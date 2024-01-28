Сохраненное богатство

Продолжим поход по сохраненным или отреставрированным жемчужинам нашей исторической архитектуры Дом с интересной геометрией фасада в Нижнем Новгороде (Ильинская, 42а, флигель усадьбы Николая Петровича Вагина).

Церковь Рождества Богородицы в Бутырской слободе, один из примечательных храмов Москвы в стиле русского узорочья, начало 1680-х гг. В 1970 году при строительстве нового цеха завода снесли трапезную, и храм, всё ещё находящийся на тот момент под государственной охраной, оказался разделённым новым заводским зданием на две части. В бывшей колокольне разместили дворницкую — здесь хранился инвентарь и соль для борьбы с гололёдом. В здании храма, которое после строительства цеха получило новый адрес по Новодмитровской улице, но под государственную охрану не попало (охраняемое здание числилось по Бутырской улице, дом 56), разместили прессовый цех завода, вследствие чего бывшая церковь серьёзно пострадала. В 1970 году между колокольней и основной частью был выстроен многоэтажный заводской цех. Колокольня смотрит на Дмитровское шоссе. В 2009 году она смотрелась вот так. Потом церковь сумела добиться, чтоб вернули строение обратно. Колокольню восстановили. Выглядит вот так сегодня, а ночью с подсветкой

Еще не сохранили, но на пути к этому. На продажу выставили бывшую дачу Сталина под Мытищами. Дача Сталина в Мытищинском районе Подмосковья выставлена на торги. Аукцион по продаже бывшей дачи Сталина — усадьбы "Липки-Алексеевское" рядом с Мытищами в Московской области проведут 3 ноября. Начальная цена лота составляет 403,49 млн рублей, сообщили "Известиям" в Дом.РФ.

После 1917 года объект был национализирован. С 1932 по 1934 год в усадьбе проживал Иосиф Сталин. На протяжении многих десятилетий имущество использовалось как правительственная дача, здание неоднократно перестраивали, на территории появлялись новые сооружения. В 1989 году здесь обустроили загородный реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями, а в 2004 здание закрыли на реконструкцию. Изначально это была усадьба, которую построили еще в XIX веке. Сталин проживал здесь всего несколько лет в 1930-х. Общая площадь строений — 4000м². В лот также войдет участок на 38,4 га. Эксперты полагают, что цена может быть установлена в пределах ₽400–500 млн.

Поселок Чистые Пруды в Калининградской области (старое название — Толльмингкемен). Здесь сохранилась не пострадавшая в годы Второй Мировой войны кирха XVIII века, в которой служил пастором известный литовский поэт К. Донелайтис.

Богатая усадьба «Свиблово» XVII-XVIII вв. имела традиционную структуру — господский дом, церковь со звонницей, парк, оранжерею, хозяйственные строения, леса и поля. На месте старицы (участок старого русла реки) был круглый канал с насыпным островом посередине. В центре острова стояла Ротонда. Через канал на остров были перекинуты четыре мостика. В наше время от усадьбы сохранилась церковь, колокольня, два пруда, живописный рельеф и небольшой участок леса. После Октябрьской революции 1917 года усадьба постепенно начинает приходить в упадок и так вплоть до начала 1990 годов. В ходе детального ландшафтно-исторического анализа территории, удалось выявить исторический потенциал территории, для создания атмосферы прошлого. Было решено восстановить некоторые фрагменты существовавшего когда-то парка, вписав их в существующую ситуацию. В результате на территории были проложены удобные пешеходные дорожки, которые связали между собой отдельные интересные участки. В соответствии с исторической планировкой на участке было решено восстановить остров, окруженный копаным каналом. Построили и классическую беседку-ротонду, аналогичную когда-то существовавшей, получившую в процессе проектирования название «Храм Воздуха». Ротонда – «Храм Воздуха» весьма неплохо вписалась в парк и если не знать, что это новодел, то можно подумать, будто это одна из построек усадьбы.

Кирха в Мельниково, Ленинградская область, Россия Ряйсяльская кирха – лютеранская церковь в поселке Мельниково, построенная в 1912 году по проекту финского архитектора Йозефа Стенбека. Памятник истории и культуры, объект культурного наследия регионального значения.

Кирха построена в духе финского национального романтизма (северная разновидность модерна). Материалом для наружных стен стали местные породы красноватого гранита, внутренние стены сложены из кирпича. Треугольные фронтоны здания отлиты из бетона, в них устроены большие арочные окна. Основанием храма служит природная скала, углубленная для устройства погреба. Квадратная в плане колокольня высотой 37 метров с шатровым завершением декорирована орнаментом.

В 1941 году храм частично пострадал от снаряда, повредившего фронтон и крышу. Вся обстановка храма была вывезена. Колокола сняты и находились в разных местах. Храм был отремонтирован финнами, вернувшимися в свои дома, и снова оставлен при отступлении в 1944 году.

Здание кирхи в 1945 году было передано совхозу «Ряйсяля», входившему в объединение «Союзмолживтрест». Длительное время здание использовалось как зерносклад № 5 (в течение многих лет в нём хранили корм для скота). Кроме того, в кирхе торговали товарами первой необходимости для сельских жителей: топорами, лопатами, вилами, керосиновыми лампами и так далее.

В 1969 году кирху стали переоборудовать под совхозный дом культуры. Здание приобрело второе дыхание. Была проведена огромная работа по подготовке здания: вывезены корма, поставлены стенки на втором этаже (на хорах), подведено тепло от поселковой котельной, оборудована сцена, приобретены занавеси и кресла, установлено качественное кинопроекционное оборудование. Здание накануне ремонта в 2009 году

Здание кирхи прошло плановый ремонт в 2010 году — заменено кровельное железо на крыше, в окна вставлены пластиковые стеклопакеты (что сильно испортило исторический вид здания).

Здание, одно из самых замечательных на Карельском перешейке, выполнено в стиле финского национального романтизма, северной разновидности модерна.

На мой взгляд это пока сохраненное, а не подпавшее под моднючее слово "реновация. В Марий Эл немало посёлков с примечательными кирпичными орнаментами 1970-1980-х годов. На фото — пгт Советский. Все пятиэтажки, которые так не любит московский градомучитель Собянин. Правда на Воробьёвых горах закончили реставрацию Дворца пионеров и школьников. Знаковый ансамбль эпохи раннего советского модернизма, символ оттепели в архитектуре. Архитекторам, трудившимся над проектом, в среднем было 30-35 лет. На строительстве побывал Жан-Поль Сартр! В 1962 году Хрущев, выступая на открытии Дворца, сказал: «Это сооружение я считаю хорошим примером проявления мастерства и архитектурно-художественного вкуса». Так дали зелёный свет мозаикам, бетону и стеклу, почти на тридцать лет определив господствующий стиль в зодчестве. Ну хорошо, что именно отреставрировали, а не возвели новодел. Хозяйственный магазин в Тетюшах (Татарстан).

Усадьба Щербова в Гатчине Дом был построен архитектором С. С. Кричинским в 1911 году в стиле северного модерна, но из-за его геометрической формы отсылает к архитектуре авангарда. По словам современников, дом по своей оригинальности соответствовал его хозяину — художнику-карикатуристу П. Е. Щербову. После смерти жены владельца в 1952 году в доме была коммуналка, а после конца реставрации в 1992 году открылся музей. Этот дом можно мельком увидеть, проезжая на электричке в сторону Луги. Во дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре открыли расчищенную и приведённую в порядок мозаику «Слава труду».

Интересные штрихи к тому, как в Москве сохраняли (и не сохраняли) памятники архитектуры 200 лет назад.

«Но вот что рассказывает свидетель всей этой истории, барон В.И. Штейнгель, адъютант главнокомандующего Москвы графа Тормасова, принимавший деятельное участие в возобновлении разоренной и сожженной Москвы. Это было 1816 года, когда в августе император Александр I прибыл взглянуть на опустошенный город и остался очень доволен его быстрым обновлением.

"По отбытии государя", - пишет барон, - "мы с новой горячностию принялись за окончательное обновление Кремля и устройство Москвы - (что происходило уже в 1817 году, когда в Москву прибыл император Александр вместе с Прусским королем).

"На Кремлевской площади оставался старый собор, называемый "Николы Голстунскаго", похожий на "Спаса на Бору", также вросший в землю. Его, по почтительной древности, предположено было обнести благовидною галереею по примеру домика Петра Великаго; но полученное известие, что с государем прибудет и Прусский король, подало мысль: собор сломать, а площадь очистить для парадов.

"Граф послал меня переговорить об этом важном предмете с Августином. Преосвященный в полном значении слова вспылил, наговорил опрометчиво тьму оскорбительных для графа выражений; но, как со всеми вспыльчивыми бывает, постепенно стих и решил так: "Скажите графу, что я согласен, но только с тем, чтобы он дал мне честное слово, что, приступив к ломке, по наступлении ночи, к утру не только сломают, но очистят и разровняют все место так, чтобы знака не оставалось, где был собор. Я знаю Москву: начни ломать обыкновенным образом, толков не оберешься. Надо удивить неожиданностию, и все замолчат. Между тем я сделаю процессию: торжественно перенесу всю утварь во вновь отделанную церковь под колокольней Ивана Великаго и вместе с тем освящу ее". "Довольный таким результатом переговоров, граф сказал: "О, что до этого, я наряжу целый полк: он может быть уверен, что за ночь не останется ни камешка". При первом свидании с преосвященным граф выразил ему особую благодарность».

Источник: Иван Забелин. История города Москвы

Часы на железнодорожном вокзале города Куровское.

Кострома.

Костромские волонтеры привели в порядок домик с резными наличниками у Ипатьевского монастыря. Вот такой он теперь

Следующий объект лично у меня вызывает недоумение. Как вам подобный дом на улице с малоэтажной исторической застройкой в Калуге?

Здание Государственного банка (Нижний Новгород) Построено в годы правления Николая II в 1911-1913 годах по проекту В. А. Покровского в честь 300-летия дома Романовых. Менее чем за два года благодаря напряженной работе мастеров – каменщиков, кузнецов, керамистов, иконописцев, резчиков по дереву и камню, механиков и инженеров – удалось выстроить здание, оборудованное по последнему слову техники и отвечающее всем требованиям банковской инструкции. Строительство велось с привлечением лучших фирм и специалистов.

Открыт в присутствии императора Николая II 30/17 мая 1913 года. Три герба — нижегородский олень над крыльцом, герб Российской империи на фасаде и герб СССР на шпиле