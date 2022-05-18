Пионер, к борьбе за правое дело будь готов! Всегда готов!

1964 год. Москва. Дворец пионеров.
1964 год. В пионерлагере
1964 год. Школа. На учениках ещё старая форма, которая в Москве в 1975 году будет заменена новой.
1965 год. Пионеры. Братск.
1972 год. Москва. Пионеры на улице Горького.
1975 год. Москва. Пионеры идут в мавзолей.
1975 год. Москва. Пионеры возлагают цветы к мавзолею.
1981 год. Хабаровск. Пионерки.
1987 год. Пионерки.
1987 год. Рига. Пионеры.
1987 год. Звёздный городок. Пионеры всё маршируют.
1987 год. На уроке труда. А может физики.
1987 год. В школьной столовой.
http://savok.name/62-pionery.html
Ах, как хочется опять во вчера...
Поёт Михаил Яцевич (автор мелодии и автор текста песни - Геннадий Балахнин, автор из Тюмени)
А здесь с ностальгическими картинками:
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