Как Николай Булганин стал Маршалом Советского Союза по стечению обстоятельств

В руководстве нашей страны всегда было немало политиков, деятельность которых, мягко говоря, вызывала больше вопросов, чем ответов. К числу таких можно смело причислить Булганина Николая Александровича, который даже звание Маршал Советского Союза получил не за боевые заслуги на полях сражений, а просто по стечению обстоятельств.

Политическая жизнь Николая Александровича была настолько насыщенна, что одно лишь перечисление должностей, на которых ему приходилось трудиться, займет ни одну минуту времени.

Вот только некоторые из них: Председатель исполкома Моссовета, Председатель Совета Народных комиссаров РСФСР, заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР, Председатель правления Госбанка СССР, Министр Вооруженных сил СССР.

Список, как видите, внушительный.

Во время Великой Отечественной войны Н.А. Булганин был членом Военного совета Западного фронта, 2-го Прибалтийского фронта, 2-го Белорусского фронта.

Должности столь высокого ранга, особенно в военного время, требовали соответствующих званий.

И если ордена Н.А. Булганин получал действительно за заслуги перед отечеством, то воинские звания - все больше авансом или просто по необходимости.

Так свое первое воинское звание генерал-лейтенант он получил в декабре 1942 года, а к концу войны был уже генералом армии.

Из воспоминаний Михаила Смиртюкова:

С тех пор как Булганину присвоили генеральское звание, он предпочитал везде появляться в военной форме. Хотя по характеру был совсем не военным, не резким. Но время от времени мог и ругнуться матом. И конечно же, был совсем не стратег. Помню, в 1941 году мы приехали на Западный фронт. Над нашими головами в сторону Москвы степенно, строем, с ровным гулом летели немецкие бомбардировщики. Булганин вдруг занервничал, забегал взад-вперёд и начал кричать: «Почему мы их не сбиваем? Почему не сбиваем?» Жуков оторвался от карты, посмотрел на него твёрдо и говорит: «Да не волнуйся ты так, Николай Александрович! Если мы начнём их сбивать, они начнут бомбить позиции наших войск. Пусть там, в тылу, их сбивают те, кому это положено». Но как хозяйственника Жуков его высоко ценил и был спокоен за тыл фронта, если членом Военного совета был Булганин.

3 марта 1947 года Н.А. Булганин стал Министром Вооруженных сил СССР. Назначение человека, никогда не осуществлявшего полноценного командования войсками, по меньшей мере, вызвало бы у любого немало вопросов, но только не у И.В. Сталина.

В условиях все возрастающего авторитета высших офицеров, прошедших Великую Отечественную войну, кандидатура Булганина, человека гражданского, во всех отношениях, пришлась как нельзя кстати.

Только вот незадача. Перед парадом 7 ноября 1949 года возникла интересная ситуация. Командовать парадом предстояло Маршалу Советского Союза Мерецкову, а принимать его должен был генерал армии Булганин. Чтобы устранить несоответствие, Булганину срочно присвоили звание Маршала Советского Союза. Как вам такое?

Булганин и Хрущев

Правда, Н.С. Хрущев спустя 9 лет лишил Н.А. Булганина звания Маршал Советского Союза за антипартийную деятельность.

Умер Николай Александрович 24 февраля 1975 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

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Николая Булганина и Никиту Хрущева познакомила жена Хрущева, Нина Кухарчук.

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