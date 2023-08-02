Наконец Крымский мост надежно защищен. Но почему это сделано так поздно? 

Крымский мост и боновые заграждения. Можно ли полностью защитить объект от атак ВСУ
Как стало известно 31 июля, Крымский мост начали защищать специальными боновыми заграждениями. Дополнительная противодиверсионная защита понадобилась после теракта, который произошел на переправе две недели назад. Как сообщил нашему изданию российский политолог Юрий Светов, это все равно не дает гарантии, что теперь успешная террористическая атака на мост невозможна.
Напомним, мощный взрыв под Крымским мостом, устроенный 17 июля спецслужбами Украины с помощью морских беспилотников, сильно повредил один из пролетов, из-за чего сторона моста, ведущая в Краснодарский край, до сих пор недоступна для машин. По данным российских военных телеграм-каналов, боновые заграждения необходимы для защиты от надводных и подводных дронов. Именно эти аппараты в последнее время активно используют Киев и его западные кураторы, помогающие украинцам тщательно спланировать теракты.
Новые заграждения выглядят как целая система бонов, сверху подстрахованная решетками и защитными сетками. По задумке, вскоре такие конструкции должны защитить мост от атак на всей его протяженности. Напомним, в 2019 году сотрудник управления ФСБ, отвечающего за безопасность Крымского моста, рассказывал, что объект выстроен по технологии купола над реактором АЭС и по своим силовым характеристикам должен выдерживать прямое попадание самолета. При этом с воздуха мост защищен эшелонированной системой противовоздушной обороны, в том числе комплексами «Панцирь» и С-400.
Также на берегах Керченского пролива развернуты новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она незримым коконом защищает стратегическую переправу от радаров и головок самонаведения крылатых ракет. От атак с моря Крымский мост также был частично прикрыт — так, его опоры защищены от тарана отбойниками-палами, и после двух терактов на мосту его опоры не пострадали.
Как сообщил нашему изданию российский политолог Юрий Светов, боновые заграждения Россия должна была установить в Керченском проливе давно, и тогда повторного теракта на Крымском мосту могло и не быть.
«Почему Россия не сделала этого раньше? Думаю, в этом был какой-то элемент самоуверенности, особенно перед первым терактом в октябре 2022-го. Тогда далеко не все наши службы с соответствующим вниманием относились к угрозам со стороны Украины. Такое снисходительное, даже пренебрежительное отношение к противнику никогда на пользу не идет, — сообщил аналитик. — Другой аспект — что сами эти новые заграждения нужно еще создать, подготовить к использованию, оценить их эффективность и установить. Причем установить в Керченском проливе, славящемся своими сильными подводными течениями. Технически это весьма сложная операция, которое занимает немало времени».
По словам Светова, сегодня оружие атаки чаще всего опережает средства обороны, в вечном противостоянии меча и щита всегда сначала появляется новый меч, и только потом — щит, способный от него защитить.
«Параллельно с установкой боновых заграждений необходимо предпринять еще целый комплекс защитных мер — усилить систему наблюдения за самыми уязвимыми участками моста, системы визуального контроля и РЭБ. Противник, который готовит эти теракты, весьма изощрен и искусен — все это делается под контролем английских спецслужб, имеющих богатый опыт терактов на море. То есть, в этой игре нам приходится играть с гроссмейстерами. Недооценивать вклад самих украинцев я бы тоже не стал, ведь Украина была важной частью в том числе и военной инфраструктуры Советского союза. Здесь были центры подготовки диверсантов, на черноморских базах готовили боевых дельфинов, способных нести на спинах взрывчатку и поражать объекты противника. Также на Черном море готовили военных пловцов и водолазов, так что британские инструктора опираются на определенные местные традиции и навыки. У них бы не получилось создать морские террористические центры где-нибудь в Латвии или Эстонии, потому что в прибалтийских странах просто нет таких традиций», — указал эксперт.
Юрий Светов напомнил — именно британцы в середине 1950-х готовили теракт против советского крейсера «Орджоникидзе», который прибыл в английский Портсмут с главой СССР Хрущевым на борту. И именно британцев подозревали в теракте 29 октября 1955 года, когда в Северной бухте Севастополя затонул флагман Черноморской эскадры советского ВМФ, линкор «Новороссийск».
«Нужно отдавать себе отчет, что нам противостоит серьезный, профессиональный и прекрасно подготовленный враг, и отказаться от любого пренебрежения или снисхождения. Думаю, украинские спецслужбы и ВСУ будут атаковать Крымский мост и дальше, несмотря на все ныне предпринятые меры — при помощи подводных и надводных беспилотников, разного рода ракет и т. д. Украина будет делать все, чтобы вывести эту переправу из строя, надеясь как раз на нашу оплошность. Ведь теракт, совершенный в октябре 2022 года заминированным грузовиком, наши спецслужбы просто прозевали», — заключил Юрий Светов.
Напомним, ранним утром 17 июля на Крымском мосту прогремел взрыв, он привел к обрушению одного пролета (его автомобильной части), а также к гибели двух россиян, ехавших на полуостров вместе с дочкой на машине. Украина атаковала мост с помощью надводных беспилотников. Военный эксперт Алексей Васильев выдвинул версию, что Крымский мост был атакован новым типом морских беспилотников – более мощных, чем применялись ранее против базы Черноморского флота в Севастополе. Например, это мог быть британский REMUS 600 с дополнительной нагрузкой взрывчатки. Он легко управляется с ноутбука, запускается с гражданского судна, имеет продолжительность работы 70 часов — этого хватит на 500 км.
Это стало уже вторым терактом на Крымском мосту, предыдущий произошел в октябре 2022 года. Тогда на переправе взорвался грузовик, начиненный сотнями килограммов взрывчатки. В итоге два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь частично обрушились. Напомним, после теракта 17 июля президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации в районе Крымского моста. Он отметил, что речь идет уже о втором теракте на важнейшей переправе, и поручил представить конкретные предложения по повышению безопасности моста. В конце июля Путин рассказал, что уже получил эти предложения и, когда они будут реализованы, «это будет видно». Президент добавил, что Россия уже уничтожила места производства беспилотников на Украине, которыми был атакован Крымский мост.
"Теперь и мышь не проскочит": Наконец Крымский мост надежно защищен. Но почему это сделано так поздно?
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После того как 17 июля произошло второе ЧП на мосту соединяющем полуостров с материком, многие озвучили вопрос, который долго витал в воздухе.
Для тех кто забыл, напомним. Первая диверсия, произошедшая осенью прошлого года, была совершена при помощи грузового автомобиля, который сдетонировал во время проезда по мосту, а вот вторая атака произошла при помощи морского беспилотного аппарата, в результате которой получила повреждения автомобильная часть моста, погибло два человека и пострадал ребенок из Белгородской области.
Фото: sevastopol.su
Так вот, многие задались вполне справедливым вопросом, а почему зная о том, что после первой попытки могут последовать и другие, мост не был защищенным боновыми заграждениями? Ведь в сложившейся ситуации, это было бы самым логичным. Тем более, что руководство страны "У" неоднократно заявляло о том, что мост для него приоритетная цель.
Для тех кто не владеет информацией, что такое боновое заграждение, дадим небольшую справку:
Боновое заграждение - плавучие заграждения, служащие для ограничения распространения чего-либо по поверхности воды. Для решения задачи "задержания" объектов, которые перемещаются по поверхности воды, в том числе и радиоуправляемых, применяются сдвоенные модули бонового заграждения с забором. Забор состоит из металлических штанг с закрепленными на них стальными тросами-уловителями. Не допустить преодоление забора помогает армированная колючая лента типа "Егоза", которая устанавливается поверх забора на специальных V-образных козырьках.
Фото: wargaming.net
В общем очевидно, что если бы подобные меры были приняты загодя, с большей долей вероятности, второй трагедии на мосту можно было бы избежать. Так что помешало, это сделать?
На этот вопрос недавно дал исчерпывающий ответ полковник ФСБ запаса и бывший министр МГБ вновь присоединенных территорий Андрей Пинчук. То о чем он сказал, заслуживает самого пристального внимания.
Андрей Пинчук. Фото: molva33.ru
По мнению Пинчука, боновые ограждения не были установлены в интересах бизнеса, который как известно, в некоторых случаях ставится выше интересов государства.
"Понимаете, вся эта история… Давайте называть вещи своими именами. В чем состояла проблема предотвращения нанесения удара? Не было принято ключевого решения, которое предотвратило бы нанесения удара – это боновая защита, т.е. железные сетки, которые натягиваются вдоль опор в несколько рядов с соответствующими инженерными решениями. Это решение не было принято не потому, что до этого не додумались, а совсем по другой причине. Вновь бизнес был поставлен выше безопасности. Это вопрос судоходства, пропускной способности через мост мимо опор морских судов. В этом случае можно было бы оставить определенные ворота, закрывать и открывать их, но это резко бы снизило пропускную способность. Ну, извините, у нас или военные действия ведутся, или бизнес? ", – высказал свою точку зрения Пинчук.
Честно говоря остается согласиться с мнением отставного полковника. Другого объяснения в голову просто не приходит.
Но к счастью, наконец проблема будет решена. Судя по всему наконец к нашим руководителям пришло осознание того, что думать в сегодняшних условиях об интересах бизнеса, это как минимум нелепо.
Как сообщил сегодня Telegram-канал Mash, мост соединяющий полуостров и материком, оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями. В перспективе подобные конструкции будут защищать мост от диверсий на всей его протяженности. Имеются ввиду заграждения, предназначенные для защиты от подводных и надводных беспилотников, которыми сегодня так активно пользуется наш неприятель.
Остается только догадываться, скольких усилий стоило принятие такого решения, так как ни для кого не секрет сколько лоббистов интересов бизнеса сегодня окопалось в стенах Кремля. Но судя по всему, их влияние потихоньку сходит на нет, что не может не радовать.
ВСУ попытались атаковать российские корабли в Чёрном море
Ночью 1 августа противник попытался атаковать корабли ВМФ России в Чёрном море. Подробности сообщили в Минобороны.
«Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей “Сергей Котов” и “Василий Быков” Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.
В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.
Корабли “Сергей Котов” и “Василий Быков” Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи», — заявили в ведомстве.
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