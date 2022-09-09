Уфа. Было — стало - 5

Солдатское озеро. Оба снимка сделаны со стороны нынешней улицы Антонова (когда-то она называлась улицей Симской по находящейся неподалеку церкви Симеона Верхотурского).

По правую руку от фотографа парк имени Ивана Якутова. В царское время это был парк Уфимского попечительства о народной трезвости, а ещё раньше здесь были солдатские огороды. Собственно, Солдатское озеро получило название от этих огородов.

В 1890-е граница Уфы проходила по огородам, а озеро уже считалось загородным.

На двух снимках видны каланча пожарного депо, что на Центральной улице и едва заметный шпиль лютеранской кирхи на Малой Бекетовской улице (ныне Полякова). Каланча была возведена в 1907 году, а кирха построена в 1910-м. Следовательно, оба снимка сделаны с разницей более 100 лет.

Знаменитый кинотеатр «Родина» на улице Ленина был возведён в конце 1940-х по проекту Семена Ивановича Якшина. Интерьер.

К сожалению, теплота уютного лакированного паркета была заменена на практичный холод дешёвого полированного кафеля. Вместе с паркетом ушла атмосфера, присущая старым советским кинотеатрам. Интерьер стал напоминать школьную столовую или привокзальный зал ожидания.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Замечательный старожил Уфы на улице Пушкина, 85/1. Бывшая гарнизонная гауптвахта, запримеченная в 1867 году губернатором Сергеем Петровичем Ушаковым для размещения губернского музея. Он был организован в 1864 году и на первых порах занимал комнату или две в мужской гимназии на Большой Ильинской (ныне Фрунзе). Гауптвахта была одноэтажной, второй этаж надстроили только в 1872 году. Но музей смог воспользоваться зданием в полной мере только спустя 14 лет. В 1886-м Уфа отмечала 300-летие основания, и музей наконец-то стал самостоятельным. До того года он был частью Уфимского статистического комитета. Музей располагался на улице Пушкина до 1926 года, потом переехал на улицу Октябрьской Революции, 10. В здании размещались профсоюзы, Министерство бытового обслуживания населения БАССР.

Парк Матросова. Видно, что исчезли главные ворота и летний театр, и только знаменитый Дом специалистов (Ленина, 2) напоминает, что перед вами одно и тоже место с разницей около 70 лет.

Перекрёсток улиц Чернышевского и Мустая Карима. Верхняя фотография сделана до 2009 года, судя по тому, что ещё строится 10-этажный жилой корпус, а на углу ещё стоят старинные деревянные дома: одноэтажный и двухэтажный.

Улица Чернышевского когда-то носила название Уфимская. Перед революцией одноэтажный дом принадлежал Михаилу Ильичу Дмитриеву (а ещё ранее Екатерине Ивановне Жуковой). Кто они и чем занимались, пока нам неизвестно. На старом снимке не разглядеть красоту этого дома, но он был изяшен весьма своими наличниками и резным декором.

Двухэтажный дом рядом принадлежал Фахрутдину Хуснутдиновичу Ахтямову, купеческого сословия. Ему также принадлежал уцелевший двухэтажный каменный дом рядом. Дом Ахтямова строил прадед с братьями. Это не единственные дома (разделён на 2 части, раньше соединенные аркой) Ахтямовых в городе. После революции дед ещё подростком переехал с родителями на улицу Бондарную, а потом на Лагерную 17. В доме Ахтямовых на Чернышевского временно размещалось ЧК в Уфе.

С утратой этих построек историческая Уфа потеряла часть своего архитектурного облика.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Удивительные метаморфозы произошли с нашими парками. В 1930-е/1950-е годы на всем пространстве Советского Союза, в каждом городе появлялись парки культуры и отдыха. Вход в парк оформлялся в виде больших и торжественных ворот: деревянных или каменных. В парке была сторожка или небольшой дом, где жил дворник или сторож. Центральную аллею обрамляли гипсовые фигуры строителей социализма и вождей.

К 1970-м/1980-м парковая концепция поменялась: большая часть ворот была демонтирована, иногда вместе с оградой. Были разобраны сторожки и дома дворников. Исчезли скульптуры, летние театры, эстрады-ракушки.

Так, например, случилось в парке Матросова. Вход в парк со стороны улицы Ленина был через ворота с большими профилями Ленина и Сталина. В воротах работали кассы и даже продавали мороженое. Сразу за воротами стоял памятник Матросову (кажется, он чуть виден на верхнем снимке). Остался только неизменный Дом специалиста.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Нижегородская слобода и храм Воздвижения Креста Господня. При этом храме открыли первое в Уфе училище для глухонемых. Случилось это в 1900-х годах, то есть почти 120 лет назад. Нижегородка тогда, да и сейчас, пожалуй, жила своей жизнью. Тогда это бедная часть города, где обитал люд преимущественно рабочий.

Храм был заложен в 1892 году в присутствии губернатора Льва Егоровича Норда. Церковь возвели на частные пожертвования, в основном на деньги купца Трофима Петровича Козлова. Он же стал церковным старостой.

За 100 лет слобода очень изменилась, но церковь каким-то чудом сохранилась. Хотя, к примеру, относительно недалеко стояла мечеть — не уцелела, снесли. Крестовоздвиженскую ненадолго закрыли в 1930-х и превратили в склад удобрений. В годы войны она открылась вновь и более уже не закрывалась.

Современная фотография сделана с другого места, но близко к прежней точке съёмки. Разница между снимками больше 100 лет.

Просто красивый старинный дом на перекрёстке Пушкина и Гоголя. Стоял когда-то.

Известно, что в начале XX века принадлежал Василию Егоровичу Кобякову. Снесен в наше время.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Обе фотографии сделаны с Бельского моста с разницей больше полувека.

Верхний снимок определённо сделан между 1968-м и 1973 годами: памятник Салавату Юлаеву уже стоит, а здание совмина БАССР (ныне Дом правительства) ещё не начали строить. Изменения за пятьдесят лет в комментариях не нуждаются.

Улица Аксакова недалеко от перекрёстка с улицей Пушкина. На дальнем плане старинного снимка виден красивый силуэт храма Николая Чудотворца.

Храм начали строить в 1876 году на углу Пушкинской и Каретной (так называлась нынешняя Аксакова). Освятили в 1882 году. Но при советской власти, в 1930-е, храм был разрушен. На освободившемся месте в тех же 1930-х годах, было возведено здание одного из управлений НКВД БАССР.

Единственная уцелевшая постройка на перекрёстке — это одноэтажный дом Алексея Павловича Козлова (справа на двух снимках). Козлов был личностью незаурядной: социалист, марксист, купец (то есть предприниматель) и депутат Госдумы (входил в партию эсэров). Дом Козлова больше 120 лет назад использовался для тайных собраний первых марксистов в Уфе. Ныне это небольшое здание — памятник истории и культуры.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 100 лет.

Угол Губернаторской и Воскресенской улиц (ныне это Советская и Тукаева). Слева дом Уфимского губернатора, что был построен в 1850-е архитектором Андреем Андреевичем Гопиусом по образцам петербургского зодчего Адриана Захаровича Захарова.

Губернаторская улица получила свое имя от дома губернатора. После революции тут заседал Уфимский совет рабочих и крестьянских депутатов — дом стали называть Советским, а улицу переименовали в Советскую. Сейчас здесь министерство здравоохранения РБ. Интереснен дальний план старой фотографии — на Софьюшкиной аллее стоят деревянные дома — живут люди.

170-летний памятник истории утыкан кондиционерами. Мало того, что это уродует внешний вид, так ещё установка каждого кондиционера требует бурения старинных стен, что медленно, но верно разрушает дом.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Недавно на старом Бельском мосту начался демонтаж пролётов. С марта он закрыт на реконструкцию. Вспомним яркие моменты его истории.

Решение о строительстве автогужевого моста через Белую бюро Башкирского обкома ВКП(б) приняло в январе 1952 года, то есть ровно 70 лет назад. Главным инженером строительства назначен Евгений Сергеевич Уланов (кстати, брат великой балерины Галины Улановой). Талантливый иженер-новатор построил очень похожие мосты в Рыбинске и Ярославле.

Завершили строительство к ноябрьским праздникам 1956 года. Торжественное открытие проводил тогдашний руководитель Башреспублики Семён Денисович Игнатьев. Загадочная фигура. Он был министром госбезопасности СССР при Сталине, свидетелем смерти вождя в марте 1953 года.

За семь десятков лет мост-ветеран ремонтировали лишь однажды, в 2018-м. Износ конструкций составляет 57%. Обещают завершить работы к 2024-му.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет.

Фотографии специально даны в разных масштабах, чтобы вы увидели изменения. Когда-то улица Зенцова (её историческое название — Вавиловская) пересекалась с улицей Пушкина. Дом, что на верхней фотографии, стоял как раз на углу Зенцова и Пушкина.

На старом снимке можно разглядеть вдали слева контуры телебашни. Она же видна на нижнем снимке. Дом стоял, там, где сейчас зеленый одноэтажный дом Кадомцевых (его разобрали и перенесли на Пушкина в 1970-х, когда шла активная застройка микрорайона). Наш дом был выселен и снесен, равно как и другие старинные постройки. Кому он принадлежал до революции, с точностью сказать не можем. Есть сведения, что Павлу Николаевичу Черкашенинову и его семье.

С 1970-х, со строительством микрорайона Телецентр, Зенцова и Пушкина больше не пересекаются.

Мы снова на Александровской улице (она же Карла Маркса). Верхний снимок — советская Уфа. Нижний — Уфа современная.

Перед вами дома известных уфимских купцов, братьев Зайковых. Двухэтажный белый дом справа принадлежал Алексею Петровичу Зайкову.

Слева дом Сергея Петровича Зайкова, уфимского городского головы и купеческого старосты. Хозяин устроил здесь то, что сейчас называют апарт-отелем. Его самое первое название — «Русь».

Построил это здание известный уфимский архитектор Константин Александрович Гуськов в 1910 году.

В советские годы недолгое время гостиница называлась «Астория», затем «Башкирия», затем — «Уфа». Здание получилось настолько удачным, что здесь долго сидел горком ВКП(б) — тогдашняя партийная власть в Уфе. К сожалению, поздняя надстройка изуродовала внешний облик дома. Были сломаны красивые шатры, придававшие гостинице особый стиль.

Очень жаль сквер.

Перед вами улица Центральная (она же Ленина). Разница между фотографиями 120 лет. Справа доходный дом Артемия Абрамовича Ногарёва. Сам хозяин жил неподалеку на Пушкинской, а здесь в1899 году открылась «Большая Сибирская гостиница». В истории Уфы это название закрепилось за другим известным зданием. Но изначально «Большая Сибирская гостиница» была именно здесь — на Центральной улице. Чуть позже году она была переименована в «Метрополь». Краеведы и экскурсоводы в Уфе переписывают друг у друга неподтвержденную информацию: что Ногарёв был «чугунолитейный король». В справочниках Суворина и каталогах промышленности Российской Империи конца XIX века фамилия Нагарёв (Ногарёв) не встречается. С 1930-х до 1970-х в бывшей гостинице работала гинекологичекая клиника. Обе фотографии сделаны с одной точки. В прошлом году исполнилось 110 лет как на Губернаторской улице (ныне Советская) было заложено здание Уфимского отделения Крестьянского поземельного банка. Проектировал Александр Васильевич Друкер. Он же построил для Могилёва очень похожее здание Крестьянского банка (оно тоже сохранилось). К 1913 году строительство было закончено. На высоком шатре и на фризе сидели двуглавые орлы — символы Империи, которой оставалось жить всего четыре года. Банкирам тоже посидеть в новом офисе почти не удалось. В 1918-м новая власть упразднила Крестьянский банк со всеми филиалами. В здании разместился Уфимский губревком, а после учреждения Башкирской республики — БашЦИК (так назывался местный парламент) и БашСовнарком (правительство). В войну в здании стало тесно, его расширили, но неудачно. В последние советские годы здесь находился коллективный президент Башкирии — Президиум Верховного Совета БАССР. Сейчас Нацмузей. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Мариинская женская гимназия на Пушкина. Здание возведено летом 1897 года. Кто архитектор точно неизвестно. Вся краеведческая литература ссылается на архитектора Павла Павловича Рудавского. Но Рудавский в 1890-е работал далеко — в Архангельске. В Уфе он появился на должности инженера в строительном отделе городской управы в 1906-м. К тому времени гимназия стояла почти 10 лет.

Часто пишут, что гимназия открывалась как Оренбургское женское училище. Но женское училище I разряда в Уфе появилось раньше, чем в Оренбурге. Оно открылось в 1860 году на Лазаретной улице (сейчас часть улицы Ленина). С 1865 года преобразовано в гимназию. Обучение платное.

Училище, а затем гимназия получило имя императрицы Марии Александровны. Она покровительствовала женским учебным заведениям. Реальной попечительницей всегда была жена губернатора. Мариинка закрылась после революции. Сейчас здесь гимназия №3.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Инорс, который по праву считается историческим районом. Бывший кинотеатра «Ударник», который уже давно не «Ударник» и даже не кинотеатр. Здание было значительно перестроено в начале 1950-х и не раз меняло своё назначение.

«Ударник» открылся в декабре 1933 года. Считается, что это первое капитальное здание в Инорсе. Проект типовой. Стиль — конструктивизм. В начале 1940-х «Ударник» становится клубом. На верхней фотографии отчётливо виден портрет Сталина, возвышающийся над карнизом и лозунги — прочитать их трудно, но видно, что часть лозунгов выполнена башкирском, на латинице. Значит верхний снимок сделан до 1939 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 85 лет.

Перекресток Александровской и Пушкинской улиц (они же Карла Маркса и Пушкина). Перед вами творение самарского архитектора Александра Александровича Щербачёва. Прекрасный зодчий, он свою родную Самару изменил навсегда, а в Уфе работал по заказу двух коммерсантов — переехавшего из Самары Павла Ивановича Костерина и его партнера Степана Архиповича Черникова.

В 1900-х годах Костерин приобрел участок с домами на перекрестке Александровской и Пушкинской. Дома снесли и на освободившемся месте Щербачёв построил большой доходный дом. По сути это была гостиница для купеческого сословия. Костерин и Черников тут не жили.

В Гражданскую здесь ненадолго находился штаб адмирала Колчака, потом чапаевцы. В советские годы тут работал военкомат, потом народный комиссариат сельского хозяйства БАССР. Теперь — Дом молодёжи (он же Йәшлек Хаус).

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет.

Вновь Инорс. У бывшего клуба «Ударник». Улица Сельская-Богородская (прежнее название — Промышленная).

Верхняя фотография сделана в апреле 1955 года. Советская страна отмечает 85-летие со дня рождения Ленина. На дворе 1955-й год, статуя вождя стоит перед торжественно убранным клубом. Потом гипсовую фигуру Сталина сменит Калинин, но и его уберут.

В том виде, что мы видим бывший клуб сейчас, он был перестроен в 1952 году. В 1956-м клуб станет Домом культуры имени Калинина. У него два парадных фасада. Тот, что перед вами, — Восточный. Другой фасад — Западный; там был вход в кинотеатр при ДК. Теперь здесь школа.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 67 лет.

Верхняя фотография. Село Богородское Богородской волости. Уфимский уезд. Казанско-Богородский храм.

Нижний снимок: Уфа, микрорайон Инорс. Улица Ферина. Храм тот же. Разница между снимками около 110 лет.

Храм был поставлен в селе (тогда оно называлось Кадомцево) недалеко от места, где в 1621 году был обретён список иконы Казанской Божией Матери (почитаемый как чудотворный). У храма типичная судьба. Поставлен в 1620-е, сначала деревянный, неоднократно горел. В 1870-х был выстроен из кирпича. Закрыт после революции, а в 1930-е разрушен наполовину (колокольня, купола, главки). Село уже было переименовано в Моторное. Бывший храм приспособлен для утилитарных нужд: здесь размещалась школа для детей с задержками развития. В 1990 году здание возвращено церкви и отстроено заново.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки.

Верхний снимок — жилой дом купеческой семьи Алексеевых на улице Аксакова. Нижний снимок — попытка «воссоздать» фасад уничтоженного дома Алексеевых в составе ЖК «Империал» на улице Пушкина.

Многие вчерашние мальчики помнят настоящий дом Алексеевых на Аксакова, 56. В советские времена там находился ДОСААФ, где учили вождению. В классах стояли настоящие ЗИЛ-131 и Камаз-53111.

Алексеевы были известными в России производителями мёда и воска. Купец по 2-й гильдии Илья Платонович Алексеев торговал почти по всей Империи. Его брат Яков Платонович на Верхне-Торговой площади имел магазин чая, сахара, мёда и другого товара. Также Алексеевы участвовали в подпольной работе террористических революционных организаций. Например, Илья Платонович организовал производство бомб. Его сын Владимир участвовал в вооруженных грабежах. На месте дома Алексеевых теперь небольшой сквер.

Идентифицировать это место помогли едва заметные на старой фотографии купола церкви. Посмотрите на дальний план — за деревом, в правой части снимка. Такой необычный купол был только у храма Николая Чудотворца, что стоял на углу улиц Аксакова и Пушкина. Храм был снесен в 1933 году. На освободившемся месте в тех же 1930-х годах, было возведено здание одного из управлений НКВД БАССР (его окна видны в проездной арке жилого дома на нижней фотографии). Мы во дворе дома N59/61 по улице Пушкина. Эта хрущевка была возведена в 1964 году. На том месте ранее стоял один из первых советских многоквартирных жилых домов. На фото он только построен. Обратите внимание на серьёзных и очень молодых людей, хорошо одетых для того времени. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Есть места в Уфе, что не меняются столетия. Посмотришь на фотографии и сам собой возникнет вопрос, а чего принципально нового здесь появилось за минувший с лишним век? Но даже мощение дороги напоминает об эпохе XIX века, когда за Уфимским косогором появилась Новая Нижегородская слобода. Нижегородку основали выходцы из Нижегородской губернии (из Горбатовского уезда). В том уезде жили преимущественно старообрядцы: люди упрямые, трудолюбивые и не очень общительные. Они и основали слободу. Нижегородка до сих пор живёт своей жизью. Это не город и не деревня, а непонятным образом сохранившийся мир, уходящий корнями в 1800-е годы. На старинном фото слева видно одноэтажное здание. Ныне это дом по адресу Урицкого, 16. На современном снимке он закрыт трансформаторной будкой. По нему была вычислена прежняя точка съёмки. Разница между снимками около 110 лет. Речной причал на Монументе. Разница между снимками небольшая, чуть меньше 40 лет. Чёрно-белая фотография — это 1985 год. Если судить по транспаранту на дебаркадере, люди собрались на праздничный День работников морского и речного флота. Его отмечают в июле. Официально причал назывался «Уфа-2». Причал «Уфа-1» находился у Затонского моста. В те годы пассажирские суда отходили от стенки под марш «Прощание славянки». Если кто-то помнит другую мелодию, напишите в комментариях. На втором плане Бельский мост. Ещё не возведена параллельная переправа. Её как раз начали в 1984-1985 годах. За 37 лет набережная сильно изменилась. Начать с того, что долгое время она была местом народного сбора и гуляний, а после реконструкции стала совсем другим местом. На старом снимке удивляет обилие травы и отсутствие зелени на современном фото. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Старая набережная и причал у Бельского моста до благоустройства самой набережной.

Верхняя фотография сделана во второй половине 1950-х годов. На это указывают свежие опоры моста — он был открыт к ноябре 1956 года. Слева хорошо заметна старая баржа-площадка БЛ4052. Она была построена в 1905 году, а утилизирована в 1971-м. В те годы баржей распоряжалось Бельское речное пароходство.

Справа виден торец четырёхэтажной кирпичной мельницы. До революции она принадлежала Василию Афанасьевичу Петунину. Снесли её в самом начале 1970-х. Старый адрес мельницы — улица Набережная, 54. Также можно разобрать и старый причал, и деревянные постройки. Всё давно кануло в Лету. Теперь здесь другая жизнь и город другой.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Upd: По другой информации, дома эти не снесли, а перенесли в район Большой Шелководной, где и сейчас они стоят в ожидании сноса.

Мы хотим привлечь внимание к старинному угловому дому на пересечении Пушкина и Гоголя. Он погибает, почти погиб. Дому больше 120 лет.

Он часть большой усадьбы, которая вошла в историю Уфы с фамилией Гуревич. 4 августа 1915 года в доме скончался проживавший в Уфе около 20 лет уроженец Могилёва зубной врач Исаак Самуилович Гуревич. Он был сослан в Уфимскую губернию по делу о народовольцах. Трудился зубным врачом в мужской гимназии, потом в училище для глухонемых.

Дом — образец деревянного зодчества. Первый этаж кирпичный, второй деревянный. Он был внесен в реестр выявленных объектов культурного наследия. Но в 2000-е годы из реестра удалён. Вечером 27 октября 2019 года сгорел. С тех пор почти три года прошло. Остров дома Гуревич до сих пор стоит без внимания.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 20 лет.

Будущая железнодорожная станция «Уфа» появилась в 1885 году с началом строительства Самаро-Уфимской железной дороги. Первое здание вокзала (недалеко от Софроновской пристани) сколочено из дерева. Спустя год, в апреле 1886 года, временный деревянный вокзал был разобран — началась капитальная стройка по проекту Фёдора Фёдоровича Эссена. Вы видите этот новый вокзал на верхнем снимке.

В советские годы он был расширен за счет пристроек, но продолжал сохранять черты старой эссеновской архитектуры. В 1967 году по непонятной причине здание снесено. На этом месте 1970 году поставлен новый корпус из стекла и бетона по проекту Михаила Готлиба, архитектора «Мосгипротранса». В середине 2000-х готлибский вокзал был перестроен в духе капромантизма.

Обе фотографии сделаны с разных точек, но в одном ракурсе, чтобы вы могли оценить масштаб изменений.

Два кадра, в котором вся история страны в XX веке. Верхний снимок — осень 1931 года. Рабочий посёлок Моторное (оно же бывшее село Кадомцево или Богородское). Нижний снимок — на том же месте спустя 90 лет. Это ужо не село, не посёлок, а микрорайон Инорс, современная Уфа.

Как раз в 1931 году у Богородского началось строительство завода комбайновых моторов (будущий УМПО). Тогда же на карте появился рабпосёлок Моторное. Старорежимное имя Богородское кануло в Лету, чтобы не диссонировать с наступившей эпохой «будней великих строек».

Вдали на старом снимке виден Казанско-Богородский храм. Он будет разрушен и восстановлен спустя десятилетия. Деревянные избы, крытые соломой, заменят сначала бараки, а затем панельные многоэтажки. Изменения колоссальные конечно.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Мы в легендарном Инорсе. На фото угол Промышленной (ныне Сельская Богородская) и Петрозаводской улиц, рядом со сквером у старого заводоуправления. Красная линия бывшей Промышленной застроена в 1934-1935 годах. Жильё здесь предназначалось для инженерно-технического состава Уфимского моторного завода.

Дом на первом плане в стиле конструктивизма — не жилой. Похожее на него здание со скруглённым фасадом стоит на другой стороне сквера по Индустриальному шоссе.

Оба здания проектировал архитектор «Башгоспроекта» Валентин Оттович Вайднер. Этнический немец, он вернулся в Уфу после учёбы в Казани, но проработал недолго — был обвинён в шпионаже и расстрелян в 1938-м.

Директор завода Михаил Алексеевич Ферин жил чуть дальше по Петрозаводской. Эта улица была застроена в 1941-1942 годах.

Уникальные исторические кварталы Инорса скоро отметят вековой юбилей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 87 лет.

33 года назад парк имени Аксакова был включен в реестр памятников истории и культуры Уфы. Статус парка-памятника он сохраняет до сих пор.

Одна из старых его фотографий. Озеро. Таким оно было в начале 1960-х. Удивляет прогулочная лодка на дальнем плане черно-белого снимка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 62 лет.

Вот какой была улица Вокзальная какие-то 110 лет назад. Место чрезвычайно изменилось, но прежний ракурс безошибочно определяется по Никольской церкви. Она сохранилась, только сильно перестроена в советские годы. Храм был заложен на месте старой деревянной церкви в 1899 году; освятили в 1901-м.

В ту пору через Уфу проходила Самаро-Златоустовская железная дорога, и церковь строили на пожертвования путейцев. Это фактически вокзальная церковь. В том числе для пассажиров.

Действовала она очень недолго — в 1924 году была закрыта одной из первых в Уфе, но не разрушена полностью. Снесли только колокольню и шатровые главки. Сначала в бывшем храме учредили клуб железнодорожников, а потом Уфимский железнодорожный техникум Наркомата путей сообщения.

Чуть позже бывшую церковь надстроили, перестроили, и она совсем растворилась в этих напластованиях. В 2005 году храм был открыт второй раз.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки.

Улица Пушкинская (она же ныне Пушкина). Слева дом Екатерины Епенетовны Ляховой. У него богатая история. Построен в конце тихих 1890-х. Верхняя фотография сделана вероятно в тот момент, когда дом был уже в собственности Наталии Николаевны Братцевой. Она стала последним его частным владельцем и покинула Уфу в 1919 году вместе с отступающими колчаковскими частями.

В 1920 году в опустевшем доме размещалось отделение American Relief Administration, или сокращенно ARA. Была такая организация, руководил которой будущий президент США Герберт Гувер. Официально ARA занималась помощью во время великого голода, но была и другая миссия — разведка и вербовка.

Затем дом перешёл на баланс Уфимского горздрава. Здесь был лазарет. Какое-то время тут жил командующий уфимским гарнизоном. С конца 1940-х и по сей день здесь снова больница. В наше время старинное здание надстроено тремя этажами.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки.

Перекрёсток Пушкинской и Телеграфной (ныне Пушкина и Цюрупы). Верхняя фотография сделана чуть более 100 лет назад.

Когда-то нынешняя улица Цурюпы называлась Губернаторской — на ней стоял деревянный дом Уфимского губернатора. Потом губернатор переехал на другую улицу, что ныне зовётся Советской. Губернаторская была переименована в Телеграфную. В 1903 году в здании Уфимской губернской почтовой конторы заработал городской телеграф. Контора видна на старинной фотографии слева — одноэтажное кирпичное здание с высоким цоколем. В 1907 году телеграф перебрался в дом купца Сахарова на Уфимской (ныне Чернышевского). На месте старой почты ныне корпус управления Минюста.

Справа на двух снимках видна часть фасада бывшего Уфимского уездного училища. Здание сильно изменилось после реконструкции 2014 года. Оно единственный выживший свидетель прошлой эпохи. Кстати, оцените как поднялся уровень дороги.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

В декабре 1949 года на улице Пушкина в бывшем доме Ляховой открылась больница №1 Наркомздрава БАССР. Официально она называлась поликлиникой со стационаром для руководящего партийного и советского актива. В просторечии больницу окрестили обкомовской, поскольку она обслуживала обком КПСС и республиканский совмин, начиная с 1-го секретаря, — фактического руководителя Башкирской республики, а с ним и весь начальствующий состав.

Первым главврачом больницы стал заместитель наркома здравоохранения Башкирской АССР Сагит Хисамутдинович Буляков. Самым известным главным врачом был Владимир Анатольевич Скачилов. В историю Уфы он вошёл как врач и, — что удивительно, — как краевед.

В сентябре 1998 года больница №1 была переименована в Республиканскую клиническую больницу №2. В конце 1990-х старинный дом Ляховой был надстроен на три этажа.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки.

Перспектива улицы Пушкинская (она же Пушкина) от перекрёстка с улицей Телеграфной (она же Цюрупы).

Чуть поодаль от фотографа, справа видна арка в Аксаковский сад. На старинной фотографии над аркой заметен национальный трехцветный флаг. Верхний снимок сделан, вероятно, в начале прошлого века. Нижняя фотография — 120 лет спустя.

В перспективе улицы благодаря малоэтажной застройке можно было увидеть Уфу вплоть до Усольской горы. Сейчас это невозможно из-за высоких зданий.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки.

Старинная фотооткрытка из серии «Виды Уфы». На снимке красивый дом. Он принадлежал Артемию Абрамовичу Ногарёву

Сам хозяин жил рядышком — на Пушкинской. Здесь же в 1899 году открылась «Большая Сибирская гостиница». В истории Уфы это название закрепилось за другим известным зданием. Но изначально «Большая Сибирская» была именно здесь — на Центральной улице. Чуть позже году она была переименована в «Метрополь». С 1932 года по 1970-е здесь работал известный в Уфе родильный дом №1.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.

Самый лучший вид на старую Уфу с Большой Усольской улицы (ныне Сочинская). За сто с лишним лет эти места стали неузнаваемыми. Только рельеф отдаленно напоминает, что мы в одном и том же городе, в одном и том же месте.

Исчез Троицкий собор на холме. Его сменил советский монумент Дружбы народов. Пропал деревянный Сутолочный мост, как исчезла из вида и сама речушка Сутолока. Когда-то она была естественной преградой на пути к Уфимскому кремлю. Сейчас Сутолока закована в трубы.

Вдали слева еще видна Ильинская церковь. Ее снесут в 1931 году. На этом месте сейчас стоит жилой 14-этажный дом, возведенный в 1972 году. Он хорошо виден на нижнем снимке. Город изменился до неузнаваемости.

Обе фотографии сделаны с разницей около 120 лет.