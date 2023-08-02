Наконец Крымский мост надежно защищен. Но почему это сделано так поздно? 

Как стало известно 31 июля, Крымский мост начали защищать специальными боновыми заграждениями. Дополнительная противодиверсионная защита понадобилась после теракта, который произошел на переправе две недели назад. Как сообщил нашему изданию российский политолог Юрий Светов, это все равно не дает гарантии, что теперь успешная террористическая атака на мост невозможна.

Напомним, мощный взрыв под Крымским мостом, устроенный 17 июля спецслужбами Украины с помощью морских беспилотников, сильно повредил один из пролетов, из-за чего сторона моста, ведущая в Краснодарский край, до сих пор недоступна для машин. По данным российских военных телеграм-каналов, боновые заграждения необходимы для защиты от надводных и подводных дронов. Именно эти аппараты в последнее время активно используют Киев и его западные кураторы, помогающие украинцам тщательно спланировать теракты.

Новые заграждения выглядят как целая система бонов, сверху подстрахованная решетками и защитными сетками. По задумке, вскоре такие конструкции должны защитить мост от атак на всей его протяженности. Напомним, в 2019 году сотрудник управления ФСБ, отвечающего за безопасность Крымского моста, рассказывал, что объект выстроен по технологии купола над реактором АЭС и по своим силовым характеристикам должен выдерживать прямое попадание самолета. При этом с воздуха мост защищен эшелонированной системой противовоздушной обороны, в том числе комплексами «Панцирь» и С-400.

Также на берегах Керченского пролива развернуты новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она незримым коконом защищает стратегическую переправу от радаров и головок самонаведения крылатых ракет. От атак с моря Крымский мост также был частично прикрыт — так, его опоры защищены от тарана отбойниками-палами, и после двух терактов на мосту его опоры не пострадали.

Как сообщил нашему изданию российский политолог Юрий Светов, боновые заграждения Россия должна была установить в Керченском проливе давно, и тогда повторного теракта на Крымском мосту могло и не быть.

«Почему Россия не сделала этого раньше? Думаю, в этом был какой-то элемент самоуверенности, особенно перед первым терактом в октябре 2022-го. Тогда далеко не все наши службы с соответствующим вниманием относились к угрозам со стороны Украины. Такое снисходительное, даже пренебрежительное отношение к противнику никогда на пользу не идет, — сообщил аналитик. — Другой аспект — что сами эти новые заграждения нужно еще создать, подготовить к использованию, оценить их эффективность и установить. Причем установить в Керченском проливе, славящемся своими сильными подводными течениями. Технически это весьма сложная операция, которое занимает немало времени».

По словам Светова, сегодня оружие атаки чаще всего опережает средства обороны, в вечном противостоянии меча и щита всегда сначала появляется новый меч, и только потом — щит, способный от него защитить.

«Параллельно с установкой боновых заграждений необходимо предпринять еще целый комплекс защитных мер — усилить систему наблюдения за самыми уязвимыми участками моста, системы визуального контроля и РЭБ. Противник, который готовит эти теракты, весьма изощрен и искусен — все это делается под контролем английских спецслужб, имеющих богатый опыт терактов на море. То есть, в этой игре нам приходится играть с гроссмейстерами. Недооценивать вклад самих украинцев я бы тоже не стал, ведь Украина была важной частью в том числе и военной инфраструктуры Советского союза. Здесь были центры подготовки диверсантов, на черноморских базах готовили боевых дельфинов, способных нести на спинах взрывчатку и поражать объекты противника. Также на Черном море готовили военных пловцов и водолазов, так что британские инструктора опираются на определенные местные традиции и навыки. У них бы не получилось создать морские террористические центры где-нибудь в Латвии или Эстонии, потому что в прибалтийских странах просто нет таких традиций», — указал эксперт.

Юрий Светов напомнил — именно британцы в середине 1950-х готовили теракт против советского крейсера «Орджоникидзе», который прибыл в английский Портсмут с главой СССР Хрущевым на борту. И именно британцев подозревали в теракте 29 октября 1955 года, когда в Северной бухте Севастополя затонул флагман Черноморской эскадры советского ВМФ, линкор «Новороссийск».

«Нужно отдавать себе отчет, что нам противостоит серьезный, профессиональный и прекрасно подготовленный враг, и отказаться от любого пренебрежения или снисхождения. Думаю, украинские спецслужбы и ВСУ будут атаковать Крымский мост и дальше, несмотря на все ныне предпринятые меры — при помощи подводных и надводных беспилотников, разного рода ракет и т. д. Украина будет делать все, чтобы вывести эту переправу из строя, надеясь как раз на нашу оплошность. Ведь теракт, совершенный в октябре 2022 года заминированным грузовиком, наши спецслужбы просто прозевали», — заключил Юрий Светов.

Напомним, ранним утром 17 июля на Крымском мосту прогремел взрыв, он привел к обрушению одного пролета (его автомобильной части), а также к гибели двух россиян, ехавших на полуостров вместе с дочкой на машине. Украина атаковала мост с помощью надводных беспилотников. Военный эксперт Алексей Васильев выдвинул версию, что Крымский мост был атакован новым типом морских беспилотников – более мощных, чем применялись ранее против базы Черноморского флота в Севастополе. Например, это мог быть британский REMUS 600 с дополнительной нагрузкой взрывчатки. Он легко управляется с ноутбука, запускается с гражданского судна, имеет продолжительность работы 70 часов — этого хватит на 500 км.

Это стало уже вторым терактом на Крымском мосту, предыдущий произошел в октябре 2022 года. Тогда на переправе взорвался грузовик, начиненный сотнями килограммов взрывчатки. В итоге два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь частично обрушились. Напомним, после теракта 17 июля президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации в районе Крымского моста. Он отметил, что речь идет уже о втором теракте на важнейшей переправе, и поручил представить конкретные предложения по повышению безопасности моста. В конце июля Путин рассказал, что уже получил эти предложения и, когда они будут реализованы, «это будет видно». Президент добавил, что Россия уже уничтожила места производства беспилотников на Украине, которыми был атакован Крымский мост.

Василий Таран

"Теперь и мышь не проскочит": Наконец Крымский мост надежно защищен. Но почему это сделано так поздно?