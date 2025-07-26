Парадные Питера

Открылся новый адрес в городе: открытая парадная на Рубинштейна Не всем историческим парадным Петербурга удалось без потерь пережить революцию и блокаду, советское неприятие «стиля богачей» и шальные 90-е, когда растаскивали, кто что мог. В числе уцелевших - парадная в доме N 20 по улице Рубинштейна. Этот доходный дом (квартиры в нём предназначались для сдачи в аренду) был построен в 1901 году по проекту гражданского инженера Сергея Баранкеева. Предположительно, заказчиком и первым собственником дома являлся купец Ф.Г. Вельберг. Позже и вплоть до революции 1917 года, зданием владел статский советник В.А.Шумахер. В советский период, как и сейчас, это был обычный многоквартирный дом. В 40-е и 50-е годы прошлого века в здании также находился единственный в Ленинграде, и потому широко известный, магазин швейных машинок. Сейчас, кроме квартир, здесь находится популярный ресторан.

Возможно, поэтому парадная в доме в отличном состоянии. Относительно недавно здесь проводился ремонт. К сожалению, во время ремонта некоторые исторические детали были утрачены. Но многое всё же осталось. Перед лестницей - просторный холл, в котором сохранились пилястры и старинная голландская печь, отделанная коричневой плиткой и украшенная маской льва. Пол оформлен узорной плиткой. Нежно персиковые стены украшены белоснежными скульптурами дев, выполненными в античном стиле.

На окнах между этажами можно увидеть великолепные цветные витражи. Стены лестничных пролетов декорированы лепниной в виде лаконичных узоров.

Деревянные перила поддерживает узорчатая кованая решетка. На лестничных площадках около дверей в квартиры на стенах расположены рельефные панно с изображением греческих танцовщиц. Прелесть этой парадной, как и других исторических парадных Северной столицы, в ее неповторимости. Доходный дом был возведён в 1901 году по проекту архитектора Сергея Баранкеева. В парадной можно увидеть просторный холл с сохранившимися пилястрами и лепниной, старинную голландскую печь, узорную плитку на полу, цветные витражи и рельефные панно! ул. Рубинштейна, 20

Далее отправимся в самый красивый дом на Таврической улице.

Это дом №5. Он был построен в 1909 году по проекту Александра Сергеевича Хренова, и вы с ним немного знакомы, если смотрели кинокомедию Эльдара Рязанова "Ключ от спальни". На Таврической, 5 живут герои фильма фабрикант Вахлаков (Николай Фоменко) и поэт-декадент Иваницкий (Сергей Маковецкий), там по сюжету происходит часть комичных событий. И съёмки проходили именно по этому адресу.

В кинокартине действие разворачивается в 1914 году. Дом в стиле модерн прекрасно помог режиссёру передать атмосферу того времени. Здесь сохранилась значительная часть декоративных элементов, характерных для начала XX века.

Посмотрим на фасад. Он облицован светлым кирпичом, на фоне которого эффектно выделяются наличники и сандрики из розового гранита, а также зелёные керамические вставки с узорами в виде венков и лент. Характерный признак модерна – окна разной формы. Здесь они прямоугольные, овальные, полуциркулярные. Разную форму имеют и балконы с изящными коваными решётками, а это значит, что и квартиры в доме не похожи одна на другую. Симметрично расположенные эркеры делят фасад на три части. В глаза бросается балкон в центральной части перед заметным полуциркулярным окном. В фильме Рязанова несколько эпизодов связаны с этим балконом, так с него чуть не «улетел» орнитолог Марусин (Сергей Безруков). Кадр из фильма

Под этим балконом находится главный вход. Массивные деревянные двери, украшенные узорами и орнаментом, имеют матовые стёкла с бесцветным рисунком, напоминающим изморозь. Заходим в парадную. И испытываем ощущение, что мы шагнули на сто с лишним лет назад, в дореволюционную Россию.

Под ногами красивая плитка с узором. Над головой лепнина. На стенах пилястры и медальоны. Просторный вестибюль ведёт к старинной лестнице и колоритному лифту за металлическим ограждением. Лифтовая шахта здесь сохранилась с 1909 года. Кабину лифта, почти сто лет служившую верой и правдой, в 2000-е годы заменили на новую, а аутентичную шахту оставили на своём месте. Между прочим, когда строился этот дом, лифты в Петербурге были редкостью, а потому считались роскошью. Лестницу ограждает кованая решётка с изображением трёх переплетённых венков. Такой же символ мы видели на фасаде здания. Он довольно часто встречается в архитектуре и означает связь между прошлым, настоящим и будущим, а также три ипостаси человека: тело, душу и дух. Как видите, в старинных домах украшения были с глубоким смыслом. Перила, как и другие элементы убранства парадной, тоже попали в фильм «Ключ от спальни». кадр из фильма

В парадной много света, благодаря огромным овальным окнам. К сожалению, здесь не сохранились цветные витражи и камины. По словам жильцов дома, они были украдены в 90-е и 2000-е годы. Зато в некоторых квартирах по сей день целы и невредимы и старинные мраморные камины, и потолочные розетки, и лепнина. Автор этого дома, Александр Хренов, построил в Санкт-Петербурге порядка 40 зданий, из которых больше половины признаны памятниками архитектуры. Дом на Таврической, 5 он строил для себя, то есть в данном случае не был ограничен вкусами и требованиями заказчиков. В одной из квартир архитектор жил со своей семьёй, другие квартиры сдавал в аренду. Интересно, что Архитектурное отделение петербургской Академии художеств он окончил с двумя золотыми и тремя серебряными медалями. При этом был не только успешным зодчим, но и талантливым художником-акварелистом, не раз устраивал персональные выставки. А подписывался оригинально: "конезаводчик Хренов". Дело в том, что в своей загородной усадьбе "Заключье", расположенной в Тверской губернии на берегу живописного озера, он с увлечением занимался разведением лошадей. В 1919 году русский архитектор уехал в Китай, где спроектировал несколько зданий. Некоторое время он жил в США, затем переехал во Францию. Похоронен на кладбище Кремлен-Бисетр близ Парижа.



Парадная в особняке Экарева Экарев был инженером путей сообщений, служил инженером Городской управы и Ириновской железной дороги, состоял членом Санкт-Петербургской уездной земской управы. Первоначальное здание особняка было построено в 1891 году архитектором А. С. Лыткиным. Однако в 1915-м году Экарев самостоятельно перестроил свой особняк в духе неоклассицизма. Сейчас в здании находится ЗАГС Центрального района. Посмотреть парадную можно свободно.

Суворовский просп., 41

Красота: парадная со свободным входом дома Рюль–Блокка Первый дом на Невском проспекте в этом месте был возведен в 1833–1834 годах по проекту Я.Я. Фрейберга для жены тайного советника Рюль. Это был трехэтажный дом с четырехэтажными дворовыми флигелями.

В начале XX века здание было перестроено в стиле эклектика по проекту архитектора Л.Л. Фуфаевского для банкира, турецкого подданного Г.Г. Блокка. Дом стал шестиэтажным, причем, в постройке частично были использованы стены старого здания. Г.Г. Блокк трудился на финансовом поприще с 1884 года, когда основал свой банкирский дом. Но в 1906 году его дела пришли в упадок, и банкир повесился в своём кабинете. После Блокка зданием владел инженер-технолог П. А. Быков.

В 1920-х годах здесь открылся магазин Северной электротехнической компании, впоследствии «Электротовары». Сегодня в здании размещено много различных контор, магазины и почта, а на третьем этаже работает Культурный центр Елены Образцовой. В уютном камерном зале Центра проводятся концерты вокальной и инструментальной музыки, а также творческие вечера. Внутри дома располагается широкая мраморная лестница необычной формы с узорчатыми коваными перилами. Невский пр., 65

И на сегодня, пожалуй всё.