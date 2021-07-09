Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим…
Это нужно —
не мертвым!
Это надо —
живым!
Р. Рождественский
Механик-водитель танка Т-34 Михаил Смирнов
Фотопортрет механика-водителя танка Т-34 Михаила Смирнова после окончания боя. Во время атаки на немецкие позиции снаряд противотанковой пушки врага попал прямо в лоб Т-34. Весь экипаж погиб кроме Михаила, который на какое-то время потерял сознание. Придя в себя, Смирнов ускорил танк и ворвавшись на немецкие позиции, раздавил три противотанковые пушки и уничтожил еще 30 солдат и офицеров противника из пулемета. Фото сделано сразу после того, как закончился бой. 17 января 1944 года, Ленинградская область. Михаил Сергеевич Смирнов погибнет через полгода в Латвии, 29 июля 1944 года.
Танкист Коновалов Семён Васильевич, Герой Советского Союза на танке КВ-1
Подвиг экипажа танка Коновалова Семёна Васильевича, случился в 1942 году во время "Битвы за Кавказ". Семён Коновалов принял бой на своём танке КВ-1 с превосходящими силами противника. Экипаж Коновалова сдерживал натиск противника целый день, до тех пор, пока его КВ не расстреляли прямой наводкой из крупнокалиберных пушек.
Танк КВ-1 Семёна Коновалова получил более ста попаданий снарядов противника. Великая Отечественная, была тяжёлым испытанием нашего народа. При битве за Кавказ прорывы фронта заставили Красную армию отступать и подвиг танкиста Семёна Васильевича Коновалова был как раз к стати. Подбитые танки усеяли поле вокруг КВ Коновалова. Танк КВ-1 отличался усиленной бронёй и в защите был самой передовой разработкой Красной армии. КВ выдерживал попадание большинства снарядов в лоб даже с близкого попадания, но танки КВ часто выходили из строя.
Великая Отечественная война длилась 4 года и такие героические поступки, как подвиг экипажа Коновалова, записаны золотыми буквами в летописи военных подвигов. Подвиг экипажа танка КВ-1 и история человека Коновалова Семёна - это действительно геройский поступок Великой Отечественной. За этот подвиг командир танка получил звание Герой Советского Союза. Герой Советского Союза - это высшее воинское звание СССР.
Немцы даже не предполагали какой отпор они получат в Советском Союзе. История Европы, история мира и история СССР не знали ещё таких грандиозных подвигов, как геройский подвиг экипажа танка КВ-1 лейтенанта Коновалова Семёна Васильевича.
Подвиг танкиста Коновалова Семёна Васильевича Героя Советского Союза на танке КВ-1
https://w ww.youtube.com/watch?v=1ppOAsPSfQY
Сергей Прокофьевич Дуплий
Сергей Прокофьевич Дуплий— штурман, Герой Советского Союза (1944), гвардии полковник. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал в составе 2 (5 гвардейского) минно-торпедного авиационного полка ВВС Черноморского Флота, был штурманом полка. К маю 1944 совершил 189 боевых вылетов, в составе экипажа уничтожил 7 транспортов, 2 сторожевых корабля, 6 торпедных катеров, танк, 2 тральщика, несколько барж, 15 самолётов на аэродромах.
Автор: Евгений Халдей.
Красноармеец Михаил Усачев
оставляет свой автограф на стене Рейхстага
Михаил Филиппович Усачев об этом эпизоде:
«В этот памятный день – 9 мая 1945 года – подошел к рейхстагу. Стена уже порядком была исписана однополчанами-победителями. Я взял кусок штукатурки и поднялся на носки, дотянулся до свободного места на стене и написал: «9 мая 1945 года. Усачев».
Я не знал, что меня сфотографировали. Только спустя двадцать один год увидел себя на снимке…»
https://t.me/c/1141926352/4582
Дигин Василий Николаевич
Из записки найденной поисковым отрядом "Надежда".
https://t.me/sssr_history2/4481
Катин Николай Андреевич
7 апреля 1945 при штурме Кенигсберга, оставшись в живых один из всей своей пулеметной роты, старший лейтенант Катин отстреливался от немцев из двух пулеметов, а когда враги подошли вплотную, подорвал гранатой их вместе с собой. Ему было 20 лет.
Николай Москалев
20 апреля 1944 на Западной Украине 6 бойцов сержанта Москалева, находившиеся в боевом охранении, приняли неравный бой с пехотой и танками противника, перешедшего в контрнаступление. В решительный момент боя Николай Москалев бросился со связкой гранат под вражеский танк.
Гвардии рядовой А.А. Рябов
При освобождении Борисовского района Минской области в селе Задровье уничтожил 37 солдат и офицеров противника и пленил ещё 9 солдат.
В районе села Пасырево на танке, из автомата он с ходу расстрелял колонну немцев, первым ворвался в концентрационный лагерь и, обезвредив охрану, вместе с другими бойцами освободил из плена около 200 человек.
https://t.me/sssr_history2/6269
Иван Любушкин
6 октября 1941 в бoю под селом Первый Воин кoмандир Т-34 старший сержант Иван Любушкин лично yничтожил 9 танков Гyдepиана – и до роты пехоты противника
https://t.me/sssr_history2/5233
Борис Феоктистович Сафонов
Последнее фото Б.Ф. Сафонова - Героя Советского Союза, командира 2 ГСАП ВВС СФ. Пилот стоит в кабине своего истребителя P-40E. Май 1942 года.
30 мая 1942 года Борис Феоктистович Сафонов погиб в воздушном бою. 14 июня 1942 года президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении Б. Ф. Сафонова второй медалью «Золотая Звезда» (посмертно). Это стало первым в ходе Великой Отечественной войны вторичным присвоением звания Героя Советского Союза.
Владимир Филиппович Стенин
Герой Советского Союза командир 134-й Вердинской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии генерал-майор Владимир Филиппович Стенин (10.06.1899 — 29.05.1952) (первый слева) в Берлине на совещании с командным составом дивизии. 10 мая 1945 года.
https://t.me/rkkafotoalbom/166
Алёша Яблоков
Красноармеец-доброволец, комсомолец из конногвардейского корпуса Белова – Алёша Яблоков. 1942 год.
Алексей Алексеевич Яблоков, 1924 года рождения. Гвардии красноармеец. Кавалерист 3-го гвардейского кавалерийского полка 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. В Красной Армии с 1942 года.
При прорыве оборонительной линии противника на большаке Ельня-Смоленск эскадрон получил боевую задачу выбить противника из сёл Клехово и Старая Вуда Смоленской области, тем самым обеспечить проход части Белова.
Представлен к награждению орденом Красной Звезды за героизм и отвагу при прорыве 16 июня 1942 года оборонительной линии немцев на большаке Ельня-Смоленск, где эскадрон получил боевую задачу выбить противника из сёл Клехово и Старая Вуда Смоленской области, тем самым обеспечить проход части Белова. Под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника в решающую минуту боя он, не считаясь с жизнью, первый бросился в атаку, увлекая за собой остальных солдат, ворвался в село.
Краснобаев Дмитрий Михайлович
Летчик-истребитель. В Великую Отечественную войну сгорел в самолёте.
https://t.me/ussrsssr/3546
Георгий Иванович Тваури
Лётчик 59-го гвардейского штурмового авиаполка командир звена гвардии старший лейтенант Георгий Иванович Тваури в кабине самолёта Ил-2. Польша, 1944 год.
Тваури Георгий Иванович (год рождения — 1920) на фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943 года. К ноябрю 1944 года совершил 148 боевых вылетов на разведку, бомбардировку и штурмовку войск противник. 23 февраля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Петр Филоненко
Звали его Петя. Петр Филоненко. Паренек сбегает из дома на фронт. Прошел всю Войну! Но почемy убежал?
А он caм может ответить:
— Я явно шел на смерть. И знал, за что я шел. Моей 18-летней сестре немцы звезду вырезали на лбу, шомполами грудь прокалывали, она кричала – ей скулы выбили. Мать кинулась ее защищать, а те и мать прикладом по голове, она упала. У нее на руках тогда младшая сестра моя была. Есть за что ненавидеть фашистов.
— Был бой за трассу Гомель—Бобруйск. Я соскочил с бронетранспортера, пробрался через кустарники и изо всех сил ударил плечом в раскаленное дуло пулемета.
Петру тогда было всего 14 лет. Маленького героя, повторившего подвиг Александра Матросова, решили хоронить, как офицера, в гробу. Уже и яму выкопали, и гвозди в крышку стали забивать, когда из домовины послышались слабые хрипы. Затем было 12 операций и полгода реабилитации в госпитале в Цхалтубо.
https://t.me/sssr_history2/3317
Николай Яковлевич Ильин
Сержант. На счету 494 фашиста. Н. Я. Ильин был снайпером в 50-й гвардейской стрелковой дивизии, г. Сталинград. 1943г.
Леонтьев Н.
Юный гвардеец Н. Леонтьев, уничтоживший в своем первом бою 15 оккупантов, с трофейным 7,92-мм немецким пулеметом MG-34.
Михаил Александрович Шутый
Старший лейтенант Михаил Александрович Шутый под Берлином. Командир батареи 45-мм пушек в составе 83-го гвардейского стрелкового полка 27-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии; ранее там же командовал взводом 76-мм полковых пушек ОБ-25.
На груди Михаила награды:
1) орден Красной Звезды получен 29.04.1944 за отвлекающую операцию на правом берегу реки Южный Буг (взвод Шутого три дня занимал плацдарм по пояс в воде разлившегося Южного Буга);
2) орден Отечественной Войны II степени получен 20.02.1945 за действия при прорыве долговременной обороны в районе села Есянец (командовал взводом);
3) орден Отечественной Войны I степени получен 19.03.1945 за действия при штурме города-крепости Познань (командовал батареей).⠀
Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». Был ранен, контужен.
https://t.me/sssr_history2/5169
Максим Александрович Пассар
Советский снайпер Максим Александрович Пассар, уничтожил свыше 230 гитлеровцев.
Белоусова Юлия Петровна
Снайпер 3-й ударной армии гвардии сержант Белоусова Юлия Петровна.
2-й Прибалтийский фронт. Латвия. Сентябрь 1944 г
Свыше 80 уничтоженных солдат и офицеров противника.
Витя Жайворонок
Юный разведчик Витя Жайворонок.
Еще в 1941 году под городом Николаевом Витя ушел в партизанский отряд, в 1943 году добровольно вступил в одну из частей Красной Армии, штурмовавшей Днепропетровск, за участие в боях с фашистами на югославской земле награжден орденом Красной Звезды.
Фотография сделана в Югославии, в одном из селений в районе Белграда.2-й Украинский фронт, октябрь 1944 года.
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