Московские прогулки, ч. 76

Сегодня нет у меня настроения на розыск исторических зданий и их историй, а вот тема стоит про Москву. Поэтому давайте просто прогуляемся по столице.
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!Измайловский комплесГлавный вход ВДНХ, праздничное освещениеХрам Христа СпасителяАлександровский садПарк "Зарядье"Останкинская телебашняКотельническая набережнаяТриумфальная арка на Кутузовском проспектеВДНХ вечеромУдачно снят светильникГроза надвигается на городВозле ГУМа, фестивапль цветовПарк "Зарядье", расположенный на месте снесенной гостиницы "Россия"И снова фестиваль цветов у КремляСадовое кольцоС Бородинского мостаОсвещение телебашниОстанкинский прудВДНХ, фото СоловьевЛето 2025, фото Ю.
ДегтяревПарк «Зарядье» в розовом цветеВ этом году в Москве можно было наблюдать довольно-таки редкое для Москвы северное сияние. Я, правда, не виделаСеверное сияние в Москве и ПодмосковьеФонтан Дружбы на ВДНХ в лучах закатного солнцаЯркий вечер в ЦарицыноЦветомузыкальный фонтан в ЦарицыноИ мы завершаем на сегодня прогулку.
