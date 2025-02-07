С юбилеем, Игорь Игоревич Матвиенко!

6 февраля 2025 года исполнилось 65 лет Игорю Матвиенко. За свою многолетнюю творческую деятельность народный артист России не только поработал как продюсер со множеством популярных групп и исполнителей — «Любэ», «Иванушки», «Фабрика» и другие, — но и написал десятки хитов, ставших без преувеличения народными. Новости СМИ2

«Офигенно одарённый чувак»: десять хитов Игоря Матвиенко

VATNIKSTAN составил подборку композиций юбиляра — от шлягеров времён дефолта до неофициального гимна страны.

«Люберцы» (1989)

Теперь уже сложно представить, но когда-то группа «Любэ» исполняла далёкий от «правильного» патриотизма пацанский брутальный рок-н-ролл. Коллектив, основанный в 1989 году Николаем Расторгуевым (вокал), Игорем Матвиенко (автор музыки и аранжировок) и поэтом Александром Шагановым (тексты песен) производил впечатление типичных люберов. Именно от лица представителя субкультуры была написана и записана песня, ставшая заглавной в первом альбоме группы «Рок эбаут Люберцы» (1989), также известном как «Мы будем жить теперь по-новому». «Любэ».

Удивительный лаконизм: в одном четверостишье лирической герой, молодой человек шестнадцати лет, умудряется сформулировать свои взгляды на жизнь:

На зарядку рано я встаю, за разрядку голову сниму,

Закаляю свой я организм — берегись, капитализм!

Ускоряюсь я в шестнадцать лет, ускоряется колхоз «Рассвет»,

Ускоряется моя страна — вот такие, брат, дела.

И гордость за отечество, и поддержка разрядки международной напряжённости, и борьба с акулами капитализма, и спорт, и труд — и всё это в одном флаконе. Не то чтобы полноценный портрет поколения эпохи перестройки, но образ примечательный. А уж если добавить к нему «Дусю-агрегат» — так и вовсе картина маслом.

https://vkvideo.ru/video21815640_456249465

Впрочем, иной слушатель, вероятно, мог пропустить мимо ушей содержание двух куплетов ради «забойного» припева с напевным безудержным повторением названия группы и планом «жить теперь по-новому». В конце концов, главное — надежда на будущее, а каким это будущее будет, нам неведомо. Лишь бы не хуже, чем прошлое.

«Девчонка-девчоночка» (1991)

В 1991 году Матвиенко стал продюсером суперпопулярного в те годы певца Жени Белоусова, секс-символа советской и постсоветской эстрады, исполнителя песни «Девочка моя синеглазая». Тут же Игорь Игоревич вместе с Шагановым «родили» для Евгения ещё одну девочку, точнее «девчонку» — новый шлягер, вскоре сравнявшейся в известности с «Синеглазой».

При этом нельзя не заметить, что «девочки»-то очень разные. Первая композиция не так надрывна — тихая лавстори, мелодия хорошо укладывается в поп-традицию 80‑х. Разве что, в припеве может почудиться что-то родное, отголоски блатного лиризма. А так — чистый Modern Talking. Женя Белоусов и Игорь Матвиенко.

В сравнении с ней «Девчонка-девчоночка» — взрыв русской души. Как это заведено у Матвиенко, звучание явно тяготеет к фольклорному, нежный голос едва не срывается в хрипотцу а‑ля Высоцкий. Исполнитель, который ещё недавно тихо надеялся, что «полюбишь ты меня» вдруг оказывается способен поговорить с соперником по-мужски:

Я сегодня с ним встречаюсь вечером:

Он получит своё, хороший.

В 1992 году на песню сняли клип, что сделало её ещё популярнее. Главного злодея сыграл Матвиенко, а в массовке можно разглядеть будущих участников «Квартета И».

https://vkvideo.ru/video-182437809_456241998

В 1997 году Жени Белоусова не стало, но по радио и на концертах кавер-групп его нетленка звучит до сих пор.

«Не валяй дурака, Америка» (1992)

Здесь перед нами не просто очередная популярная вещь, но и, возможно, одна из главных песен XX века на русском языке. При первых её аккордах в памяти всплывает великий фейк, порождённый поэтом Шагановым и вброшенный в головы сограждан посредством куплета номер четыре:

Много красной у нас материи,

Всем рубахи пошьём вам, братва.

Эх, корона Российской империи,

Екатерина, ты была неправа.

Но ведь в школе мы вроде как учили, что Аляску продала вовсе не Екатерина II, а Александр II. Вот вам отличный нестандартный способ создать вокруг произведения дополнительный хайп.

Через некоторое время сняли клип — выдающееся анимационное безумие, в котором Расторгуев с товарищами по «Любэ» в военной форме (люберецкая юность осталась в прошлом) всеми правдами и неправдами стараются отвинтить Аляску от США и приделать к России. Ролик получил спецприз на фестивале в Каннах несмотря на то, что оставались вопросы: россияне так шутят или они правда, того, ну, это самое?..

https://vkvideo.ru/video-114889127_456239748

Как бы то ни было, со времён «Америки» группа остаётся верна имиджу вояк и не расстаётся с тельниками и гимнастёрками. Судя по тому, что популярность Расторгуева и компании вот уже более 30 лет держится на высоте, с прагматичной точки зрения выбор был сделан правильный.

«Конь» (1994)

Окромя всех достоинств, «Выйду ночью в поле с конём» — это ещё и неофициальный гимн России. Нет-нет, это не мы придумали — так люди говорят. Вот, например, что пишет журналист Дмитрий Соколов-Митрич на сайте «Православие.Ru»:

«Возможно, дело в образе всадника — неисчерпаемом и фундаментальном для любой культуры. Человек и конь — тут и укрощённая мощь, и взаимное подчинение, и ещё много чего. Не бывает таких народов — по крайней мере в России и её ближайшем окружении, — где образ коня не был бы до предела сакрализован. В западной культуре это был имперский образ. Ещё у греков и римлян это животное символизировало солнце, которое светит всем без различий, неслучайно великие завоеватели всегда изображались верхом. В восточной степной традиции человек и конь и вовсе воспринимались как единое целое. Тех же казаков называли „степными кентаврами“. Смерти коня боялись панически, она предрекала гибель его хозяина (вспоминаем „Песнь о вещем Олеге“)».

И даже национальной идее, считает журналист, место нашлось:

«Дай-ка я пойду посмотрю,

Где рождает поле зарю. А вот и она — национальная идея. И снова неслыханная простота. Добраться до горизонта. Вечно идти в сторону солнца в наивной надежде его поймать. Миссия глупая и в то же время великая. Потому что неважно, есть то место или его нет. Важно, что для этой нации существует бесконечный источник задачи. Идти, скакать, мчаться навстречу рождающемуся свету, на Восток. Туда, где всё начинается и ничего не умирает. Откуда приходит новый день, новый свет, новая жизнь».

«Было всяко, всяко пройдёт» — и это про нас. «Али есть то место, али его нет» — ну да, загадочная, никем до конца не познанная территория.

https://vkvideo.ru/video-227015563_456248577

К слову, сам композитор считает, что главная песня в его жизни уже написана, и это именно «Конь». По словам Матвиенко, нередко можно услышать, что «Конь» — русская народная песня, что ему как автору приятно. Вот такая у поп-продюсера глубокая связь с народом.

«Комбат» (1995)

У разных слушателей знаменитый «Батяня» вызывает разную реакцию. Скажем, герой романа «AD» Германа Садулаева из-за него чуть не выжил из ума:

«„Вперёд, батарея! Вперёд, батальон! Комбат ё командует он“. Но… Это же чудовищно! Как можно такое сочинить? Как можно такое петь?! <…> О чём это вообще?

„Вперёд, батарея! Вперёд, батальон!“ — ладно, положим, храбрый комбат поднимает свой батальон в атаку. Но при чём тут артиллерия? Допустим, батарею придали батальону для огневого усиления. И что? По приказу безумного комбата артиллеристы должны идти в атаку вместе с пехотой? То есть катить руками свои пушки, на ходу стреляя по неприятелю? Это что-то новое в тактике боя. „Комбат ё командует он“ — кто командует? Комбат? Или загадочный „он“, новый персонаж, введённый в самом конце припева? Что командует? Где команда? Что такое это „ё“? Комбат матерится? Или „он“ матерится на бравого комбата? За что? Будем надеяться, за то, что приказал артиллеристам толкать орудия и стрелять на ходу».

Видимо, далее следует уступить «трибуну» автору текста — Александру Шаганову. По его словам, в своё время песня полюбилась генералу Александру Лебедю, а это что-нибудь да значит:

«Как-то генерал Лебедь был на одной радиостанции, в связи с выборами, кажется. Просто программа, без песен, вопросы-ответы, звонки, точки зрения. И вот уже дело подходило к концу, и он сказал: „Знаете, я не могу уйти из этой студии без того, чтобы не послушать свою любимую песню“. И попросил включить „Комбата“. А когда песня прозвучала, его спросили: вот вы человек военный, там в припеве звучит слово „ё“ — что вы об этом думаете? И он ответил: „Знаете, они правильно всё написали“. Людям, которые прошли войну, им не нужно объяснять, что там имеется в виду».

https://vkvideo.ru/video216198183_456240171

Такие, брат, дела, как пел тот же Расторгуев в 1980‑е. При этом, вероятно, всегда будут люди, которым куда больше будет нравиться «Батяня-вомбат» группы «Соломенные еноты». Но это, разумеется, личное дело этих людей и их подруги-коалы.

«Тучи» (1996)

Группа «Иванушки International» образовалась под началом Игоря Игоревича в 1995 году. Первое время трио гастролировало не по настоящим концертным площадкам, а по школам, выступая на праздниках, дискотеках и выпускных. Продюсер посчитал, что таким образом удастся завоевать сердца молодёжной аудитории — и не прогадал.

Записи школьных концертов «Иванушек» доступны в Сети. Вот, например, легендарные «Тучи». Серьёзный, какой-то даже экзистенциальный текст, мелодия, напоминающая предощущение грозы или её саму, вокал Игоря Сорина, которого не станет в 1998 году — всё это определённо берёт за душу.

https://vkvideo.ru/video17544286_171428456

В интервью Матвиенко вспоминает, что к моменту выхода «Туч» он подумывал распустить группу — у ребят никак не получалось раскрутиться.

«Когда мы клип на „Тучи“ снимали, я помню, что дал [режиссёру клипа] Гусеву <…> какой-то аналог — кажется, это East 17 <…> были. Вот мы их сняли, запустили — и „Иванушки“ пошли. Потому что до того я думал, что всё, ничего не будет. Первый клип, „Вселенная“, — никакого движения. А всё это требовало вложений — вплоть до того, что Рыжему надо было квартиру снимать и давать хотя бы минимальные деньги на жизнь. Но вышли „Тучи“ — и началось!»

https://vkvideo.ru/video-31805882_456245023

Рыжий — Андрей Григорьев-Апполонов — добавляет:

«Сочи, просыпаюсь, включаю телевизор — передача «Горячая десятка». И там: «А на первом месте у нас неизвестная молодая группа с оригинальным названием „Иванушки International“. И включают „Тучи“ — а я сам ещё клип не видел. Выхожу потом на пляж — и на меня начинают прыгать люди. Вот уж действительно проснулся знаменитым, просто в одну секунду».

«Потому что нельзя быть красивой такой» (1998)

Порой кажется, что Матвиенко писал (и продолжает) чуть ли для всей нашей эстрады — вот и для группы «Белый орёл» у него нашлось время. О том, что это вообще за коллектив, красноречивее всего рассказывает его лидер, бизнесмен Владимир Жечков:

«„Белый орёл“ — это моя прихоть. Захотел спеть — спел, захотелось влюбиться — влюбился, захотел нарисовать — нарисовал. Что-то надо делать, чтобы было интересно. У меня же журналы были все эти — „ТВ парк“, „Кинопарк“, это я всё создавал. <…> У нас была крупнейшая рекламная группа в России, у нас были телеканалы, кинопрокат был, видеопрокат, но мы с партнёрами не нашли общего языка. Разошлись, продали активы. Тогда я и запел, со скуки. Деньги есть — ума не надо».

В телепередаче «Достояние республики» (выпуск от 19 ноября 2010 года) музыкальный критик Михаил Марголис отозвался о песне так:

«Для меня, безусловно, это такое совершенство по части формы, по части такой истерики пьяного одинокого командировочного, который сидит вечером в каком-то ресторане. Постепенно он доходит до этого экстаза. Наверно, перед ним уже какие-то видения начинаются. <…> Но в данном случае Матвиенко как композитор очень чётко угадывает эту его ноту. Таких песен было две. Вторая была просто уже абсолютная по части своего, так сказать, абсурда нашей эстрады — это песня „Ах, какая женщина! Мне б такую“. Но там было уже совсем как-то без комментариев. Матвиенко сумел вырулить тему той же самой истерики, но только в какую-то более-менее щемящую ноту…»

При этом песне нельзя отказать в изрядной токсичности — лирический герой вымаливает у героини взаимность, упрекая её в привлекательности и даже запрещая «быть красивой такой». Мелодия очень точно отзывается на этот сюжет — чувствуется мазохистское наслаждение собственным страданием, с падением на колени и торжественным разрыванием рубашки на груди. По счастью, сегодня такие сюжеты если и актуальны, то в кабаках и караоке.

Но о ком же всё-таки песня? Знает только автор слов, поэт Михаил Андреев. Однако это тайна — в уже упомянутом выпуске «Достояния республики» он поделился:

«Я сейчас помню — у меня дрожит сердце, — как я влюбился. Была конкретная девушка, я помню каждый квадратный её сантиметр, но не буду рассказывать… Нет, нет, нет, ни слова…»

«Тополиный пух» (1998)

В 1998 году «Иванушки» выпустили третий альбом в дискографии и первый после ухода Игоря Сорина, место которого занял Олег Яковлев. С названием немножко не угадали: одноимённая песня «Об этом я буду кричать всю ночь» в число наиболее «бронебойных» треков коллектива не вошла — в отличие от «Снегирей» и, конечно, «Тополиного пуха». Игорь Матвиенко (третий слева) и «Иванушки International»: Игорь Сорин, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов

В статье «Хиты дефолта-1998: от „Единственной“ до „Дельфинов“» Михаил Кузьмин замечает: непростое лето в равной мере скрасили две конкурентки: «Крошка моя» группы «Руки вверх!» и, как иногда шутят, «любимая песня аллергиков» от трио Игоря Матвиенко.

«Главным конкурентом Сергея Жукова была не менее популярная группа „Иванушки International“ — один из фаворитов летних дискотек на черноморском побережье. Удивительно, но одну их своих самых знаменитых песен коллектив выпустил в не самый простой период своей творческой жизни. В марте 1998 года группу покинул Игорь Сорин, что казалось началом её конца. Однако ему быстро нашли замену в лице Олега Яковлева и записали „Тополиный пух“. Что именно было популярнее, сказать сложно, но именно „Тополиный пух“ и „Крошка моя“ были безоговорочными лидерами хит-парадов во время дефолта».

А в тексте Николая Редькина, приуроченном к 25-летию «Иванушек», говорится:

«„Тополиный пух“ — до сих пор самая прослушиваемая вещь группы, по версии Spotify и Apple Music. <…> даже тот, кто не считывал глубокие слои в музыке „Иванушек“, понимал, что эта музыка идеальна, чтобы под неё плакать. Включите прямо сейчас любой их клип 1996–2002-го — и, пожалуйста, не сдерживайте слёз».

С этим сложно не согласиться: до сих пор у тех, кто рос в 90‑е, от бормотанья Рыжего «Это ещё не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположностей» сладко замирает сердце.

https://vkvideo.ru/video-98842831_456239632

«Ты неси меня, река» (2000)

Текст песни, ставшей саундтреком для по-своему мемного сериала «Граница. Таёжный роман» (незабываем кадр с Ренатой Литвиновой, в котором она произносит: «Я летаю, я в раю») написал его режиссёр, Александр Митта. А исполнил композицию — вот тут неожиданность — Матвиенко. Почему так? В «биографической» статье о «Красе» (второе название) на сайте soundtimes.ru говорится:

«С тем, что в „Таёжном романе“ зритель слышит „Красу“ именно в исполнении Игоря Матвиенко, связан курьёзный случай: на самом деле композитор отправил режиссёру фильма лишь наспех сделанную демоверсию, отметив, что оригинальная вокальная партия будет исполняться голосом Расторгуева. Александру Митте „демка“ же пришлась по вкусу, да и времени на полноценную запись оставалось не так много, так что режиссёр без сомнений включил предварительную версию в фильм».

https://vkvideo.ru/video17125474_456239166

Такого сюрприза Расторгуев, должно быть, не ожидал. Впрочем, расстраиваться ему было не с руки: Матвиенко не планировал становиться профессиональным певцом, и сегодня «Красу» исполняют «Любэ».

История с вокалом Матвиенко получила забавное продолжение в 2010 году, когда к 50-летнему юбилею мастера пародию на него и его подопечных сделали в программе «Большая разница». В кульминации скетча «Матвиенко» принялся петь «Красу», не попадая ни в одну ноту. К счастью, настоящий Игорь Игоревич не обиделся — смеялся, хлопал в ладоши. И всё же, когда пародия завершилась, ведущий шоу, Александр Цекало, на всякий случай уточнил, что, в отличие персонажа из пародии, Игорь Матвиенко поёт хорошо.

«Понимаешь» (2002)

Не успел отечественные телевизоры оставить Борис Ельцин с его незабываемым «понимаешь», которое первый президент традиционно исполнял на высоких нотах, как ему на смену пришла передача «Фабрика звёзд‑1» (продюсер и руководитель проекта — Игорь Матвиенко) одним из символов которой стало то же самое слово. Но теперь уже в исполнении Павла Артемьева из бойз-бенда «Корни» и Ирины Тоневой из девичьего ансамбля «Фабрика».

Текст песни родился задолго до премьеры — его написал Игорь Сорин (музыку, конечно, добавил Игорь Игоревич). В Сети можно встретить редкое видео: 1994 год «Иванушки» поют «Понимаешь», а за ними наблюдает продюсер — ещё с волосами.

https://vkvideo.ru/video23063722_456239017

В 2011 году Артемьев вспоминал:

«Как мне говорили два Игоря, Полонский и Матвиенко, они пробовали записывать эту песню чуть ли не с „Иванушками“, ещё с какими-то людьми — и она не ложилась. А у нас получилось записаться с первого дубля. И как-то так искренне, по-детски, что ли, получилось. Долгое время „Понимаешь“ была любимой песней моей мамы и прочих женщин: сестёр, мам, бабушек. Поэтому я к ней нежные очень чувства испытываю по-прежнему. Там же очень детский текст. Светлый, школьный. Вся эта лирика, „ты ушёл, а я ждала“ — очень мило же. Я вообще любитель сопли пускать».

Павел Артемьев и Ирина Тонева.

А вот что рассказывает Матвиенко:

«На самом деле на этой песне проводился кастинг „Иванушек“. У меня даже видео есть, где стоят Сорин и его приятель и поют: „Понимаешь, понимаешь“. Там слово „понимаешь“ было, а больше ничего, только мелодия. Ну и пока кастинговали, мы эту песню прослушали раз сто. И так надоело, что тогда не стали реализовывать. Ну и к тому же она дуэтная была, там девушка требовалась. А когда Игорь уже начал писать стихи, я ему предложил попробовать что-то с этой музыкой сделать — он набросал текст, и песня так и продолжала лежать до „Фабрики звёзд“».

https://vkvideo.ru/video-9769073_456246938

В рамках этого же интервью Игорю Матвиенко был задан вопрос, ответ на который мог бы стать прекрасным финалом для этого текста. Пожалуй, не станем сдерживаться:

«— Вы когда-нибудь задумывались о том, почему именно у вас получилось написать столько песен, которые миллионы знают наизусть?

— Наверное, я [офигенно] одарённый чувак».

Ну что тут ещё можно добавить? С юбилеем, Игорь Игоревич!

Глеб Колондо

https://vatnikstan.ru/culture/matvienko-65/ К 65-летнему юбилею Игоря Матвиенко вышла этно-опера "Князь Владимир".

Главные исполнители:

Ярослав Дронов (певец SHAMAN) — князь Владимир;

Николай Расторгуев — воевода Фёдор;

Игорь Матвиенко — загадочный путник Ганград, который оказывается языческим скандинавским богом Одином;

Певица Соя — княгиня Рогнеда, супруга Владимира.

В Государственном Кремлёвском дворце её "давали" только два дня - пятого и шестого февраля. Отзывы с фотографиями можно посмотреть ЗДЕСЬ