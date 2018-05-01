НАБОЛЕЛО – ХВАТИТ ВРАТЬ! ШАБАШ ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ И ПЕРФОМАНСЕРОВ – ВМЕСТО ИСКУССТВА?

Я соскучилась по искусству. Нормальному искусству, в которое можно посвятить любого человека, вне зависимости от его возраста, пола и убеждений Кого как, а меня тошнит, когда скульптуру и живопись заменяют «перфомансом», пошлость и отсутствие таланта выдают за «своё видение», а гомосексуализм наделяют правом заменить красоту и гармонию. 1 мая в Москве в Сахаровском центре на Земляном валу запланирован VI ежегодный фестиваль «Муза непокорных» — очередной шабаш убийц российского искусства. Который обновит прежний вопрос: на кой чёрт в России подобные «мероприятия»? Почему опять бездействуют компетентные органы?

Заранее прошу прощения за крик души. Может я чего-то не понимаю, но, по-моему, функция искусства (если это – искусство, а не его суррогат) – нравственное совершенствование человека. Человека-индивида и человечества – в целом. И отличить искусство от подделки на самом деле очень просто. Искусство – универсально. То есть произведение искусства обладает ценностью для любого человека вне зависимости от времени, места и уровня развития того, кто его воспринимает. Да, человек может его не оценить в силу низкого уровня личного развития, но ценность произведение – остаётся. Если это – искусство.

И вот в Москве 1 мая намечается мероприятие, которое его организаторы и участники пафосно именуют «Муза непокорных – 2018. Смелое искусство!». Сразу виден никакой уровень развития организаторов (да и участников). Искусство не может быть «смелым» или «не смелым». Оно, как уже говорилось выше – универсально.

Многое становится понятным, когда видишь список организаторов. В нём например — «Живое Кольцо» — Союз защитников Белого дома в августе — 91 и Движение 14%. Кто это такие?

Позицию Союз защитников Белого дома в августе – 91 «Живое Кольцо» ещё в 2013 году высказал его сопредседатель Константин Труевцев.

С тех пор она не поменялась. Если вкратце, то это – организация, никакого отношения к искусству не имеющая. «Живое кольцо» — чисто политическая группа, лидеры которой «вышли» из «Демократического союза» 90-х, боготворят «святые 90-е» и Бориса Ельцина, ненавидят действующую власть. Во многом разделяют идеологию «уличной политики». С чего они вообще взялись за организацию культурного мероприятия?

«Движение 14%» — также совершенно политическая группа, отражающая, по их словам, интересы 14% населения, которые считают, что исповедуют «общечеловеческие нравственные принципы, важнейшим из которых мы считаем Честность» http://dvizhenie14.simplesite.com/ В манифесте нет ни одного слова о конкретных целях и методах действий группы. Даже лидеры «спрятались» за декларированием «безлидерности».

Словом, уже на этапе анализа состава оргкомитета становится ясно, что искусством на этом «фестивале» даже не пахнет. Зато откровенно воняет политикой. Причём – «грязной». Ещё больше в этом убеждаешься, изучая состав участников. Например, в числе первых заявился коллектив «Театр политического абсурда». «Политического»! То есть искусством это опять – не назовёшь.

Но чем разбирать каждого из участников по отдельности (это долго и муторно), лучше «в комплексе» рассмотреть, что хотят «нести в массы» деятели фестиваля? По большому счёту «ценности» участников можно разделить на три категории.

Первая, это – ненависть к существующей власти и пропаганда столь сомнительного «вида спорта», как «майданное скакание». К таким, например, относится Кристина Карибская с её «Ему кричали: — Стой, глупец, Там ждет тебя арест! Но их не слышал удалец, В руке сжимая крест…» Те же сомнительные ценности пропагандирует сторонница бандеровцев, «заслуженная актриса массовки» Л. Негруль, настолько бездарная, что её можно снимать в разных эпизодических ролях в одном сериале, и зритель всё равно не обратит на неё внимания. Ненависть к патриотическим мероприятиям культивирует и такая деятельница, как А. Буковская…

Вторая группа это – пропаганда гомосексуализма, трансгендерства и прочих ЛГБТ — «ценностей». Это и ЛГБТ – пропагандистка Е. Троценко, это и В. Рукавишникова с глумлением над семейными ценностями и «политическими» заявлениями. И намечающаяся демонстрация фильмов, пропагандирующих гомосексуализм, требующих исключительных прав для ВИЧ-инфицированных гомосексуалистов с ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок»…

Третья группа – попытка подменить искусство «перфомансами» авторов, не желающих прикладывать серьёзных усилий, а потому – неспособных к настоящему проявлению искусства. К таким дешёвым подделкам можно отнести глумление над эмблемой «серп и молот» Л. Морозовой, вырезание на собственной коже слов кривыми буквами А. Будариной…

Безусловно, в каждой категории гораздо больше представителей псевдотворческой тусовки. Их всех объединяет одно: их деятельность не имеет отношения ни к творчеству, ни к искусству. Их задача – предложить «хавающему пиплу» — легко усваиваемый суррогат.

Дело в том, что для того, чтобы создавать искусство, необходима долгая и упорная учёба, труд и опыт. В своё время Г. Олдингтон в своей книге «Смерть героя» прекрасно описал пример такого вот псевдотворческого деятеля, свору подобных которому собирает «Муза непокорных»:

«Бедняга Джордж Огест! Уверяю вас, таких, как он, великое множество. Ему предстояло многому научиться. Ему предстояло узнать, что сколько-нибудь стоящая книга всегда возникает прямо из жизни и писать ее надо собственной кровью. Ему предстояло узнать, что каждая эпоха кишит подражателями, которые, рабски копируя тех, кто писал кровью сердца и создал образец, подражанием неминуемо на краткий срок убивают подлинных художников и их влияние…»

Но в том-то и дело, что учиться те, кто трясут своими «перфомансами», «шедеврами» и «политическими взглядами» на подобных фестивалях, и не собираются. Они требуют у общества, чтобы оно принимало за искусство тот низкосортный шлак, который они производят. Да ничего другого они и не могут произвести. Тот же Олдингтон описал их предшественников зло и точно:

«Свои теории мистер Апджон иллюстрировал (слово, впрочем, не очень точное) двумя полотнами. На одном изображен был красивый алый завиток на фоне чистейшей снежной белизны. Другое, на первый взгляд, представляло собою серо-зеленый луг, по которому разбрелась стайка пухлых желтых цыплят с удлиненными толстыми шеями, но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что это вовсе не цыплята, а условно изображенные фаллосы. Первая картина называлась: Космос – Разложение, вторая – Ор. 49. Piano. …

– Видите ли, я хочу сказать, если заставишь двух-трех умных людей по-настоящему понять, значит – удалось. Я хочу сказать, эти чертовы остолопы вроде Пикассо и Цезаря Франка все равно никогда ничего не поймут, до них это просто не доходит….»

Вся «оппозиция от искусства» по сути своей пытается доказать всему миру свою исключительность. Но этой исключительности – нет, о подобных «псевдотворческих» личностях писали и А. П. Чехов (вспомните эпизод с «пассажем, интересном своею трудностию»), и М. Горький в «Моих Университетах», и ироничный Марк Твен, и ехидный О. Генри, и неподражаемый Э. М. Ремарк… Но «псевдотворческим» людям невыносима мысль о том, что они – типичны и стандартны. А значит – что? Значит – надо объявить «неправильными» всех людей, которые видят уродливость и бездарность их «творчества». Но, как говорил Богдан Титомир (отнюдь, не бездарный человек, кстати, хоть и не классика, впрочем, он и – не претендует), «пипл хавает».

«Муза непокорных» уже шестой раз доказывает своей деятельностью, что это мероприятие имеет политический и только политический характер. Дополнительное подтверждение тому – сбор денег на «бюджет фестиваля» — через Яндекс-кошелёк группы «Сопротивление». Лицемерное утверждение, что «Бюджет фестиваля формируется только на добровольные пожертвования и во многом определяет те возможности, которые реализуются в его пространстве» требует оценки в компетентных органах: даже если подсчитать просто «на пальцах», становится понятно, что мероприятие «входными билетами» не окупается.

Политический заказ деятельности «Музы…» чётко прослеживается и в том, что на фестивале как обычно обильно представлены представители бандеровско-русофобской «украинской творческой интеллигенции», среди которых «майданные менестрели», например, С Захаров – эмиссар бандеровской майданолюбивой организации «Вільна школа спротиву». Кстати, сами организаторы открыто признают, что С. Захаров поддерживает геноцид населения Донбасса.

Нет, я не призываю читателей к противоправным действиям. Но хочу сказать одно: наболело. Хватит врать. Не надо называть «искусством» бездарность возведённую в культ. Не надо называть творчеством неумный и дешёвый выпендрёж. Не надо пачкать святое имя Искусства дешёвкой «перфоманса» и «инсталляции». Не надо врать: деятели этой тусовки получают премии не за качественное искусство, а как тот же Кирилл Серебренников – за пропаганду гомосексуализма, за разрушение нормального общества.

А всем, кто называет вышеописанное – искусством, я хочу ответить на их же жаргоне: лох – не мамонт, лох не вымрет.

Алла Романова