,

Будем мы за Родину воевать;

Будем крепче вместе мы той скалы,

И напрасны будут их все труды.

А запасов радости и любви,

Накопили много мы знаешь ты;

Есть у нас прекрасная ребятня,

Папы, мамы, бабушки и дядья.

Дружно вместе в домике том живём,

За него мы молимся и поём;

Родина любимая, милый край,

Встань страна единая - защищай.

В руки свои крепкие собери,

Силы, гордость, мужество на счёт три;

Всем хорош тот домик наш милый он,

Русью его ласково мы зовём.

И тогда не важно нам сколько там,

За порогом дома ждёт басурман;

Дружно вместе станем мы как оплот,

Никакой нас ворог в нём не возьмёт.

Никаким ветрам чужим не сломать,

Будем мы за Родину воевать;

Будем крепче вместе мы той скалы,

И напрасны будут их все труды.

И тогда не важно нам сколько там,

За порогом дома ждёт басурман;

Дружно вместе станем мы как оплот,

Никакой нас ворог в нём не возьмёт.

Никаким ветрам чужим не сломать,

Будем мы за Родину воевать;

Будем крепче вместе мы той скалы,

И напрасны будут их все труды.

Автор Dark poetry

НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Впереди Новый год, торжества, Дед Мороз, смех, подарки...

Загуляет страна, отмечая затем Рождество...

Оботру пот с лица — нынче было особенно жарко

На отдельных участках донбасских фронтов СВО...

"На отдельных участках" недолго стоят в обороне:

Штурмовая пехота, которой особый учёт,

Завтра снова пойдёт перешагивать минное поле,

Где пропавшие без вести лишних прибавят хлопот...

"На отдельных участках" работают "Грады" и "Ноны".

Паутина траншей — "броник" здесь не снимается с плеч..

В сером небе кружа, сеют смерть чужеродные дроны,

Да частенько в эфире звучит иностранная речь...

"На отдельных участках" сжигается техника сразу..

Не запомнить названий всех местных дорог-деревень,

Где горели "буханки", подбитые танки, КамАЗы,

А обстрелы стирали живое огнём каждый день...

"На отдельных участках" калмыки, татары, буряты,

Отработка по целям для многих давно не впервой.

Не гадая о сроках, не путая времени даты —

Сохраняют надежду однажды вернуться домой...

Обращаю взгляд к небу: "Чтоб снова поля колосили,

Помоги нам, Господь, не сломаться... И только всего.

На отдельных участках оставшись опорой России,

Поднимающей флаги победы своей в СВО.

© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО

Не хожу, опустив глаза,

И поклонов земных не бью,

Но решатся ли мне сказать,

Что страну не люблю свою?

Да, не каюсь, простить моля,

Только дело совсем не в том.

Это просто моя земля,

Без креста или под крестом.

Подлецу на ней места нет.

Память предков во мне жива,

Помню летопись их побед,

Их творения и слова,

Помню села и города,

Шелест леса и плеск реки,

Лица близких — и тягу вдаль,

Расстояниям вопреки…

Это корни моей души,

Это песен моих исток.

Я давно для себя решил,

Что не буду ни с кем жесток,

Но удар по щеке одной

Не стерплю, справедливым мня.

Если кто-то придет с войной,

Пусть он прежде убьет меня.

Не бесследно века прошли,

Твердо знаю я — что беречь.

И просторы родной земли

Не затопит чужая речь.

Ну, а вера во мне одна:

В нашей совести строгий суд

И в людей без двойного дна,

Что весь мир на себе несут,

В неба звездопись по ночам,

В разговоры высоких трав…

Перед тем, как рубить сплеча,

Докажи мне, что я неправ.

© Наталья Садовникова

Эта зима, из которой

я никогда не сбегу.

Эта зима, у которой

стылая кровь на снегу.

Нерасторопные птицы

(по ветру — пух и прах).

Порванные рукавицы,

все в неживых цветах.

Хрусткие битые стёкла,

ржавая плоть кирпичей.

Думала, всё исторгла

я из груди своей

и успокоюсь снами,

но не имеет дна

чаша земных страданий.

Холод. Зима. Война.

© Наталья Денисенко

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ С ФРОНТА!

Новый Год наступает неспешно,

За спиной много прожитых лет,

И так хочется верить, конечно,

Что достану счастливый билет...

И душа в ожидании чуда

Все стремится в небесную синь

А в ушах, неизвестно откуда,

Зазвучал колокольчик - "Динь-Динь"!

Напишу-ка письмо Дед Морозу

У меня есть желанье, мечта

Тут, на фронте всё очень серьезно

И "работает" мощно арта,

Когда бьёт по фронтам канонада,

Только дронов и мин слышен вой

Ничего мне другого не надо -

Вот живым бы вернуться домой!

© Олег Прусаков (позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", 24 МСП), действующий участник СВО, ветеран боевых действий, Член союза писателей России.

«Последний лист в календаре»

Последний лист в календаре,

Ну вот и Новый год.

Стою у дома во дворе,

И ливень из глаз льёт.

Как много наших пацанов

Не встретят впредь весны.

Как много цинковых гробов

В таких не видят сны.

Покойтесь с миром, пацаны,

Поклон вам до земли.

России лучшие сыны

Домой вас привезли.

А кто-то без вести пропал,

И следа не найти.

На помощь нас, возможно, звал,

Но было не пройти.

Последний лист календаря,

И следом Новый год.

Дай, Боже, чтобы всё не зря,

И пусть война уйдёт…

(Георгий 30.12.2024)

https://t.me/Georgiypoems/4699

«Одна страна, две реальности»

Глядит с гранита юное лицо,

И даты говорят: всего лишь двадцать…

Впредь не придёт на отчее крыльцо…

Он был из тех, кто не привык сдаваться.

И горький ком в миг к горлу подкатил,

Засеребрились слёзы на глазах.

Ему лишь двадцать, он, считай, не жил.

О, сколько их... охватывает страх.

А кто-то пляшет, песни распевая,

На Новый год пуская всё салюты.

А там, за лентой, ребята, умирая,

Страну спасают — и не было чтоб смуты.

Как много тех, ещё чья хата с краю,

И кто никак в упор всё не узрит.

Поверь же, друг, тебя я не пугаю,

Но хата с краю и первой погорит...

(Георгий 01.01.2025)

https://t.me/Georgiypoems/4719 В донецкой школе ставят ёлку.

Гирлянда, мишура, шары.

А на снегу лежат осколки -

Войны непрошеной дары.



Что принесёт на праздник детский

В мешке холщовом Дед Мороз,

Когда враги бьют по Донецку

И нет спасения от слёз.



Чего желать, когда нет папы

И дом стоит давно разбит,

Когда устала мама плакать

И воздух пулями прошит.



Идут снега в степях донбасских.

Две тыщи двадцать третий год

Идёт и смотрит по-солдатски

В слегка потрёпанный блокнот.



Я в нём храню свои заметки,

Стихи друзей прифронтовых.

Пишу шипами роз донецких

Тем, кто не числится в живых.



© Анатолий Сорокин

«А у нас здесь тоже новый год»

У нас здесь мама тоже Новый год,

И ёлка так же есть и мандарины.

Но только суеты нет и хлопот,

И не спешит никто здесь в магазины.

Мы все сидим, мам, за одним столом,

Никто друг другу злого не припомнит.

Никто тут не идёт в штурм на пролом,

И если что-то было — то не вспомнит.

Возможно, даже он в меня стрелял,

А может, я в него тогда… не знаю.

Со мною рядом, может, умирал,

Я, как и все, уже не вспоминаю.

Вы там в гостях, а мы уже здесь дома,

Нам абсолютно нечего делить.

Здесь каждому до боли всё знакомо,

Господь умеет, мама, удивить.

Здесь дивные сады кругом и реки,

Я слов не знаю, чтобы описать.

Мы погостив, с земли ушли навеки,

К себе хотела, знаю, мам, прижать.

Ты не печалься сильно, а жди встречи,

Себя родная только не терзай.

И тают дни, как будто в храме свечи,

И ты придёшь, как час настанет в рай.

Сейчас у нас здесь так же мандарины,

И ёлка тоже — всё же Новый год.

И не спешит никто здесь в магазины,

Тут нет печали, злобы и хлопот.

(Георгий 24.12.2024)

https://t.me/Georgiypoems/4656

ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ



Молитва сетью маскировочной

Укроет раненых бойцов.

И город, прежде слывший солнечным,

Туман набросит на лицо,



А ветер, налетевший с севера,

Дождём осеет каждый дом.

И вражеская артиллерия

На время смолкнет под огнём.



Душа моя надеждой полнится,

И от молитвы – горячо,

Со мною рядом – Богородица

Стоит с пылающим мечом,



И впереди – бросок решающий –

Зовут в атаку рубежи.

Но рядом с Девой Всепрощающей

Не страшно голову сложить,



Не страшно в бой за земли отчие,

Страшней – предать, страшней – уйти.

Иконку и рисунок дочери

Прижму к измученной груди,



И под Покровом Богородицы

Мы вступим в наш последний бой.

...Ведь Русь моя соборно молится

За нас с тобой. За нас с тобой.



(с) Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

Восемь лет назад, 25 декабря 2016 года, в авиакатастрофе над Чёрным морем вблизи Сочи разбился самолёт Ту-154 с 92 пассажирами на борту, направлявшийся на авиабазу Хмеймим в Сирии, среди погибших – артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Публикуем стихотворение-реквием «Прерванный полёт» главного редактора интернет-журнала Z-Поэзия Игоря Витюка, посвящённое погибшим артистам...



ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ



Памяти артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и его художественного руководителя, Народного артиста России генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибших 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе самолёта Ту-154, направлявшегося из Сочи на авиабазу Хмеймим в группировку российских войск в Сирии



«Нам не дано предугадать…»

Ф.И. Тютчев



Нам не дано предвидеть смерть,

И кажется – жить будем вечно...

Но из-под ног уходит твердь,

И смерть страшна, как бесконечность.



В Хмеймим, чтоб поддержать бойцов,

В кромешный ад, где пулям тесно,

Ансамбль танцоров и певцов

Летел декабрьским днём воскресным.



Над Чёрным морем – чёрный день,

И места нет словам расхожим.

Страну накрыла скорби тень,

От слёз сдержаться мы не можем.



Армейской песни мастера

Ушли к архангелам*) Господним.

Пленяли песней мир вчера,

Легендой стали вы сегодня.



Нам не дано предугадать

Ни нашу службу боевую,

Ни сколько суждено страдать,

В боях спасая жизнь Земную...



© Игорь Витюк, Секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран боевых действий, полковник запаса, г. Пушкино Московской обл.

*) Архангел Михаил считается верховным архангелом, покровителем небесного воинства, архистратигом. Изображается в воинственном виде, с копьём или мечом в руке, имея под ногами дракона, то есть духа злобы. Защита городов русских Пресвятой Богородицей осуществлялась всегда Её явлениями с Воинством Небесным под предводительством Архистратига Михаила.

Архангел Гавриил – один из щитодержателей на Гербе Российской империи.

Архангел Уриил (Свет Божий) традиционно изображается с мечом в деснице, а в левой руке с пламенем.

Перечисленные архангелы традиционно покровительствуют военнослужащим.

А сыновья опять уходят в бой,

Он для кого-то может стать последним....

И нет деленья на Свой-чужой,

Там все сегодня наши ДЕТИ.

А сыновья и на войне нас берегут,

И правду страшную от нас они скрывают.

Во благо парни мамам своим лгут,

Пусть меньше мамы там переживают.

А сыновья, внезапно повзрослев,

Чужих детей сегодня защищают.

И молодые парни, поседев,

Атаку за атакой отбивают.

А мамы ждут, и снова - ждут и ждут,

И телефон из рук не выпускают.

Молитвами ребят уберегут,

Не просто верят - мамы это знают.

А сыновья опять уходят в бой,

Вчерашние мальчишки, нет, -Мужчины.

Мальчишки, опаленные войной,

Как дороги нам юные седины!

А сыновья, внезапно повзрослев,

Чужих детей сегодня защищают.

И молодые парни, поседев,

Атаку за атакой отбивают.

А мамы ждут, и снова - ждут и ждут,

И телефон из рук не выпускают.

Молитвами ребят уберегут,

Не просто верят - мамы это знают.

Автор Елена Марова - Морякова.

"Новый Год шагает по земле..."

Вот и канул в лету год вчерашний -

Новый Год шагает по земле.

Пусть он всем подарит мир и счастье

И Победу скорую стране.

Правда в жизни пусть восторжествует,

Все поймут, что Русских не сломить.

Что Россия есть, была и будет -

Зря посмели "Мишку" разбудить!..

"Мишка" добрый, очень справедливый,

За СВОих и в воду, и в огонь.

"Мишка" - это Воины России,

Храбрый и отважный батальон.

Верим, Двадцать Пятый - год Победы,

Долгожданных и счастливых встреч.

Бой Священный выиграли Деды -

Смогут Внуки Родину сберечь!

Ведь в глазах, что прячут в балаклавы -

Гены их на уровне души.

Вечной Чести, Доблести и Славы -

Не сдадут Мальчишки Рубежи!

©Юлия Некрасова, 2024.

В теплом доме, за столом богатым

Под курантов новогодний бой

Вспомните про русского солдата,

Что в окопах, на передовой

В эту ночь наш мир оберегает.

Задержите мысль на пять минут.

Ведь о нем лишь мама вспоминает

Да родные те, что дома ждут.

И бокал с "игристым" поднимите

Не за сытый денежный комфорт.

Русского солдата помяните,

Что спасает нас от вражьих орд.

Пожелайте крепкого здоровья,

Ангела-Хранителя в бою!

Помните: оплачен праздник кровью

Русского солдата, что в строю

В эту ночь наш мир оберегает.

Дайте сердцу правильных частот!

Пусть не только мама вспоминает

Русского солдата в Новый год!

© Ирина Трусова

Россия как Христос

Ведомый на распятье.

Кто с Ней, тот полон слёз,

Утешен благодатью.

А что Христу враги? –

Им лучше не рождаться...

Но дни порой легки,

Да ночью птицы снятся:

Летают и поют

Молитвой светлой мамы.

Колокола ... Уют...

Воздвигнутые храмы.

Воскресшая родня.

Воскресшие солдаты.

Очнешься среди дня

И не припомнишь даты.

Среди ромашек, роз

И храмов – сестры, братья...

Россия как Христос

Ведомый на распятье.

© Александр Авдеев , настоятель прихода храма Покрова пресвятой Богородицы д. Пестрецово Ярославской области Ярославского района, поэт

ТОСТ ЗА 2025 ГОД

В час, когда

откупоришь бутылки,

И шампанское

через край!

Поздравления

чоканья пылки!

Веселись ты -

экспромтом играй.

Обними ты жену

иль подругу.

Не забудь

ни про дочку

и мать.

Коль богатый -

ещё про прислугу,

Но а беден -

к чему зажимать

В Новый Год

звон хрустальных бокалов?

Ты отпразднуй за нас

от души!

Нас,

кто врылся

от пушек оскалов -

в этот праздник

счастливо дыши!

Мы за то

и тебя

охраняем -

наши жизни,

как свечки горят,

чтоб нацистским скотам,

негодяям

не пробиться -

чечен и бурят

и мордва,

и ингуш,

и татарин,

дагестанец,

хохол и кацап…

защищают

до самых окраин

Праздник ёлки

от натовских лап.

И в снегу,

и в морозной метели,

под “подарками” птичек

в ночи

попросить у тебя

мы хотели

Об одном брат,

не промолчи,

во хмелю

ты продолжи беседу,

хоть от тостов

заздравных осип:

подними тост:

За нашу Победу!

А ещё,

кто за Праздник

погиб.

© Алексей Карелин, воин-интернационалист, гвардии старший сержант, командир танка, ветеран афганской войны

Что праздновать на третий год войны?

Куранты бьют расчетливо и больно.

И мы больны – как по команде «вольно»

живём за тех, кто брошен в эту бойню –

размеренно, расслабленно, довольно…



Глянь, вороны обсели колокольню –

с недавних пор и сила птиц убойна,

и на дорогах нет сплошных двойных.



В любом ряду возможен разворот –

вокруг своей, земной оси и прочих.

Пасти народы – тысячи охочих,

спасти – не то: Господь да пара кормчих

и то, кто знает, от чего их корчит…



Смотри – мальчишки из семей рабочих

на смерть идут, как нет тут этой порчи

и в воздухе не сероводород.



Что пожелать нам в третий год беды –

победы, покаяния, покоя?

О Господи, да что же мы такое:

свистят петарды, и чадит жарко‌е,

веселье-то отнюдь не бунтовское…



А где-то не глядят на дно мирское:

там ва‌жно не святое, так людско‌е,

где дети просят хлеба и воды.



© Лада Пузыревская