История одной песни. Создание гимнов Российской Империи, СССР и России.

Давайте начнем с самого начала. До создания гимна Российской Империи были марши.

Среди маршей, несомненно, был и марш ‘’Преображений’’. Во второй половине Х1Х в. ‘’Марш Преображенского полка Петра Великого’’ пели на слова лихой солдатской песни ‘’ славны были наши деды’’ (знают турки нас и шведы ‘’).

C 1917 г. ‘’Преображенский марш’’ стал выполнять функции гимна. Первым официальным государственным гимном России была ‘’Молитва русских’’, слова которой написал поэт В.А.Жуковский (1783 - 1852) . Вероятно, впервые ‘’Песнь’’ прозвучала 15 ноября 1813 г. на концерте, устроенном в пользу инвалидов Отечественной войны. 1815 г. Жуковский В.А. опубликовал в ‘’Сыне Отечества’’ новый, более удачный текст под названием ‘’Молитва русских’’. 18 сентября 1816 г. Александр I издал указ исполнять ‘’Молитву русских’’ полковым оркестрам всегда при встречах императора.

С этого времени этот гимн можно считать первым официальным гимном России. Утверждение его произошло одновременно с утверждением немецких черно- желто-белых (имперских) цветов в армейской и государственной символике России.

Однако спустя 17 лет, Россия получила новый гимн, написанный и русским композитором и русским поэтом. Рождение второго официального гимна, с которым Россия прожила почти век, связано с именем Алексея Федоровича Львова (1798 - 1870), культурнейшего и высокообразованного человека. В 1833 г. А.Ф.Львов сопровождал Николая 1 в Австрию и Пруссию, где императора повсюду приветствовали звуками ‘’God save he Ki g’’ .

российский скрипач, композитор и дирижёр,

музыкальный писатель и общественный деятель,

директор Придворной певческой капеллы (1837—1861 гг.),

автор музыки гимна «Боже, царя храни» (1833 г.) и других сочинений

Алексе́й Фёдорович Львов.

Прообразом гимна СССР и нынешнего гимна России стал «Гимн партии большевиков», созданный в 1938 году А. В. Александровым на слова В. И. Лебедева-Кумача в рамках открытого конкурса на написание гимна Советского Союза.

В конкурсе приняли участие многие композиторы (в том числе Дмитрий Шостакович), однако 14 декабря 1943 года постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) был утверждён вариант С. В. Михалкова и Г. А. Эль-Регистана. Впервые новый гимн прозвучал в ночь на 1 января 1944, а с 15 марта 1944 стал официально использоваться в качестве Государственного гимна СССР. Авторы Гимна СССР (слева направо: Г. Эль-Регистан, А. Александров, С. Михалков) во время работы над своим произведением. 1943 г.

С 1943 по 1956 год гимн исполнялся в первоначальной версии, включавшей упоминания о Сталине. После XX съезда КПСС (т. е. с 1956 года) гимн исполнялся без слов, ибо в тексте упоминался Сталин. Но официально слова гимна отменены не были, и поэтому во время зарубежных выступлений советских спортсменов гимн иногда исполняли целиком, со словами о Сталине и подлых захватчиках.

В 1977 году появилась новая редакция текста, утверждённая указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая, в которой гимн просуществовал до 1991 года.

8 декабря 2000 года Государственная Дума приняла проект закона «О государственном гимне Российской Федерации» в третьем, окончательном чтении, а 20 декабря 2000 года подавляющим большинством голосов закон одобрил Совет Федерации. 27 декабря 2000 закон «О государственном гимне Российской Федерации» вступил в силу. В качестве мелодии гимна была утверждена музыка А. В. Александрова, заменив собой мелодию хора «Славься» из оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин». В тот же день Президент Путин создал рабочую группу для рассмотрения предложений о тексте Государственного гимна. 7 марта 2001 года в качестве официального гимна Российской Федерации был принят текст С. В. Михалкова и Г. А. Эль-Регистана в третьей редакции.

Следует отметить, что кроме текста Михалкова было официально зарегистрировано и вынесено на рассмотрение Госдумы ещё несколько вариантов текстов, многие из которых были откровенно шуточными (например вариант Владимира Войновича). Не остался в стороне и известный поэт Юлий Ким, создав свой вариант текста, не принятый к рассмотрению, но широко цитируемый в интернет-источниках.

Александр Васильевич Александров родился в селе Плахино, Рязанской губернии, (1) 13 апреля 1883 года. С 1889 года Александр ходил в начальную земскую школу, в 1891 году, после переезда в Петербург пришел в Хор Казанского собора. Позанимавшись в хоре, Александров принял решение устроиться в Петербургскую императорскую капеллу. Он сдал экзамены и был принят.

В 1900 году Александр успешно сдал сложные экзамены и поступил в Петербургскую консерваторию, но проучился он там недолго – из-за проблем со здоровьем и нехватки денег он бросил учёбу и четыре года прожил в Бологое. В 1906 году он приехал в Тверь, где прошел конкурс и стал регентом архиерейского хора, а вскоре начал служить в Казанском храме.



В 1909 году Александров решил продолжить консерваторское образование и поступил в Московскую консерваторию. Окончив консерваторию – в 1913 году по классу композиции, в 1916 году по классу пения – он получил большую серебряную медаль.



Во время учёбы он женился, один за одним у него родилось трое сыновей: Борис, Владимир и Александр.

В 1918 году Александров был приглашен в Московскую консерваторию преподавателем музыкально-теоретических дисциплин. В 1926-1930 годах он был руководителем Московской государственной академической капеллой, которая при Александрове достигла крупных успехов. В 1928 году он явился организатором Ансамбля песни и пляски Советской армии. Этим ансамблем он руководил до самой смерти, а после него эстафету подхватил его старший сын Борис, который и дал ансамблю имя отца.

Ансамбль Александрова - Амурские волны

Солисты: Дмитрий Быков и Виктор Санин

Дирижер: Игорь Раевский



В 1937 году Александров был удостоен звания Народного артиста СССР. В историю он вошел как автор музыки к гимну СССР, который впервые прозвучал в ночь под Новый, 1944 год. Этот гимн оказался настолько значительным, что после небольшого перерыва он вновь зазвучал как гимн России, уже с новыми словами. Александров дважды получал Сталинскую премию, (вторую - посмертно).

Видеоряд под хор Александрова

Умер Александр Васильевич 8 июля 1946 года в Берлине во время гастролей ансамбля. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Памятник композитору Александру Александрову в Москве.Скульптор Таратынов.

Сергей Владимирович Михалков родился 13 марта (28 февраля по старому стилю) 1913 года в Москве. Раннее детство Сергея Михалкова прошло в имении Назарьево в Подмосковье, где будущий поэт получил начальное образование под руководством немецкой гувернантки. К этому периоду относятся первые поэтические опыты Михалкова, которые получили высокую оценку А. Безыменского. В 1927 году семья переехала в город Пятигорск Ставропольского края, а 1928 году в журнале «На подъёме» (Ростов-на-Дону) было опубликовано первое стихотворение Сергея Михалкова «Дорога». Затем его стихи и заметки стали выходить в журналах «Огонёк», «Пионер», «Прожектор», в газетах «Комсомольская правда», «Известия», «Вечерняя Москва», «Правда», а в 1935 году было опубликовано любимое произведение многих поколений детей — поэма «Дядя Степа». Сергей Михалков хорошо известен и как сатирик, автор более двухсот шестидесяти басен и сатирических стихов, а также сатирического киножурнала «Фитиль». Перу Михалкова принадлежат сатирические комедии и сценарии игровых художественных фильмов. Как драматург он написал около сорока пьес для детей и взрослых. Сергей Михалков являлся известным общественным деятелем — членом комиссии по Государственным премиям СССР, а затем РФ в области литературы и искусства, председателем правления Союза писателей РСФСР. Сергей Михалков имеет звания Героя Социалистического труда (1973) и лауреата многочисленных премий. Умер Сергей Михалков 27 августа 2009 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем Кладбище. Габриэль Аршалуйсович Уреклянц родился 15 декабря 1899 года в Самарканде в армянской семье. Свой литературный псевдоним Габриэль Уреклянц образовал от сокращения имени «Габриэль» — Эль и архитектурного ансамбля Самарканда — площади Регистан. Журналистскую карьеру Эль-Регистан начинал в газетах «Правда Востока» и «Узбекистанская правда». В начале 1930-х Габриэль переехал в Москву, где стал работать корреспондентом газеты «Известия», во многочисленных фельетонах и очерках освещая современные события: строительство Беломорканала, заводов Кузбасса, Магнитогорска и Сталинграда, Уралмаша, Сибмаша и др. В путевых заметках и ряде книг Эль-Регистан отобразил итоги своих путешествий по Памиру, Тянь-Шаню, Алтаю, Каракуму, Кызылкуму, в районе Караганды и озера Балхаш. В 30-е годы начинается сотрудничество Эль-Регистана с кинематографом: в 1936-м им был написан сценарий популярного в своё время кинофильма «Джульбарс». В годы Великой Отечественной войны Эль-Регистан был фронтовым корреспондентом газеты ВВС «Сталинский сокол». Среди его литературных произведений стоит отметить книги «Необычное путешествие», «Следопыты далёкого Севера», «Стальной коготь», «Большой Ферганский канал», «Москва — Каракум — Москва» и др. Умер Габриэль Эль-Регистан 30 июля 1945 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Гимн Советского Союза, так как большинство из нас его запомнили...

1944 год. Первое исполнение "Союз нерушимый…" 1 января 1944 года во время Великой Отечественной войны впервые прозвучал по радио новый государственный гимн России. Слова для него на музыку композитора Александра Александрова написали поэт Сергей Михалков и журналист Г. Эль-Регистан.

Гимн Российской Федерации

История гимна России.