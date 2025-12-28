Московские прогулки, ч. 76

Сегодня нет у меня настроения на розыск исторических зданий и их историй, а вот тема стоит про Москву. Поэтому давайте просто прогуляемся по столице.

Москва... как много в этом звуке

Для сердца русского слилось!

Как много в нем отозвалось! Измайловский комплес Главный вход ВДНХ, праздничное освещение Храм Христа Спасителя Александровский сад Парк "Зарядье" Останкинская телебашня Котельническая набережная Триумфальная арка на Кутузовском проспекте ВДНХ вечером Удачно снят светильник Гроза надвигается на город Возле ГУМа, фестивапль цветов Парк "Зарядье", расположенный на месте снесенной гостиницы "Россия" И снова фестиваль цветов у Кремля Садовое кольцо С Бородинского моста Освещение телебашни Останкинский пруд ВДНХ, фото Соловьев Лето 2025, фото Ю.

Дегтярев Парк «Зарядье» в розовом цвете В этом году в Москве можно было наблюдать довольно-таки редкое для Москвы северное сияние. Я, правда, не видела Северное сияние в Москве и Подмосковье Фонтан Дружбы на ВДНХ в лучах закатного солнца Яркий вечер в Царицыно Цветомузыкальный фонтан в Царицыно И мы завершаем на сегодня прогулку.

