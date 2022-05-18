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Пионер, к борьбе за правое дело будь готов! Всегда готов!

Пионер, к борьбе за правое дело будь готов! Всегда готов!

Как повяжешь галстук - береги его,
Он ведь с нашим знаменем цвета одного
Пионеры

1964 год. Москва. Дворец пионеров.

Пионеры

1964 год. В пионерлагере

Пионеры

1964 год. Школа. На учениках ещё старая форма, которая в Москве в 1975 году будет заменена новой.

Пионеры

1965 год. Пионеры. Братск.

Пионеры

1972 год. Москва. Пионеры на улице Горького.

Пионеры

1975 год. Москва. Пионеры идут в мавзолей.

Пионеры

1975 год. Москва. Пионеры возлагают цветы к мавзолею.

Пионеры

1981 год. Хабаровск. Пионерки.

Пионеры

1987 год. Пионерки.

Пионеры

1987 год. Рига. Пионеры.

Пионеры

1987 год. Звёздный городок. Пионеры всё маршируют.

Пионеры

1987 год. На уроке труда. А может физики.

Пионеры

1987 год. В школьной столовой.

Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры
Пионеры

http://savok.name/62-pionery.html

Ах, как хочется опять во вчера...

Поёт Михаил Яцевич (автор мелодии и автор текста песни - Геннадий Балахнин, автор из Тюмени)

А здесь с ностальгическими картинками:

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знаменательная датаЧёшевавоспитание детейфотоностальгия
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