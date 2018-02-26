Колоритные снимки Одессы 1930-х годов

В 1930-е года, путешествовал по СССР американский фотограф Бренсон ДеКу, который сделал множество снимков по всей стране для своих лекций. Хотя, не совсем снимков — это были стеклянные слайды, позднее разукрашеные анилиновыми красками.

После его смерти в 1971 году, вдова фотографа передала эти слайды в Калифорнийский университет.

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