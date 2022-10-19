Инфополитика

Я человек в некоторых вещах очень простой. Поэтому напишу тоже максимально просто и доступно.

Итак, у России и США (а также у США и Китая) идёт глобальное противостояние за мировое лидерство. Американские зомби уже воняют, им прогулы на кладбище ставят, но они всё продолжают бредить о глобальном доминировании и своей исключительности.

Никаких шансов победить Россию военным путём у США (и их европейских рабов) нет. Нет и всё – ни по военным технологиям, ни по количеству техники и боеприпасов, ни по промышленным мощностям, способным эту технику и боеприпасы производить.

Экономически задушить Россию тоже не получилось. Я могу это подробно (часами) обосновывать, но у меня на эту тематику уже десятки публикаций были, поэтому тут повторяться не буду.

Поэтому единственная, подчёркиваю, ЕДИНСТВЕННАЯ возможность победить у США – это надежды на внутреннюю нестабильность внутри самой России, которая спровоцирует «режим чендж», то есть госпереворот, с последующим приходом к власти прозападной марионетки.

Или, по-русскому, по-народному, на Смуту.

Поэтому ВСЕ, кто пытаются раскачивать ситуацию внутри России – враги. Каждый, кто пишет, что «Путин боится», «Генштаб нужно расстрелять» или «в правительстве либералы» (где они их там видели? !) – враг.

И мне глубоко пофиг, получает ли эта вражина деньги и методички от госдепа, или шатает ввиду природного скудоумия. Сейчас любые подобные раскачки грозят самому существованию России.

Я уже потерял две страны – СССР и украину – из-за дебильных майдаунов. Третьего раза не будет. Мне больше некуда отступать. Буду «бить цепями» и «грызть зубами». Если надо будет, раздобуду собачью голову и метлу. Для начала в информационном пространстве. Но не только.

Кстати, все соцопросы показывают рекордно высокий уровень поддержки президента, так что все их усилия по раскачке недовольства будут безрезультатны. Что, однако, не означает, что нужно позволять им безнаказанно пытаться дальше шатать.

Все шататели на данном этапе делятся на три категории.

1. Шататели на содержании госдепа. «Всё пропало, нужно свергать Путина/расстреливать Генштаб».

2. Шататели на коммерческой основе (инфоцыгане). «Всё пропало, а вот мы собираем на мавики/броники/спальники».

3. Просто дебилы, они же «полезные идиоты». «Власти скрывают» и вот это вот всё.

Но мне плевать, я буду мочить всех одинаково.

О борьбе с недостатками

Никто не говорит, что всё идеально и нет перегибов и ошибок на местах. Но всё это решаемо без криков, воплей, соплей и истерик.

У меня, например, за несколько лет уже налажены каналы с СК, прокуратурой и ФСБ, и я туда почти ежедневно сливаю находимую в сети информацию. А уже там специально обученные люди разбираются, что с этой информацией делать. Рекорд оперативности был, когда уголовное дело возбудили через 35 минут после обращения.

Кстати, с военной прокуратурой у меня пока нет контактов. Раньше как-то нужды не было. Может и наладим в ближайшее время.

Понимаете? Всё решается тихо, спокойно, профессионально, без эмоций. В том числе через общественные приёмные и обращения граждан. И если кто-то выносит это в публичное пространство – то это совершенно точно не для того, чтобы решать проблемы. А исключительно ради хайпа.

Особенно, когда это в публичное пространство выносят депутаты типа Гурулёва, у которых есть специальные полномочия и инструментарий, чтобы решать такие проблемы. У них есть депутатские запросы, у меня нет таких возможностей. И сразу возникает вопрос: может лучше я буду депутатом (не хочу, честно), чем вот такой Гурулёв, который не знает, как пользоваться своими служебными полномочиями? И оно ещё и состоит в комитете Госдумы по оборонным делам… тьфу, позорище!

Истерички и хайпожоры

Или когда в публичное пространство врывается какая-нибудь «военкор Мокрощёлкова», извините, Кашеварова с истеричными воплями «Ай! На войне человека убили! Никогда такого не было! Это немыслимо! Расстрелять весь Генштаб!».

Человека? На войне? Убили? Да как же так! Россия после такого не должна дальше существовать (сарказм, блеать!). Платить и каяться.

Кстати, сколько лет стажа в армии у данного персонажа? И вообще, раньше о чём оно писало? Кто оно вообще? Вот Шурыгин только на моей памяти 15 лет пишет на военные темы. А ты, дефачко, хто? Из какой палаты тебя выпустили (и зачем?)?

Хочется с одной стороны дать даме таблетку вкусного успокоительного, можно со словами «Ты такая красивая, когда спишь». Или же спросить ласково «Как ты дожила до такого возраста без мозга-то?».

Некоторых так и хочется отправить варить борщ и не лезть туда, где они не разбираются. И ладно бы с обвинениями в сексизме… Но, боюсь, там и борщ не умеют варить (судя по фразам о «несъедобном» брокколи – даже я умею его вкусно готовить, хотя мне далеко до Гордона Рамзи).

Вот почему Роджерс не рассказывает о методах выращивания пшеницы или полковник Трухан отказывается давать советы хирургам (его там журналисты спрашивали, он тщательно отморозился), а какой-нибудь прыщ, который постоял полчаса рядом с военными, внезапно решает, что он может давать советы (космического пафоса и космической же глупости) Генштабу?!

Я – профессиональный экономист и управленец. Много лет работаю аналитиком в этих направлениях. Для определения эффективности того или иного техпроцесса нужны _объективные_ критерии оценки. Рост ВВП, уровень доходности, доля рынка и так далее – те самые «ки-пи-ай».

И когда я пишу, что «Экономика России в порядке», я руководствуюсь не эмоциями, а комплексно оцениваю по нескольким десяткам параметров (промпроизводство, уровень занятости и так далее).

Для военных у меня нет таких критериев.

Во-первых, потому что я не военный.

Во-вторых, я НЕ ЗНАЮ планов (мне Генштаб не докладывает), поэтому не могу утверждать, как некоторые дебилы, что «пошло не по плану».

В-третьих, у меня нет полноты сведений о происходящем на фронтах. А по отрывочным объективной картины составить невозможно.

Поэтому судить об эффективности военных действий я не могу. Но у меня хватает ума это признавать. А у некоторых не хватает! И чем тупее дупло, тем больше оно рассуждает о том, что «неправильно воюют».

Я понятно объясняю?

Единственный доступный широкой обывательской публике критерий эффективности действий армии – количество уничтоженной военной техники и живой силы противника. А там всё хорошо.

Отдельно меня добивает однобокость некоторых персонажей. Ибо про успехи и достижения они не пишут от слова «вообще». А вот из каждого маневра или ржавого автомата раздувают трагедию вселенского масштаба.

И единственный вопрос, который возникает в таком случае, это «Вы от природы идиот, или на врага работаете?».

Dixi.

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1610531.html