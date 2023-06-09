Почему Россия оказалась не готова к войне с НАТО?

Чиновники банкротили оборонные заводы и лишили денег онкобольных детей

Несмотря на значительное превосходство над противником как в материальных, так и человеческих ресурсах и громадный потенциал нашей страны, российское общество и государство до сих пор не смогли дать адекватный ответ на угрозу своей безопасности и самому своему существованию. Существует огромный разрыв между серьезностью стоящих перед нашим отечеством внешнеполитических задач и либеральным отношением к недопустимым вещам внутри страны, причем как со стороны государства, так и общества. Начать СВО было необходимым и правильным решением. При этом фактически Россия к войне не готовилась. Горько признавать это, но с фактами не поспоришь. Иначе как объяснить такие вещи, как банкротство оборонных предприятий за несколько лет до войны? Один из наиболее вопиющих примеров последних лет – это разорение и банкротство АО «Подольский электромеханический завод специального машиностроения» который по государственному оборонному заказу должен был поставлять комплектующие и гидравлическое оборудование для подвижных стратегических ракетных комплексов «Ярс» и ЗРК типа «Тор М1», «Бук М1 (М2)», «Стрела-10».

Беспринципные ростовщики, прикрываясь своими высокими московскими покровителями, лишили несчастных последней надежды на жизнь

Схема разорения стала понятна из материалов судебного дела о банкротстве: для ликвидации предприятия был взят огромный заем у «Сбербанка». Количество полученных фактически от государства денег действительно впечатляет: 1300 млн руб. для долгосрочного погашения и 2148 млн руб. на быстрое погашение долгов перед другими кредиторами. После решения суда о банкротстве ПЭМЗ управление заводом официально взяла на себя компания «Жуковка» которая спустя короткий промежуток времени тоже объявляет себя банкротом (Дело № А41-83177/2016 (о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан). Было 3,5 миллиарда и нет теперь. А кому же принадлежит эта самая «Жуковка»?

В учредителях ЗАО «Жуковка» представители известного дагестанского рода: действующий на то время депутат Госдумы VII созыва от Республики Дагестан Умахан Умаханов (приходящийся зятем братьям-бизнесменам Магомеду и Зиявудину Магомедовым) и его супруга Наида Магомедова. И если Магомедовы с 2018 года находятся под стражей за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату, то Умаханов продолжает спокойно заниматься «бизнесом» по развалу оборонки.

14 ноября прошлого года, пока в зоне проведения СВО шли тяжёлые бои и современные зенитно-ракетные комплексы были крайне необходимы нашим бойцам, на ПЭМЗ произошел крупный пожар — площадь горения достигала 2,8 тыс. кв. м. Когда-то ведущее предприятие отечественного ВПК после такого уже не оправится и, скорее всего, будет просто снесено под коммерческую застройку.

Что стало бы с людьми, которые развалили ключевое оборонное предприятие за несколько лет до Великой Отечественной войны? Вопрос риторический. Через мутные финансовые схемы банкротились не только оборонные предприятия, но и разрушался тыл страны, находящейся в предвоенном состоянии, подтачивалась уверенность людей в государстве и социальная стабильность общества. Обворовывались даже онкобольные дети!

Другой возмутительный пример — громкое дело махачкалинского банка «Экспресс», закончившееся судебным решением в начале этого года. Ущерб в результате деятельности его руководства оценивается в 10 млрд руб, а среди пострадавших - почти 16 тысяч физических и юридических лиц.

Пока без преувеличения вся страна собирает деньги на приобретение беспилотников, обеспечение бойцов полевыми аптечками и другими предметами острой необходимости, внутри России вкладчики «Экспресса» до сих пор не могут вернуть украденные у них сбережения, которые они также готовы тратить на поддержку наших защитников. Более того, без дорогостоящего лечения остались смертельно больные детишки. В банке размещались денежные средства благотворительного фонда Магомеда Абдулаева для помощи онкобольным детям, а беспринципные ростовщики, прикрываясь своими высокими московскими покровителями, лишили несчастных последней надежды на жизнь.

Помимо того, руководству банка удалось увести и обналичить около 36 млн рублей, предназначенных для выплаты бюджетникам зарплат, пенсий и пособий. Верёвочки тянутся на самый верх, в Москву, к еще одному Умаханову, который залез еще выше — в Совет Федерации, где занимает пост зампреда.

Ильяс Умаханов на момент этой крупнейшей в истории Дагестана аферы являлся фактическим хозяином банка: в список учредителей входили родственники сенатора во главе с его сыном Магомедсаламом и племянником Зауром Магомедовым. Характерная деталь: за пару месяцев до начала процедуры банкротства вместо родственников Ильяса Умаханова там оказались подставные люди, которые никакого отношения к банку не имели.

Что стало бы с людьми, которые развалили ключевое оборонное предприятие за несколько лет до Великой Отечественной войны?

Организаторы всей этой аферы – двоюродные братья и родные племянники сенатора Ильяса Умаханова — управляющий банка «Экспресс» Заур Магомедов и бывший зампред Северо-Кавказского банка, управляющий дагестанским отделением Сбербанка РФ Султан Умаханов решением суда в январе этого года объявлены в федеральный, а затем и международный розыск.

В данном случае фигуранты напрямую наплевали на интересы граждан, в том числе тяжело больных детей. При этом общество, по большому счету, никак на это не отреагировало. Можно бесконечно пенять на государство, но правда в том, что государство является только надстройкой над обществом, и оно вынужденно считаться с мнением народа, если народ действительно недоволен. Такие вещи происходили и продолжают происходить как в тылу, так и на фронте, потому что это почти никому неинтересно и в целом все всех устраивает.

Нам, гражданам России, не хватает нетерпимости и жесткости по отношению к недопустимым вещам внутри страны. Внутренняя и внешняя политика РФ должна быть сбалансирована: усилия, прилагаемые для наведения порядка внутри страны, должны быть не меньше, чем прилагаемые нами за границей России. Важно осознать, что государство не может навести порядок внутри страны без участия общества и без активного и массового запроса на более принципиальную и справедливую внутреннюю политику.

http://evrazia.org/article/3044