«Зеленый Клин» — "украинская" народная республика на Дальнем Востоке

Дальний Восток всегда был многонациональным регионом, но преобладающее число его жителей составляли русские и украинцы. Выходцы из Украины так хорошо обосновались в этом удаленном от столицы регионе России, что даже планировали создать там свое государство. Дело было в Гражданскую войну — время беспокойное и насыщенное событиями.

тогда были губернии и области

о революции 1917 года, территория современной Украины имела несколько названий.

В период существования Киевской Руси она называлась Русь, а затем, в XVI-XVIII веках, земли Украины именовались как Малая Русь (Малороссия) или Червоная Русь (Червона Русь).

Также, в более широком смысле, "Украина" употреблялась как обозначение пограничных территорий, в том числе и в XVI-XVIII веках, в значении "окраина" или "пограничная земля". В дальнейшем, чтобы не перечислять всех переселенцев или губернии возьмем упрощенное название "украицы" и "Украина".

осле революции в России, в ноябре 1917 года, была провозглашена Украинская Народная Республика)

Кажется, что на окраине Российской империи должны жить преимущественно местные народы и русские. Но это не так. Всего сто лет назад выходцы с окраины составляли две трети населения Дальнего Востока. Долгое время люди приезжали в этот регион не по своей воле: государственные служащие, военные, ссыльные и каторжники. Все переселенцы в итоге старались вернуться домой, в обжитые места, как только появлялась возможность.Посадка пассажиров на пароход «Херсон» в порту ОдессыВ конце 19 века ситуация изменилась. На Дальний Восток начали массово переселяться крестьяне с территории сегодняшней Украины (), главным образом из Черниговской и Полтавской губерний, в поисках лучшей жизни.Надо напомнить (а в школе это записать большими буквами): дК 1917 годуВладивостоксо всех сторон был окружен "украинскими" селами, и 83 процента населения региона составляли выходцы с юга.Во время Гражданской войны по Дальнему Востоку вместе с отрядами белых, красных и разношерстных интервентов действовали и "украинские" отряды, называемые «куренями». Правда, после образования СССР все окраинцы быстро превратились в русских. Об их происхождении говорили разве что характерные окраинские фамилии.Переселенцы из Малой России в БлаговещенскеПервые переселенцы из "Украины" прибыли во Владивосток из Одессы 13 и 20 апреля 1883 года. Они сошли на берег с пароходов «Россия» и «Петербург». Всего их было 1504 человека, и они поселились вокруг Владивостока, который долгое время оставался единственным крупным населенным пунктом этого региона. Крестьяне ехали на край света, чтобы получить 100-десятинный надел земли (109 га). Для сравнения, в Черниговской губернии надел земли тогда составлял всего 8 десятин."Украинцам" было проще переехать на новое место. На "Украине" не существовало общинного землевладения, как в России, и крестьяне без проблем продавали свои наделы. В России это стало возможным только после реформ, проведенных Столыпиным. К началу 20 века заселение Дальнего Востока стало массовым. С 1892 по 1901 годы сюда приехали более 40 тысяч "украинских" крестьян."Украинские" женщины Дальнего ВостокаВ 1903 году начала работать Транссибирская железная дорога, и попасть в этот отдаленный район империи стало еще проще. К 1917 году сюда переехали 276 тысяч человек. Неудивительно, что в окрестностях Владивостока появилось множество "украинских" названий: река и село Киевка, поселки Черниговка, Чугуевка, Славянка, Хороль и другие.Сами украинцы называли территории Приморской и Амурской областей, облюбованные для новой жизни, «Зеленым клином». Эти земли как бы втиснулись между Китаем и Японским морем и были «зелеными» — хорошо приспособленными для сельского хозяйства. Также использовали и другие названия: «Новая Украина», «Дальневосточная Украина», «Зеленая Украина», «Приморщина»."Украинское" село «Зеленого Клина»Один из путешественников, посетивший Владивосток на рубеже 19 и 20 столетий описывает это место так:«Мазаные хаты, садки, цветники и огороды возле хат, планировку улиц, внутреннее убранство хат, хозяйственное и домашнее имущество, инвентарь, а кое-где одежда — все это как будто целиком перенесено с Украины… Базар в торговый день, например, в Никольске-Уссурийском весьма напоминает какое-нибудь местечко в Украине; та же масса круторогих волов, та же украинская одежда на людях. Повсюду слышится веселый, бойкий, оживленный малорусский говор (ну и где же украиский язык?- прим), и в жаркий летний день можно подумать, что находишься где-нибудь в Миргороде, Решетиловке или Сорочинцах времен Гоголя».Первая легальная "украинская" организация появилась на Дальнем Востоке в 1907 году. Это была «Владивостокская студенческая Украинская Громада». Ее основали студенты-"украинцы" местного Восточного института, получавшие специальность востоковедов и переводчиков с китайского и японского языков."Украинцы" на первомайской демонстрации во Владивостоке. 1917 годВ 1909 году студенческая громада была закрыта по указу министра народного просвещения. Полиция получила указание следить за членами распущенной организации, считавшимися неблагонадежными. До 1917 года политическая жизнь "украинцев" была малозаметной, ограничиваясь культурными мероприятиями с песнями, танцами и спектаклями.Революция 1917 года вызвала всплеск активности "украинского" движения как в самой Украине, так и на Дальнем Востоке. 26 марта 1917 года была основана «Владивостокская Украинская Громада». Ее возглавил ссыльный социал-демократ, журналист из Полтавы Николай Новицкий.Уже в мае Новицкий перешел во Владивостокский Совет, и пост председателя Громады занял заместитель военного прокурора Владивостока, подполковник Федор Стешко, уроженец Черниговской губернии. Сам Новицкий стал видным деятелем советской журналистики, но в 1938 году его расстреляли.Карта расселения "украинцев" в 1920 годуСтешко, напротив, примкнул к белогвардейцам и в 1920 году обогнул планету, чтобы попасть на "Украину". Он пытался наладить связь между националистами «Зеленого клина» и петлюровцами, но не преуспел. Спасаясь от преследований большевиков, Федор Стешко бежал в Европу и умер в эмиграции в Праге.Весной 1917 года "украинские" громады действовали по всему Дальнему Востоку и в части Восточной Сибири. Они работали в Хабаровске, Благовещенске, Никольске-Уссурийском (сейчас Уссурийск), Имане (сейчас Дальнореченск), Свободном, Николаевске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском, Чите, Харбине, и даже на некоторых железнодорожных станциях.Все эти организации единогласно выступали за автономию "Украины" в составе «федеративного демократического Российского государства». Издавались даже газеты: «Українець на Зеленому Клині» (Владивосток), «Українська Амурська справа» (Благовещенск), «Хвилі України» (Хабаровск), «Вісти Українського клубу» (Харбин). Перепись 1917 года зафиксировала 421 тысячу "украинцев", что составляло 39,9 процента всего населения Дальневосточного региона.Громады существовали до 1922 года, пока их не распустили большевики. Но параллельно с ними летом 1917 года начали появляться "украинские" «Окружные Рады», аналогичные революционным Советам. Эти организации уже претендовали не только на общественную, но и на политическую жизнь "украинцев".Особенно активной была Маньчжурская Окружная Рада с центром в Харбине. В 1918 году она начала выдачу паспорта граждан «самостийной» Украины. Интересно, что в документе использовались три языка: украинский, русский и английский. После заключения Брестского мира Окружные Рады Дальнего Востока даже некоторое время признавались в столице. В документах они фигурировали как консульства независимой Украины (тут уже без кавычек, поскольку пНо в 1922 году советские власти организовали буферную Дальневосточную республику. Украинские паспорта, выданные Радами, перестали признавать. Сами Окружные Рады получили статус органов национально-культурной автономии в составе ДВР. В конце Гражданской войны, летом 1922 года, ряд дальневосточных «Украинских Рад» приняли участие в выборах в Народное собрание «буферной» Дальневосточной Республики, выдвинув свои списки кандидатов.Юрий ГлушкоНо к тому времени большая часть населения уже ориентировались на большевиков. В октябре 1922 года по Дальнему Востоку прокатилась волна арестов украинских националистов, так называемых «мазепианцев». В январе 1924 года начался «Читинский процесс» над 200 лидерами украинского движения. Их обвиняли в сепаратизме, сотрудничестве с петлюровцами и японскими интервентами.Как ни странно, приговоры по этому делу были достаточно мягкими. Глава так и не образовавшегося украинского правительства Дальнего Востока, владивостокский инженер Юрий Глушко, получил 5 лет. Остальные отделались более легкими наказаниями. Но этот процесс стал концом украинского национализма «Зеленого Клина». «Украинские громады» и «Окружные Рады» были распущены, и началась усиленная русификация региона.Украинский календарь 1921 годаВ конце 30-х годов произошла еще одна попытка создать украинское государство на Дальнем Востоке, на этот раз при поддержке марионеточного государства Манчжоу-Го, управляемого японцами. Но эта затея провалилась, а ее участники в 1945 году были арестованы и отправлены в лагеря на 10 лет. И снова все получили загадочно легкие приговоры на фоне ужесточения сталинских репрессий. Это одна из неразгаданных пока тайн «Зеленого Клина».