Мы из Советского Союза

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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4

1930-е... Ч.1     1930-е... Ч.2     1930-е... Ч.3
Продолжим погружаться в эпоху 1930-х годов...
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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.41933 год, Крымская АССР, г. Ялта
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Комсомолка-проходчица московского метро. 1934 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Спуск рабочих на митинг, посвященный вручению красного знамени за ударную работу на строительстве метрополитена. 1934
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Забойщик Донбасса. Фотограф Евгений Халдей. Украинская ССР, Сталино. 1934 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Выпечка хлеба на хлебозаводе №4. Москва, 1934 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
В лаборатории "творчества". Карикатура гр. Розе из журнала "Смена". 1934 год. (Только мне кажется, что девяноста лет как не было?)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.410 июля 1934 — образован НКВД СССР.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Отделенный командир пограничной охраны НКВД. 1934-37 гг. (Илл. из журнала "Старый Цейхгауз")
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
5 ноября 1934 года состоялась премьера одного из самых известных советских довоенных фильмов - “Чапаев”
Реж. С. Васильев, Г. Васильев, Ленфильм, 1934 г. В главной роли Б. Бабочкин.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Хлеб. 1934 год. Вера Мухина
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Фауна уходящего мещанства. Рисунок К.Рокотова из журнала "Крокодил" №29 за 1934 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Палехская миниатюра, 1934 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.420 сентября 1934 года – Ледорез «Ф. Литке», пройдя Северным морским путем за одну навигацию, прибыл в Мурманск
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4ОСОАВИАХИМЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4АНТ-20 "Максим Горький" над Красной площадью. Москва, 7 ноября 1934 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Празднование Всесоюзного дня авиации.

Групповой прыжок парашютистов. Москва, 1934 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Празднование Дня Авиации на аэродроме Центрального аэроклуба в Тушино. Москва, 1934 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Тушинский аэродром, 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4ГАЗ-А-Аэро – первый пост-революционный советский спорткар, уникальный автомобиль инженера Алексея Никитина, как результат его работы «Исследования обтекаемости автомобиля». Существовал в одном экземпляре, голубого цвета. 1934 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Пробный рейс первого московского метропоезда, 1934 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Рабоче-крестьянская Красная Армия. Питомник служебных собак. Александр Устинов, 1934 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Демонстрация в защиту полезных птиц. 1934 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.41934. Линейка в пионерском лагере, Московская область

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Занятия в летнем военном лагере от школы РККА. Автор - Александр Устинов. г. Москва. 1934 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Физкультурный парад посвященный 15-летию образованя Белорусской ССР, Минск, 1934 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Футболисты Спартака на физкультурном параде. Фотография И. Шагина. 1934 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Футбол на Красной площади, 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Динамовцы на физкультурном параде на Красной площади. 1934 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Парад физкультурников в Москве 6 июля 1934 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Пролетарский привет - П. Соколов-Скаля (1934)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Встреча челюскинцев на Красной площади. Фотограф Сергей Коршунов. Москва. 1934 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Л. Каганович, И. Сталин, П. Постышев и К. Ворошилов. 1934 г. Павел Постышев, кандидат в Политбюро, второй секретарь ЦК КП (б) Украины с 1933 по 1937
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Так выглядела Яуза в центре Москвы до реконструкции её берегов, 1934 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Так выглядела Лубянка до 1934. Сейчас фонтана нет, трамваи не ходят. Китайгородскую стену с Проломными воротами разобрали, церковь Владимирской Божией Матери и часовню Пантелеймона Целителя снесли
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Уличная продажа мороженого. На заднем плане лозунг «Дадим стране хорошие дороги».  1934г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Новосибирск. Монтаж электрических часов на улице Челюскинцев. 1934 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Итальянская военная делегация осматривает Московский Кремль. Москва. 1934 год. Крайний слева – генерал Франческо Грациоли (1869–1951), участник Первой и Второй мировых войн.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Группа студентов автодорожного института (Московское шоссе, 74) знакомится с устройством машин. Ленинград, 1934 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Друг купил велосипед. Неизвестный автор, 17 мая 1934 года, г. Омск, из архива Ирины Генриховны Пшеничниковой
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Грязелечение в Крыму. 1934 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Коллективное фото руководителей лагерей системы ГУЛАГ. 1 мая 1934 года.

Протокол допроса О.Э.Мандельштама оперуполномоченным 4 отделения Следственно-протокольного отдела ОГПУ Н.Х.Шиваровым от 25 мая 1934 года:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Кладбище прогульшиков. Здесь общественность завода хоронит тех, кто создает угрозу срыва пр. финплана. Пьянице, прогульщику, рвачу, летуну и др. здесь отводится лучшее место. Похоронное бюро. 30-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Агитационныий авто-верблюд в Средней Азии, 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Атеизм в СССР. 1930-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Антирелигиозная демонстрация в СССР, 1930-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Девушки комсомолки СССР на традиционном шествии 1 Мая 1930-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Cпортсменки. Фотография, сделанная для омской газеты "Рабочий путь", 1925-1930 гг
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Голдрина Наталья Владимировна 1913-1981 г.г. Москва. Довоенное фото
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.41930-е годы. В Парке Горького. Город Москва.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Велосипедисты - члены Общества глухих перед заездом, 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4За праздничным столом. 1930-е

Казанские авиаторы 30-х годов:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Комсомолки на стройке ДнепроГЭС. 1930-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Ассистент академика И.П. Павлова П.К. Денисов на прогулке с подопытными обезьянами Розой и Рафаэлем на биологической станции в Колтушах. Ленинградская область. Между 1930 и 1934 гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4В детском саду Останскинского совхоза им. Сталина, 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Детский сад, 1930–е годы, Норильск
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Дети в спальных мешках идут спать днем, 1930–е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Сон на свежем воздухе. Леонид Шокин, 1930-е годы, Калининская обл., г. Кимры

Детские педальные автомобили, начало этой темы в Стране Советов было положено ещё до войны в 30-е годы:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Школьники-авиамоделисты. Фото 1930-х годов

Спортивная игра "Пионербол". Зародилась в СССР в 30-х годах:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Брянские спички. Злынковская ф-ка Ревпуть. Новозыбковская ф-ка Волна революции. СССР. 30-е годы:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Московские ларьки 1930-х годов:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Самара. 1930-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Памятник Красноармейцу. Площадь Окулова (ныне сквер Уральских добровольцев) в Перми, начало 1930-х годов

Мода на пальмы в Москве наблюдалась как на улицах, так и в интерьерах, 1930-е:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Парад физкультурников. Москва. 1930-e:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Комсомолки. 30-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.4Именно так, в 1930-х годax, пpeдставляли Метро будущего в Москве

Советская Россия глазами американца, около 1926-1930 годов
("Soviet Russia through the Eyes of an American" 1935 год)
- уникальный документальный фильм о повседневной жизни Советского Союза первой половины 1930-х годов.

Снятые американскими инженерами, приехавшими участвовать в индустриализации, кадры из Москвы, Ленинграда, Батуми, Назрани и Харькова послужили основой.

Одна из первых движущихся картин, снятых в Советском Союзе иностранцем, Фильм был снят Чарльзом Эдвардом Стюартом, всемирно признанным американским горным инженером, нанятым Советами в рамках их первого пятилетнего плана. Фильм представляет собой путевой очерк режиссера Стюарта, рассказанный радиоведущим Норманом Брокенширем. Снятый в городах и деревнях, а также с поездов, речных пароходов и автобусных караванов, путешествие на юг от Москвы до Харькова и Сталинграда, до Крыма на Черном море и, наконец, на восток через Кавказ до Тбилиси в Грузии. В 1930-е годы фильм демонстрировался в коммерческих кинотеатрах США и использовался Стюартом в сочетании с лекциями для университетской аудитории по всей стране.

В 1985 году Р.К. Раак, профессор истории и каталогизатор исторических документальных фильмов в Калифорнийском университете в Хейворде, завершил оценку фильма Стюарта. Полагая, что кадры были сняты между 1926 и 1930 годами, профессор Раак, в частности, утверждает: "В мире документального кино кадры, собранные мистером Стюартом, должны считаться замечательными, потому что на ней изображена Москва до первой пятилетки. У нас также есть замечательные сцены Харькова, возможно, незадолго до 1930 года, показывающие некоторые замечательные достижения советской архитектуры. Эти городские кадры и многое другое из советской Грузии - самые впечатляющие части материала."


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На этом пока остановимся... продолжение следует

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