Вспомним всех поименно,

горем вспомним своим…

Это нужно —

не мертвым!

Это надо —

живым!

Р. Рождественский Механик-водитель танка Т-34 Михаил Смирнов Фотопортрет механика-водителя танка Т-34 Михаила Смирнова после окончания боя. Во время атаки на немецкие позиции снаряд противотанковой пушки врага попал прямо в лоб Т-34. Весь экипаж погиб кроме Михаила, который на какое-то время потерял сознание. Придя в себя, Смирнов ускорил танк и ворвавшись на немецкие позиции, раздавил три противотанковые пушки и уничтожил еще 30 солдат и офицеров противника из пулемета. Фото сделано сразу после того, как закончился бой. 17 января 1944 года, Ленинградская область. Михаил Сергеевич Смирнов погибнет через полгода в Латвии, 29 июля 1944 года. https://t.me/ussrsssr/5441 Танкист Коновалов Семён Васильевич, Герой Советского Союза на танке КВ-1 Подвиг экипажа танка Коновалова Семёна Васильевича, случился в 1942 году во время "Битвы за Кавказ". Семён Коновалов принял бой на своём танке КВ-1 с превосходящими силами противника. Экипаж Коновалова сдерживал натиск противника целый день, до тех пор, пока его КВ не расстреляли прямой наводкой из крупнокалиберных пушек.

Танк КВ-1 Семёна Коновалова получил более ста попаданий снарядов противника. Великая Отечественная, была тяжёлым испытанием нашего народа. При битве за Кавказ прорывы фронта заставили Красную армию отступать и подвиг танкиста Семёна Васильевича Коновалова был как раз к стати. Подбитые танки усеяли поле вокруг КВ Коновалова. Танк КВ-1 отличался усиленной бронёй и в защите был самой передовой разработкой Красной армии. КВ выдерживал попадание большинства снарядов в лоб даже с близкого попадания, но танки КВ часто выходили из строя.

Великая Отечественная война длилась 4 года и такие героические поступки, как подвиг экипажа Коновалова, записаны золотыми буквами в летописи военных подвигов. Подвиг экипажа танка КВ-1 и история человека Коновалова Семёна - это действительно геройский поступок Великой Отечественной. За этот подвиг командир танка получил звание Герой Советского Союза. Герой Советского Союза - это высшее воинское звание СССР.

Немцы даже не предполагали какой отпор они получат в Советском Союзе. История Европы, история мира и история СССР не знали ещё таких грандиозных подвигов, как геройский подвиг экипажа танка КВ-1 лейтенанта Коновалова Семёна Васильевича.

Подвиг танкиста Коновалова Семёна Васильевича Героя Советского Союза на танке КВ-1

https://w ww.youtube.com/watch?v=1ppOAsPSfQY

Сергей Прокофьевич Дуплий

Сергей Прокофьевич Дуплий— штурман, Герой Советского Союза (1944), гвардии полковник. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал в составе 2 (5 гвардейского) минно-торпедного авиационного полка ВВС Черноморского Флота, был штурманом полка. К маю 1944 совершил 189 боевых вылетов, в составе экипажа уничтожил 7 транспортов, 2 сторожевых корабля, 6 торпедных катеров, танк, 2 тральщика, несколько барж, 15 самолётов на аэродромах.

Автор: Евгений Халдей.

https://t.me/ussrsssr/6731

Красноармеец Михаил Усачев

оставляет свой автограф на стене Рейхстага

Михаил Филиппович Усачев об этом эпизоде:

«В этот памятный день – 9 мая 1945 года – подошел к рейхстагу. Стена уже порядком была исписана однополчанами-победителями. Я взял кусок штукатурки и поднялся на носки, дотянулся до свободного места на стене и написал: «9 мая 1945 года. Усачев».

Я не знал, что меня сфотографировали. Только спустя двадцать один год увидел себя на снимке…»

https://t.me/c/1141926352/4582

Дигин Василий Николаевич

Из записки найденной поисковым отрядом "Надежда".

«Час назад умер Емельянов Володя из Башкирии, и я, Дигин Василий Николаевич, остался один. Фашисты ведут жестокий минометный обстрел, я ранен, и мне не прожить долго. Ночью оставшиеся в живых из роты перебежали к фашистским гадам, но кара их все равно настигнет. Я остаюсь на этом месте, умру, но не сдамся врагам. Сообщите моей жене Анне Федоровне в Чкаловскую область, что я, как только мог, защищал Родину. Мы все равно победим!!! 30 августа 1942. Дигин В.Н. Отомстите за меня, ребята!»

Поразительно... Уж сколько мы видели, читали о военных подвигах обычных людей, а привыкнуть к этому невозможно. Даже в последней в жизни записке, человеку важно, чтобы его жена знала, что он до последнего защищал Родину...

https://t.me/sssr_history2/4481

Катин Николай Андреевич

7 апреля 1945 при штурме Кенигсберга, оставшись в живых один из всей своей пулеметной роты, старший лейтенант Катин отстреливался от немцев из двух пулеметов, а когда враги подошли вплотную, подорвал гранатой их вместе с собой. Ему было 20 лет.

Николай Москалев

20 апреля 1944 на Западной Украине 6 бойцов сержанта Москалева, находившиеся в боевом охранении, приняли неравный бой с пехотой и танками противника, перешедшего в контрнаступление. В решительный момент боя Николай Москалев бросился со связкой гранат под вражеский танк.

https://t.me/ussrsssr/5584 Гвардии рядовой А.А. Рябов При освобождении Борисовского района Минской области в селе Задровье уничтожил 37 солдат и офицеров противника и пленил ещё 9 солдат. В районе села Пасырево на танке, из автомата он с ходу расстрелял колонну немцев, первым ворвался в концентрационный лагерь и, обезвредив охрану, вместе с другими бойцами освободил из плена около 200 человек. https://t.me/sssr_history2/6269 Иван Любушкин 6 октября 1941 в бoю под селом Первый Воин кoмандир Т-34 старший сержант Иван Любушкин лично yничтожил 9 танков Гyдepиана – и до роты пехоты противника https://t.me/sssr_history2/5233 Борис Феоктистович Сафонов Последнее фото Б.Ф. Сафонова - Героя Советского Союза, командира 2 ГСАП ВВС СФ. Пилот стоит в кабине своего истребителя P-40E. Май 1942 года. 30 мая 1942 года Борис Феоктистович Сафонов погиб в воздушном бою. 14 июня 1942 года президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении Б. Ф. Сафонова второй медалью «Золотая Звезда» (посмертно). Это стало первым в ходе Великой Отечественной войны вторичным присвоением звания Героя Советского Союза. https://t.me/ussrsssr/5716 Владимир Филиппович Стенин Герой Советского Союза командир 134-й Вердинской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии генерал-майор Владимир Филиппович Стенин (10.06.1899 — 29.05.1952) (первый слева) в Берлине на совещании с командным составом дивизии. 10 мая 1945 года. https://t.me/rkkafotoalbom/166 Алёша Яблоков Красноармеец-доброволец, комсомолец из конногвардейского корпуса Белова – Алёша Яблоков. 1942 год. Алексей Алексеевич Яблоков, 1924 года рождения. Гвардии красноармеец. Кавалерист 3-го гвардейского кавалерийского полка 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. В Красной Армии с 1942 года. При прорыве оборонительной линии противника на большаке Ельня-Смоленск эскадрон получил боевую задачу выбить противника из сёл Клехово и Старая Вуда Смоленской области, тем самым обеспечить проход части Белова. Представлен к награждению орденом Красной Звезды за героизм и отвагу при прорыве 16 июня 1942 года оборонительной линии немцев на большаке Ельня-Смоленск, где эскадрон получил боевую задачу выбить противника из сёл Клехово и Старая Вуда Смоленской области, тем самым обеспечить проход части Белова. Под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника в решающую минуту боя он, не считаясь с жизнью, первый бросился в атаку, увлекая за собой остальных солдат, ворвался в село. https://t.me/ussrsssr/5775 Краснобаев Дмитрий Михайлович Летчик-истребитель. В Великую Отечественную войну сгорел в самолёте.



https://t.me/ussrsssr/3546 Георгий Иванович Тваури

Лётчик 59-го гвардейского штурмового авиаполка командир звена гвардии старший лейтенант Георгий Иванович Тваури в кабине самолёта Ил-2. Польша, 1944 год. Тваури Георгий Иванович (год рождения — 1920) на фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943 года. К ноябрю 1944 года совершил 148 боевых вылетов на разведку, бомбардировку и штурмовку войск противник. 23 февраля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. https://t.me/rkkafotoalbom/41 Петр Филоненко Звали его Петя. Петр Филоненко. Паренек сбегает из дома на фронт. Прошел всю Войну! Но почемy убежал? А он caм может ответить: — Я явно шел на смерть. И знал, за что я шел. Моей 18-летней сестре немцы звезду вырезали на лбу, шомполами грудь прокалывали, она кричала – ей скулы выбили. Мать кинулась ее защищать, а те и мать прикладом по голове, она упала. У нее на руках тогда младшая сестра моя была. Есть за что ненавидеть фашистов. — Был бой за трассу Гомель—Бобруйск. Я соскочил с бронетранспортера, пробрался через кустарники и изо всех сил ударил плечом в раскаленное дуло пулемета. Петру тогда было всего 14 лет. Маленького героя, повторившего подвиг Александра Матросова, решили хоронить, как офицера, в гробу. Уже и яму выкопали, и гвозди в крышку стали забивать, когда из домовины послышались слабые хрипы. Затем было 12 операций и полгода реабилитации в госпитале в Цхалтубо. https://t.me/sssr_history2/3317 Николай Яковлевич Ильин

Сержант. На счету 494 фашиста. Н. Я. Ильин был снайпером в 50-й гвардейской стрелковой дивизии, г. Сталинград. 1943г. https://t.me/myUSSR/855 Леонтьев Н.

Юный гвардеец Н. Леонтьев, уничтоживший в своем первом бою 15 оккупантов, с трофейным 7,92-мм немецким пулеметом MG-34. https://t.me/ussrsssr/5181 Михаил Александрович Шутый

Старший лейтенант Михаил Александрович Шутый под Берлином. Командир батареи 45-мм пушек в составе 83-го гвардейского стрелкового полка 27-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии; ранее там же командовал взводом 76-мм полковых пушек ОБ-25. На груди Михаила награды: 1) орден Красной Звезды получен 29.04.1944 за отвлекающую операцию на правом берегу реки Южный Буг (взвод Шутого три дня занимал плацдарм по пояс в воде разлившегося Южного Буга); 2) орден Отечественной Войны II степени получен 20.02.1945 за действия при прорыве долговременной обороны в районе села Есянец (командовал взводом); 3) орден Отечественной Войны I степени получен 19.03.1945 за действия при штурме города-крепости Познань (командовал батареей).⠀ Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». Был ранен, контужен. https://t.me/sssr_history2/5169 Максим Александрович Пассар

Советский снайпер Максим Александрович Пассар, уничтожил свыше 230 гитлеровцев. https://t.me/ussrsssr/5443 Белоусова Юлия Петровна

Снайпер 3-й ударной армии гвардии сержант Белоусова Юлия Петровна. 2-й Прибалтийский фронт. Латвия. Сентябрь 1944 г Свыше 80 уничтоженных солдат и офицеров противника. https://t.me/ussrsssr/3528 Витя Жайворонок

Юный разведчик Витя Жайворонок. Еще в 1941 году под городом Николаевом Витя ушел в партизанский отряд, в 1943 году добровольно вступил в одну из частей Красной Армии, штурмовавшей Днепропетровск, за участие в боях с фашистами на югославской земле награжден орденом Красной Звезды. Фотография сделана в Югославии, в одном из селений в районе Белграда.2-й Украинский фронт, октябрь 1944 года. https://t.me/ussrsssr/3640

Из письма Эриха Отта. 1942: