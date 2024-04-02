Красоты и музеи Подмосковья

Водонапорная башня в Мытищах Водонапорная башня Мытищинского вагоностроительного завода была построена в конце XIX века по проекту архитекторов Льва Кекушева и Иллариона Иванова-Шица. Башня является яркой достопримечательностью города и входит в перечень выявленных объектов культурного наследия Московской области. Именно она первой встречает жителей и гостей города, подъезжающих к станции Мытищи. Сейчас краснокирпичное строение не используется, но находится в хорошем состоянии. Внутри него сохранились оригинальные резервуары для воды.

Московская область, Мытищи

Мытищинский историко-художественный музей Музей работает с 1962 года. В отдельном здании с 1987 года. Тут представлены семь тематических залов: от древних раскопок до современного искусства. Музей рассказывает об истории края с XV века. Здесь можно послушать о первом в России водопроводе. В рамках интерактивных программ посетители узнают о традициях чаепития и угощаются горячим напитком с медом и баранками, примеряют лапти и сарафаны, попробуют писать на бересте. Вход от 50р

Церковь Александра Невского В 1894 году была построена небольшая церковь, освящённая в честь Александра Невского. Церковь была построена в византийском стиле на средства М. В. Третьяковой. В 1933 году храм Александра Невского был закрыт. До момента окончательного сноса в начале 1960-х годов здание храма использовалось под склад. После сноса храма на освободившемся месте был разбит сквер и проложен центральный городской проспект. В конце 1990-х годов инициативная группа прихожан Преображенского храма начала продвигать идею возрождения храма Александра Невского. Строительство нового храма началось в конце 2001 года. Работы по воссозданию храма были завершены 12 февраля 2004 года. В этот день глава города Владимир Геннадьевич Самоделов объявил, что площадь, на которой построен храм, с этого времени будет носить имя святого благоверного князя Александра Невского, который является небесным покровителем Балашихи. Вход свободный

площадь Александра Невского, 1, Балашиха

НЛО в деревне Протасово

Газеты и уфологические справочники писали о том, что 30 апреля 1990 года недалеко от деревни Протасово произошло приземление небольшого четырехугольного неопознанного летающего объекта. По некоторым сведениям, местные жители наблюдали не только посадку объекта, но и подошедшего к одному из деревенских домов гуманоида. На протяжении 1990–1997 годов в окрестности Протасова наведывались пришельцы едва ли не регулярно. Одни видели серповидный корабль, другие —летающую избушку, но большинство жителей утверждали, что наблюдали в небе тарелкообразные объекты. Чтобы поддержать репутацию загадочного села, в 2015 году по инициативе главы сельского поселения Огудневское Николая Сорокина и предпринимателя Александра Пяткина появился «Космосад», где и был установлен макет летающей тарелки.

Московская область, Щёлковский район, деревня Протасово

Троицкая церковь Идея постройки в посёлке Наташино (ныне вошедшем в черту города Люберцы) собственной деревянной церкви относится к началу 1911 года. Летом 1911 года жители посёлка Наташино создали комиссию по сооружению церкви и начали сбор средств на её построение. Всего было собрано пожертвований на сумму в 6000 рублей. Проект церкви был разработан архитектором Михаилом Бугровским. В 1913 году церковь была освящена священномучеником митрополитом Московским и Коломенским Владимиром во имя Живоначальной Троицы. В советское время церковь не закрывалась, а в 1930-е осталась почти единственной действующей в своём округе. В 1977 году из-за удара молнии в церкви произошёл пожар, но церковь быстро отстроили. Когда церковь восстанавливали после пожара, заменили сгоревший купол на новый, который украсили золотыми звёздами на синем фоне. Местные жители церковь Троицы Живоначальной называют «Наташинская церковь». Вход свободный

ул. Урицкого, 1, Люберцы

Музей техники Вадима Задорожного Этот крупнейший в России частный музей ретроавтомобилей, мотоциклов, авиации и военной техники находится недалеко от музея-усадьбы «Архангельское» в городском округе Красногорск. Для посетителей работают выставки в основном здании и на большой уличной территории. В 2001 году предприниматель Вадим Задорожный увлекся реставрацией автомобилей марки BMW 1930-х годов. Вместе с помощниками он организовал «Клуб кабриолетов и родстеров» на заброшенном поле в поселке Архангельское. Официально автомобильная галерея открылась в 2008 году. На территории музея находится киностудия «Военфильм». Вход от 350р

Ильинское шоссе, 4-й километр, с8, посёлок Архангельское

Николо-Архангельская церковь Село Николо-Архангельское известно с XVI века. Тогда его называли «Ступишино, Зворыкино тож». А владельцами были князья Туренины. Позже его купил боярин Стрешнев, при котором впервые упоминается церковь на этом месте. Потом село перешло князю Юрию Долгорукову, и в 1677 году на месте старой церкви появился деревянный храм во имя Архангела Михаила. С тех пор село называлось Архангельское, пока в соседнем селе Никольское не сгорела церковь Николая Чудотворца. Тогда поселения объединились в Николо-Архангельское. Храм Архангела Михаила простоял до 1770 года, пока полностью не сгорел во время пожара. Новую каменную церковь построили в 1773 году. Удивительно, но храм не пострадал в период Отечественной войны 1812 года. Его не тронули и во время Великой Отечественной. Он сохранился до наших дней в своем первозданном образе. Вход свободный

ул. Чёрная Дорога, 16А, Балашиха

Усадьба Измалково Архитектурный ансамбль усадьбы Измалково начал складываться во второй половине XVIII века. Главное строение поместья — двухэтажный деревянный дом в стиле ампир, отштукатуренный под камень. Под покрытием фасад выглядит как бревенчатый сруб. В некоторых местах усадьбы остались двупольные двери и оконные рамы с геометрической расстекловкой. Усадьба не раз меняла собственников. Одним из известных владельцев был Иван Леонтьев, который служил воеводой в Ельце. С XIX века усадьбой владела дворянская семья Самариных. После революции 1917 года имение было национализировано, в Измалкове размещался детский санаторий. Сейчас идет рестарация. К этим работам предъявляют особые требования, поскольку в будущем здесь должны быть созданы условия для безопасного пребывания детей. После комплексной реставрации в усадьбе разместится пансионат для их амбулаторного лечения. Входа нет Москва, поселение Внуковское, посёлок ДСК Мичуринец

Усадьба Льялово В 1906 году имение купил Николай Морозов. Купив усадьбу он решил кардинально её перестроить. Для этого был приглашён известный архитектор Александр Васильевич Кузнецов, который снёс все старые постройки и построил новый усадебный комплекс. Усадебный дом построен в 1908—1909 годах. В 1917 году усадьба была национализирована. В 1923 г. на территории «Морозовки» специальная археологическая экспедиция установила наличие древнейшей стоянки человека эпохи неолита. Возраст этого поселения насчитывает 10 тысяч лет, это одна из известных древнейших стоянок в лесистой области России. Также в старинных манускриптах имеются упоминания, что по этим землям бродил Сергий Радонежский в поисках святых мест. С 1993 года усадьба Льялово (Морозовка) является собственностью Газпрома. С тех пор объект носит название Пансионат Газпром, в котором может отдохнуть каждый желающий. Московская область, городской округ Солнечногорск, территориальное управление Менделеево

Церковь Спаса Нерукотворного Образа

Считается, что архитектором церкви Спаса Нерукотворного был Яков Григорьевич Бухвостов. Тот самый, которому приписывают самые красивые церкви Москвы в стиле "нарышкинского барокко".

Инициатива возвести каменную церковь принадлежала владельцу усадьбы – Петру Шереметеву. Во время строительства у него произошел конфликт с архитектором Яковом Бухвостовым из-за того, что тот не укладывался в срок – к 1695 году. В итоге последнего арестовали и заключили под стражу. Строительство завершилось лишь к концу 1697 года, но сам Петр Шереметев до этого момента не дожил. Во время Отечественной войны 1812 года через Уборы проходила французская армия. Французы храм разорили, и до 1836 года церковь стояла в запустении. В 1840 году настоятелем Спасской церкви стал Николай Тимофеевич Добролюбов, а затем его потомки, вплоть до 1938 года. В 1842 году был сломан господский дом, а также снесены главки на четырех приделах храма и детали украшения нижнего яруса храма. Тогда же, по-видимому, снесли и главный купол, поскольку имеющийся ныне купол не соответствует размерам храма. Сохранилось прошение 1849 года о позволении ремонта храма, замене оконных переплетов и обновлении икон. Храм впоследствии действовал до конца 1930-х годов. В третий раз церковь подверглась разграблению в советское время. В 1938 году единственный в своем роде иконостас был распилен на части и сожжен. Колокола звонницы, отлитые из чистого серебра, сбросили и увезли на переплавку. Сохранился только большой подсвечник, который сейчас стоит у иконы апостолов Петра и Павла. Храм пустовал много лет, потом в нём хранили сено. Возвращён церкви летом 1995 года. Реставрацией храма занимались архитекторы М. О. Пустовалов и А. А. Анисимов. Сегодня при храме функционируют воскресная школа для детей и православный театр «Прихожане». Временно закрыт

Московская область, Одинцовский городской округ, село Уборы

Музей советского детства Музей открылся в 2018 году. Это уникальное место, где взрослые могут погрузиться в атмосферу детских лет, а дети - узнать, как прошло детство их родителей в эпоху, когда не было компьютеров, продвинутых гаджетов и интернета. В экспозиции музея представлено большое количество детских игрушек и игр, а также других предметов, составляющих картину советского детства в довольно долгой исторической перспективе: от первых советских лет до 1990-х годов. Вход от 400р ул. Карла Маркса, 7, корп. 16, Сергиев Посад

Усадьба Тимохово-Салазкино

Увы, после 1917 года Тимохово-Салазкино было разграблено. К счастью, теперь же усадьба покинула список мест, которые могут исчезнуть с карты России и быть навсегда потерянными. И главное: усадьба встроилась в современную жизнь. В конце XVIII века на месте усадьбы не было ничего, кроме полей. Само же место, где располагается усадьба, - Тимохово - бывшая старинная деревня, вотчина князей Ромодановских. Её последняя представительница и владелица Тимохово в середине 18 века, Екатерина Ивановна Ромодановская (в замужестве Головкина), приходилась кузиной императрице Анне Иоанновне.

После неё, сменив нескольких хозяев, усадьба перешла к купцу 1-й гильдии Ивану Алексеевичу Кононову. Специалисты утверждают, что именно при нём Тимохово приобрело тот вид, который имеет сегодня - с главным домом в стиле эклектики и элементами псевдоготики.

Первая постройка в деревне Тимохово появилась только в начале XIX века, а к 1812 здесь уже возвышались двухэтажный каменный дом и хозяйственные постройки. 1881 году очередной владелец перестроил поместье, смешав разные архитектурные стили. В 1900-х годах усадьба перешла торговцу Салазкину, затем до 1917 года владелицей была его жена. После революции в главном доме открыли клуб, в пристройках разместили пионерский лагерь и спортивно-техническую секцию. В наши дни внешний облик усадьбы восстановлен, парк благоустроен, на территории работают ресторан, кафе-библиотека и фермерский базар. За главным же домом находится гостиница. Почему-то отдельно я её не снял, но сооружена она тут не просто так.

Дело в том, что усадьбу привела в порядок компания Palmira Group, которая владеет одной из высококлассных гостиниц в Москве. Чтобы затраты на благоустройство Тимохово окупились, была построена гостиница и здесь. Но внутри усадьбы располагаются зал свадебных торжеств и филиал районного историко-культурного центра. Вход на территорию парка свободный. Тимоховские торговые ряды. Скорее всего тут была барская конюшня. Это ресторан "Семейные традиции". Есть на территории пекарня и кафе. Последнее занимает правый домик, а пекарня расположилась в самом левом. В центральном - администрация усадьбы. В этом здании размещается прокат спортивного инвентаря (самокатов и велосипедов).

Московская область, Ленинский городской округ, Видное, парк усадьбы Тимохово-Салазкино

Усадьба Вынорки Усадьба впервые упоминается в 1769 году как собственность коллежского советника и предводителя дворян Каширского уезда Николая Юшкова. К середине XIX века усадьба числилась за коллежской асессоршей Мессинг, а в конце столетия поместьем владел московский губернатор Григорий Кристи. С начала XX века и вплоть до 1917 года Вынорки принадлежали купцу Владимиру Тальгрену, арестованному в 1922 году по обвинению в «сношении с английской миссией». После революции 1917 года усадьба была разграблена и национализирована. Спустя несколько лет бывший депутат Учредительного собрания Лидия Арманд организовала в усадьбе школу альтернативной педагогики, основанную на любви и взаимном уважении. В коммуне детей обучали рисованию, драматическому искусству, пластической гимнастике и иностранным языкам.

В 1924 году школу закрыли. А через несколько дней Арманд арестовали, а затем предъявили обвинение в «антисоветской агитации и распространении ложных слухов». Вскоре ее выслали на Урал в город Березов Тобольской области. После закрытия школы в усадебном доме разместилась администрация Пушкинского зверосовхоза, образованного в 1928 году. Когда здание обветшало, администрация переехала в другое место, а дом остался пустовать. И если его не отреставрировать и не придать ему утилитарное назначение (а способов масса, было бы желание), то этот объект просто развалиться!

Московская область, Пушкинский городской округ, посёлок Зверосовхоза

Церковь Богоявления Господня в Верее Каменную церковь построили в 1777 году на средства верейского купца Сидельникова. До этого здесь была деревянная церковь, о которой почти ничего не известно.

В 1930-е годы советские власти закрыли храм, а помещение переоборудовали под магазин. В 1960 году здание признали памятником архитектуры регионального значения, а затем провели реконструкцию.

Во владение Русской православной церкви храм передали в 2004 году. Вход свободный

ул. 19 Января, 2, Верея (Нарофоминский район)

Музей русских самоваров Создатель музея Анатолий Новиков, строитель по профессии, начал коллекционировать и реставрировать самовары более 10 лет назад. Всего в коллекции Анатолия более 200 чайных машин. Старейший экземпляр 1740 года он привез из Голландии. В ходе экскурсии посетителям рассказывают о значении самоваров в жизни наших предков и сегодняшних работах тульских мастеров.

Экскурсия от 200р

1-я Нижняя ул., 29, Ивантеевка

Ну и последний объект на сегодня выставочный зал «Дом Широкова» Этот старинный особняк в начале XIX века принадлежал фабриканту и благотворителю Давыду Широкову. После смерти владельца его вдова и две дочери передали дом в дар городу, после чего в особняке до 1975 года размещалась больница. К 150-летию города здание отреставрировали и организовали в нем выставочный зал, который по сей день носит название «Дом Широкова». С момента открытия здесь провели множество различных выставок, концертов, лекториев. Например, в картинной галерее экспонировались работы Зураба Церетели, Вячеслава Зайцева, Сергея Андрияки, Михаила Абакумова, Федора Конюхова, Владимира Мочалова и других художников. Вход от 200р

площадь Революции, 9, Павловский Посад

И на сегодня все!