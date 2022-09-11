Операция «Консервы». Как Гитлер создал предлог для нападения на Польшу, и как Запад кинул Польшу

Операция «Консервы». Как Гитлер создал предлог для нападения на Польшу

«Европейская гиена»

Современные историки нередко называют Польшу «первой жертвой мировой войны». Между тем Уинстон Черчилль давал Польше предвоенного времени чрезвычайно нелестные характеристики, считая эту страну «европейской гиеной, разорванной хищниками»: «Мы увидели, как теперь, пока на них падал отблеск могущества Германии, они поспешили захватить свою долю при разграблении и разорении Чехословакии. В момент кризиса для английского и французского послов были закрыты все двери. Их не допускали даже к польскому министру иностранных дел».

А в 1938 году Польша вместе с Германией приняла участие в фактическом расчленении Чехословакии, последовавшим после «мюнхенского сговора», захватив Тешинскую область. Действительно, Польша, восстановление независимости которой после Первой Мировой войны произошло благодаря Франции и Великобритании, с усилением Германии в 1930-х годах качнулась в сторону союза с Третьим Рейхом. Пакт о ненападении между Германией и Польшей, аналогичный так называемому «Пакту Молотова — Риббентропа», был подписан еще в 1934 году.А в 1938 году Польша вместе с Германией приняла участие в фактическом расчленении Чехословакии, последовавшим после «мюнхенского сговора», захватив Тешинскую область.

Польские политики, ориентируясь на близкие отношения с Берлином, рассчитывали в качестве союзника поучаствовать на стороне Германии в будущей войне против СССР, надеясь на свою долю от военной добычи в виде территории Белоруссии и Украины.

Руководители Третьего Рейха, в своих программных документах не скрывавшие, что их далеко идущие планы связаны с оккупацией советских земель, были не против иметь Польшу в качестве саттелита.

Данциг или жизнь!

Однако проблема заключалась в том, что у Германии существовали серьезные территориальные претензии и к самой Польше. Речь идет о так называемом «данцигском» или «польском коридоре», разделившим территорию Германии по окончанию Первой Мировой войны. У основной территории Третьего Рейха не было сухопутной связи с Восточной Пруссией. На территории «данцигского коридора» было образовано польское Поморское воеводство, а сам Данциг получил статус вольного города под контролем Лиги Наций. Строго говоря, претензии Германии на Данциг имели под собой исторические основания. Однако когда немецкие дипломаты озвучили их польской стороне, Варшава с возмущением их отвергла.

Изначально требования Гитлера ограничивались лишь прокладкой экстерриториальной шоссейной дороги в Кенигсберг, но Польша решительно отказывалась от каких-либо уступок.

Убедившись, что договориться с Варшавой не получается, в Берлине пожали плечами и перевели Польшу из разряда союзников в разряд первоочередных военных целей.

Польша же в начале 1939 года, вспомнив о старых друзьях, поспешила заручиться гарантиями безопасности от немецкой угрозы со стороны Великобритании и Франции.

Польские иллюзии и суровая реальность

В Варшаве, однако, недооценивали серьезность возникших проблем. Кое-кто и вовсе полагал, что в случае войны польские кавалеристы легко дойдут до Берлина. Более трезвые голоса полагали, что польская армия в состоянии продержаться до начала наступления на западном фронте Франции и Великобритании.

Но ни в Париже, ни в Лондоне не намеревались ввязываться в большую войну из-за Польши. К лету 1939 года об этом хорошо знали и в Берлине, и в Москве, которая все еще отчаянно пыталась заключить антигитлеровский союз с Францией и Великобританией.

Интересно, что одной из причин того, что подобные переговоры заходили в тупик, была как раз позиция Польши, антисоветские настроения элиты которой были сильнее элементарного инстинкта самосохранения.

В конце концов, советское руководство, видевшее перед собой реальную угрозу начала войны с Германией уже в ближайшее время, причем войны, в которой СССР окажется в одиночестве, решило действовать по принципу «каждый сам за себя». Так 23 августа 1939 года на свет появился советско-германский Пакт о ненападении, на время обезопасивший СССР от гитлеровской агрессии. Жалеть Польшу у Сталина не было никаких оснований — советский лидер из докладов разведки знал о намерениях Варшавы «поживиться» за наш счет в случае нападении Германии на СССР.

Кроме того, у СССР существовали признанные мировым сообществом территориальные претензии к Польше — в 1920-х годах граница между двумя государствами была определена по так называемой «линии Керзона», но фактически Западная Белоруссия и Западная Украина, право на которые было признано за Советской Россией, были оккупированы польскими войсками.

Операция «Гиммлер»

Подготовка стратегического плана войны с Польшей (План «Вайс»), предполагавшего разгром армии этого государства в течение двух недель, была завершена в июне 1939 года.

Но, помимо военного плана, существовал еще и план пропагандистский. Еще за несколько месяцев до начала войны СМИ Третьего Рейха начали подготовку общественного мнения к ней, сообщая о том, что этнические немцы в Польше подвергаются гонениям, а польские националисты осуществляют вооруженные провокации в приграничных районах.

Пропагандистская кампания, включавшая в себя инсценировку нападений польских подразделений на территорию Германии, проводилась спецслужбами Третьего Рейха и носила кодовое название «Операция «Гиммлер».

Сам Гитлер так говорил своим военачальникам об этой операции: «Я вам даю пропагандистский "Казус бэлли". Его правдивость не имеет значения. Победителя не будут спрашивать, действительно ли он говорит правду».

Главной частью операции «Гиммлер» была спецоперация «Консервы», которая должна была обеспечить непосредственный повод к вторжению в Польшу.

Подготовкой операции руководил начальник Главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих. Согласно плану, переодетые в польскую военную форму сотрудники СС должны были напасть на радиостанцию в Гляйвице и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке, а также напасть на лесничество и на таможенный пункт на польско-немецкой границе. Покидая место диверсий, эсэсовцы должны были оставить на месте трупы в польской форме. Эту роль уготовили узникам концлагерей, которых предполагалось убить путем смертельной инъекции, а затем доставить трупы на место провокации, где выпустить в них по несколько пули, чтобы создать иллюзию боя.

Кстати, доставка тел — «консервов» на языке нацистов — была поручена Генриху Мюллеру. Да, тому самому Мюллеру, чей образ Леонид Броневой так эффектно воплотил в фильме «Семнадцать мгновений весны».

В осуществлении операции были задействованы более сотни сотрудников СС и СД, владеющих польским языком. Участникам спецгруппы было строго запрещено вступать в контакт с немецкими структурами на местах.

«Консервы» немецкого приготовления

22 августа, то есть за день до подписания Пакта о ненападении между СССР и Германией, Гитлеру доложили о полной готовности диверсионных групп к действию. 23 августа Гитлер отдал приказ о проведении операции в 4:30 утра 26 августа.

Но тут у Третьего Рейха появились дополнительные осложнения. Неожиданно заупрямился дуче Италии Бенито Муссолини, отказывавшийся поддержать вторжение. Великобритания подтвердила намерение оказать Польше военную помощь в случае немецкого вторжения. Кроме того, информация о подготовленных провокациях благодаря английской агентуре в Берлине стала известна английскому правительству.

Была дана команда отложить операцию, но одна из групп, неправильно истолковав кодовую фразу, атаковала-таки таможенный пост. Полный провал предотвратило лишь вмешательство в ситуацию Генриха Мюллера. Несмотря на это, операцию не отменили полностью, а перенесли на 31 августа. Около 20:00 группа под руководством штурмбанфюрера СС Альфреда Науйокса под видом поляков ворвалась в помещение радиостанции в Гляйвице. После беспорядочной стрельбы сотрудников радиостанции связали и загнали в подвал. Затем в эфире радиостанции прозвучало пламенное антигерманское воззвание, после чего диверсанты поспешили скрыться. К этому моменту у входа в здание уже лежали простреленные трупы в польской форме, доставленные группой Мюллера. По аналогичному сценарию развивались события и на других объектах, где была намечены провокации. Помимо трупов узников концлагерей, на местах диверсий оставались и тела уголовников, набранных для участия в акциях, а затем застреленных эсэсовцами, избавлявшимися от ненужных свидетелей.

Блицкриг

На следующий день Адольф Гитлер обратился к германскому народу с обращением, в котором обвинил Польшу в нападении, приведя в качестве доказательства, в частности, захват радиостанции в Гляйвице.

В 4:45 утра 1 сентября гитлеровские войска без объявления войны, в соответствии с планом «Вайс», начали вторжение в Польшу. Строго говоря, ни операцию «Консервы», ни операцию «Гиммлер» в целом нельзя считать успешными — утечка информации о подготовке провокации привела к тому, что практически никто в мире в «нападение поляков» не поверил. Но, как говорил Гитлер, «победителя не будут спрашивать, действительно ли он говорит правду».

Блицкриг Германии удался в полной мере. Франция и Великобритания, вступив в войну 3 сентября, так и не перешли в решительное наступление, способное помочь Польше. Оставшись в одиночестве, польская армия продержалась около двух недель, после чего ее организованное сопротивление было сломлено. К 17 сентября 1939 года, когда части Красной Армии вступили в Западную Белоруссию и Западную Украину, беря под контроль территории восточнее «линии Керзона», правительство Польши покинуло страну. Страна де-факто прекратила свое существование. Разбираться с тем, что именно произошло в Глейвице, начнут лишь шесть лет спустя, когда оставшиеся в живых главари Третьего Рейха предстанут перед трибуналом в Нюрнберге.

А пока пожар войны только разгорался...

Фальшивый фронт. Как Запад «кинул» Польшу поддельной войной с Гитлером

28 ноября 1939 года: Солдаты британского экспедиционного корпуса и французских ВВС на линии фронта. Шутливая надпись над блиндажом «10 Downing Street» — адрес резиденции британского премьер-министра.

«Я был удивлён спокойствием, которое там царило. Артиллеристы безразлично смотрели на немецкие поезда с боеприпасами, курсирующие на противоположном берегу, наши лётчики пролетали над дымящимися трубами завода Саара, не сбрасывая бомб. Очевидно, главная задача командования заключалась в том, чтобы не беспокоить противника». Эти строки французского журналиста Ролана Дорджелеса, побывавшего на Западном фронте в ноябре 1939 года, и узревшего весьма флегматичное состояние боевых действий, не вызвали шока в Париже и Лондоне. Обычные сводки тех дней, публикуемые в газетах, гласили — «Сегодня со стороны врага не велось огня. Наши войска потерь не понесли». События, продолжавшиеся на границе Франции и Германии с сентября 1939-го до мая 1940-го получили в истории название «Странной войны», или «Сидячей войны». Американская пресса окрестила подобное шоу как Phoney War — «Фальшивая война». Именно так Великобритания и Франция защищали от вторжения Третьего рейха своего ближайшего, ценного и любимого союзника — Польшу, ожидавшую их поддержки. «Сделайте хоть что-нибудь!» Вермахт напал на польскую армию 1 сентября 1939 года, а уже 3 сентября из Парижа и Лондона пришли сообщения — Германии объявили войну: эти страны связаны с поляками военным союзом, и обязались помогать своему другу, не жалея крови. В Варшаве ликовали, целые толпы вышли на улицы танцевать, осыпая посольства государств-союзниц цветами. Ведь немцы держали на границе с Францией всего 42 дивизии (при этом — ни одной танковой или моторизованной, все воевали в Польше), а у французов имелось 78 дивизий (включая 18 танковых батальонов), и в запасе десять дивизий англичан — отборных, готовых к высадке. Количество боевых самолётов (4 800 истребителей и бомбардировщиков) вчетверо (!) превышало силы «люфтваффе». Поляки открывали шампанское, и пили за скорую встречу на развалинах Берлина — ибо с таким вооружением Третий рейх должны натурально порвать в лоскуты. Они ошибались. Британия и Франция собирались на войну с черепашьей скоростью — первые военные действия на границе с Германией (район Саар) начались лишь 7 сентября, и были прекращены через пять дней: немцы уже захватили треть Польши, двигаясь к Варшаве. Французы объяснили: дескать, они ждут подкреплений — мобилизация проводилась медленно, орудия и танки не прибыли на фронт. Английские дивизии и вовсе высадились на французской территории только в начале октября — Варшава к этой дате уже сдалась, а 6-го октября 1939 года капитулировали последние польские дивизии. «Да сделайте же хоть что-нибудь!» — взмолились поляки. «Мы скоро всё спланируем, и освободим вас» — меланхолично отвечали из Парижа и Лондона. «Пожалуйста, побудьте на связи и подождите недельку-другую». Французы стояли на месте, и запрашивали помощь англичан. Те никуда не торопились. Вермахт подмял под себя Польшу без каких-либо проблем. Западные друзья поляков помогали им выстоять таким образом: в пограничном районе Саар армия Франции крайне лениво заняла 12 немецких населённых пунктов. Немцы не ввязывались в бой, оставляя городки без выстрела, зато потом начали контратаковать — французы несли потери. 12 сентября боевые действия на Западном фронте были прекращены — союзники даже не уведомили об этом Польшу. Глава французской военной миссии в Варшаве Луи Фори клятвенно обещал — полномасштабное наступление на Германию начнётся 20 сентября 1939 года. Разумеется, в нужный срок ничего не началось. Англо-французское командование ещё две недели что-то обсуждало и согласовывало, а потом сообщило полякам — извините, поскольку Польша уже полностью захвачена вермахтом, спасать вас на данный момент попросту не имеет никакого смысла. Началась вторая мировая война. Польский солдат прощается со своей семьей. Польские солдаты и мирные жители на дороге. Брошенный на дороге легкий польский двухбашенный танк 7ТР. Артиллерийские расчеты немецких 150-мм железнодорожных пушек. Взорванный мост у польского городка Тарновске-Гуры. Польские солдаты конвоируют немецких пленных по улице Варшавы. Немецкие военнопленные под конвоем польского офицера на улице Варшавы. Польский офицер и подросток у остатков сбитого немецкого самолета в окрестностях Варшавы. Уличная баррикада на улице окраины Варшавы. Расчет немецкого пулемета MG-34 ведет наблюдение на позиции в польском селе. Жители польского города Быдгощ во время расстрела немецкими солдатами. Немецкие солдаты разбирают трофейное оружие. Адольф Гитлер принимает парад немецких войск в Варшаве в честь победы над Польшей. На трибуне присутствуют Гитлер, генерал-полковник Вальтер фон Браухич, генерал-лейтенант Фридрих фон Кохенгаузен, генерал-полковник Герд фон Рундштедт, генерал-полковник Вильгельм Кейтель, генерал Йоханнес Бласковиц и генерал Альберт Кессельринг и другие. Гитлер в вагоне с солдатами вермахта, ранеными во время вторжения в Польшу. Немецкий офицер принимает капитуляцию польского гарнизона во Львове. Польские военнопленные попавшие в плен в ходе польской кампании Вермахта. Советский подполковник-артиллерист и немецкие офицеры в Польше обсуждают демаркационную линию и связанное с ней размещение войск. Литовская танковая колонна входит в польский город Вильно. В ходе раздела Польши, Виленский край 10 октября 1939 года СССР передал Литве, после чего Вильно стало Вильнюсом, литовской столицей. «Скучаем, играем в футбол» Тем временем, немцы перебросили на Западный фронт освободившиеся после капитуляции Польши дивизии, и к 17 октября вернули назад все городки, занятые французами. Армия Франции вернулась за оборонительную «линию Мажино», после чего началась нудная позиционная война, каковую и войной-то назвать нельзя. Иногда за целую неделю на фронте не звучало ни единого выстрела. Французские и английские солдаты со скуки играли в футбол и писали домой длинные письма: «У нас тут ничего не происходит, пассивное ожидание, — сообщал жене уроженец Парижа, лейтенант Жан Мерсье. — Не знаем, чем себя занять. Орудия и те не заряжаем. За три месяца в нашем батальоне ни один человек не был убит или ранен». Города Германии не бомбили — самолёты союзников сбрасывали только пропагандистские листовки, призывающие свергнуть Гитлера, а ПВО рейха не открывали по ним огонь. Это объяснялось так — зимой ввиду погодных условий сложно воевать, поэтому мы начнём грандиозное наступление на Берлин в марте 1940 года. Вот-вот, буквально на днях, осталось недолго. Польша меж тем истекала кровью — Германия уничтожила польское государство, присоединила к себе его земли, начала строить концлагеря и поместила за колючую проволоку миллионы евреев. Польские политики бились в истерике, призывая спасти их страну: и получали вежливые заверения союзников с Запада — ну, как только, так сразу. Требуется ещё чуть времени, чтобы лучше подготовиться — и тогда Гитлеру точно придёт конец. Правда, по оценке современных военных специалистов, если бы Великобритания и Франция действительно ударили бы в тыл рейху в сентябре 39-го, Берлин мог пасть... лишь за три месяца. На Россию обижаться лучше? 30 ноября 1939 года СССР начал войну с Финляндией, и в парламентах Британии и Франции стартовало обсуждение — не помочь ли тогда финнам, приостановив военную помощь полякам? Языками трепали долго: в итоге, не помогли ни тем, ни другим. Самые большие потери в «Странной войне» Германия понесла... от самой себя: 19 февраля 1940 года «люфтваффе» в результате ошибки обстреляли и потопили в Северном море свои же миноносцы: тогда погибли 600 моряков «кригсмарине». Всего же на Западном фронте с сентября 1939 по май 1940 года (то есть, за 8 месяцев) было убито...196 немецких солдат. Передышка после «польской кампании» дала нацистам возможность прекрасно подготовиться. 9 апреля 1940 года Германия напала на Норвегию и Данию, а 10 мая внезапно атаковала Бельгию, Нидерланды, Люксембург, и... саму Францию. Дальнейшие события известны — разгромленная за месяц, французская армия 22 июня 1940 года подписала условия капитуляции. Капитуляцию принимал лично Гитлер, подписывал её с французской стороны генерал Шарль Хюнтцигер. Чтобы унизить проигравших, церемония специально была устроена там же, в Компьенском лесу и в том же железнодорожном вагоне, в котором 11 ноября 1918 года принимал капитуляцию проигравшей Первую мировую войну Германии французский фельдмаршал Фердинанд Фош. Площадь в Компьенском лесу, где был установлен «вагон Фоша». Британским солдатам, прижатым к морю в Дюнкерке, Гитлер милостиво позволил эвакуироваться домой, не закопав «томми» на пляжах. Кстати, весьма позорное драпанье. Многие историки до сих пор не могут понять — а что вообще это было? Однако, ответ прост. Великобритания и Франция плевать хотели на Польшу, невзирая на договоры о помощи и военной защите. Выяснилось — английские и французские политики не собираются отправлять своих солдат умирать за свободу поляков, поэтому война велась вяло и, в основном, для вида. Запад надеялся договориться с Гитлером, заключив впоследствии перемирие на выгодных условиях — обескровленная Польша никого не интересовала: поляков элементарно «кинули», как наивных «лохов» в уличной игре в «напёрстки». Славная политика «друзей» стоила Польше 6 лет оккупации, и шести миллионов погибших граждан — убитых нацистами солдат и мирных жителей, уничтоженных в концлагерях евреев: всего 21,4 процента от населения государства. Правда, в современной Польше об этом предпочитают не вспоминать. Такая, право сказать, мелочь. Куда удобнее обижаться на Россию: хотя в боях за освобождение Польши от нацистов погибли 600 тысяч советских солдат. К сожалению, про этот факт поляки довольно успешно забыли.

https://aif.ru/society/history/1327392

https://aif.ru/society/history/falshivyy_front_kak_zapad_kin...

https://www.noo-journal.ru/declaration-on-the-non-use-of-for...

https://www.drive2.ru/b/2682119/