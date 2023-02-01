Победе в Сталинградской битве - 80 лет!

Важные факты о Сталинградской битве - самой ожесточенной битве в военной истории

2 февраля, отмечается годовщина победы в одной из самых значимых битв Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - Сталинградской битве, ставшей началом коренного перелома в войне. 2 февраля, отмечается годовщина победы в одной из самых значимых битв Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - Сталинградской битве, ставшей началом коренного перелома в войне.

Хотя некоторые могут считать день высадки союзных войск в Европе моментом Второй мировой войны, когда её ход изменился в пользу союзников, в действительности нацисты выдохлись и начали отступать ещё во время Сталинградской битвы, которая произошла больше чем за полтора года до этого события. Вне всякого сомнения, битва за Сталинград была самым жестоким сражением Второй мировой войны и самой ожесточённой битвой в военной истории. Результат этого сражения похоронил мечту Гитлера о мировой империи и ознаменовал начало конца нацистов. Без этой битвы высадки союзников в Европе вообще могло бы и не быть. Теперь давайте более подробно рассмотрим некоторые события этого сражения.

1. Потери Чтобы хорошо понять истинный масштаб, жестокость и важность Сталинградской битвы, мы должны начать с конца – с потерь. Это была самая кровавая битва всей войны, которая длилась почти семь месяцев, с середины июля 1942 года до 2 февраля 1943 года, и в которой участвовали не только красноармейцы и нацисты, но и румыны, венгры, итальянцы, а также некоторые русские срочники. В этой битве погибли, пропали или были взяты в плен свыше 840 тысяч солдат стран «оси», в то время как Советский союз потерял более 1,1 миллиона человек. Во время битвы также было убито свыше 40 тысяч мирного советского населения. Сам Сталин строго запретил эвакуацию из Сталинграда, посчитав, что советские солдаты будут лучше сражаться, зная, что они также должны защищать жителей города.

Для сравнения, в ходе высадки союзников в Европе и последующего вторжения в Нормандию с обеих сторон погибли или пропали около 425 тысяч солдат. В то же время в Сталинграде примерно из 91 тысячи немцев, которые дожили до 2 февраля и сдались в тот день, только около 6000 человек вообще вернулись домой. Остальные умирали от голода и истощения в советских трудовых лагерях даже через десять лет после окончания Второй мировой войны. Запертые в Сталинграде силы «оси» – около 250 тысяч человек – оказались в ужаснейших условиях. При скудных поставках и отсутствии подходящей одежды для суровой русской зимы, многие умерли от голода или сильного холода. С обеих сторон многие солдаты были вынуждены заниматься каннибализмом, чтобы выжить. Средний срок жизни новобранца в Сталинграде составлял один день, тогда как капитан мог прожить там три дня. Безусловно, Сталинградская битва является самым кровопролитным сражением в человеческой истории, унёсшим больше жизней, чем многие другие войны вместе взятые.

2. Повод для гордости Сегодня этот город известен как Волгоград, но до 1961 года он назывался Сталинградом в честь советского лидера. Так что, как можно понять, город представлял большую важность как для Гитлера, так и для Сталина. Конечно, немцы стремились захватить город не только из-за его названия, но оно имело здесь свою роль. Главной целью Сталинградской битвы была защита северного фланга немецкой армии, отправленной на юг в Кавказские горы в направлении Баку и других богатых нефтью районов. Нефть была, так сказать, «ахиллесовой пятой» Германии, так как более 75% нефти поступало из Румынии, запасы которой уже были на исходе к 1941 году. В связи с этим для продолжения войны нацистам нужно было захватить какие-нибудь нефтяные районы. Этот поиск нефти нацисты назвали «Операцией Блау». Она была составной частью ещё более крупной операции «Барбаросса», целью которой было завоевание Советского союза.

Воодушевлённый начальными победами и стремительным движением сил «оси» по территории современной Украины и юга России, Гитлер решил разделить свои южные армии. В то время как его северные армии были в основном сосредоточены на осаде Ленинграда (нынешний Петербург) и захвате Москвы, перед южной группой войск стояла задача захвата Сталинграда и Кавказа. Современные Беларусь и Украина были важными промышленными зонами для Советского союза, и если бы он потерял ещё и нефтяные месторождения, он, скорее всего, капитулировал бы. Так как Красная Армия понесла тяжёлые потери в предыдущих боях, Гитлер думал, что Сталинград будет лёгкой добычей. По большому счёту, Сталинград не имел большого стратегического значения, но Гитлер хотел взять город из-за его названия. В свою очередь, Сталин по той же причине хотел удержать город любой ценой. В результате Сталин вышел победителем из этой битвы, что стало первой крупной победой и поворотным моментом во Второй мировой войне. И поскольку эта победа произошла в городе, названном в его честь, она была важным средством пропаганды для Сталина до конца войны и всю его оставшуюся жизнь.

3. Ни шагу назад! Подписанный самим Иосифом Сталиным 28 июля 1942 года, приказ № 227 больше известен как приказ «Ни шагу назад!». В условиях катастрофической ситуации, сложившейся в ходе Великой отечественной войны, Сталин издал этот указ, чтобы положить конец массовому дезертирству и несанкционированным и хаотичным отступлениям, которые имели место до того момента. Запад СССР, в который входили современные Украина и Беларусь, был самой индустриализированной частью страны, а также так называемой житницей советского государства. Большая часть его мирного населения жила в этих районах, поэтому, даже несмотря на громадную территорию СССР, постоянное отступление не было выходом из положения. Этот приказ означал, что ни один военный командир не должен давать никаких распоряжений об отступлении, вне зависимости от ситуации, при отсутствии соответствующих приказов вышестоящего командования. Нарушители этого приказа подлежали суду военного трибунала.

На каждом фронте, в том числе сталинградском, должны были быть штрафные батальоны. Эти батальоны состояли примерно из 800 командиров среднего звена с дисциплинарными проблемами, а также простых солдат, которые находились в их подчинении. В число последних также входили дезертиры, так называемые трусы, или другие нарушители порядка. Эти батальоны ставили в передние ряды и всегда отправляли в самые опасные сражения. Кроме того, были также заградотряды. В каждой армии должно было быть несколько таких отрядов, по 200 солдат в каждом. Их задача состояла в том, чтобы стоять в арьергарде и заворачивать либо убивать дезертиров или тех, кто пытался отступать без соответствующего приказа. По примерным подсчётам, в одном только Сталинграде было убито 13500 «предателей Родины».

4. Танк T-34 Вплоть до 1942 года Советский союз отставал от немцев, а также их западных союзников, в отношении бронетехники. Тем не менее, разработка танка T-34 была начата ещё в 1939 году. К июню 1941 года на Восточном фронте было всего 1200 танков T-34. Однако к концу войны их численность выросла до 84000 с лишним единиц. Предыдущая модель советского танка, T-26, не могла конкурировать с немецкими танками Panzer III. Он медленнее двигался, имел слабую броню и намного меньшую огневую мощь. В одном только 1941 году фашисты уничтожили более 20000 русских танков T-26. Но с появлением танка T-34 ситуация изменилась, и танки Panzer III оказались в невыгодном положении.

Танк T-34 не был идеальным по многим стандартам, но, тем не менее, он был оружием, с которым приходилось считаться. Он был снабжён двигателем V12, позволявшим ему развивать скорость до 48 километров в час, а также мог работать при минусовых температурах. Он также имел основное орудие калибром 76.2 миллиметра и два пулемёта. Танк T-34 имел более широкие гусеницы, чем его предшественники и конкуренты, что делало его более манёвренным в море грязи осенью и весной и при сильных снегопадах зимой. Но самым примечательным в T-34 была его наклонная броня, которая давала танку необходимую ему защиту без увеличения общей массы. Как вскоре узнали немцы, большая часть их снарядов просто отскакивала от его брони. Танк T-34 стал главной причиной для разработки немецкого танка Panther. Фактически, танк T-34 можно было уничтожить, забросив в него гранату с близкого расстояния или повредив его двигатель. Это также можно было сделать с помощью тяжёлой зенитной артиллерии.

Однако самым главным преимуществом танка T-34 была простота и дешевизна его массового производства. Как можно было ожидать, он был неудобным, и в нём была масса недоделок. Многие танки T-34 отправляли в бой прямо с заводского конвейера. Один такой завод был в самом Сталинграде. Тем не менее, он разрабатывался с учётом возможности управления относительно неопытным экипажем. Именно это было главным отличием танка T-34 от его немецких аналогов. Первая армия из танков T-34 была развёрнута в контрнаступлении, предшествовавшем Сталинградской битве, на берегах Дона.

В результате этого контрнаступления немецкая армия понесла большие потери, и наступление на Сталинград было отложено почти на три недели. Оно также уменьшило ресурсы нацистов и серьёзно подорвало их моральный дух. Немцы не ожидали советского контрнаступления на этом этапе войны, не говоря уже о появлении новых танков.

5. Крысиная война Наступление на Сталинград началось с сильной воздушной бомбардировки, превратившей город в груды обугленных развалин. По имеющимся оценкам, за первую неделю воздушной атаки погибли около 40000 солдат и мирных жителей. Советские солдаты упорно отказывались отступать на восточную сторону Волги, хорошо зная, что это будет означать как для их военных усилий, так и для их жизней. Мирные жители, в том числе женщины и дети, рыли траншеи иногда в десятке метров от немцев. При постоянных артобстрелах и воздушных бомбардировках Сталинградская битва вскоре превратилась в «крысиную войну», как её назвали немцы.

Сражение за Сталинград довольно быстро превратилось в ожесточённую партизанскую войну, в которой с обеих сторон бесчисленные солдаты гибли за каждую пядь городской территории. Перед движением вперёд нужно было очищать от вражеских отрядов каждую улицу, каждый подвал, комнату, коридор или чердак. Были случаи когда в многоэтажных зданиях этажи по очереди занимали немцы или русские. Они стреляли друг в друга через отверстия в полу. Нигде не было безопасно. Ожесточённые бои шли на улицах, в траншеях, в канализационных коллекторах, во взорванных зданиях и даже на надземных промышленных трубопроводах. Начальное преимущество немцев по броне и авиации уменьшилось в этой «крысиной войне», которая поставила русских в более выгодное положение.

6. Дом Павлова Дом Павлова стал символом, представлявшим стойкость русских к постоянным атакам немцев во время Сталинградской битвы. Это было четырёхэтажное многоквартирное здание, выходившее на «площадь 9 января». Дом имел огромное стратегическое значение для русских, так как он занимал очень выгодную позицию, дававшую его защитникам большую линию обзора длиной 800 метров в западном, северном и южном направлениях. Дом был назван в честь младшего сержанта Якова Павлова, который стал командиром взвода 13-ой гвардейской стрелковой дивизии после гибели всех старших сержантов. Взвод Павлова получил подкрепление через несколько дней после того, как он приступил к выполнению своих обязанностей, и его численность выросла до 25 человек. Взвод также получил пулемёты, противотанковые ружья и миномёты.

Павлов приказал своим людям окружить здание четырьмя рядами колючей проволоки и мин и поставил по человеку с пулемётом в каждом окне, выходящем на площадь. Некоторые миномёты и противотанковые ружья расположили на крыше здания. Это оказалось большим преимуществом, так как немецкие танки, пытавшиеся подъехать к зданию, подбивали сверху ружьями. Танки не могли поднимать орудия, чтобы стрелять по крыше. Тем не менее, немцы штурмовали здание днём и ночью, пытаясь его захватить раз и навсегда. В то же время русские пробили стены в подвале и соединили его с системой окопов, по которой доставлялись припасы с другой стороны реки. Однако запасы воды и продовольствия были ограниченными.

Под командованием Якова Павлова взвод противостоял немецким атакам почти два месяца, с 27 сентября до 25 ноября 1942 года. Командующий советскими силами в Сталинграде, генерал Василий Чуйков, в шутку сказал, что немцы потеряли больше солдат и танков в атаках на дом Павлова, чем при взятии Парижа.

7. Высота 102 Ближе к центру Сталинграда расположен Мамаев курган, представляющий собой холм высотой 102 метра, с которого открывается хороший вид на окружающий город и пригороды, а также на противоположный, восточный, берег Волги. И, естественно, за него велись ожесточённые бои во время Сталинградской битвы. Первая атака на этот холм (или высоту 102) имела место 13 сентября 1942 года. Перед немецким наступлением русские опоясали холм окопами с колючей проволокой и минами. Тем не менее, через день были захвачены и холм, и находящаяся под ним железнодорожная станция. В этом бою погибло более 10000 советских солдат. А всего через два дня русские отбили холм. Фактически, Мамаев курган 14 раз переходил из рук в руки в ходе Сталинградской битвы.

К концу боевых действий некогда крутые склоны холма были выровнены в результате почти непрерывных артобстрелов. В течение всей зимы на холме почти никогда не было снега из-за множества взрывов. Даже весной холм оставался чёрным, так как на обожжённой земле не росла трава. По имеющимся данным, на каждом квадратном метре холла обнаруживали от 500 до 1250 металлических осколков. Даже сегодня люди находят осколки металла и человеческие кости на склонах холма. Мамаев курган также является местом захоронения более чем 35000 мирных жителей, которые погибли в городе, и более чем 15000 солдат, которые защищали эту позицию. Василий Чуйков тоже там похоронен. Он стал первым маршалом Советского союза, похороненным не в Москве. В 1967 году на холме также был возведён колоссальный памятник высотой 87 метров, известный как «Родина-мать зовёт». (Для сравнения, высота Статуи Свободы составляет всего 46 метров.)

8. Зерновой элеватор

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Южные окраины города в основном состояли из деревянных домов. После немецких воздушных налётов, в ходе которых были сброшены тысячи зажигательных бомб, от этих домов остались кучи мусора с обугленными балками и кирпичными дымоходами. Но среди деревянных домов был большой, бетонный зерновой элеватор. Стены этого здания были очень толстыми и практически неуязвимыми для артиллерийского огня. К 17 сентября весь район был под контролем немцев – за исключением элеватора и 52 засевших в нём советских солдат. В течение трёх дней немцы проводили, как минимум, по 10 безуспешных атак в день.

Днём защитники элеватора стреляли по противнику с крыши из пулемётов и противотанковых ружей. Ночью они сражались у основания башни, отражая атаки немецких солдат, которые пытались попасть внутрь. На второй день к элеватору подъехал немецкий танк с белым флагом. Из него вышел немецкий офицер и через переводчика потребовал, чтобы русские сдались. В противном случае он пригрозил стереть их с лица земли вместе с элеватором. Русские отказались сдаться и подбили отъезжавший танк несколькими противотанковыми снарядами.

9. Необыкновенные советские герои Василий Зайцев является одним из самых примечательных героев Сталинградской битвы (если вы видели фильм «Враг у ворот», это имя должно быть вам известным, так как он является его главным героем). Будучи простым сельским мальчиком с Урала, Зайцев провёл детство, охотясь с дедом на оленей и волков в горах. После нападения немцев на Советский союз Зайцев пошёл добровольцем на фронт и, в конце концов, оказался в Сталинграде. Он стал самым известным среди снайперов, участвовавших в битве за этот город. Он взял прицел от противотанкового ружья, установил его на свою винтовку Мосина и убивал солдат противника, прячась за стенами. Во время Сталинградской битвы он убил 225 немцев. Он даже организовал некое подобие снайперской школы, в которой он подготовил 28 снайперов.

Что-то похожее делал 1077-й полк противовоздушной обороны. Когда немцы начали наступление на Сталинград с севера, русские испытывали большую нехватку солдат для его отражения. И тогда солдаты этого полка максимально опустили свои орудия и начали стрелять по наступавшим немцам и удерживали их таким образом в течение двух дней. В конце концов, все 37 орудий были уничтожены, их позиции были захвачены немцами, и полк понёс большие потери. Но только после того как немцы, наконец, преодолели сопротивление 1077-ого полка противовоздушной обороны, они узнали, что он состоит из девочек, которые едва успели закончить школу.

10. Операция «Уран» Операция «Уран» была начата в середине ноября 1942 года и имела своей целью окружение 6-й немецкой армии в Сталинграде. Участвовавшие в этой операции советские силы численностью около миллиона солдат должны были нанести удары с двух направлений вместо того, чтобы сражаться с немцами прямо в городе. Советские войска должны были ударить по флангам немецкой армии, которые защищали румыны, венгры и итальянцы. Им не хватало боеприпасов и людей, а линия фронта была слишком растянута. Силы «оси» не верили в то, что русские способны на такое мощное наступление, и были застигнуты врасплох. Через десять дней после начала наступления два соединения советских войск встретились в Калаче, городе, расположенном примерно в 100 километрах к западу от Сталинграда, и 6-я армия была полностью отрезана. Верховное немецкое командование убеждало Гитлера позволить находившейся в Сталинграде армии отступить и установить связь с линиями поставок, но Гитлер ничего не хотел об этом слышать.

С наступлением зимы снабжение отрезанной немецкой армии могло осуществляться только по воздуху. Это снабжение было далеко не достаточным. В то же время Волга замёрзла, и русские могли легко снабжать свои войска. В декабре Гитлер распорядился начать операцию «Зимняя гроза», которая представляла собой попытку спасения окружённой армии. Специальные военные подразделения должны были подойти с запада и прорваться к Сталинграду. Однако Гитлер запретил находившимся в Сталинграде силам вести наступление с востока, и операция провалилась. К январю немцы были окружены шестью советскими армиями, а через месяц остатки немецкой армии сдались.

10 интересных фактов о Сталинградской битве

Образовательный портал ed-star.ru стремится напомнить всем жителям России несколько невероятных фактов об этой великой битве, которые не должны забываться никогда. 1. Город был почти полностью захвачен с первых дней

Сегодня город подразделяется на 8 основных районов. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и уже буквально в первые дни были захвачены 7 районов из 8. Первым захвачен Ворошиловский район. Под контролем Красной армии находилась лишь южная часть города - ныне Красноармейский район. Оттуда в нечеловеческих условиях и предстояло развернуть борьбу за город имени Сталина.

2. "Ни шагу назад!"

Психологическое напряжение и паника в городе достигли такого неимоверного уровня, что 28 июля 1942 года Сталин был вынужден издать Приказ № 227 - "Ни шагу назад!". Приказ подразумевал крайне жесткие меры с целью восстановления железной дисциплины вплоть до расстрела на месте тех, кто вздумает бежать, отступать или сдаваться, ибо "за Волгой для нас земли нет".



Приказ № 227 «Ни шагу назад»

3. 23 августа - самый страшный города

23 августа 1942 года Сталинград подвергся настолько масштабной бомбежке, что город покрыло бомбами как одеялом. Сталинград был практически сравнен с землей, но даже это не сломило боевой дух красноармейцев.

Бомбежка Сталинграда»

4. 15 минут - средняя продолжительность жизни в Сталинграде

Средняя продолжительность жизни солдата в Сталинграде, будь то немец или русский, составляла около 15 минут. Это означает, что бои были настолько ожесточенными, что любой человек, будучи внезапно заброшенным в город, едва ли имел шансы дожить до следующего дня.

5. 200 дней и ночей в аду

Сталинградская битва длилась ровно 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 г. Для сравнения: всю Францию (!) немцы смогли завоевать примерно за 40 дней (с 10 мая по 22 июня 1940 г.).

6. Операция "Уран"

Претерпев невероятные потери в течение лета и осени, Красная Армия собрала последнюю волю в кулак для проведения контрнаступательной операции - "Уран". Усилиями трех генералов (Н.Ф. Ватутина, А.И. Еременко, К.К. Рокоссовского) планировалось окружить 6 армию Ф. Паулюса и освободить город. В назначенный день, 19 ноября, стояла крайне неблагоприятная погода, но откладывать операция было уже нельзя и ровно в 7:30 утра началась артподготовка...

Константин Константинович Рокоссовский, командующий Донским фронтом в Сталинградской битве Константин Константинович Рокоссовский, командующий Донским фронтом в Сталинградской битве

Ватутин Николай Федорович, командующий Юго-Западным фронтом в Сталинградской битве

Ерёменко Андрей Иванович, командующий Сталинградским фронтом в Сталинградской битве

7. "Зимняя гроза"

В результате успешного контрнаступления наших войск, 6 армия Ф. Паулюса попала в кольцо окружения. Для вывода 6 армии из окружения на помощь к Ф. Паулюсу была направлена армия Э. Манштейна и Г. Гота. Операция по спасению армии Ф. Паулюса получила кодовое название "Зимняя гроза" ("Винтергиветтер"). Только благодаря истощающему марш-броску, требовавшему нечеловеческих усилий, 51 армия Р.Я. Малиновского успела перехватить армию Г. Гота и не дать плану "Зимняя гроза" осуществиться.

Эрих фон Манштейн, командующий группой армий Дон под Сталинградом»

8. Фельдмаршалы не сдаются!

30 января 1943 г., когда Ф. Паулюс был уже готов сдаться, А. Гитлер присвоил ему высшее воинское звание Третьего Рейха - генерал-фельдмаршал. Это была хитрая уловка фюрера, ведь за всю историю Германии ни один генерал-фельдмаршал не попал в плен. Ф. Паулюс это знал, и принятие нового чина означало для него, по сути, самоубийство, так как вырваться из кольца окружения к тому моменту было уже практически невозможно.

Фридрих фон Паулюс, командующий 6 армией - главной силы по захвату Сталинграда

9. Коренной перелом в сознании

Сталинградская битва стала коренным переломом не только на фронтах, но и в сознании немцев и русских. Красноармейцы поняли, что гитлеровцев можно побеждать. Воспрял боевой дух армии. Немцы же осознали, какую страшную войну они развязали. После поражения в Сталинградской битве даже сам генерал Ф. Паулюс перешел на сторону антифашистского движения, что стало настоящим шоком для немцев и заставило о многом задуматься.

10. "Потеряла я колечко"

После победы в Сталинградской битве в СССР появился карикатурный плакат, изображавший А. Гитлера в виде девице, потерявшей "колечко", что было прямым намеком на поражение в Сталинградском кольце окружения. Рядом с плакатом были написаны слова из русской народной песни "потеряла я колечко".

Тот самый плакат

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Одновременно со Сталинградской битвой произошло переломное сражение в Африке у города Эль-Аламейн. И некоторые западные историки стали считать именно Эль-Аламейн главным переломным моментом в войне. Это в корне не верно. Битва у Эль-Аламейна длилась всего 80 дней и ее потери просто несопоставимы с потерями СССР и Германии в Сталинградской битвы, где с обеих сторон погибло около 1 млн человек! Битва за Сталинград была несоизмеримо важнее африканского фронта в стратегическом отношении. И именно победа в Сталинградской битве буквально всколыхнула торжественное ликование и подъем патриотических чувств не только в СССР, но и во всех странах антигитлеровской коалиции. https://pressa.tv/top/73998-top-10-vazhnye-fakty-o-stalingradskoy-bitve-samoy-ozhestochennoy-bitve-v-voennoy-istorii-10-foto-video.html

https://www.ed-star.ru/interesnye-fakty-o-stalingradskoi-bitve.html Уже 5 лет существует сайт, созданный к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, где выложено большое количество документов времён самой битвы. Можно ознакомиться с цифрами и конкретными фактами.

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