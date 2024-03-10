Упрощение брежневского СССР и первые признаки деградации

Стабилизация

Новому руководству СССР – Брежневу, Косыгину, Суслову и Подгорному, пришлось принимать срочные меры для выправления ситуации, в которую загнал державу Хрущёв. Хрущевская перестройка едва не привела СССР к внутренней катастрофе (Предательство СССР. Перестройка Хрущёва). А Берлинский и Карибский кризис показывали, что Хрущёв со своей непредсказуемостью может довести дело до мировой катастрофы. Да и возмущение народа было чревато последствиями, к власти мог прийти патриотический лидер вроде Сталина.

Поэтому советская номенклатура, которая была ещё готова к развалу СССР на «национальные квартиры», предпочла Хрущёва тихо отправить на пенсию. В «связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья». Против отставки Хрущёва никто не возражал: ни народ, ни интеллигенция, ни армия, ни партия.

Хрущёвские перегибы, которые едва не угробили Союз, постарались исправить. Были сразу отменены партийная реформа, промышленные и сельскохозяйственные парторганизации снова объединили. Ликвидировали совнархозы, убивающие экономику, восстановили нормальные отраслевые министерства. Отменили школьную «реформу» с упором на профессиональное образование. Чтобы избежать голода, к которому вели реформы в аграрном секторе, продолжили закупки продовольствия за границей. Активно закупали и промтовары. Колхозникам вернули возможность иметь приусадебные участки. Колхозам списали долги. Религиозные преследования, которые снова развернулись при Хрущёве, свернули.

Постарались нормализовать развитие промышленности. Подключили Косыгина, который активно продвигал свою программу ещё при Сталине. Расширялась самостоятельность предприятий, вводились механизмы хозрасчёта с возможностью использовать часть прибыли на социально-бытовые, культурные потребности. Вводилось материальное стимулирование рабочих и служащих.

Это позволило в первый период добиться хороших результатов. Восьмая пятилетка (1966–1970), прошедшая под знаком экономических реформ Косыгина, стала самой успешной в советской истории и получила название «золотой». Однако затем реформу свернули. Консерваторы опасались развития, они предпочитали стабильность и покой. Ставку делали на экспорт ресурсов, нефти и газа. Теперь проблемы можно было закрывать наличием валюты. Президент США Линдон Джонсон (справа) и председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин на встрече в Глассборо. 1967 год

Народ угас

Сталинская эпоха показала, какие чудеса может творить русский (советский) народ, когда он един с вождем. Когда есть великая идея. Когда человек становится созидателем и творцом. Когда открыты все возможности по развитию личного творческого потенциала. Когда 5–12 дети крестьян становились маршалами и академиками, летчиками-асами и великими конструкторами. Общество знания, служения и созидания дало СССР ключи от неба. Мощная созидательная, творческая энергия. Она позволяла творить настоящие чудеса, заживлять самые страшные раны.

Причём без кучи церквей, мечетей и синагог. Социальная справедливость и этика совести позволяла советским гражданам быть более нравственными людьми, чем, к примеру, граждане РФ в 2000–2020-е годы.

Брежнев так и не смог решиться на реабилитацию лично Сталина и его эпохи. Это была его главная личная ошибка. Хотя де-факто многое из наработок той эпохи использовали и восстановили. Это и позволило СССР быть сверхдержавой.

Но главное при Хрущёве сделали – лишили державу и народ источника созидания. Энергия и энтузиазм народа постепенно угасли. Его уже нельзя было поднять и воодушевить на великие свершения. Последний всплеск был при освоении целины. Но вектор был ошибочным, это эпохальное событие только ухудшило положение народа и хозяйства. «Призвали «догнать и перегнать Америку», обещали, что «нынешнее поколение будет жить при коммунизме». Но безобразия, ошибки, которые были совершены в этой кампании, подорвали и убили народный порыв.

При Брежневе партия также пыталась использовать громкие лозунги. Провозглашались «решающие» и «определяющие» годы, «пятилетка качества» и т. д. Снова объявлялись ударные стройки – КАМАЗ, БАМ, Атоммаш, гигантские газопроводы и нефтепроводы, которые протянулись из Сибири в Европу. Но шумиха теперь оказывалась в основном показной. Торжественные проводы молодежи, комсомольцев устраивали для публики. Радость и энтузиазм показывали комсомольские активисты или «подсадные утки» (что повторили и в нынешнюю эпоху, но ещё более масштабно). Для многих ударные стройки стали источником хорошего заработка.

Это было уже разложение. Хотя мощные инфраструктурные проекты были полезны для державы и народа. Развитие по инерции ещё продолжалось. «Советский звездолет», нацеленный на звёзды, становился всё мощнее и современнее. Плохо было то, что власть «бронзовела», и уже не думала о развитии.

Потенциал у Союза был гигантским. К 1960–1970-м годам начинала в полную силу работать система образования, заложенная ещё при Сталине. При нем, несмотря на все проблемы, бедность и нехватку ресурсов, в науку, образование и культуру вложили много сил и ресурсов. С 1950-х до конца 1960-х годов расходы державы на образование выросли в 12 раз! Количество научных работников увеличилось в 6 раз. В СССР трудилась четверть всех учёных мира! В вузах занималось 5 млн студентов, обучало их полмиллиона преподавателей.

Это позволило добиться в науке огромных успехов, благодаря которым ныне Россия ещё пока и живёт. Осуществлялись масштабные космические и военные программы, быстро развивалась передовая атомная энергетика, делались первоклассные боевые машины. Блестящие открытия делались в области физики, математики, биологии, химии и других науках. Появлялась перспектива соединения НТР с производством. Это открывало невиданные возможности. Почтовая марка СССР, 1974 год

Большая сделка и упрощение СССР

Однако номенклатура предпочла притормозить развитие, что его в итоге остановило и привело к «застою» и горбачёвской перестройке (разрушение, катастрофа советской цивилизации). С народом заключили большую сделку. Номенклатура получила возможность жить в своё удовольствие, без надрыва, постоянного развития и самосовершенствования. А народ получил возможность жить в советском аналоге общества потребления. Потреблять больше, чем было можно, без привязки к росту производительности.

В сущности, новый советский мир, который при Сталине строился как новый мир будущего («прекрасное далёко»), бросая вызов западной цивилизации рабовладельцев и рабов-потребителей, поддался старому миру. И постепенно стал сдать одну позицию за другой, отказавшись от будущего ради сытого настоящего. Началось упрощение советского общества, цивилизации. Что и стало причиной катастрофы 1985–1993 гг.

Происходит постепенное упрощение общества, а затем и разложение. Не все научные учреждения, НИИ приносили реальную пользу, занимались делом. Массу учёных нужно было где-то пристроить, чем-то занять. Многие научные, научно-образовательные учреждения стали заниматься только бумажными делами, плодить никому не нужные отчёты. Даже самые лучшие разработки, новации внедрялись в производство редко, тонули в бюрократизме, ложились под сукно. В частности, в космической и военной сферах имелось множество разработок, включая прорывные, которые могли заметно улучшить производство, ускорить развитие общества и хозяйства. Но их обычно не внедряли.

Советская интеллигенция сильно разрослась. По переписи 1979 года она составляла уже 19 % населения. При этом в СССР при Хрущёве ввели уравниловку, она сохранилась и позднее. Утрачивался стимул получать образование, развиваться и совершенствоваться. «Очкарики» получали по 100 рублей, а грузчики, чернорабочие и строители зарабатывали хорошие деньги. А при развитии советского общества потребления советская интеллигенция стала верить красивым картинкам западных фильмов, поверила в «витрину капитализма» со 100 сортами колбасы, сыра, красивыми шмотками, личными автомобилями, кабаками и прочими элементами красивой жизни.

В результате в массе своей советская интеллигенция поддержала перестройку и жестоко за это поплатилась. Была разгромлена и стала полунищей.

Раздувались структуры бюрократии, число управленцев, аппаратчиков всех уровней росло, но качество управления падало. Хотя по сравнению с нынешним («эффективными» менеджерами), оно было ещё весьма хорошим. Продолжение деградации деревни

Русская деревня, которая едва стала восстанавливаться после войны, была разрушена хрущевщиной – освоение целины, ликвидация неперспективных деревень и прочие разрушительные реформы и кампании. При Брежневе её толком восстановить не смогли. Урбанизация продолжалась в ущерб селу.

При этом советские города, как и урбанизация в целом на планете, убивали воспроизводство народа. В городах люди рожали по 1-2 ребенка. Люди работали и жили для себя, в рамках наступающего общества потребления. В обществе потребления детей не рожают. Они не нужны, мешают потреблению и удовольствиям. В СССР в этот период не смогли реализовать полноценную программу «города-сада». Хотя, опять же, в сравнении: советские города и современные российские – это небо и земля. Советские города старались сделать удобными для народа: большие парки, игровые, спортивные и детские площадки, детские сады, школы, вузы с большими территориями для детей и молодежи, дома культуры, поликлиники и госпитали и т. д. Много зелени.

Толковая и энергичная молодежь уезжала в города. Уходили служить в армию или уезжали учиться, и не возвращались. Возвращались обычно те, кто не нашёл себя в городе. Не лучшие. Многие спивались. Алкоголизация народа – ещё один бич брежневской эпохи.

А ведь в деревне была сила русского народа, его воспроизводящая и духовная мощь, традиция единения и соборности, позволявшая преодолеть любые трудности и катастрофы. Если в 1939 доля крестьян в СССР была 47–48%, то к 1979 году она упала до 19%.

Сам Брежнев уделял большое внимание сельскому хозяйству. Для его развития выделялись большие средства. Но качественные сдвиги были минимальными. Деревни приучались жить за счёт государственных дотаций. За счёт внешней поддержки: к «битве за урожай» подключали солдат, студентов, преподавателей, служащих и т. д.

Разрушение деревни и избыточная урбанизация стали серьёзными источниками новых проблем. Деревня была главным поставщиком прироста населения страны. Теперь этот родник иссякал. Квартирный вопрос, общество потребления, материальные проблемы, жизнь в высотных домах, которые не приспособлены для больших семей, привели к снижению рождаемости. При этом жизненные условия были намного лучше, чем до и после войны, но рождаемость упала почти вдвое. Плата за урбанизацию, переход к индустриальному, городскому обществу.

Требовалось создание общества знания, служения и созидания. Где дети нужны для развития знаний, творчества. Для освоения огромных просторов России, глубин океанов и космоса. Развития человечества. Но такое общество погубили, постепенно переняли суррогат западного социума потребления.

Большой удар по рождаемости нанесли аборты, которые разрешили в 1955 году. «Современное» общество, снова калька «развитого Запада», тренд «пожить для себя», женская эмансипация, рост числа абортов и разводов подкосили демографию СССР. Особенно большой урон несла алкоголизация населения. Она стала причиной высокой смертности и падения рождаемости.

При этом начинается опасный перекос в приросте населения: «бесперспективные» русские деревни великорусских губерний умирают. Русский народ в городах размножается плохо. Народы Кавказа, Средней Азии, которые благодаря России-СССР добились невиданных успехов в духовном и материальном развитии, быстро размножались. Что уже в настоящее время стало главной предпосылкой национальной, миграционной угрозы в РФ.