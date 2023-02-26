День «вежливых людей» — праздник воинской элиты России

27 февраля в России отмечается День Сил специальных операций (ССО) — это, пожалуй, самое молодое подразделение Вооруженных сил РФ, формирование которого началось в 2009 году. Первое применение ССО, которое стало известно широкой публике, произошло, вероятно, во время Крымской весны, когда российские военные спасли полуостров от кровопролития. Иллюстрация: rt.com

«Вежливые люди», как их вскоре назвали в народе, обеспечили мир и стабильность и во время проведения референдума в Крыму и Севастополе, и при выводе украинских войск на материк.

«У нас есть народная молва, как говорится в простонародье, Силы специальных операций, их первое название было „вежливые люди“. Это именно в ночь на 27 февраля люди без опознавательных знаков, в военной форме, хорошо экипированные, хорошо обученные вошли на полуостров и стратегические объекты, в том числе военные базы и части, подконтрольные Украине, были обезврежены, причем без единого выстрела, без потерь и жертв, откуда пошло название „вежливые люди“. Граждане утром увидели людей, которые очень приветливо, тепло и по-дружески относились к местному населению. Крым стал нашим. Это, наверное, самая яркая операция из первых, так как в 2009-м началось формирование Сил спецопераций и это, наверное, была первая обкатка. Сейчас ребята активно работают и помогают нашей дружественной Сирийской Арабской Республике. Использование ССО происходит не только за рубежом, но и на территории Российской Федерации, если требуется», — отметил Герой России зампредседателя движения «Сильная Россия» Александр Головашкин .

Он также подчеркнул, что главной особенностью ССО от других воинских подразделений является их прямое подчинение главе государства — благодаря этому их применение происходит без задержек и утечки информации, а оснащение находится на высочайшем уровне:

«Появление ССО было долгожданным, потому что они подчиняются напрямую верховному главнокомандующему и поэтому высока скорость принятия решений для их использования, особенно за пределами страны, — никаких дополнительных согласований не требуется, а это все влияет на успех выполнения задачи. Нет утечки информации и так далее. Прекрасная экипировка, отличная подготовка, техническое оснащение. Они достаточно мобильны и предназначены для выполнения самых сложных задач с целью защиты интересов России как за рубежом, так и внутри страны, этим все сказано».

В силу специфики работы подразделения открытой информации о его деятельности немного, но доподлинно известно, что они активно применяются сегодня в Сирии, где бойцы ССО обеспечивают наводку российской авиации на базы террористов, проводят разведку и обеспечивают ликвидацию боевиков. В декабре 2017 года подразделения ССО обеспечивали безопасность президента России Владимира Путина во время его визита на авиабазу «Хмеймим» — они прикрывали наиболее опасные направления с моря, за что были удостоены благодарности главы государства. Среди бойцов ССО есть и погибшие в Сирии. Например, известно о героической гибели старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который при освобождении от боевиков Пальмиры был окружен противником и вызвал огонь на себя.

Весной 2017-го группа из 16 бойцов ССО в провинции Алеппо попала в окружение и вступила в бой с тремя сотнями боевиков. За это ее руководитель получил звание Героя России, а еще три офицера награждены орденами.

Военный эксперт Сергей Горбачев отмечает, что сегодня Силы спецопераций — это неотъемлемый атрибут современного государства, а в России их подготовка, оснащение и вооружение не имеют аналогов.

«Изменилась война как таковая, изменился ее характер, формат, содержание боевых действий. Значительная роль сегодня отводится как раз ССО. Свидетельство тому — практически все локальные конфликты послевоенной поры на всех континентах. Что касается нашей страны, то ССО оформлены относительно недавно, на волне Крымской весны об этом стали говорить погромче, хотя, безусловно, они у нас были и раньше. Вообще, речь о спецназе Вооруженных сил Советского Союза идет с середины 60-х годов. Я думаю, что наличие такого подразделения является свидетельством возможностей вооруженных сил любой страны. Потому что их подготовка непростая, у них весьма затратное оснащение и сама система существования и применения требует отработки. ССО, как правило, не действуют самостоятельно, как это может кому-то показаться, — они работают при довольно серьезном обеспечении, хотя непосредственное ведение деятельности осуществляется, безусловно, в отрыве от кого-то, принимаются самостоятельные решения, находится выход из нестандартных ситуаций, чему способствует методика и уровень подготовки, а во-вторых, соответствующее техническое оснащение и оружие, которое у них в значительной степени можно назвать эксклюзивным, наличествующим только в этих подразделениях», — заявил Горбачев.

Максим Карпенко

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