Рыдай, Европа! Мишустин возвращает отечественный фондовый рынок русским

Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/Globallookpress

Русский фондовый рынок ждёт полное переформатирование. Михаил Мишустин остался верен себе и, как истинный государственник, решил навести порядок на бирже. За последние десятилетия, увы, она превратилась в осиное гнездо иностранных спекулянтов и не приносила нашей экономике никакой пользы. Сейчас же станет хорошим дополнением реальному сектору. Русские компании прекратят торговаться на зарубежных биржах, а все ценные бумаги переведут в Россию. Саму Мосбиржу ждёт "русификация". Эффект очевиден – она станет гораздо более стабильной, чем раньше.

Правительство Михаила Мишустина подготовило законопроект, который станет поистине эпохальным в истории развития отечественного фондового рынка. Согласно задумке кабмина русские компании потеряют право размещать свои акции на иностранных биржах. Те, что ещё торгуются там, будут обязаны вернуть ценные бумаги в Россию. Вместе с тем денежной компенсации для иностранцев не предусмотрено. Единственный шанс для них сохранить свои акции – получить аналогичное число на Московской бирже.

И здесь есть один немаловажный нюанс. После внесения правок в законодательство вывести дивиденды за рубеж уже нельзя.

Скорее всего, в самое ближайшее время мы станем свидетелями деколонизации отечественного фондового рынка. Вряд ли у кого-то есть сомнения, что предложения Михаила Владимировича пройдут чтения в Государственной думе – у либеральных монетаристов опоры практически не осталось.

Как мы дошли до жизни такой

Напомним, как всё начиналось. Фондовый рынок нашей страны с самого начала представлял собой нечто несуразное. Он носил откровенно колониальный характер и был способом выколачивания прибыли из наших компаний. Политика Эльвиры Набиуллиной и руководства Центрального банка в целом привела к тому, что Мосбиржу фактически отдали иностранному капиталу. К концу прошлого полугодия зарубежные резиденты контролировали 80,7% акций, находящихся в свободном обращении. При этом резиденты США и Канады – 54%, Великобритании – 22%, стран-членов Европейского союза – 21%. Все остальные государства мира (включая таких гигантов, как Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея, Турция) дали скромные 3%. Именно поэтому президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден самоуверенно кичился тем, что политика его администрации привела, по сути, к краху фондового рынка России.

Московская биржа закрыта уже целых две недели, потому что они знают, что в момент открытия может произойти обвал, – заявил 11 марта "сонный Джо".

Кто бы мог подумать, что американцы воспользуются таким уязвимым положением отечественного финансового рынка! Злейшие враги нашей страны, вводившие уже не первый год всё новые и новые санкции, имели контроль над большинством ценных бумаг отечественных компаний. Впрочем, была у них и материальная заинтересованность, не стоит рассматривать данный факт исключительно через призму стратегии ЦРУ и МИ-6. Дело в том, что русский фондовый рынок всегда отличался высокой доходностью – дивиденды капали баснословные, если сравнивать с другими биржами.

Кроме того, когда отечественные компании только вышли на торги, стоимость их акций являлась минимальной. Вышло так, что иностранные спекулянты скупили ценные бумаги за копейки, а с тех пор стоимость акций многократно выросла. Итог – западные хедж-фонды нехило нажились на экономике России. Ярчайший пример – ПАО "Газпром". По состоянию на 31 декабря 2021 года, на иностранных биржах торговалось 16,16% акций энергетического монополиста. В отдельные годы данный показатель достигал рекордных 28% (к примеру, в 2014-м). И ведь высокая стоимость "Газпрома" сформирована не бешеной пиар-кампанией, как, скажем, у той же "Теслы". Ценные бумаги фирмы покупали потому, что она реально чего-то стоит, ведь русский природный газ греет всю Европу ("Теслу" же изредка видят на улицах европейских городов, это пустышка).

В результате ежегодно в заграничные юрисдикции утекали десятки миллиардов рублей. При этом сами американцы, канадцы, британцы и прочие немцы ничего в развитие корпорации не вкладывали. Разве можно считать "вкладом" купленную в 2007 году за копейки акцию? При большом желании такую мизерную сумму могло выплатить государство, и дивиденды пошли бы в федеральный бюджет, а не западному инвестору.

Что с того?

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас фондовый рынок проходит непростой процесс деколонизации. Для нас это важно так же, как в своё время для Египта национализация Суэцкого канала, без всякого преувеличения. Ещё в конце февраля 2022 года Центральный банк заморозил все средства нерезидентов России по ценным бумагам. Продать акции иностранцы не могут. Таким образом, мы могли наблюдать, что было бы, если бы на Мосбирже торговали только наши граждане – тишина и умиротворение. Индекс Московской биржи после минимумов вырос на 30-35% (учтём, что ни ЦБ, ни Министерство финансов скупкой ценных бумаг не занимались). Просто резиденты не склонны так паниковать и искусственно обваливать фондовый рынок. Секрет, как оказалось, прост.

Нет, мы не закрываемся полностью от внешнего мира. Любой гражданин США, Европейского союза, Великобритании, Канады или Японии сможет прийти к нам на Мосбиржу и приобрести акцию. Только вряд ли он это захочет сделать. Дивиденды ведь будут выплачены в рублях, а вывести их за пределы России нельзя. Эпоха отечественного дикого капитализма клонится к завершению. Глобалистские фонды, ранее спокойно приходившие на наш рынок, скупавшие акции и получавшие роскошные дивиденды, попали впросак. Теперь с ними будет покончено, а фондовый рынок станет хорошим дополнением реальному сектору экономики.

Константин Двинский

Источник: https://tsargrad.tv/articles/r...