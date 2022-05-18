Пионер, к борьбе за правое дело будь готов! Всегда готов!

Мы из Советского Союза

Как повяжешь галстук - береги его, Он ведь с нашим знаменем цвета одного

1964 год. Москва. Дворец пионеров.

1964 год. В пионерлагере

1964 год. Школа. На учениках ещё старая форма, которая в Москве в 1975 году будет заменена новой.

1965 год. Пионеры. Братск.

1972 год. Москва. Пионеры на улице Горького.

1975 год. Москва. Пионеры идут в мавзолей.

1975 год. Москва. Пионеры возлагают цветы к мавзолею.

1981 год. Хабаровск. Пионерки.

1987 год. Пионерки.

1987 год. Рига. Пионеры.

1987 год. Звёздный городок. Пионеры всё маршируют.

1987 год. На уроке труда. А может физики.

1987 год. В школьной столовой.

http://savok.name/62-pionery.html

Ах, как хочется опять во вчера...

Поёт Михаил Яцевич (автор мелодии и автор текста песни - Геннадий Балахнин, автор из Тюмени)

А здесь с ностальгическими картинками:

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