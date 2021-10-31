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Мы из Советского Союза

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Главный аргумент

Димка в очередной раз глянул на себя в зеркало - печальное зрелище...Главный аргумент
От былой шевелюры, ниспадающей густой волной на плечи, осталась короткая стрижка, шея оголилась и от этого казалась худой, а уши - смешными  и оттопыренными. Эх-х-х...
Подергав за кольцо в правой мочке, он буркнул:"Ну вот это уж фигу .

.. не сниму."
Сегодня был ответственный день, во всяком случае для его Танюшки.
Они встречались уже полгода, и вот сегодня её родители потребовали, чтобы дочь познакомила их со своим избранником.
Димка недоумевал над собой, подсмеивался над Таней, каждый вечер прощаясь с ней в соседнем от её дома дворе, лишь бы не попасться на глаза её строгому отцу, прислушивался, стоя у автомата, к именам подруг, с которыми якобы в данную минуту гуляла Таня. И, понимая всё, он искренне не соглашался с этой конспирацией, и примиряло  Димку с подобными "детскими" играми лишь то, что дороже этой трогательно-застенчивой девчонки у него никого в жизни не было. 
Их конспирация не удалась, ибо была всё ж таки замечена на улице их единственная любимая дочь в компании неизвестного волосатого молодого человека, непонятной наружности.
Последовал строгий семейный разговор и требование представить оного для знакомства.

-Ну, профессор, ну, даже "предводитель дворянства" вновь такого модного на Руси, ну и что из того? - кипятился он, - рылом что ли не вышел, не подхожу тебе?
- Подходишь, знаешь ведь что люблю, - говорила Таня, взяв его за руку.
- Просто это очень важно для меня - спокойствие и мир в семье, мнение отца, 
его согласие, ну что ты сердишься, ведь конечный выбор за мной, а выбрала я тебя, и не надо себя переделывать, просто я хочу чтобы всем было хорошо, тебе со мной и им с нами.

..
- Я такой - какой есть, меня не переделать, и эти спектакли мне не по душе, - горячился Дима.
- Конечно, такой какой есть, ты же не будешь шмыгать носом за столом? -  спрашивала Таня, лукаво заглядывая в глаза.
- Ну, ну...ты уж вообще...., - разражался он хохотом, - я не шмыгаю носом, не выдумывай.
- Ну, вот  и славно, - прижималась она, - значит - всё будет хорошо.
Главный аргумент
Димка поморщился, вспомнив :" за столом"... чёрт, там же какие-то вилки свои,  ножи отдельные, так, "попал"...
Мелькнуло спасительное :  к деду нужно съездит, он подскажет.
Дед жил отдельно от них, на самой окраине города.  Совсем старенький, но гордый и самостоятельный.
Они часто навещали его с Танюшкой, привозили продукты, слушали его рассказы о том, другом времени его молодости, пили ароматный чай и ворковали на кухне, когда дед, нарочно кряхтя, оставлял их, отправляясь вздремнуть на диване.
Маленькая аккуратная кухонька, это был их любимый тихий уголок, такой непохожий на шумные дискотеки, бары и компашки его друзей. 
Старенькая люстра окутывала полутьмой углы, освещая лишь улыбку любимых глаз, таких родных и близких, что дух захватывало.
Решено - срочно к деду, до шести ещё есть три часа.
Дедуля к проблеме отнёсся со всей серьезностью.
Хмыкнул, увидев  Димкин строгий прикид и причёску, проинструктировал внука на предмет столовых приборов и общих правил этикета.
- Деда, это точно, ты откуда знаешь? - озадачился тот.
- Ну я из ума-то еще не выжил, да и на память не жалуюсь,- улыбнулся дед.
Потом внимательно посмотрел на внука. 
- Ну-ка, погоди , и вернувшись из комнаты на кухню, аккуратно положил на стол потертую темно-синюю квадратную коробочку, размером с две сигаретные пачки.
- Это тебе, внучек, подарок от меня, тебе и Тане.
Димка удивленно потянулся, взял в руки, оказавшуюся тяжелой коробочку ,и расстегнув кнопку на хлястике, открыл крышку.
На мягком бархате уютно лежали старинные карманные часы с цепочкой, на которой поблескивали пара изящных брелоков для крепления к жилетке.
- Золотые что ль, дорогие, наверное? - сказал Димка и посмотрел на свой массивный резиновый Джи-шок на руке.
- Дорогие, но дело не в золоте, - ответил дед.
- Мне их подарил отец, когда я пошел свататься к твоей бабушке.
- Ну, я вроде бы еще не сватаюсь, - смущенно заметил внук и, нажав на головку, открыл верхнюю крышку.
На белоснежном циферблате под строгими воронеными стрелками витиевато читалось "Breguet".Главный аргумент
Парень тронул головку, мягко завел часы, но ничего не произошло.
- Деда, так они ж не ходят, - огорчился Димка.
- Ходят, ты их просто качни.
Маленькая стрелка в нижнем циферблате нехотя качнулась и... засеменила по кругу, в тишине раздалось четкое: тик-так...
Дед, расслабившись, облокотился на спинку стула,
- Жилетки у тебя, конечно, нет, поэтому придется носить в кармане брюк.
А знаешь, в наше время карманные часы были символом солидности, уверенности в жизни что ли. Вот как...
- Есть у меня жилетка, к этому выпускному костюму была сшита, только я не одел её, думал не нужно, - улыбнулся Димка.
- А это что за пимпочки по бокам?
- А это, мил дружок, не пимпочки, а заводные рычаги репетира, часы-то еще и музыку играют и каждый час отбивают...
И взяв в руки "луковицу", он уверенно двинул рычажок, установил время, послышалась мелодия, словно внутри часов кто-то проворно стучал музыкальными молоточками.
Выслушав напутствие деда, Димка "рванул" домой - под такое дело одевать жилетку.
Смотри-ка, карманные часы давно никто не носит, а кармашек под них пришили...
Главный аргумент
В назначенный час, с букетом цветов и тортом, он нажал на кнопку звонка. Хоть бы Танюшка открыла.... не то, чтобы он боялся, но смущался страшно. Ну, наконец-то, Таня окинула его критическим взглядом, осталась довольной, прыснула смехом и торопливо чмокнула, заведя в прихожую.
Знакомство началось напряженно.
Рассматривали его достаточно пристально, во всяком случае так ему казалось.
Димка чувствовал себя не в своей тарелке, все чудилось, что относятся к нему как к человеку, покусившемуся на их родное и сокровенное.
Сели за стол - односложные вопросы, такие же ответы.
Суп этот чертов ещё - ну в какую сторону тарелку наклонить - к себе или от себя, чтобы доесть, дед сказал что вообще не нужно наклонять, лучше не  доесть,  а если голодный так, что просто жрать хочется.....
Ох, нужно было в кафешку заскочить перекусить, просить добавки неудобно как-то, а суп вкусный.
Пошли вопросы о планах на будущее, а если и планов пока нет никаких - через полгода в армию, а там, кто его знает.
И вдруг... бим-бам-бим-бам приглушенно отбили часы.
Может это как раз повод, чтобы откланяться, с тоской подумал Димка....
Танин отец удивленно приподнял бровь,  
- Что это?Главный аргумент
Дима неловко достал часы из кармана и, открыв крышку, неуверенно протянул
- Наверно, мне уже...
- Ой, какая прелесть, - сказала мама.
- Откуда они у тебя, можно посмотреть? - оживился отец.
- Дедушка подарил, нам с Таней, - выдавил из себя Дима.
Он увидел, как его любимая покраснела, а её родители переглянулись и, отцепив, передал их Андрею Николаевичу.
Тот бережно взял часы в  руки, трогательно с любопытством принялся разглядывать.
Улыбнувшись, сказал: " Красивые, словно из детства. У моего папы тоже были такие, помню когда отец был мною доволен, он разрешал мне их заводить....
И я, маленький мальчик, воспринимал это как наивысшую похвалу. Только музыка была другая и фирма. В сорок втором  отец ушел на фронт, и мама много лет берегла их как святыню. Будто бы ниточкой связывали они нас с отцом. Всё говорила: " Вот вернется папа  и они опять зазвучат. "
 А в сорок четвертомом, стало совсем туго - нужно было четырёх детей поднимать. Мама часы продала...
В 46-м отец вернулся уже из Китая после разгрома Квантунской армии.  Он никогда не упрекал маму, понимал, что тем и спаслись, только тем и выжили, но много лет я замечал, как  забывшись, его рука непроизвольно тянулась к кармашку, где он их носил...
Разговор перешел на братьев Таниного отца  и на его сестру.
Таня принесла семейные альбомы и, встав у Димки за спиной, положила ему руки на плечи, заглядывая сверху, стала комментировать фотографии.
Все сгрудились вместе и наперебой рассказывали, вспоминали, смеялись.
Димка чувствовал Танины руки, ощущал как растаяла напряженность, он сидел довольный и счастливый, думая о том, как завтра они с Танюшкой поедут к деду и ... будет праздник.

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