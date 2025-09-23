Новая Земля и Северное сияние

Автор Антонина Легкова.

Архипелаг Новая Земля известен как советский ядерный полигон, где была испытана самая большая в мире термоядерная «Царь-бомба». Трудно поверить, но ещё в 1930-е годы у советской власти были большие планы превратить острова Новой Земли в прекрасный курорт Всесоюзного значения.

Но я хочу рассказать не об этой стороне Новой Земли, а об одном из чудес природы. Это Северное сияние – великолепное зрелище, которое я наблюдала во время своей командировки на Новую Землю.

Небольшая справка

Архипелаг Новая Земля – крупнейший в европейской Арктике. Его площадь около 83 квадратных километров. Такую площадь занимает Австрия и в два раза превышает Нидерланды. Протяженность архипелага с юга на север 900 км. Остров разделен на Северный и Южный проливом Маточкин шар шириной 2-3 км. Новая Земля административно входит в Архангельскую область России.

Площадь северного острова занимают ледники. Толщина льда достигает 300 метров. Северный остров весь занят горами. На южном острове одна гора высотой 1342 метра и расположена в его северной части. Климат Новой Земли морской, арктический. Зимой около трех месяцев на острове длится полярная ночь с обильными осадками. С середины октября отсутствуют даже сумерки. На Южном острове постоянные сильные ветры, достигающие 30 метров в секунду и более. Зимой наблюдаются Полярные (Северные) сияния, которые обычно сопровождаются магнитными бурями, нарушающими работу магнитных приборов и радиосвязь.

Новая Земля

Чаще всего Северное сияние бывает в феврале.

Несколько фактов из истории последнего века

1903 год. На остров был сослан художник и писатель Степан Писахов.

Степан Григорьевич Писахов

1909 год. На остров приезжает полярный исследователь Владимир Русанов, который обследовал весь архипелаг Новая Земля и составил точные картографические описания.

Владимир Александрович Русанов

1950 год. Был создан военный полигон, коренное население (ненцы) было полностью выселено.

1954 год. Прибыли первые военные для строительства объектов в зоне ядерных испытаний.

Новая Земля

В 1960 году во второй половине июня на Новую Землю прибыла группа изыскателей из Москвы. В состав группы включили и меня. Нас доставили самолетом из Архангельска. Наша группа состояла всего из 6 человек. В нашу задачу входило: Топографическая съемка территории острова для создания планов и карт, геологическое исследование полезных ископаемых, обеспечение поселка водой и др.

Поселили нас в одноэтажном доме вполне комфортном со всеми удобствами, теплом. Обедали в офицерской столовой. Температура воздуха плюс 2-3 градуса. Ветер сильнейший, не останавливался ни на минуту ни днем, ни ночью. Теодолит приходилось удерживать двум солдатам. Меня тоже надо было держать. Вот в таких условиях попробуй выдержать точность наблюдений! Работа шла медленно. Приходилось переделывать целые куски. Вечерами обрабатывали материал.

С тех пор прошло более полувека! Какая допотопная была вычислительная техника! Формулы в геодезии сложнейшие, а у нас таблицы и… конторские счеты! И все же мы справлялись!

Конторские счеты

Через несколько лет появились арифмометры.

Арифмометр

Северное сияние

Время летело. Подошел октябрь со снежными заносами, морозами и сильнейшими ветрами. Однажды поздним вечером, наше окно озарилось волшебными красками. Мы выскочили на крыльцо. Все небо пылало. Яркие разноцветные полосы от неба до земли. И никаких полутонов! Полосы разной ширины, красные, зеленые, фиолетовые, желтые… Это было СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ!!! Мы его не ждали. Ведь обычно они появляются в феврале. Как нам казалось - это подарок за нашу стойкость, терпение и, я бы сказала, за мужество.

Нам здорово повезло! Мы видели это чудо почти каждую ночь. Они всегда были разные. И всегда не хватало слов, чтобы описать их. Как уже говорилось, в 1903 году на остров был сослан писатель и художник Степан Григорьевич Писахов. В 1910 году в Архангельске проходила выставка его картин «Русский Север». Было представлено более 200 полотен, среди них были картины Полярного или Северного сияния.

Картина Писахова «Северное сияние»

Также С.Г. Писахов написал сказку для детей под названием «Северное сияние».

Сказка Писахова

Готовимся к отъезду. Ждем самолет. Объявили посадку. Мы скинули тяжеленные тулупы и валенки, одели цивильную одежду. Ждать пришлось долго. А в самолете настоящий холодильник. Его самого надо было согревать перед вылетом. Вот этого мы не ожидали. Сгрудились на лавке, поджали под себя ноги, стучали зубами… Прощай Новая Земля. Прощай незабываемое Северное сияние!!!

