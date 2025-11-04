Автор Антонина Легкова.

Я очень люблю лошадей - гордые, грациозные, умные. Это я про тех, кого жизнь баловала, холила. Далеко не всегда в геодезических экспедициях были лошади, чаще были машины. В горах нас обслуживали ишаки с проводниками и только один раз у нас постоянно был свой вертолет!!! И вот в одной из таких командировок я совершила свою первую поездку верхом.

Когда я первый раз приехала в эту экспедицию, мне очень захотелось попробовать проехать верхом на лошади. Начальник экспедиции дал мне свою лошадь без седла, стремени и прочей экипировки, только уздечка. Меня подсадили. Я как была в сарафанчике и босоножках… Потянула за уздечку, легонько ударила пяточками и лошадь тихонько побежала. Мужчины улыбнулись и… умчались. А моя лошадка моментально сообразила, что имеет дело с неопытным, да еще и со слабым седоком. Не обращая на меня никакого внимания, стала щипать травку. Я ее пятками посильнее. Она обернулась, оскалила зубы и снова принялась за свое.

Лошадь кружила, выискивая подходящий корм, а я изнемогала - сидеть стало жестко, спина затекла… Я могла бы соскользнуть с лошади, а что дальше? Я уже не знала в какой стороне лагерь. Но наверняка знала, что меня будут искать и с лошадью меня найдут быстрее. Прошло часа полтора. Вдруг моя лошадь выпрямилась, радостно заржала и довольно быстро пошла. Я уцепилась за гриву, только бы не упасть.

Скоро показался лагерь. Он был совсем неподалеку. Знать бы об этом. Меня сняли с лошади. Хозяин отхлестал ее. Он был уверен, что она вернет меня в лагерь гораздо раньше и нас ждали. В глазах у лошади и укор, и насмешка, а я получила замечательный урок!

На следующий год я приехала в ту же экспедицию. Мне не терпелось увидеть мою лошадь. И можете себе представить, она узнала меня, поклонилась, сделав реверанс. Я не шучу. Лошадь стояла напротив меня. Согнула правую ногу в колене, шаркнула ею и склонила голову.

Перед отъездом начальник экспедиции сделал мне потрясающий подарок! Он подарил мне статуэтку - я верхом на лошади. Мы удивительно похожи на оригинал. Эта статуэтка и сейчас стоит на платяном шкафу. Господи, этому подарку нет цены. Мы обнялись. Мы знали, что, вероятнее всего, больше не увидимся. Экспедицию расформировали.

