Главный аргумент

Димка в очередной раз глянул на себя в зеркало - печальное зрелище...

От былой шевелюры, ниспадающей густой волной на плечи, осталась короткая стрижка, шея оголилась и от этого казалась худой, а уши - смешными и оттопыренными. Эх-х-х...

Подергав за кольцо в правой мочке, он буркнул:"Ну вот это уж фигу .

.. не сниму."Сегодня был ответственный день, во всяком случае для его Танюшки.Они встречались уже полгода, и вот сегодня её родители потребовали, чтобы дочь познакомила их со своим избранником.Димка недоумевал над собой, подсмеивался над Таней, каждый вечер прощаясь с ней в соседнем от её дома дворе, лишь бы не попасться на глаза её строгому отцу, прислушивался, стоя у автомата, к именам подруг, с которыми якобы в данную минуту гуляла Таня. И, понимая всё, он искренне не соглашался с этой конспирацией, и примиряло Димку с подобными "детскими" играми лишь то, что дороже этой трогательно-застенчивой девчонки у него никого в жизни не было.Их конспирация не удалась, ибо была всё ж таки замечена на улице их единственная любимая дочь в компании неизвестного волосатого молодого человека, непонятной наружности.Последовал строгий семейный разговор и требование представить оного для знакомства.

-Ну, профессор, ну, даже "предводитель дворянства" вновь такого модного на Руси, ну и что из того? - кипятился он, - рылом что ли не вышел, не подхожу тебе?

- Подходишь, знаешь ведь что люблю, - говорила Таня, взяв его за руку.

- Просто это очень важно для меня - спокойствие и мир в семье, мнение отца,

его согласие, ну что ты сердишься, ведь конечный выбор за мной, а выбрала я тебя, и не надо себя переделывать, просто я хочу чтобы всем было хорошо, тебе со мной и им с нами.

- Я такой - какой есть, меня не переделать, и эти спектакли мне не по душе, - горячился Дима.

- Конечно, такой какой есть, ты же не будешь шмыгать носом за столом? - спрашивала Таня, лукаво заглядывая в глаза.

- Ну, ну...ты уж вообще...., - разражался он хохотом, - я не шмыгаю носом, не выдумывай.

- Ну, вот и славно, - прижималась она, - значит - всё будет хорошо.



Димка поморщился, вспомнив :" за столом"... чёрт, там же какие-то вилки свои, ножи отдельные, так, "попал"...

Мелькнуло спасительное : к деду нужно съездит, он подскажет.

Дед жил отдельно от них, на самой окраине города. Совсем старенький, но гордый и самостоятельный.

Они часто навещали его с Танюшкой, привозили продукты, слушали его рассказы о том, другом времени его молодости, пили ароматный чай и ворковали на кухне, когда дед, нарочно кряхтя, оставлял их, отправляясь вздремнуть на диване.

Маленькая аккуратная кухонька, это был их любимый тихий уголок, такой непохожий на шумные дискотеки, бары и компашки его друзей.

Старенькая люстра окутывала полутьмой углы, освещая лишь улыбку любимых глаз, таких родных и близких, что дух захватывало.

Решено - срочно к деду, до шести ещё есть три часа.

Дедуля к проблеме отнёсся со всей серьезностью.

Хмыкнул, увидев Димкин строгий прикид и причёску, проинструктировал внука на предмет столовых приборов и общих правил этикета.

- Деда, это точно, ты откуда знаешь? - озадачился тот.

- Ну я из ума-то еще не выжил, да и на память не жалуюсь,- улыбнулся дед.

Потом внимательно посмотрел на внука.

- Ну-ка, погоди , и вернувшись из комнаты на кухню, аккуратно положил на стол потертую темно-синюю квадратную коробочку, размером с две сигаретные пачки.

- Это тебе, внучек, подарок от меня, тебе и Тане.

Димка удивленно потянулся, взял в руки, оказавшуюся тяжелой коробочку ,и расстегнув кнопку на хлястике, открыл крышку.

На мягком бархате уютно лежали старинные карманные часы с цепочкой, на которой поблескивали пара изящных брелоков для крепления к жилетке.

- Золотые что ль, дорогие, наверное? - сказал Димка и посмотрел на свой массивный резиновый Джи-шок на руке.

- Дорогие, но дело не в золоте, - ответил дед.

- Мне их подарил отец, когда я пошел свататься к твоей бабушке.

- Ну, я вроде бы еще не сватаюсь, - смущенно заметил внук и, нажав на головку, открыл верхнюю крышку.

На белоснежном циферблате под строгими воронеными стрелками витиевато читалось "Breguet".

Парень тронул головку, мягко завел часы, но ничего не произошло.

- Деда, так они ж не ходят, - огорчился Димка.

- Ходят, ты их просто качни.

Маленькая стрелка в нижнем циферблате нехотя качнулась и... засеменила по кругу, в тишине раздалось четкое: тик-так...

Дед, расслабившись, облокотился на спинку стула,

- Жилетки у тебя, конечно, нет, поэтому придется носить в кармане брюк.

А знаешь, в наше время карманные часы были символом солидности, уверенности в жизни что ли. Вот как...

- Есть у меня жилетка, к этому выпускному костюму была сшита, только я не одел её, думал не нужно, - улыбнулся Димка.

- А это что за пимпочки по бокам?

- А это, мил дружок, не пимпочки, а заводные рычаги репетира, часы-то еще и музыку играют и каждый час отбивают...

И взяв в руки "луковицу", он уверенно двинул рычажок, установил время, послышалась мелодия, словно внутри часов кто-то проворно стучал музыкальными молоточками.

Выслушав напутствие деда, Димка "рванул" домой - под такое дело одевать жилетку.

Смотри-ка, карманные часы давно никто не носит, а кармашек под них пришили...



В назначенный час, с букетом цветов и тортом, он нажал на кнопку звонка. Хоть бы Танюшка открыла.... не то, чтобы он боялся, но смущался страшно. Ну, наконец-то, Таня окинула его критическим взглядом, осталась довольной, прыснула смехом и торопливо чмокнула, заведя в прихожую.

Знакомство началось напряженно.

Рассматривали его достаточно пристально, во всяком случае так ему казалось.

Димка чувствовал себя не в своей тарелке, все чудилось, что относятся к нему как к человеку, покусившемуся на их родное и сокровенное.

Сели за стол - односложные вопросы, такие же ответы.

Суп этот чертов ещё - ну в какую сторону тарелку наклонить - к себе или от себя, чтобы доесть, дед сказал что вообще не нужно наклонять, лучше не доесть, а если голодный так, что просто жрать хочется.....

Ох, нужно было в кафешку заскочить перекусить, просить добавки неудобно как-то, а суп вкусный.

Пошли вопросы о планах на будущее, а если и планов пока нет никаких - через полгода в армию, а там, кто его знает.

И вдруг... бим-бам-бим-бам приглушенно отбили часы.

Может это как раз повод, чтобы откланяться, с тоской подумал Димка....

Танин отец удивленно приподнял бровь,

- Что это?

Дима неловко достал часы из кармана и, открыв крышку, неуверенно протянул

- Наверно, мне уже...

- Ой, какая прелесть, - сказала мама.

- Откуда они у тебя, можно посмотреть? - оживился отец.

- Дедушка подарил, нам с Таней, - выдавил из себя Дима.

Он увидел, как его любимая покраснела, а её родители переглянулись и, отцепив, передал их Андрею Николаевичу.

Тот бережно взял часы в руки, трогательно с любопытством принялся разглядывать.

Улыбнувшись, сказал: " Красивые, словно из детства. У моего папы тоже были такие, помню когда отец был мною доволен, он разрешал мне их заводить....

И я, маленький мальчик, воспринимал это как наивысшую похвалу. Только музыка была другая и фирма. В сорок втором отец ушел на фронт, и мама много лет берегла их как святыню. Будто бы ниточкой связывали они нас с отцом. Всё говорила: " Вот вернется папа и они опять зазвучат. "

А в сорок четвертомом, стало совсем туго - нужно было четырёх детей поднимать. Мама часы продала...

В 46-м отец вернулся уже из Китая после разгрома Квантунской армии. Он никогда не упрекал маму, понимал, что тем и спаслись, только тем и выжили, но много лет я замечал, как забывшись, его рука непроизвольно тянулась к кармашку, где он их носил...

Разговор перешел на братьев Таниного отца и на его сестру.

Таня принесла семейные альбомы и, встав у Димки за спиной, положила ему руки на плечи, заглядывая сверху, стала комментировать фотографии.

Все сгрудились вместе и наперебой рассказывали, вспоминали, смеялись.

Димка чувствовал Танины руки, ощущал как растаяла напряженность, он сидел довольный и счастливый, думая о том, как завтра они с Танюшкой поедут к деду и ... будет праздник.