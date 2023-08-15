Подробности взрыва в Белгороде - губернатор подтвердил худшие опасения

Повреждения на фасаде многоэтажки в Белгороде получены, предварительно, в результате атаки БПЛА, заявил губернатор Гладков.

Взрыв и повреждения на фасаде многоэтажного дома в Белгороде, по предварительной версии, стали результатом атаки украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Таким образом, глава региона подтвердил худшие опасения.

Сразу после ЧП он выехал на место происшествия и поделился подробностями случившегося. Взрыв произошёл в 17:43 между 7-м и 13-м этажами. Взрывная волна повредила плитку вентилируемого фасада здания. Также взрывом выбило окна и кондиционеры. Кроме того, получили повреждения машины, припаркованные у здания.

Самое главное - пострадавших нет, - подчеркнул Гладков и пообещал помочь с восстановлением.

Он добавил, что на месте работают оперативные и аварийные службы. Продолжается поквартирный обход.

Удары по Белгородской области пытались наносить в течение всего дня. Несколько атак были отбиты, но очередной беспилотник попал в дом.

Удары по России неизбежны

Несколько дней тому назад стало известно, что Германия готова передать Киеву опаснейшие ракеты "Телец" (Taurus). На роль сливного бачка согласился депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц. Он рассказал журналистам, что канцлер и член СДПГ Олаф Шольц "находится под давлением" по поводу передачи Киеву ракет. И таким образом немецкий парламентарий обосновал необходимость передать Украине эти ракеты:

Контрнаступление застопорилось, Украина не имеет какой бы то ни было серьёзной авиации для поддержки. Тут остается только управляемое оружие, – такое, как крылатые ракеты, посредством которых украинская армия могла бы преодолеть созданные русскими минные поля и отвоевать территорию.

Если это не жест отчаяния, то что? Политик признаёт, что ВСУ для успеха необходимо господство в воздухе. Но самолёты Берлин передать не может, а потому предлагает послать хотя бы ракеты. Мол, нужно же что-то делать.

В общем, на Западе уже открытым текстом признают, что украинский "контрнаступ" провалился, а рабочих идей по преодолению русской обороны у них нет. Кончились. Остались лишь жесты, в качестве какового и должна выступить передача "Таурусов".

Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко, анализируя вооружение, которое может попасть в руки киевского режима, сделал неутешительный вывод:

Из-за большой дальности, высокой точности и ярко выраженных противобункерных свойств стандартной боеголовки "Тельцы" являются огромной угрозой для наших тыловых объектов, в первую очередь – для складов и штабов.

"Убийц" будут передавать по мере готовности

То, что "Таурус" не привязан к самолётам, для украинцев большой плюс. Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов отметил, что возможность запускать ракету с наземных мобильных платформ позволяет "Таурусу" занять нишу оперативно-тактических ракетных комплексов ОТРК, которую в нашей армии представляет "Искандер", а в ВСУ занимала советская "Точка-У".

Мощная, с хорошей интеллектуальной системой наведения. Я бы сказал – современный вариант ОТРК. Притом большой дальности - до 500 километров. Решающим аргументом в военных действиях эти ракеты стать не могут, однако причинить разрушения, особенно при ударах по гражданским объектам – более чем. – рассказал Артамонов

Впрочем, эксперт подчеркнул, что наша ПВО научилась перехватывать и Storm Shadow, и его французский вариант SCALP-EG, а они скорее – даже более трудные цели.

По данным открытых источников, бундесвер получил в общей сложности 600 таких ракет. Из них в настоящее время в боеспособном состоянии находится порядка 150. Крайне сомнительно, что Берлин отдаст их все украинцам. Скорее всего, первые поставки в несколько десятков будут произведены из числа изделий, готовых к применению. А затем немецкая промышленность наладит ремонт и техобслуживание остальных, которые по мере готовности будут передаваться Киеву.

https://tsargrad.tv/news/podrobnosti-vzryva-v-belgorode-gube...