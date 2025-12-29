5 тысяч украшений на одной ёлке: как выглядело самое эффектное новогоднее дерево

Скоро-скоро Новый год. Давайте настраивться к его наступлению и погружаться в предновогоднее настроение. Однажды знаменитому актёру немного кино Гарольду Ллойду пришло в голову, что времени, которое уделяют рождественским праздникам недостаточно. Так появилась самая украшенная ёлка в мире, на которой висело около 5 тысяч украшений.

Как же появилось это рождественское чудо?

Гарольд Ллойд был одним из самых влиятельных актёров эпохи немого кинематографа, хотя до славы Чарли Чаплина ему было далеко. Впрочем, снимался Ллойд гораздо чаще Чаплина, на его счету было более 200 фильмов. Но одну отличительную черту Ллойда знали очень многие: Ллойд до безумия любил Рождество, и однажды, когда ему не хватило рождественского духа, постановил: его рождественская ёлка будет стоять круглый год. Так что он даже не думал ее разбирать.

У актера была настоящая страсть: он обожал ёлочные игрушки и покупал их в самых разных уголках света. Многие игрушки были настоящими сокровищами, ведь их украшали драгоценными камнями. Игрушек у Ллойда было огромное количество, он даже не успевал развесить все к празднику. Это занятие ему невероятно нравилось, а долгое украшение ёлки приносило актеру настоящее удовольствие.

Любовь к Рождеству привела к тому, что поначалу Ллойд начал украшать свою ёлку перед Днем благодарения, который в США отмечают в четвертый четверг ноября. Ёлка тоже была необычной, ведь обычное дерево не смогло бы выдержать тысяч тяжелых стеклянных игрушек. Ллойд нашел выход и положения и скрепил между собой сразу три ёлки. В высоту оно было больше шести метров, почти три метра в ширину, а в обхвате больше девяти метров.

Однако скоро до Ллойда дошло, что на разбор такой ёлки уйдет слишком много времени и сил, и потому он предпочел ее вообще не разбирать. Так рождественская ёлка в доме американского актёра стала постоянной деталью интерьера. Правда, дерево пришлось как следует укрепить. Для этого пришлось брать самое прочное дерево, просверливать в стволе отверстие и вставлять в него ветки от других ёлок, закрепляя каждую проволокой.

Когда дело было завершено, рождественская ель Ллойда получилась идеально симметричной и одинаковой с каждой стороны. Однажды близкие актера насчитали на дереве порядка 5 тысяч украшений, но это было еще не всё, ведь коллекция Ллойда насчитывала такое количество игрушек, что даже без этих 5 тысяч, украшений хватило бы еще на две такие ёлки.

После смерти Ллойда в 1971 году его дом в Беверли-Хиллз, в котором насчитывалось больше 40 комнат, попытались превратить в музей. Так что елка какое-то время была украшением здания. Но через несколько лет содержать такой дом стало слишком дорого и его продали на аукционе. Ёлка перешла к новому владельцу и, вероятно, в итоге сгорела в печи. Что стало со всеми украшениями – неизвестно. Так что до наших дней эта елка все же дошла на фотографиях, и она теперь известна как самая украшенная ель в истории человечества.
















