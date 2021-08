Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4

1930-е... Ч.1 1930-е... Ч.2 1930-е... Ч.3

Продолжим погружаться в эпоху 1930-х годов...

1933 год, Крымская АССР, г. Ялта

Комсомолка-проходчица московского метро. 1934 год

Спуск рабочих на митинг, посвященный вручению красного знамени за ударную работу на строительстве метрополитена. 1934

Забойщик Донбасса. Фотограф Евгений Халдей. Украинская ССР, Сталино. 1934 год

Выпечка хлеба на хлебозаводе №4. Москва, 1934 год.











В лаборатории "творчества". Карикатура гр. Розе из журнала "Смена". 1934 год. (Только мне кажется, что девяноста лет как не было?)

10 июля 1934 — образован НКВД СССР.

Отделенный командир пограничной охраны НКВД. 1934-37 гг. (Илл. из журнала "Старый Цейхгауз")



5 ноября 1934 года состоялась премьера одного из самых известных советских довоенных фильмов - “Чапаев”

Реж. С. Васильев, Г. Васильев, Ленфильм, 1934 г. В главной роли Б. Бабочкин.















Хлеб. 1934 год. Вера Мухина

Фауна уходящего мещанства. Рисунок К.Рокотова из журнала "Крокодил" №29 за 1934 год

Палехская миниатюра, 1934 год

20 сентября 1934 года – Ледорез «Ф. Литке», пройдя Северным морским путем за одну навигацию, прибыл в Мурманск

ОСОАВИАХИМ АНТ-20 "Максим Горький" над Красной площадью. Москва, 7 ноября 1934 года

Празднование Всесоюзного дня авиации.

Групповой прыжок парашютистов. Москва, 1934 годПразднование Дня Авиации на аэродроме Центрального аэроклуба в Тушино. Москва, 1934 годТушинский аэродром, 1930-еГАЗ-А-Аэро – первый пост-революционный советский спорткар, уникальный автомобиль инженера Алексея Никитина, как результат его работы «Исследования обтекаемости автомобиля». Существовал в одном экземпляре, голубого цвета. 1934 год.Пробный рейс первого московского метропоезда, 1934 г.Рабоче-крестьянская Красная Армия. Питомник служебных собак. Александр Устинов, 1934 годДемонстрация в защиту полезных птиц. 1934 год1934. Линейка в пионерском лагере, Московская область

Занятия в летнем военном лагере от школы РККА. Автор - Александр Устинов. г. Москва. 1934 год.

Физкультурный парад посвященный 15-летию образованя Белорусской ССР, Минск, 1934 г.

Футболисты Спартака на физкультурном параде. Фотография И. Шагина. 1934 год.

Футбол на Красной площади, 1930-е

Динамовцы на физкультурном параде на Красной площади. 1934 год

Парад физкультурников в Москве 6 июля 1934 года.

Пролетарский привет - П. Соколов-Скаля (1934)

Встреча челюскинцев на Красной площади. Фотограф Сергей Коршунов. Москва. 1934 год

Л. Каганович, И. Сталин, П. Постышев и К. Ворошилов. 1934 г. Павел Постышев, кандидат в Политбюро, второй секретарь ЦК КП (б) Украины с 1933 по 1937

Так выглядела Яуза в центре Москвы до реконструкции её берегов, 1934 год

Так выглядела Лубянка до 1934. Сейчас фонтана нет, трамваи не ходят. Китайгородскую стену с Проломными воротами разобрали, церковь Владимирской Божией Матери и часовню Пантелеймона Целителя снесли

Уличная продажа мороженого. На заднем плане лозунг «Дадим стране хорошие дороги». 1934г.

Новосибирск. Монтаж электрических часов на улице Челюскинцев. 1934 г.

Итальянская военная делегация осматривает Московский Кремль. Москва. 1934 год. Крайний слева – генерал Франческо Грациоли (1869–1951), участник Первой и Второй мировых войн.

Группа студентов автодорожного института (Московское шоссе, 74) знакомится с устройством машин. Ленинград, 1934 год.

Друг купил велосипед. Неизвестный автор, 17 мая 1934 года, г. Омск, из архива Ирины Генриховны Пшеничниковой

Грязелечение в Крыму. 1934 год

Коллективное фото руководителей лагерей системы ГУЛАГ. 1 мая 1934 года.

Протокол допроса О.Э.Мандельштама оперуполномоченным 4 отделения Следственно-протокольного отдела ОГПУ Н.Х.Шиваровым от 25 мая 1934 года:





















Кладбище прогульшиков. Здесь общественность завода хоронит тех, кто создает угрозу срыва пр. финплана. Пьянице, прогульщику, рвачу, летуну и др. здесь отводится лучшее место. Похоронное бюро. 30-е



Агитационныий авто-верблюд в Средней Азии, 1930-е

Атеизм в СССР. 1930-е годы.

Антирелигиозная демонстрация в СССР, 1930-е гг.

Девушки комсомолки СССР на традиционном шествии 1 Мая 1930-е годы

Cпортсменки. Фотография, сделанная для омской газеты "Рабочий путь", 1925-1930 гг

Голдрина Наталья Владимировна 1913-1981 г.г. Москва. Довоенное фото

1930-е годы. В Парке Горького. Город Москва.

Велосипедисты - члены Общества глухих перед заездом, 1930-е

За праздничным столом. 1930-е

Казанские авиаторы 30-х годов:







Комсомолки на стройке ДнепроГЭС. 1930-е годы.

Ассистент академика И.П. Павлова П.К. Денисов на прогулке с подопытными обезьянами Розой и Рафаэлем на биологической станции в Колтушах. Ленинградская область. Между 1930 и 1934 гг.

В детском саду Останскинского совхоза им. Сталина, 1930-е

Детский сад, 1930–е годы, Норильск

Дети в спальных мешках идут спать днем, 1930–е.

Сон на свежем воздухе. Леонид Шокин, 1930-е годы, Калининская обл., г. Кимры

Детские педальные автомобили, начало этой темы в Стране Советов было положено ещё до войны в 30-е годы:









Школьники-авиамоделисты. Фото 1930-х годов

Спортивная игра "Пионербол". Зародилась в СССР в 30-х годах:





Брянские спички. Злынковская ф-ка Ревпуть. Новозыбковская ф-ка Волна революции. СССР. 30-е годы:



Московские ларьки 1930-х годов:







Самара. 1930-е гг.

Памятник Красноармейцу. Площадь Окулова (ныне сквер Уральских добровольцев) в Перми, начало 1930-х годов

Мода на пальмы в Москве наблюдалась как на улицах, так и в интерьерах, 1930-е:



Парад физкультурников. Москва. 1930-e:







Комсомолки. 30-е

Именно так, в 1930-х годax, пpeдставляли Метро будущего в Москве

Советская Россия глазами американца, около 1926-1930 годов

("Soviet Russia through the Eyes of an American" 1935 год)

- уникальный документальный фильм о повседневной жизни Советского Союза первой половины 1930-х годов.

Снятые американскими инженерами, приехавшими участвовать в индустриализации, кадры из Москвы, Ленинграда, Батуми, Назрани и Харькова послужили основой.

Одна из первых движущихся картин, снятых в Советском Союзе иностранцем, Фильм был снят Чарльзом Эдвардом Стюартом, всемирно признанным американским горным инженером, нанятым Советами в рамках их первого пятилетнего плана. Фильм представляет собой путевой очерк режиссера Стюарта, рассказанный радиоведущим Норманом Брокенширем. Снятый в городах и деревнях, а также с поездов, речных пароходов и автобусных караванов, путешествие на юг от Москвы до Харькова и Сталинграда, до Крыма на Черном море и, наконец, на восток через Кавказ до Тбилиси в Грузии. В 1930-е годы фильм демонстрировался в коммерческих кинотеатрах США и использовался Стюартом в сочетании с лекциями для университетской аудитории по всей стране.

В 1985 году Р.К. Раак, профессор истории и каталогизатор исторических документальных фильмов в Калифорнийском университете в Хейворде, завершил оценку фильма Стюарта. Полагая, что кадры были сняты между 1926 и 1930 годами, профессор Раак, в частности, утверждает: "В мире документального кино кадры, собранные мистером Стюартом, должны считаться замечательными, потому что на ней изображена Москва до первой пятилетки. У нас также есть замечательные сцены Харькова, возможно, незадолго до 1930 года, показывающие некоторые замечательные достижения советской архитектуры. Эти городские кадры и многое другое из советской Грузии - самые впечатляющие части материала."

На этом пока остановимся... продолжение следует