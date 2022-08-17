Похоже, коронавирусная пандемия была лишь первым испытанием человечества на прочность

Максим Столетов О том, что COVID-19 мог быть создан искусственно с помощью биотехнологий США, говорят давно. Об этом несколько дней назад заявил и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что интерес Вашингтона к изучению биологических средств «узконаправленного действия» позволяет по-новому взглянуть на причины возникновения пандемии коронавируса, а также на «роль американских военных биологов в появлении и распространении возбудителя COVID-19». Генерал особо подчеркнул, что пандемия может искусственно подпитываться с помощью «вброса» новых вариантов вируса в различных регионах мира. О том, что COVID-19 мог быть создан искусственно с помощью биотехнологий США, говорят давно. Об этом несколько дней назад заявил и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что интерес Вашингтона к изучению биологических средств «узконаправленного действия» позволяет по-новому взглянуть на причины возникновения пандемии коронавируса, а также на «роль американских военных биологов в появлении и распространении возбудителя COVID-19». Генерал особо подчеркнул, что пандемия может искусственно подпитываться с помощью «вброса» новых вариантов вируса в различных регионах мира.

До нашей специальной военной операции это заявление могло бы стать сенсацией, сегодня оно воспринимается как очередное разоблачение американской военщины, о чем, кстати, еще до пандемии говорили многие ученые и политики как в России, так и за рубежом. У них, однако, не было необходимой доказательной базы. Но по мере того как союзные войска продвигались на запад и захватывали американские биолаборатории, расположенные на Украине, у военных из подразделений РХБЗ появлялось все больше фактов, свидетельствующих об искусственном происхождении коронавируса.

Так, в освобождённых недавно городах Рубежное и Северодонецк (ЛНР) обнаружены новые скрытые биолаборатории США. Как сообщают местные источники, украинские националисты при поспешном отходе не успели вывезти и уничтожить содержимое, хранившееся на этих объектах.

Находка может быть напрямую связана с тем, что в сопредельных с Украиной странах вновь начался рост заболеваемости коронавирусом. Гораздо хуже, если вирус вышел из-под контроля и начал мутировать. Очаги потенциальной опасности разбросаны по всему миру. Но особую тревогу вызывает их концентрация по периметру России. Вдоль наших границ сосредоточены более 33 медицинских центров США, где идут тайные биологические разработки. После распада СССР американские биолаборатории стали создаваться на территориях многих постсоветских государств. Кроме Украины в поле зрения Вашингтона оказались Грузия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Молдова.

Как заявляет Пентагон, создание сети референс-лабораторий США на территории бывших советских республик нацелено на недопущение в этих странах утечки в окружающую среду штаммов микроорганизмов, а также для минимизации шансов биологической атаки на Америку. Но вот вопрос: зачем, скажем, такой марионетке Вашингтона, как Грузия, или совершенно прозападной Молдове организовывать биологическую атаку на США? Интересно также, отчего нет никаких результатов работы этой сети лабораторий в борьбе с COVID-19 на территории тех стран, где эти биолаборатории и расположены? Ну и наконец, почему все американские исследовательские центры находятся в больших городах с высокой плотностью населения, притом что здесь любая утечка вируса представляет собой наибольшую опасность? Но, главное, вызывает недоумение тот факт, что подобные объекты размещаются в странах с благополучной эпидемиологической обстановкой, а, скажем, не в Африке или в Южной Азии, где чаще всего наблюдаются вспышки опасных инфекций.

Четкие ответы дал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он заявил, что в странах СНГ функционируют лаборатории биологического оружия, управляемые Вашингтоном, и отметил тревожную динамику. В 20 раз возросло количество лабораторий, которые подведомственны США и которыми они управляют. В том числе под их руководством находится ряд лабораторий, которые функционировали и функционируют на территории республик СНГ.

Вполне очевидно, что основная цель США заключается в том, чтобы окружить Россию не только военными, но и биобазами. Собственно, о том, что Пентагон внедряет «закамуфлированные военные медико-биологические объекты» на территориях бывших союзных республик, заявлял и наш МИД, приводя конкретные примеры.

Наиболее показателен в этом плане так называемый Исследовательский центр общественного здравоохранения им. Р. Лугара в пригороде Тбилиси – лаборатория высокого уровня биологической изоляции. Под ее крышей прочно прописалось медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

Внедрились американцы и в Казахстан. Здесь их усилиями (и деньгами) создана Центральная референс-лаборатория на базе Казахстанского научного центра карантинных и зоонозных инфекций Алматы. Лоббисты все те же – Пентагон и сенатор Лугар, «подаривший» свое имя грузинскому центру. Предполагалось, что алматинская лаборатория, кроме региональной сети в Казахстане, будет тесно сотрудничать с биологическим лабораторным комплексом в Бишкеке. Его предлагала построить в Киргизии союзница Штатов по НАТО – Канада. Однако бишкекская общественность не захотела размещать потенциальную заразу в столице. Переговоры пока заморожены. Тем временем на деньги Пентагона в Казахстане проведено не менее 28 исследовательских проектов при участии 20 иностранных биологов, командированных в Казахстан. Практически за счет финансового и кадрового контроля эти учреждения были превращены США в военные базы НАТО, где авторитетнее позиция DTRA, а не президента Казахстана. Глава МИД Сергей Лавров в интервью RT Arabic отмечал, что Россия рассчитывает заключить «меморандумы о сотрудничестве в области биологической безопасности», в том числе с Казахстаном. Лавров уверен, что прозрачность в этой области важна для того, чтобы программы лабораторий не имели военной составляющей, согласно Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Пентагон – не благотворительная организация, и задачи у него не гуманитарные. Потому ряд общественных организаций Киргизии выступили с инициативой по закрытию в странах Евразийского экономического союза биологических лабораторий, финансируемых американским военным ведомством.

«Бишкекскую инициативу» по закрытию биолабораторий США в странах ЕАЭС обсудили в рамках международной конференции. «ЕАЭС – это экономическое объединение, но пандемия COVID-19, когда в рамках союза пришлось решать вопросы, связанные с сохранением здоровья граждан и стабилизацией эпидемиологической ситуации, внесла в его повестку вопросы, связанные с биологической безопасностью», – отметил директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестаков. С началом массового распространения коронавируса, в общественных, экспертных и медийных кругах начались дискуссии о происхождении вируса, в считанные дни распространившегося по всему миру и приведшего к гибели тысяч людей. «Тогда многие склонялись к мысли, что он является выведенным искусственным путем биологическим оружием, которое было преднамеренно использовано против человечества. В связи с этим в центре общественного внимания оказались биолаборатории Пентагона, размещенные на территориях разных стран, включая постсоветское пространство», – сказал эксперт, отметив, что американские лаборатории следует рассматривать как инструмент политического влияния Вашингтона на страны ЕАЭС и ОДКБ. Пандемия коронавируса наглядно показала, какой урон может нанести инфекция. Однако, похоже, что коронавирусная пандемия была лишь первым испытанием человечества на прочность.

По данным МО РФ, есть информация об экспериментах, что могли привести к созданию оспы обезьян, которая прямо сейчас завоевывает позиции в мире, пытаясь «подвинуть» ковид. Ковид, что называется, не сдается, но президент США Байден «дальновидно» предупреждает сограждан о том, что надо готовиться к новой пандемии. С чего бы это?

В Москве, ясное дело, опасаются, что под видом изучения опасных инфекций в лабораториях Пентагона разрабатывается биологическое оружие. Об этом в интервью Sputnik заявил бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

На сегодняшний день самым мало контролируемым видом оружия массового поражения остается биологическое. Формальный надзор за ним обеспечивает Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), принятая еще в 1972 г., отметил Геннадий Онищенко.

По его словам, в 1990-е годы страны, подписавшие этот документ, разработали механизм контроля за соблюдением положений Концепции. Однако его ратификация была заблокирована усилиями американской стороны. Отсутствие строгого надзора привело к тому, что на территории республик бывшего СССР стали появляться американские биологические лаборатории, деятельность которых финансируется министерством обороны США. Интересно, что в маленькой Армении созданные, прежде всего при финансовой поддержке США, биолаборатории, действуют во всех областях республики. В общей сложности на ее территории их 12, из которых три – в Ереване. Еще несколько лет назад армянские референс-лаборатории были закрыты «для посторонних», и попытки узнать, чем они занимаются, наталкивались на железный аргумент: это закрытые объекты стратегического значения. При этом по странной случайности объекты «стратегического значения» оказались размещены возле жилых кварталов: к примеру, в Гюмри референс-лаборатория располагается прямо по соседству со школой. Вполне можно предполагать, что кроме исследований американские вирусологи в погонах проводят на территории Армении, а также сопредельных стран и полевые испытания.

Так, после появления американских биолабораторий в Армении «завелись» и азиатские тигровые комары, являющиеся переносчиками тропической лихорадки, лихорадки денге, Чикунгуньи и вируса Зика, который вызывает генетические изменения у новорожденных. Эксперименты над ними проводились в центре Лугара в Грузии. Потом «комарики» полетели по свету, как и зараженные коронавирусом летучие мыши американского профессора Г. Смита, которые каким-то образом «обнаружились» в пещерах Казахстана во время работы профессора в американской ЦРЛ в этой стране. Не обошлось без скандала и в самой Армении. 14 сотрудников Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (NCDC) минздрава Армении заразились коронавирусом. Оказывается, хваленая система безопасности made in USA даже защищенным специалистам не помогает. А об остальных и говорить не приходится! Но особую, скажем так, пикантность ситуации придает тот факт, что Армения является членом ЕАЭС и ОДКБ. Россия неоднократно выражала союзнику (?!) обеспокоенность в связи с деятельностью на его территории военных объектов США повышенной биологической опасности. И что?..

Таких лабораторий, размещенных в Казахстане, Молдавии, Азербайджане, Грузии, Узбекистане, а также вдоль границ Китая в странах Юго-Восточной Азии, уже под 50! Что за странная географическая привязка?

Один ответ, думается, был подсказан на заседании глав Совбеза стран СНГ в Москве, где глава Роспотребнадзора Анна Попова представила весьма интересную карту. Главный санитарный врач сравнила расположение лабораторий США и зоны вспышек опасных заболеваний. «Посмотрите на две карты. Первая – расположение почти 200 так называемых наблюдательных лабораторий США, военных и гражданских. Вторая – зоны возникновения новых эпидемиологических угроз», – казала она. Кроме стран Африки и Ближнего Востока, в списке стран с «непонятными совпадениями» оказались Украина и Грузия. Тем не менее, остается вопрос: отчего американцы стараются разместить свои биолаборатории именно рядом с Россией и Китаем?

По мнению специалистов, в этих «обителях» идет работа над созданием некоего «оружия Судного дня», но судного – для отдельных наций и этнических групп. Эксперт по вопросам региональной безопасности, ветеран спецслужб Киргизии Нурлан Досалиев во время круглого стола, организованного дискуссионным клубом «Пикир» в Бишкеке заявил, что в американских лабораториях на Украине создавали высокоточное биологическое оружие, генетически нацеленное на славянские и азиатские народы. «И если бы американцы сегодня применили это оружие, погибли бы сотни миллионов людей: русских, белорусов, казахов, киргизов и украинцев», – подчеркнул эксперт. А, по мнению известного российского политолога Алексея Мухина, американцы создают не просто биологическое оружие, а этническое оружие, направленное исключительно на истребление россиян и всего славянского этноса.

Биолаборатории США созданы для запуска искусственной эволюции человечества с главным редактором в лице Пентагона, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Она напомнила, что именно в США в Институте Крейга Вентера в конце 2010 г. была создана первая бактерия с полностью синтетическим геномом. Министерство обороны США в 2014 г. включило синтетическую биологию в число шести основных приоритетных, прорывных технологий для развития в XXI веке. Надо четко понимать: если лаборатория подчиняется минобороны США, то она явно не преследует пацифистских целей.

Похожие оценки дал и директор института международных дел при Народном университете Китая Ван Ивэй. Он утверждает, что Америке нужны сотни биолабораторий по всему миру на случай, если она не сможет нарушить ядерное равновесие со своими оппонентами и ей придётся использовать другие виды оружия массового уничтожения, чтобы усилить эффект стратегического устрашения.

Поэтому важную роль здесь играет биологическое и химическое оружие. Практически это – оружие направленного действия. И это гораздо опаснее ядерного оружия. Там Москва хотя бы может и готова нанести ответно-встречный удар, а в случае применения нового биооружия – что можно противопоставить?

Минобороны, МИД, Минздрав и высшее руководство страны давно следят за развертыванием и работой сети американских биолабораторий у рубежей РФ и делают все возможное, чтобы если не прекратить деятельность этих «обителей зла», то хотя бы понять, чего следует ожидать от них. Увы, результат, можно сказать, такой же ничтожный, как и в международных масштабах. При этом, надо подчеркнуть, что решения о размещении или закрытии этих биолабораторий зависят исключительно от региональных властей, от их политической воли, прежде всего. И что тут скажешь? Такие вот у нас союзники…

При этом США даже на подкреплённые документами обвинения России по деятельности биолабораторий на Украине продолжают отмахиваться от якобы «дезинформации», и такой ответ вызывает обеспокоенность не только у Москвы и Китая, но и у многих международных экспертов, пишет Global Times. По словам китайских аналитиков, в условиях действующего миропорядка Америке трудно навязать какие-то ограничения и заставить её следовать международным нормам, но необходимо и дальше оказывать давление. Тем не менее, благодаря специальной военной операции угрозы, связанные с деятельностью американских биообъектов на Украине, наконец, попали в поле зрения международных и правительственных организаций. Но, честно говоря, надежда пока что только на «Сармат» да «Циркон» с «Посейдоном». Других аргументов для чванливых янки просто нет.

*Defense Advanced Research Projects Agency или DARPA — организация, занимающаяся поиском, разработкой и внедрением наиболее современных и многообещающих технологий в военную сферу. Находится в подчинении минобороны США.

Специально для Столетия