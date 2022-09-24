Информация собрана с разных каналов ТГ. На кого-то другого, кроме иностранцев и «азовцев», украинская сторона наших военнопленных менять не хочет. Им наплевать на обычных украинских вояк и теробороновцев. Нужны символы. Которые удастся максимально раскрутить и показать в очередной раз, как маленькая Украина отвесила пощёчину большой России.

Жизнь наших военнослужащих, конечно, важнее этого сброда.

❗️Но это не отменяет нескольких простых истин.

▪️На Украине и за рубежом наемников и нацистов встретят как героев, а сами бывшие пленные несколько недель будут красоваться на обложках газет и на телеэкранах, работая на антироссийскую пропаганду.

▪️Репортажи про отчаявшихся в ожидании казни наемников разлетались по иностранным СМИ, останавливая поток желающих вступить в «Интернациональный легион».

Теперь потенциальные наемники из десятков стран могут ехать на Украину, уверенными в своём героическом освобождении из плена после обмена.

▪️Мы не знаем, сколько наших военнослужащих удалось спасти из украинского плена и в каком они состоянии. Ведь несмотря на все байки о «зловещих русских тюрьмах», наемники отправились в Саудовскую Аравию сытыми, целыми и здоровыми.

🔻Да, жизни российских военнослужащих спасены.

Надо было это делать?

Однозначно.

Но какой ценой?

Ценой обманутых ожиданий мировой аудитории? Ценой шага, который во всём мире будут трактовать как слабость?

Как ни крути, но это чувствительный репутационный удар после мощных слов «роза ветров может развернуться в другую сторону».

https://t.me/rybar/39167

Из 55 вернувшихся сегодня из плена россиян:

▪️2 старших офицера (подполковник и майор)

▪️6 младших офицеров

▪️4 прапорщика

▪️40 рядовой и сержантский состав

▪️2 военнослужащих НМ ДНР

▪️1 военнослужащий НМ ЛНР Из 55 семеро госпитализированы. https://t.me/rybar/39174

▪️Военнослужащих Народных милиций ДНР и ЛНР в плен практически не берут. Обычно либо на месте убивают, либо уже в местах временного содержания после разбора полётов. Вернувшимся из плена трем военнослужащим-выходцам из республик сильно повезло.

▪️Самые жесткие моменты — это сам процесс пленения. Могут и забить до смерти, и застрелить. «Тяжёлых» кончают на месте.https://t.me/rybar/39198

СМИ, кстати, на встрече борта с вернувшимися из украинского плена россиянами были.

Небольшая поправка: должны вернуть ещё 32 человека.

В плену относятся по-разному. Кому «посчастливилось» отправиться в Киев, того снимают на камеру и держат в сносных условиях. В других местах и издевательства, и пытки, и забивание до смерти. Всех заставляли в принудительном порядке звонить домой из плена и рассказывать про то, что они, русские, — оккупанты и убийцы.

Вызволенные из плена благодарят некую медсестру Оксану, которая выходила наших ребят там, в плену. Человеческое отношение есть, но оно скорее исключение, чем правило. Если бы не один конкретный человек, многие бы не дожили до обмена. https://t.me/rybar/39175

«Нас поселили в подвале, спали на поддонах, было очень сыро. Давали кашу — по две-три ложки».

Освобождённые из плена военные рассказали, в каких условиях их держали украинцы.

Многие из них на протяжении нескольких месяцев не мылись, их морили голодом и избивали. По словам одного из освобождённых, сразу после обмена его осмотрели врачи: «Следы побоев у меня на лице прошли немного, рёбра [побитые]. Спасибо медикам, ведь больше недели [до этого] я не ходил».

Российские военные, освобождённые из украинского плена, рассказали, что к ним было «скотское отношение». Солдат постоянно избивали и издевались над ними.

«Кормили... ну пусть два раза в день, чувство голода постоянное. Слава богу, меня обменяли, я дома. Я очень благодарен тем людям, которые этим занимались», — сказал один из военнослужащих. Другой освобождённый пожаловался на унижения:

«Условия содержания тяжёлые, унижения больше моральные были — как к предателям родины, так как мы из Донецкой области». "Фашизм присутствует на Украине": освобожденный военный Вячеслав Старостин рассказал об издевательствах со стороны ВСУ. В подвале, где их поместили, было очень сыро. Спали пленные на поддонах, а кормили их всего два раза в день.

"Слава богу меня обменяли, я дома. Я очень доволен, благодарен тем людям, которые этим занимались. Дай Бог сил, здоровья, вернуться и дать им бой до самого конца. Чтобы прекратить этот бардак, который там происходит", — сказал мужчина. Другой военнослужащий Дмитрий Могилевич поблагодарил медиков, которые лечили их после избиения со стороны украинских националистов. Он также отметил тяжелые условия содержания.

Всего из плена вызволили 55 человек. По прибытии в Москву они сразу созвонились с семьями

(https://t.me/rt_russian/128640).

(https://t.me/rt_russian/128633)

(https://t.me/rt_russian/128633

https://t.me/izvestia/104788

Судя по тому, что фотография была сделана при свете дня, российских военнослужащих везут из Семёновского полка либо на большую пресс-конференцию, либо по домам. Худые, замученные, пережившие ад и сумевшие выжить.

Спасибо всем, благодаря кому наши защитники уже дома!

Спасибо вам, мужики, за то, что выдержали все это!

Спасибо! Вы все - герои! И мы вас очень ждали. Домой. https://t.me/c/1780774638/5691

Сперва им оказывали медицинскую помощь именно на территории Александровского госпиталя. https://t.me/rybar/39185

"Мне важно, что нас не забыли и нас не оставили...

...я думаю, что своих надо забирать по любому как-нибудь... нас не оставили там на пожизненно... а может быть на органы, а может быть расстреляли, ну... куда угодно..."

Военные, которых освободили из украинского плена, рассказали об ужасах нахождения там. По их словам, ВСУ угрожала отрезать конечности или "запенить".

"Нам сразу завязали глаза, чтобы мы ничего не видели. И так проходили первые дней 10-12", — вспомнил Илья Юн. Боец также сказал, что пока находился в плену, слышал громкие крики товарищей из его же подразделения. А когда националисты допрашивали уже его и узнали, что он артиллерист, то начали избивать дубинкой и применять тапик с электричеством со словами: "Это тебе за наших".

Сейчас спасенные бойцы проходят лечение в медучреждениях Минобороны. https://t.me/izvestia/104816

Освобожденный военнослужащий рассказал о зверствах со стороны ВСУ. По его словам, во время допроса их избивали, приставляли пистолет к вискам и угрожали. Также националисты сказали военнопленным, что один из них лишний, и просили выбрать того, кого они убьют. "Среди нас был взрослый человек, который посчитал, что свое уже прожил — убейте меня", — рассказал мужчина. Украинских боевиков это не устроило, они просили выбрать кого-то из молодых. Но это оказалось очередным запугиванием. https://t.me/izvestia/104878

Освобожденный из украинского плена военный Георгий Курбатов рассказал, как попал его схватили ВСУ. В ходе боя он получил контузию и пока помогал вытаскивать своих сослуживцев, их настигли украинские националисты. "Нас пытали на допросе, избивали и применяли электрические пытки. Связали руки, ноги полностью и примотали провода к рукам, ногам", — вспоминает зверства ВСУ военный.

Курбатов поблагодарил Минобороны за то, что он смог вернуться домой. https://t.me/izvestia/104891

Как говорится, критикуешь — предлагай!

Представьте, как только самолёт с нашими бойцами, вызволенными из плена начал полёт, пресс-служба МО заявила бы:

"В ходе успешных переговоров нами достигнута договорённость об обмене 85 наших солдат. Среди них (условно) майор Васильев, убивший 150 укропов, побивши 3 танка, 6 БМП врага. Его ждут четверо детей. Рядовой Иванов, в одиночку съевший 50 укропов. Он один у мамы, ему 20 лет и т.д.

Украинская сторона согласна менять наших героев, только на "азивцив", потому что солдаты ВСУ для них представители низшей расы (Кстати, всушник Волына, вроде сидит, его перепутали на фото с начальником штаба "Азова" Тавром). Эти петухи не стоят и мизинца наших Героев, но всё-равно мы не могли пойти на обмен этих тварей, поэтому все "азивцы" будут интернированы в Турции до конца войны, под контролем турецкого султана.

Ну, и ещё в придачу, как абсолютно ненужную вещь, нам в придачу отдали Медведчука".

Думаю, как то так надо было действовать и эффект был совсем другой. Если бы это на брифинге ещё и произнёс Конашенков, то вообще песня. Владлен Татарский. https://t.me/vladlentatarsky/16329

Что тут говорить… Наших героев надо возвращать домой любыми путями. Но информационно отыгрывать так, чтобы страна гордилась их возвращением. https://t.me/rybar/39188

Хорошее фото. Старое. Это три моих друга.

Три военных лётчика.

Три подполковника.

Три однокашника.

Серёга Косик

Макс Криштоп

Саня Пазынич

Саня был сбит и погиб экипажем в середине марта.

Серёга и Макс, истребитель и бомбер, были сбиты в марте при выполнении боевого вылета и попали в плен.

И попали в ад.

Все что вы слышали об отношении хохлов к пленным лётчикам, это все детская херня. Всё намного хуже.

Их избивают, ломают, пытали и пытают каждый день. Каждый, сука, день. Током, водой, голодом, жарой, холодом, да блет всем что придумало человечество на этом поприще за тысячи лет. Краёв и берегов нет.

Они превратились в синие скелеты.

Все изуверства, которые вы можете себе представить, они уже прошли и проходят. И кидание в камеру пистолета с одним патроном, чтоб застрелится (патрон был без пороха) и игра в "убей друга - мы тебя отпустим."

При каждой работе нашей авиации, обоссаные хохлы спускаются к нашим ребятам и тупо избивают их до полусмерти, вымещая свой животный страх и ненависть. А наша авиация работала и будет работать круглосуточно.

Их бьют ровно на столько, чтобы не убить и кормят ровно на столько же. Макс потерял 35 кг.

В каком состоянии они сейчас, я не знаю. Но знаю, что на сегодня они самые ценные пленные в обойме у хохлов из лётчиков. Целые замы командира авиационного полка. Боевые.

Они не медийные личности, они не Медведчуки, они воины.

Поэтому их жен не покажут по телевизору и вы про них знать не знаете. Нет у них влиятельных друзей ни в администрации, ни в правительстве, ни в госдуме, ни в ФСБ.

Самым ценным обменным ресурсом были Азовцы, и я, и вся летная братия очень надеялись, что среди наших пленных будут и они, что мы умеем торговаться, что мы умеем хотя-бы в обмены, что наши воины важнее и приоритетнее тысяч Медведчуков.

В первой партии возвращены наших пленных их нет.

Серёги Малова, истребителя сбитого под Купянском, тоже нет.

Ждём вторую партию пленных, которая вроде бы должна сегодня прилететь на Чкаловский.

Ждём и надеемся.

А пока звено пошло на взлёт. https://t.me/Crimeanprachka/12961

А напоследок я приведу слова Кадырова. Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна.

Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь...

Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен - военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. У нас полно пленных ВСУшников, которых хоть сто к одному меняй, так еще останутся.

Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно. Наши бойцы давили фашистов в Мариуполе, загоняли в "Азовсталь", выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии. Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой. И поэтому неудивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод - не брать фашистов в плен.

Кстати, те из нациков, кто оскорбил честь чеченского народа, за время пребывания в плену сполна ответили за каждое свое подлое слово, горько пожалели и слёзно расскаялись в содеяном.

Повторюсь, вышесказанное - мое лично мнение, и оно никак не влияет на наш главный незыблемый принцип: любой приказ Верховного Главнокомандующего выполним!

https://t.me/RKadyrov_95/2862

И буквально час назад. ТК "Звезда" показал видео, как один из наших военнопленных, который вернулся домой по обмену и его встреча с родителями. https://t.me/boris_rozhin/64886