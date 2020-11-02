Всероссийская Академия художеств. Cборник студенческих работ. 1937 (1 часть)

Архитектурный факультет Всероссийской Академии Художеств

Ленинград 1937

Отв. редактор Л. Н. Александри

Обложка и монтаж Я. О. Рубанчик

Технический редактор И. А. Пастернак

В октябре 1932 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР архитектурный факультет Академии Художеств, ликвидированный и влитый в 1930 г. в состав Ленинградского Института Инженеров Коммунального Строительства, вновь возрождается в стенах старейшей художественной школы, вновь связывается со смежными с архитектурой изобразительными искусствами и утверждается как школа высококвалифицированных мастеров АРХИТЕКТУРЫ.

Выбор тем дипломного проекта и последнего курсового задания (преддипломного) осуществляется в зависимости от избранного уклона, по одному из указанных разделов сооружений.

Последовательность тем строится по принципу усложнения задания как в функциональном, так и в объемно-пространственном отношениях. Основываясь на этих общих принципах, методические задачи каждого из заданий несколько видоизменяются в зависимости от успешности выполнения учащимися предыдущих заданий.

Настоящий сборник объединяет студенческие работы по архитектурной композиции и вспомогательным художественным дисциплинам - рисунок, живопись, скульптура, графическое изучение памятников архитектуры.

Работы в сборнике сгруппированы по годам, в порядке последовательности заданий, и сопровождаются краткими методическими замечаниями, поясняющими задачи каждого из заданий.

Имеющиеся в сборнике пробелы по 7 и 10-му заданиям за 1932/33 учебный год (клуб и пассажирское здание) вызваны отсутствием удовлетворительных работ по этим заданиям, что объясняется недостаточной подготовленностью студентов 3-го курса, принятых в первом учебном году из состава студентов бывшего отделения Паркостроения Института Пролетарских Изобразительных Искусств и Ленинградского Института Инженеров Коммунального Строительства (ИНПИИ и ЛИИКС). Большая, проведенная по особой программе, работа факультета с этим курсом и активность самих студентов показали уже в следующем 1933/34 учебном году свои результаты, наглядно иллюстрируемые материалами по заданиям IV курса.

Работы курса повышения квалификации включены в сборник с целью восполнить пробел старших курсов, с одной стороны, и показать опыт года работы с учащимися без отрыва от производства - с другой.

Архитектурный факультет ВАХ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1932 - 1933 и 1933 - 1934 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ

РИСУНОК

КУРС I. Целостное наблюдение формы. Связность частностей и подчинение их общему. Многократное повторение всего процесса построения целой формы в кратковременных рисунках.

КУРС II. Уточнение пластического выражения формы. Упор на пространственное наблюдение натуры. Архитектурный рисунок. Выражение емкости в интерьере. Роль промежуточных форм для выражения пространства. Чувство горизонта.

КУРС III. Продолжение штудирования живой натуры. Архитектурный рисунок. Увязка деталей.

КУРС IV. В виду отсутствия надлежащей подготовки студентов, программа четвертого курса повторяет задания всех предыдущих курсов.







СКУЛЬПТУРА

КУРС I. Натюрморт (барельеф) Основные принципы построения барельефа как плоскостного выражения объема. Связь элементов композиции между собой и подчинение их форме организуемой плоскости. Заданию предшествует кратковременная работа над круглой скульптурой на том же тематическом материале. Анализ анатомии человеческой фигуры (круглая скульптура). Изучение основных, организующих пластику человеческой фигуры, анатомических элементов, их взаимосвязи и отношения. Организация изучаемого в единое скульптурное целое.

КУРС II. Живая натура (круглая скульптура). Углубление задач построения целого, отношений движения и характера на новом, более сложном материале. Живая натура (барельеф). Фигура в сопоставлении с предметным окружением. Усложнение первого задания.





ЖИВОПИСЬ

КУРС I. Изучение красочных сочетаний (натюрморты). Тональные, различающиеся по оттенкам одного цвета и неконтрастные цвета. Контрастные цвета. Воздействие цвета на цвет.

КУРС II. Изучение цвета неокрашенных материалов (дерево, гипс, железо и прочие) и их фактуры. Живописное решение цвета на объемах и формах. Организация плоскости по цвету и форме.

КУРС III. Изучение цвета в пространстве. Выражение цветом пространственных отношений. Интерьер (емкость помещения). Живая натура в интерьере. Наблюдение человека в архитектурном цветовом окружении. Изучение декоративной живописи. Архитектурный мотив. Наблюдение и выражение архитектуры в живописи (работа по рисункам и проектам). Архитектурный пейзаж. Архитектурные комплексы. Окраска зданий в городском пейзаже.







ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

КУРС I. 1. Обмер и вычерчивание в ортогональных проекциях несложной архитектурной детали по модели. Усвоение точного языка архитектурной графики - ортогональное изображение объемной характерной детали классического памятника.

2. Рисунок архитектурной детали орнамента. Овладение техникой отмывки и материалом (китайская тушь). Выявление светотенью рельефа скульптурной детали. Памятники кульминационных эпох в архитектуре (гипс).

3. Архитектурный памятник в ортогоналях, выявление его конструкции и взаимосвязи внутренних пространств с внешней формой. Овладение теорией теней.

КУРС II. 4. Акварельный этюд, относящийся к полихромному украшению памятников. Многоцветная ортогональная проекция ответственной архитектурной конструкции или детали, разрешенной с декоративной, живописной обработкой.

























АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1 курс, 1932 - 33 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. ОБРАБОТКА ИСТОЧНИКА В СКАЛЕ. Длительность задания - 10 шестидневок. Организация фронтальной поверхности с применением различных материалов в сочетании с основным, естественным камнем скалы.

2. ПАВИЛЬОН ШАХМАТНОЙ И ШАШЕЧНОЙ ИГРЫ В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА. Длительность задания - 10 шестидневок Архитектурное разрешение простейших функциональных процессов как вне, так и внутри сооружения (наличие внутреннего пространства).













1933 - 34 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. СПУСК С ТЕРРАСЫ НА ТЕРРАСУ В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА.

Длительность задания - 10 шестидневок. Разница уравнений террас -2,5 м. Выбор сектора в парке предоставлен автору. Организация фронтальной композиции с учетом простейшего графика движения.

2. АВТОЗАПРАВОЧНАЯ БАЗА НА ПЛОЩАДИ ИЛИ АВТОМАГИСТРАЛИ.

Длительность задания - 10 шестидневок. Овладение элементарным функциональным процессом и его архитектурное решение.









2 курс, 1932 - 33 УЧЕБНЫЙ ГОД

3. БАЗА ОБЩЕСТВА ПРОЛЕТАРСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ТУРИСТОВ.

Длительность задания - 12 шестидневок. Выбор местоположения базы - свободный. Ознакомление с организацией простейшего типа жилья (кратковременное пребывание). Овладение принципами организации нескольких помещений на разных уровнях (этажах).

4. ПОСТОЯННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ, ЧЕРТЕЖЕЙ И СКУЛЬПТУРЫ.

Длительность задания - 13 шестидневок. Общая площадь выставочного помещения около 500 метров. Основной объем здания - главный выставочный зал. Создание архитектурного образа методом синтетического решения проблем архитектуры.

5. ЗДАНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ ВАНН, НА 40 КАБИН, В ОДНОМ ИЗ ГОРНЫХ КУРОРТОВ СССР, В ПАРКЕ ИЛИ НА БЕРЕГУ МОРЯ.

Длительность задания - 10 шестидневок. Ознакомление со спецификой лечебных сооружений, их процессами и характером, в условиях широко развитых подходов к сооружениям.

6. КОЛХОЗНАЯ ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 150 ЧЕЛОВЕК.

Длительность задания - 10 шестидневок. Овладение пластическими свойствами дерева (сруб).

















1933 - 34 УЧЕБНЫЙ ГОД

3. ДОМ КРЕСТЬЯНИНА НА ПЛОЩАДИ КОЛХОЗНОГО БАЗАРА, В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ, С ОБЩЕЖИТИЕМ НА 16-20 ЧЕЛ.

Длительность задания - 7 шестидневок. Ознакомление с процессами и проблемами жилья (кратковременное проживание). Применение простейших конструкций

4. МУЗЕЙ-ПАМЯТНИК ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА в 1919 году, БЛИЗ ПУЛКОВО.

Длительность задания - 8 шестидневок Создание образа в синтетической увязке всех видов изобразительных искусств.

5. ЛЕТНИЙ ТЕАТР С ЗАКРЫТОЙ ЭСТРАДОЙ, С КРЫТЫМИ МЕСТАМИ, НА 1000-1500 ЧЕЛОВЕК, В ПАРКЕ ИЛИ ГОРОДСКОМ САДУ.

Длительность задания - 10 шестидневок. Конструкция перекрытия по выбору. Создание архитектурного образа решением конструкций перекрытия.

6. РАЙОННЫЙ ДОМ СВЯЗИ.

Длительность задания - 10 шестидневок. Каменное 2 - 3-этажное здание на заданном участке (два варианта участка). В состав здания входит зал почтовых операций (телеграф, телефонная станция, подсобные помещения). Архитектурное решение несложного, функционального процесса, протекающего вокруг главного объема.





























3 курс 1932 - 33 УЧЕБНЫЙ ГОД

7. Задание (клуб и пассажирское здание) не иллюстрируется в виду отсутствия удовлетворительных законченных решений.

8. ЗДАНИЕ РАЙОННОГО ФИЛИАЛА ГОСБАНКА В КРУПНОМ РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ. Длительность задания - 13 шестидневок. Размер операционного зала - 750 кв. м. Архитектурное решение процесса административного сооружения, с залом для операций, группирующим вокруг себя остальные помещения (компактное сооружение с доминирующим объемом операционного зала).

9. ДОМ ОТДЫХА ИТР НА 80 КОЕК НА ЗАДАН­ НОМ УЧАСТКЕ СЛОЖНОГО РЕЛЬЕФА

Длительность задания - 10 шестидневок. Жилая группа состоит из 20 комнат на два человека и 20 комнат на одного человека. Ознакомление с процессами жилья (временное проживание). Организация сооружения в условиях пересеченной местности на берегу моря. Планировка участка в связи с пейзажем.

10. Задание не иллюстрируется, ввиду отсутствия удовлетворительных законченных решений (см. предисловие).









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Окончание следует...

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