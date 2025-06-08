Пограничник генерал Донсков. Туркестан и финская компания

В честь Дня Пограничника, который был 28 мая, я хочу привести замечательный материал о жизни одного из представителей этого славного рода войск. Терский Казак Семён Иванович Донсков, родился 5 февраля 1907 года в станице Ищерской, в августе 1925 года был призван в РККА и направлен в Краснодарскую Кавалерийскую школу.



Причём, он только сошёл с поезда и прибыл в комендатуру, чтобы получить назначение на заставу, как комендант Николай Полянский сразу приказал ему уничтожить банду басмачей в количестве 35 человек, которая только что напала на один кишлак, где было убито шесть человек и угнано огромное стадо скота. Плюс бандиты забрали с собой двух 12-летних девчонок… и для проведения операции комендант дал Донскову, даже ещё не знавшего ни местности, ни обычаев - всего четырёх пограничников, – ибо больше у Полянского в комендатуре людей не было…

И Донсков, настигнув банду Ишим-Бека у границы, уничтожил с подчинёнными ему бойцами около тридцати басмачей – несколько взял в плен, а трое во главе с главарём банды Ишим-беком всё-же успели на лошадях пересечь границу и, - соскочив с коней, улеглись смотреть, как Донсков собирал с поля боя оружие, тюки с награбленным добром и доставал из мешков молодых девушек, после чего посадил на навьюченных верблюдов и отправил назад в кишлак вместе с угнанным скотом.

Ишим-бека ОГПУ полгода не могло поймать, а после этой стычки, в результате которой Донсков уничтожил костяк его банды, Ишим-бек уехал из Ирана жить в Лондон.

Вот так началась пограничная служба терского казака Донскова, которая растянулась на 45 лет его жизни и бросала его судьба на самые тяжелейшие участки границ Родины! В сентябре 1928 года лейтенант Донсков женился на кубанской казачке и сам попросился на тяжёлый участок границы - в 45-й пограничный отряд, где служил на должностях помощника Начальника Пограничной заставы Даш-Уюк, посёлок Тахта-Базар /Туркмения/ и командира учебного взвода.Причём, он только сошёл с поезда и прибыл в комендатуру, чтобы получить назначение на заставу, как комендант Николай Полянский сразу приказал ему уничтожить банду басмачей в количестве 35 человек, которая только что напала на один кишлак, где было убито шесть человек и угнано огромное стадо скота. Плюс бандиты забрали с собой двух 12-летних девчонок… и для проведения операции комендант дал Донскову, даже ещё не знавшего ни местности, ни обычаев - всего четырёх пограничников, – ибо больше у Полянского в комендатуре людей не было…И Донсков, настигнув банду Ишим-Бека у границы, уничтожил с подчинёнными ему бойцами около тридцати басмачей – несколько взял в плен, а трое во главе с главарём банды Ишим-беком всё-же успели на лошадях пересечь границу и, - соскочив с коней, улеглись смотреть, как Донсков собирал с поля боя оружие, тюки с награбленным добром и доставал из мешков молодых девушек, после чего посадил на навьюченных верблюдов и отправил назад в кишлак вместе с угнанным скотом.Ишим-бека ОГПУ полгода не могло поймать, а после этой стычки, в результате которой Донсков уничтожил костяк его банды, Ишим-бек уехал из Ирана жить в Лондон.Вот так началась пограничная служба терского казака Донскова, которая растянулась на 45 лет его жизни и бросала его судьба на самые тяжелейшие участки границ Родины!

Окончил он ее с отличием.

Донсков блестяще в боях рубил одновременно, обеими руками - двумя шашками, ибо бои с басмачами проходили практически ежедневно на разных заставах 45-го пограничного отряда, но, помимо умения владеть холодным оружием, он прекрасно видел поле боя вокруг себя и успевал вовремя приходить на помощь своим товарищам пограничникам - вытаскивая оружие и стреляя тех басмачей, которые из оружия целились в его зазевавшихся товарищей, чем спас многие жизни подчинённых.

Донсков прекрасно стрелял и, попадая в десятку, загонял патрон в патрон всю обойму.

Забегая наперёд надо сказать, что некоторые эпизоды его реальной службы были сыграны в знаменитом фильме «Офицеры» актёром Георгием Юматовым!

В 1930 году лейтенант Донсков стал Начальником Заставы Кара-Бабы, город Кушка /Туркмения/.

Причём, когда он ехал на эту заставу в сопровождении сержанта Ломакина и ещё четверых бойцов, сопровождавших его с двумя пулемётами, то в стороне услышал выстрелы километрах в пяти, где находилась застава со сказочным названием «Ходжа-Гогурдек» и Донсков тут же принял решение: помочь этой заставе, ибо понял, что на неё напала банда басмачей, Басмачи применяли с помощью инструкторов из Англии хитрые решения: выманивали основной отряд с территории расположения части, далее часть басмачей увлекала отряд за собой, а большая часть банды тут же нападала на саму заставу, где, как правило, оставалось два-три человека…

Как это произошло в Киргизии, когда командир заставы Гарькавый увлёкся погоней за бандой, а основная часть бандитов напала на его заставу, на которой остался лишь дежурный, и жена Гарькавого - Марина, помогавшая лейтенанту Хамидову с его беременной женой Муфлекой, у которой начинались предродовые схватки, и только лай собак их спас, когда они увидели, что басмачи уже были у ворот заставы.

Хамидов тут же схватил пулемёт и с бойцом начал отстреливаться, а жена Гарькавого быстро прыгнула на коня и попросила Хамидова – отвлечь басмачей…

После чего Хамидов дал очередь по бандитам, а Марина в это время выскочила за ворота и пока басмачи сообразили – она уже успела проскакать некоторое расстояние…

Но бандиты поскакали ей вдогонку и когда уже начали её настигать – она выстрелами из револьвера одного убила, а другого тяжело ранила, однако они упали с лошадей – после чего остальные басмачи открыли огонь по Марине Гарькавой, ранив её коня. Но Марина в этот момент уже выскочила из ущелья на ровную поверхность и пограничники с соседней заставы увидели эту погоню, после чего, настигавшие её басмачи остановились.

Как только Марина доскакала до этой заставы – раненый конь упал и она, успев с него спрыгнуть, объяснила соседям, что на них напали басмачи и вместе с соседями пограничниками подоспела вовремя отбить свою заставу…

И на этой Туркменской заставе «Ходжа-Гогурдек» около сотни сабель басмачей и английские инструкторы применили такую же тактику – часть банды увлекла за собой основной отряд, а более шести десятков басмачей напали на оставшихся в заставе. И тут Донсков «вовремя проезжал мимо», направляясь на новое место назначения…

Естественно, ни инструкторы из Англии, ни сами басмачи, проведшие тщательную разведку, никак не ожидали, что кого-то занесёт в этот край, тем более, что выстрелы с заставы по басмачам звучали всё реже. Ну а Донсков, спрятав и привязав лошадей в кустарнике, подполз поближе и под шум огня бандитов меткими выстрелами пристрелил сразу несколько инструкторов, которые отличались формой, и командира басмачей, после чего бросил гранату и, перекатившись по песку, сменил позицию. А в это время его бойцы открыли огонь с обоих пулемётов и также забросали, опешивших от такой неожиданности и заметавшихся, бандитов гранатами…

Уничтожив эту банду, Донсков решил подождать возвращения основного отряда, чтобы басмачи вновь не напали на заставу, и как оказалось не зря…

Та малая часть басмачей вернулась в эти места, но нападать не решилась, увидев, что стало с их основным отрядом, остатки трупов которых не успели ещё собрать, и начала уходить, но была уничтожена пограничниками другой заставы, которую позвали на помощь с заставы «Ходжа-Гогурдек» ещё в начале боя, и соседи-пограничники, спеша на помощь своим товарищам в аккурат вышли навстречу оставшимся бандитам!

Ситуация с басмачеством в Средней Азии в 1930 году в разы усугубилась.

Дело в том, что Троцкий, сбежавший из СССР в 1929 году в Турцию – курировал разных лидеров басмачества в приграничных с СССР странами и постоянно расшатывал в Средней Азии ситуацию, чтобы не дать Сталину строить нормальную жизнь в СССР.

В октябре 1931 года старший лейтенант Донсков был назначен в Ташкент /Узбекистан/, на должность помощника начальника полковой школы 10-го кавалерийского полка войск ОГПУ, одновременно командовал манёвренной группой этого полка в боях с басмачами в ходе общей операции ОГПУ начатой 19 сентября 1931 года.

Дурды-Мурат, или «Дурды-Мурлы», как называли его красноармейцы, уже не первый год разбойничал в Средней Азии. Хитрый и наглый, он часто ускользал от справедливого возмездия, но наступил и для него час расплаты, ведя ежедневно бои, манёвренная группа Донскова именно в тот момент и сыграла решающую роль в спецоперации ОГПУ.

В конце 1931 года, басмачи готовились к объединённому выступлению на всей территории Туркмении и в Хорезмском округе Узбекистана - Троцкому казалось, что он сможет уничтожить Советскую власть сначала в Туркмении, а затем на всей территории Средней Азии, располагая силой более 3-х тысяч вооружённых головорезов в руках которых были фактически Каракумы.

И Сталин вынужден был провести крупнейшую операцию против басмачества, хотя формально ею руководили представитель ОГПУ Е.Г.Евдокимов и командующий Среднеазиатским военным округом П.Е.Дыбенко.

Вся операция проводилась в два этапа.

На первом этапе – до 19 сентября 1931 года – было разгромлено шесть крупных басмаческих группировок, уничтожено и взято в плен 1037 человек, заняты важнейшие базовые стоянки их банд.

В конце сентября 1931 года начался второй этап операции, в ходе которого была поставлена задача: ликвидировать оставшиеся группы басмачей, не допустить их ухода за границу.

С повинной стали приходить не только рядовые басмачи, но и главари шаек – курбаши.

В октябре 1931 года добровольно сдались 1043 рядовых басмача и 17 курбаши.

Однако некоторые главари разгромленных казахских и туркменских групп басмачей Дурды-Мурат и Джунаид-Хан вновь объединились, по приказу Троцкого.

На разгром этих отрядов басмачей в числе других был направлен 10-й кавалерийский полк и к зиме основные силы басмачей были разгромлены - басмачеству нанесли смертельный удар, от которого оно не оправилось.

Донсков отсутствовал дома 180 дней и когда вернулся, то на вопрос жены:

Ты где был?

Ответил - по Каракумам гонялся за бандами Дурды-Мурата…

В декабре 1932 года, старший лейтенант Донсков был назначен на должность Начальника Полковой Школы города Мары, 18-го Мервского кавалерийского полка войск ОГПУ.

В том же декабре 1932 года - Дурды-Мурат, Джунаид-Хан, Ахмед-Бек и другие лидеры басмачей снова заслали в Туркмению из Ирана десятки басмаческих шаек. Их недавний разгром не образумил бандитских главарей и также их хозяина Троцкого, который заставил Ахмед-Бека и Дурды-Мурата снова собрать довольно крупный отряд, с которым они совершали налёты на кишлаки и Советские учреждения.

Но это была уже последняя ставка Троцкого - и она была бита.

В мае 1933 года центральная группировка басмачей была разгромлена, а в схватке с подразделением Донскова погибли Дурды-Мурат и Ахмед-Бек.

В августе 1933 года, после уничтожения основных сил басмачей и ликвидации главарей Дурды-Мурата, Джунаид-Хана и Ахмед-Бека, уже капитан Донсков назначен на должность Начальника Школы младшего начсостава 10-го Ташкентского полка войск ОГПУ.

В августе 1934 года, капитан Донсков был назначен на должность Инспектора отдела боевой подготовки Управления Пограничных войск Таджикской СССР.

В январе 1935 года капитан Донсков был назначен помощником Начальника Отряда по строевой части, командира 48-го Таджикского Сарай-Комарского Пограничного Отряда.

В сентябре 1936 года капитан Донсков назначен на должность помощника по хозяйственной части командира 126-го кавалерийского казачьего полка, часть офицеров которого побывала в горячих точках разных стран.

В декабре 1936 года капитан Донсков был направлен во 2-ю пограничную школу войск НКВД, дислоцированную в Харькове /УССР/, на должность командира курсов кавалерийского дивизиона, а из этой школы офицеры посылались на войну в Испанию.

После присвоения звания майора Донсков стал Начальником Школы курсов переподготовки младшего командного состава и командиром учебного кавалерийского полка. Одновременно поступил в Военную Академию имени М.В.Фрунзе.

По окончании трёх курсов Военной Академии имени М.В.Фрунзе в декабре 1939 года майора Донскова отправили формировать 4-й Пограничный полк НКВД, после чего Донсков был назначен командиром этого Пограничного полка, который в составе 8-й Армии РККА /Северо-Западный фронт/ принимал участие в боевых действиях в ходе Советско-Финляндского конфликта 1939-1940 годов.

30 ноября 1939 года началась Советско-Финская война и завершилась 13 марта 1940 года.

По «официальным Финским данным» количество Финских войск, участвовавших войне в 1939-40гг., – 256 тысяч, а Советских – 425 тысяч, но учитывая, что в наступлении должно быть соотношение наступающих к обороняющимся 3:1, а при штурме серьезных укреп районов число достигает 6:1, то при всем желании, штурмуя линию Маннергейма, Советские войска не могли Финнов задавить числом.

Хотя к февралю 1940 года Советское командование и нарастило количество войск почти до 800 тысяч, но и Финляндия мобилизовала, поставив под ружье, 500 тысяч человек.

Однако десятикратного превосходства не было , как нам внушали либералы-предатели от истории, которые годами, отрабатывая западные гранты и ненавидя «проклятое советское прошлое», обличали «агрессию тоталитарного» СССР против «мирной» Финляндии.

В современной информационной войне - против России - Советско-Финляндская, Зимняя война объявлена следствием пресловутого пакта Молотова-Риббентропа, но о том, что все «демократические страны» до заключения договора о ненападении между Германией и СССР сами уже заключили подобные договора с Третьим рейхом, никто не вспоминает, и особенно о том, как «скормили» Гитлеру в Мюнхене «арсенал Европы» Чехословакию, буквально подталкивая фюрера идти на Восток, тоже умалчивают.

Вот немного о боевых днях 4-го Погранполка Донскова, о героизме пограничников:

… Разведывательный отряд во главе с заместителем политрука Феодосием Коренчуком не раз совершал успешные рейды по тылам противника, принося важные данные и однажды, после трёхдневного пребывания в тылу Финнов, группа Коренчука возвращалась в свой полк, - наметив место перехода у опушки леса и став делать проход в минном поле, но была обнаружена и обстреляна, что вынудило группу отойти в лес, чтобы обходным путём выйти к линии фронта, однако впереди оказались окопы Финнов.

Обходить их, значило потерять много времени, да и переход на свою сторону в другом месте мог оказаться более сложным, а на этом участке возвращение разведчиков ждал майор Донсков, также и местность была знакома.

И Феодосий Коренчук принял решение: атаковал окопы с тыла, а Финны решив, что их окружает крупное подразделение РККА, стали спасаться бегством.

… Необыкновенную смелость, находчивость и мужество в бою неоднократно проявлял лейтенант Дмитрий Ракус, например, однажды январским утром лейтенант ехал в свою часть на грузовике и заметил на опушке леса Финских лыжников, которые обстреляли его машину, чувствуя себя уверенно из-за численного превосходства.

Вместе с Ракусом пограничников было всего тринадцать человек, и они атаковали врага, а лыжники, оставив на месте боя много убитых и раненых отступили.

В одной из стычек, где преимущество было на стороне врага, Дмитрий Ракус погиб.

А чего стоит - почти двухмесячная оборона роты 4-го полка под командованием старшего лейтенанта Зиновьева. Окружённые превосходящими силами врага, они сумели выстоять и в конце концов соединиться с другими частями своего 4-го полка.

Воинские склады по мере продвижения войск подтягиваются к ним и иной раз довольно близко, если планируется дальнейшее наступление.

Один из таких складов, дивизионный обменный пункт – ДОП, на этом сленге его обычно называют военнослужащие, находился в районе населённого пункта Уома, в двенадцати километрах западнее деревни Кясняселька.

Донсков получил приказ выделить для охраны ДОПа роту, а его полк в это время готовился к наступлению и каждый взвод был на счету, но приказ - есть приказ и майор Донсков отправил роту старшего лейтенанта Зиновьева по назначению.

Комроты осмотрел территорию, расставил наряды. Разместиться пришлось в подвалах, так как финны, отступая, сожгли все деревянные строения, только не успели уничтожить бетонные и кирпичные подвалы под домами.

Разместив бойцов, Зиновьев приказал заместителю по разведке, лейтенанту Василию Яковлевичу Ломакину осмотреть окрестности, выставить охранение…

Ломакин, тогда ещё сержант, был сослуживцем Донскова ещё в Туркмении из Тахтабазарской комендатуры.

На долю Ломакина и его разведчиков досталось самое трудное: оберегать роту от внезапного нападения противника и Ломакин вёл более дальнюю разведку, заходя на десять-двенадцать километров от ДОПа, ибо вблизи ДОПа отрядов противника не было, а лыжные следы попадались, так как финны пробирались сюда по ночам.

Ломакин обнаружил и уничтожил несколько «кукушек» - так прошла ещё неделя.

Вдруг однажды на рассвете артиллерия финнов обстреляла территорию складов и вслед за тем появились из леса финские войска, но атаку отбили без потерь со своей стороны.

В этот день ожидали машины с пополнением для складов, но ни одной машины не появилось и подозревая неладное, Ломакин со своими бойцами отправился посмотреть куда отошли финские войска. И в результате выяснилось, о чем они и доложил старшему лейтенанту Зиновьеву, что они окружены, дороги перерезаны, следует ждать новой атаки…Получив от Зиновьева шифровку о положении гарнизона и одобрив план командира роты создать три укреплённых сектора на наиболее опасных направлениях, командир полка Донсков доложил обстановку вышестоящему командованию.

Из штаба корпуса пришёл приказ: роте Зиновьева - район не оставлять.

Командирами секторов были назначены политрук Чекалин, лейтенант Ломакин и лейтенант Ибрагимов, они укрепили районы своих секторов, согласовали сигнализацию, чтобы можно было вовремя оказать помощь друг-другу.

Финны изо дня в день всё активнее атаковывали территорию маленького гарнизона не только пехотой, но и бронетехникой с танками, ведь через эту территорию шёл важнейший узел дорог, и враг хотел, во что бы то ни стало овладеть им.

Однако все попытки неприятеля натыкались на плотный огонь защитников, но и само положение окружённых, становилось тяжелее с каждым днём, ведь борьба была неравная, росло число убитых и раненых, а противник подбирался всё ближе.

Командир полка майор Донсков, уточнил координаты территории занятые его ротой и приказывал - артиллерии полка ежедневно, как только финские войска шли в атаку, давать заградительный огонь вокруг ДОПа, а предупреждённые шифровкой, бойцы его роты сидели в подвалах, пока артиллерия их полка обрабатывала окрестности, исключая случайные жертвы среди своих, а местность вокруг позиции роты усеивалась ежедневно трупами врагов и сожжённой бронетехники вместе с танками.

Командиру полка пришла телеграмма Зиновьева:

«Продукты кончились, много раненых».

Ответ был отправлен немедленно:

«Продукты будут сброшены с самолётов. Сообщите опознавательные знаки, Донсков».

Во время атак противника, в бою не участвовали только те, кто уже не мог двигаться.

Рядовой Самсонов, не смотря на тяжкое ранение, - он потерял руку, - до конца осады оставался в строю, пока ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ дней продолжалась осада.

И подвиг пограничников майора Донскова содействовал победе в этой войне!

Противник вынужден был держать вокруг героического гарнизона крупные силы, к тому же финны были лишены возможности пользоваться кратчайшими магистралями, что и привело к коллапсу их военных частей – которые практически остались без снабжения боеприпасами и продовольствием во время сильных морозов.

Заместитель политрука Феодосий Коренчук, лейтенант Дмитрий Ракус, старший лейтенант Зиновьев и рядовой Самсонов стали Героями Советского Союза.

Политрук Чекалин был удостоен ордена Ленина, Ибрагимов – ордена Красного Знамени, Ломакина наградили орденом Красной Звезды.

Награждены были и многие медики-пограничники 4-го Пограничного полка: врач М.Коройл, военфельдшер И.Лобанов, лекпом Марджидов и другие, которые выносили раненых с поля боя и обеспечивали отправку в тыл для дальнейшего лечения.

Около 400 /четырёхсот/ командиров и рядовых бойцов Четвёртого пограничного полка майора Донскова были удостоены высоких правительственных наград.

А сам майор Донсков за умелые боевые действия был награждён орденом Красного Знамени и возведён в звание полковника минуя звание - подполковника!

Немного истории. В начале 30-х Рабоче-Крестьянская Красная Армия формировалась по территориально-милиционному принципу, т.е., кадровых военных в этих частях было 15-20%, остальные военнослужащие призывались на сборы и боеспособность таких частей была невысокой.

Лишь в 1937 году, Сталину удалось уничтожить некоторую часть «внутреннего врага» и уйти от территориально - милиционного принципа, начав формирование регулярной армии, всего за два года до Советско-Финской войны!

А воевать тут же пришлось: конфликт на КВЖД, Озеро Хасан, Халхин-Гол, война в Испании, к тому же Сталин видел кто привёл к власти Гитлера и как Третий рейх, с финансовой помощью Ротшильдов, открыто готовится к войне.

После Мюнхенского сговора стало ясно, что Германию Ротшильды старательно начали натравливать на СССР, а Англия и Франция в то время были государствами враждебными и возможное развитие событий - образование единого фронта этих держав против СССР.

Сталин понимал, что, несмотря на договор о ненападении, война с Германией неизбежна и осознавал опасность объединения Англии с Германией в войне против нашей страны.

А к 1939 году на всех границах СССР уже были враждебные государства.

Румыния диктатора Антонеску.

Польша, со времен Пилсудского мечтавшая вместе с Германией двинуться на Москву.

В Прибалтике – профашистские режимы Ульманиса в Латвии и Сметоны в Литве.

А на Севере Финляндия, которой как государства до 1918 года, никогда не было, пока эту территорию Ленин не сделал свободной, потому что к началу ХХ века Финляндия была заповедным местом для российских революционеров, в том числе террористов-бомбистов. Ленин скрывался в Финляндии и из Швейцарии через Финляндию прибыл в Петроград (очень напоминает сегодняшнюю обстановку, не находите?).

В 1917 году Совнарком издал Декрет о признании независимости Финляндии и в ходе гражданской войны «белые» финны победили «красных» с помощью 10-тысячного германского экспедиционного корпуса генерала Фон дер Гольца, а истребляя своих «красных» соотечественников заодно устроили резню и Русского населения в Выборге.

Финским националистам в 1917 году показались тесными границы Великого княжества Финляндского и они постарались оторвать от раздираемой братоубийственной войной России земли, границы которых со Швецией и Норвегией в этих местах установил еще Святой Благоверный Великий Князь Александр Невский в ХIII веке.

А столица Российской Империи, город Святого Апостола Петра, была построена на Неве, в том месте, где Александр Невский громил шведов, вторгшихся в Новгородскую землю.

В мае 1918 года отряды финских белых напали на Восточную Карелию и Кольский полуостров, но были отбиты, а 14 октября 1920 года был подписан Тартусский мирный договор: но Ленин умышленно отдал некоторые территории Финляндии.

И 6 ноября 1921 года финские войска вновь вторглись в Карелию и вновь потерпели поражение, но не отказались от мечты о Великой Финляндии и Маннергейм в своей знаменитой «клятве меча» обещал завоевать Карелию, освободив ее от коммунистов.

В Хельсинки мечтали о Великой Финляндии, которая объединит все финно-угорские народы и будет простираться до Северного Урала, а в состав Великой Финляндии должен был входить и Кольский полуостров с Мурманском.

Претендовали финны и на Ингрию, на которой находился Петербург, и на Эстонию.

В 1937 году президент Финлядии П.Э.Свинхувуд заявил в Берлине, что «враг России должен быть всегда другом Финляндии» и в Хельсинки в июле 1939-го прибыл с визитом начальник Генерального штаба Вермахта генерал Ф.Гальдер.

Английский посол в Хельсинки Т.Сноу сообщал в Лондон, что Гальдер вёл переговоры об использовании Германскими ВВС финских аэродромов и инфраструктуры страны.

Южный берег Финского залива пологий и низкий, поэтому Русские крепости, такие, как Свеаборг, располагались на северном, финском берегу и на островах.

Вся мощная крепостная артиллерия и арсеналы императорской армии в 1917 году достались Финляндии, а граница с откровенно враждебным государством проходила всего в 30 км от Ленинграда и с финской территории артиллерия имела возможность спокойно обстреливать центр второй столицы Советского Союза.

До 1917 года Россия владела как Прибалтикой так и Финляндией.

По Южному и Северному берегу Финского залива стояли наши батареи, а Балтийский флот имел мощные базы, но развал Российской Империи привёл к потере этих позиций.

Южный берег остался за Эстонией, Северный - за Финляндией, а Балтийский флот был, по сути, блокирован в Кронштадте и финская дальнобойная артиллерия могла бить как по Кронштадту - так по нашим кораблям и городу.

На северном побережье Финского залива, от Аландских островов до Выборга, Россия установила мощные береговые батареи - свыше 150 дальнобойных орудий калибра 305, 254, 234, 203, 152 и 130 мм, которые в целости и сохранности достались Финляндии.

Английские, французские и германские военные еще в 1926-1927 годах обсуждали план Гофмана, который предусматривал нападение на СССР с двух направлений.

План удара на Северном направлении строился исходя из соображений об уязвимости Ленинграда, а Финляндия должна была стать плацдармом для вторжения.

В этом плане говорилось:

«Стратегически Ленинград – идеальная оперативная цель.

Расстояние от него до границы на юге /граница с Эстонией/ равняется 12 км, а на севере /граница с Финляндией/ – 35 км, здесь находятся действительные ворота в Ленинград.

С запада к Ленинграду непосредственно подходит третья граница – Финский залив, который принадлежит тому, кто господствует на Балтийском море.

Эта граница находилась не более чем в 48 км от Кронштадта, а Ленинград – это второй политический, культурный и экономический центр СССР, его взятие нанесёт сильный, а может и смертельный удар по Советскому государству».

Сталин в одном из выступлений перед комсоставом отмечал, что Финляндия может стать плацдармом для каждой из главных группировок: США-Англии-Франции или Германии.

Начальник Генштаба РККА Шапошников в марте 1938 года представил на имя Сталина и Ворошилова доклад, в котором рассматривались риски внешней агрессии против СССР.

В докладе не исключался вариант присоединения Финляндии к Германии в случае ее нападения на Россию, а Ленинград и Мурманск могут оказаться под ударами вражеской авиации и дальнобойной артиллерии уже в первые часы войны.

С Финляндией вели переговоры, которые длились с апреля 1938 года до ноября 1939 года и больше года с руководством Финляндии пытались договориться по-хорошему!

Переговоры начались задолго до заключения в августе 1939 года с Германией договора о не нападении и Сталин лично предлагал финской делегации перенести границу на 90 км от Ленинграда, кроме этого СССР должен был получить несколько островов, а также взять в аренду на 30 лет полуостров Ханко для постройки военно-морской базы.

Взамен в Карелии финнам отдавали территорию в два раза больше!

Главнокомандующий финской армией маршал Маннергейм, предлагал правительству уступить Москве, обменять не только запрошенные острова, но и территорию на Карельском перешейке, ибо как военный человек Маннергейм понимал, что опасения Москвы вполне обоснованы и СССР выдвигает вполне приемлемые требования.

Карл Маннергейм уговаривал не воевать с Россией и принять условия Москвы, и себя предложил финскому правительству в качестве ответственного за обмен территориями.

Но Финляндия, по словам Молотова, подстрекаемая некоторыми другими странами, никоим образом не желала учитывать интересы СССР, а финны были уверены, что Англия и Франция обязательно вступят в войну на стороне Финляндии.

Британия давно замышляла отнять у Русских Кольский полуостров руками финнов.

В Англии разрабатывали план атаковать Россию с двух направлений: нанести с Юга удар по нефтепромыслам Баку с одновременным ударом с Севера.

Уже во время Зимней войны Французский главнокомандующий генерал М.Г.Гамелен выразил уверенность, что в ходе кампании 1940 года - Германия не будет атаковать союзников, и поэтому можно высадить англо-французский экспедиционный корпус в Печенге /Петсамо/ и совместно с Финнами развернуть боевые действия против СССР.

Премьер-министр Англии Чемберлен, зимой 1940 года предлагал высадить экспедиционные силы в Норвегии и Швеции, чтобы предотвратить разгром Финляндии русскими и, одновременно блокировать поставки шведской руды в Германию.

Глава правительства Франции Деладье - поддержал этот план.

В Скандинавию и Финляндию планировали направить не только войска Франции, но и английские дивизии, которые сформировали для отправки на франко-германский фронт.

Финны хорошо подготовились и провели мобилизацию, выдвинув войска в укрепрайоны, получив достаточно времени /4-6 недель/ для боевой подготовки войск, знакомства их с местностью, для продолжения строительства полевых укреплений, подготовки разрушительных работ, а также для установки минных полей.

Проявлявший невиданное терпение Сталин, в конце концов, сказал:

«Ленинград расположен в 32 километрах от границы, но поскольку мы не можем передвинуть Ленинград, мы передвинем границу, чтобы его обезопасить».

28 ноября было объявлено о денонсации Договора о ненападении с Финляндией, а 30 ноября советским войскам был дан приказ перейти в наступление.

Война началась с Майнильского инцидента и в очень сложных условиях: суровая зима, сильные морозы и неудачно.

Начальник Генерального Штаба Борис Михайлович Шапошников, полковник Генштаба Императорской армии, хорошо знал генерал-лейтенанта Русской Императорской армии Карла Маннергейма, своего соратника по 1-й Мировой войне с Германией.

Маннергейм, как офицер Генштаба совершил в свое время очень сложное разведывательное путешествие по Китаю, храбро сражался в Русско-японскую, показал себя талантливым военачальником в годы германской войны, был награжден многими орденами, в том числе и орденом Святого Георгия 4-й степени.

Шапошников предупреждал, что война будет сложной:

«Маннергейм - гений обороны».

В годы 1-й Мировой войны командир корпуса Маннергейм проявил искусство военачальника в ведении активной обороны.

Но Сталин, хотя и уважавший Бориса Михайловича Шапошникова перед финской кампанией деликатно отправил его в отпуск, думая война будет короткой, ведь недавно, летом 1939 года, на Халкин-Голе- Жуков наголову разгромил японскую армию, а Жукову просто повезло всего на несколько минут раньше японцев ввести резерв на поле боя!

С Финляндией надеялись справиться войсками одного Ленинградского округа, но силы финнов недооценили и сосредоточили слишком мало войск.

Не учли мобилизационные возможности Финляндии, где большинство мужского населения прошло подготовку в военизированной организации «Шюцкор».

Тем более финны находились в обороне, линия Маннергейма на Карельском перешейке была очень мощным укрепрайоном.

Линию Маннергейма в декабре 1939 года штурмовали 9-ть Советских дивизий, а обороняли 6 финских, а преобладание в авиации, танках, артиллерии в условиях местности оказалось не столь решающим, как думали, ибо лесисто-болотистая местность, где невозможно нормальное использование боевой техники, узкие грунтовые дороги в густых лесах и покрытые льдом озёра затрудняли использование боевой техники.

Бои разворачивались в условиях зимней тайги, глубокий снежный покров высотой в 1.5 м, с середины декабря морозы под 40 градусов, а Финны были отлично экипированы и подготовлены к войне зимой, теплое и удобное обмундирование, белые масхалаты.

Финские солдаты лыжники и стрелки /финские крестьяне почти все охотники/, прекрасно знали местность, все солдаты были вооружены автоматами «Суоми», которые давали преимущество в условиях ближнего боя, особенно в лесу.

Советским дивизиям, которые направили в обход линии Маннергейма, пришлось двигаться среди глухих лесов, при глубоком снежном покрове, а растянувшиеся по узким дорогам, перегруженные техникой колонны останавливались лесными завалами, минами, рассекались «летучими отрядами» финских лыжников на части.

Снайперы, Финские «кукушки» выбивали командиров, умело маскируясь, оружие и пулеметы красили в белый цвет, часто меняли позиции, таская за собой на санях легкие пушки, накрытые белыми простынями.

Сгоревший советский средний танк Т-28 на Карельском перешейке:

Двухбашенный Т-26, погибший на минном поле: Финские отряды, базировавшиеся на лесных хуторах в 10−15 километрах от дорог, легко выводили из строя несколько машин или танков, парализуя движение, а потом окружали, дробили на части массы людей, уничтожая их снайперским и минометным огнем…

Наши войска оказались перегружены техникой, а в этих условиях наладить снабжение горючим было очень сложно и финны, подтянув артиллерию и минометы, уничтожали на узких лесных дорогах неподвижные броневики, танки, автомобили.

18-я и 44-я стрелковые дивизии 9-й армии были окружены и понесли тяжелейшие потери. Разбитая колонна советской 44-й стрелковой дивизии.

Лишь немногим отрядам удалось прорваться из окружения и лесами выйти к своим, бросив оставшуюся без горючего технику и тяжелое вооружение.

Попытка флангового обхода линии Маннергейма, по почти непроходимой для техники местности в густых лесах при глубоком снежном покрове, была страшной ошибкой, и финны полностью использовали просчеты советского командования.

Советское наступление увенчалось успехом лишь на севере, где 14-я армия уже на второй день овладела Петсамо /Печенга/, в то время как 7-я армия не смогла сходу прорвать линию Маннергейма и также понесла серьезные потери в попытках лобовых атак.

Танки при наступлении на укрепрайон подрывались на минах, врезались в надолбы, припорошенные снегом, эта война выявила много недостатков в боевой подготовке.

Тягач "Коминтерн" вытаскиевает с поля боя разбитые танки. Карельский перешеек, февраль 1940 г.: В боях выяснилось, что на учениях не отрабатывалось взаимодействие между сапёрами, танкистами, артиллерией, пехотой и при штурме линии Маннергейма они воевали врозь.

Линия Маннергейма строилась почти 20 лет, была протяженностью 135 километров и глубиной до 90 километров, её фланги упирались в Финский залив и Ладожское озеро.

Прикрыта была минными полями, защищена противотанковыми рвами и гранитными надолбами, за проволочными заграждениями в десять, двадцать, тридцать рядов – мощные железобетонные долговременные огневые точки - ДОТы.

Противотанковые укрепления линии Маннергейма: В граните финны при помощи взрывов оборудовали пулемётные и орудийные гнёзда, которым не страшны были самые сильные бомбы.

Там, где не хватало гранита, финны не пожалели бетона.

В этих природных условиях грамотное размещение инженерных сооружений позволяло удерживать оборону на этой линии малыми силами, нанося при этом огромный урон наступающему противнику.

Главная оборонительная полоса состояла из 22 основных узлов обороны, в каждый из которых входило несколько деревоземляных огневых точек /ДЗОТ/ и долговременных каменно-бетонных сооружений /ДОТ/, а также противотанковые и противопехотные заграждения, при этом линия Маннергейма имела 90-километровую глубину и состояла из трех последовательно расположенных полос обороны.

В частности, в полосе обеспечения насчитывалось 220 км проволочных заграждений в несколько десятков рядов, 80 км противотанковых гранитных надолбов, а также противотанковые рвы, стенки и минные поля.

Были предусмотрены в оборонительной полосе и зоны искусственного затопления.

Для этого были построены специальные плотины.

Доты первого поколения с толщиной железобетонных стен в 2 м к 1939 году были дополнительно укреплены наклонными бронеплитами.

Самыми мощными были ДОТы второго поколения, которые представляли собой большие современные железобетонные сооружения.

Опыт боевых действий при взломе линии Маннергейма показал, что для разрушения ДЗОТа необходимо было добиться трех-четырех попаданий 152-мм снаряда.

При этом снаряд должен был попасть в амбразуру или в один из углов ДЗОТа.

Лишь в этом случае ДЗОТы были разрушены; если же прямое попадание было в насыпную «подушку», то оно не обеспечивало их разрушений.

А разрушение ДОТов возможно было лишь огнем 203-мм гаубиц и 280-мм мортир.

При этом для разрушения их огнем 203-мм гаубиц необходимо было добиться четырех-пяти прямых попаданий, и даже самое мощное орудие крупного калибра могло пробить стенку или крышу ДОТа второго поколения лишь при попадании в одну и ту же точку двух бетонобойных снарядов весом по 100 кг.

ДОТы и ДЗОТы соединялись подземными ходами, а подземные укрытия для людей и боеприпасов надежно укрывались многометровыми слоями земли и бетона.

Перекрестный артиллерийско-пулеметный огонь из ДОТов и ДЗОТов надежно закрывал все пространство перед Финскими позициями, практически не оставалось «мертвых зон».

Все ДОТы и ДЗОТы были спрятаны, рельеф позволял скрывать их, маскируя под холмы с деревьями, а зимой все укрепления были хорошо замаскированы камнями и снегом, прикрыты насыпными холмами, и обнаружить финские укрепления в этом снежном лесистом, покрытом гранитными валунами, пространстве было очень сложно.

Все командные пункты, узлы связи и госпитали располагались в подземных бункерах.

Склады боеприпасов и продовольствия заранее подготовлены, сектора давно пристреляны артиллерией, противотанковые надолбы ставились в четыре ряда, на два метра один от другого, в шахматном порядке.

Ряды камней иногда усиливались проволочными заграждениями, а в других случаях — рвами и эскарпами и таким образом, противотанковые препятствия превращались одновременно и в противопехотные.

В некоторых местах проволочная сеть доходила до 45 рядов, из которых первые 42 ряда были на металлических кольях высотой в 60 сантиметров, заделанных в бетон.

Надолбы в этом месте имели 12 рядов камней и были расположены посреди проволоки.

Финские саперы успели возвести вдоль главной полосы обороны около 136 км противотанковых препятствий и около 330 км проволочных заграждений.

А советскому командованию необходимо было при 40-градусном морозе развернуть в лесу воинские части, организовать снабжение, подготовить бойцов и командиров к взлому подобной оборонительной полосы. Задача прорвать линию - была очень сложная. А штурмовать укрепрайоны финской армии было необходимо - время поджимало.

За финнов сражался 12-тысячный корпус шведских добровольцев, Англия и Франция щедро поставляли инструкторов и вооружение, ведь в конце 1930 годов в Финляндии было построено много аэродромов, принимавших самолёты западных союзников.

Две Английские дивизии, предназначавшиеся для отправки во Францию, были оставлены в метрополии и начали подготовку к высадке в Норвегии совместно с 1-й и 2-й французскими дивизиями, высадка которых была намечена на 20 марта 1940 года.

В Финляндию была направлена французская военная миссия во главе с подполковником Ганевалем, а при штабе маршала Маннергейма находился генерал Клеман Гранкур.

Англо-французский десант планировали высадить в Печенге-Петсамо, который должен был захватить мурманскую железную дорогу и сам Мурманск, чтобы получить морскую коммуникацию для снабжения войск и для развития наступления на юг России.

Также «союзники» готовили ВВС для ударов из баз в Сирии и Ирака по Баку, Батуми и Грозному, а англо-французские войска в Сирии и Ливане должны были подготовить удар на Баку, лишив СССР добычи нефти.

Войска, вторгшиеся через Баку с юга в СССР, должны были двинуться на соединение с наступающими англо-французскими войсками с северного направления, потому война с Англией и Францией была серьезной угрозой, учитывая, что на востоке находилась враждебная Япония и финскую кампанию необходимо было быстро выигрывать.

В РККА в то время ещё не было нужного количества частей инженерной разведки, не хватало крупнокалиберной артиллерии и естественно, лобовой удар привел к большим потерям, но русские всегда умели учиться на своих ошибках и для отработки действий на местности был приспособлен захваченный финский учебный полигон.

Были разработаны инструкции для прорыва линии обороны, артподготовка должна была вестись не наугад по площадям, а по конкретным целям.

Запрещено было бросать в наступление пехоту до того, как будут разрушены ДОТы на переднем крае обороны противника, для чего были подтянуты орудия особой мощности: гаубицы калибра 203 мм Б-4 и мортиры калибра 280 мм.

Для уничтожения ДОТов созданы были штурмовые группы, в состав которых включались один стрелковый и один пулеметный взводы, два-три танка, одно-два 45-мм орудия, от отделения до взвода саперов, два-три химика.

Саперам надлежало иметь по 150-200 кг взрывчатки на каждый дот, а также миноискатели, ножницы для резки проволоки, фашины для преодоления танками рвов.

Кроме штурмовых групп, созданы были группы разграждения и восстановления.

Учеба и тренировки войск велись днем и ночью, а начиналось занятие с имитации артподготовки, затем под прикрытием стрелков и пулеметчиков вперед выдвигались саперы с миноискателями.

На их пути встречались макеты мин, которые нужно было обезвредить, чтобы открыть путь пехоте и танкам, затем саперы резали колючую проволоку и подрывали надолбы.

Далее вперед выдвигалась пехота и танки, выводилась на прямую наводку артиллерия.

Совместные действия пехоты, артиллеристов и танкистов облегчали саперам выполнение задачи: выйти в тыл дота с нужным количеством взрывчатки и подорвать сооружение.

Через полигон проходили батальон за батальоном, полк за полком, - его не миновала ни одна из частей, которой предстояло действовать на любом из участков фронта.

Были направлены в войска руководства, памятки, инструкции по инженерному делу, а саперы внимательно изучали особенности финских укреплений, пехоту научили идти за огневым валом, а танки не вырываться вперед, а действовать вместе с пехотой.

Подготовка к взлому линии Маннергейма велась в течение месяца.

Войска обеспечили всем необходимым для ведения боевых действий в суровых условиях очень холодной снежной зимы - зимним обмундированием: полушубками, валенками, шапками-ушанками вместо будёновок, белыми масхалатами, лыжной экипировкой, техникой и боеприпасами, также в белый цвет были выкрашены орудия и танки.

В армию поступили передвижные пункты обогрева, наладили питание войск горячей пищей и концентратами, были созданы из спортсменов и хорошо подготовленных бойцов небольшие отряды лыжников, которые очень успешно действовали против диверсионных групп финнов и сами проводили разведку в тылу противника в Карельских лесах.

Финнов били, используя их же тактику и, одним из таких отрядов командовал молодой Василий Филиппович Маргелов, будущий легендарный создатель ВДВ, группа которого в одном из рейдов взяла в плен офицеров генштаба Шведской армии, воевавших за Финнов.

Для разрушения ДОТов линии Маннергейма в дивизиях первого эшелона были созданы группы артиллерии разрушения /АР/ в составе одного - трех дивизионов.

11 февраля 1940 года в 9:40 утра залпы двух с лишним часов артиллерийской подготовки возвестили о начале генерального наступления Красной армии на Карельском перешейке.

Артиллерийский огонь был долог и сокрушителен, а перед наступлением артиллерия много дней обрабатывала финский передний край, применяя при этом особую тактику.

Финны прятались в укрытиях, а когда артиллерия РККА переносила огонь в глубину обороны, занимали траншеи, чтобы встретить атаку, теперь же пехота имитировала атаку, а артиллерия вновь обрушивала огонь на передний край и финны несли большие потери.

И наконец, с 11 февраля всего через три дня линия Маннергейма была прорвана!

На этот раз артиллерийский огонь орудия крупного калибра вели в течение нескольких часов по заранее выявленным целям, а наша пехота наступала после только мощной артподготовки, в этот раз, следуя за огневым валом, а танки не вырывались вперед, прикрывая наступающую пехоту огнем и броней, войска были обучены вести бои ночью.

Новая тактика РККА принесла свои плоды, как рассказал командир 306-го стрелкового полка Владимир Крюков: «Попытки в дневных условиях взять высоту Муторандо привели к потере 70 человек, из них 18 убитых. Ночью же мы не потеряли ни одного… Потери противника — 62 человека».

На взятие некоторых ДЗОТов уходило всего 15 минут.

А, например, командир 387 го полка Семен Младенцев за одну ночь захватил их сразу восемь, потеряв лишь, пять человек убитыми.

Созданные и прошедшие специальную подготовку сводные штурмовые группы и вскрыли линию Маннергейма, уничтожив и несколько неприступных ДОТов.

Первыми к вражеским позициям выдвигались танки-тральщики, делавшие проходы в минных полях, за ними двигалась пехота, прикрываясь от ружейно-пулеметного огня стальными бронещитами, установленными на специальные лыжи, а легкие танки Т-26 с широкими гусеницами, легко тащили по снегу бронесани со взрывчаткой – которой саперы подрывали ДОТы, хотя часть дотов была разрушена бетонобойными снарядами «сталинских кувалд» - так финны назвали крупнокалиберные 203 мм гаубицы Б-4.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, бомбардировочная авиация активно действовала, нанося удары по Финским укрепрайонам, мостам, железнодорожным станциям, коммуникациям и линия Маннергейма была взломана сразу в нескольких местах на глубину до 10 км.

3 марта наши войска вышли к Выборгу, второму по значению городу Финляндии в то время, и начали его охват с двух сторон, и после падения Выборга путь к столице Финляндии - Хельсинки - для Советских войск был открыт.

Понимая, что Финские войска оказались перед угрозой полного уничтожения, маршал Маннергейм 9 марта доложил правительству, что война проиграна, хотя ожесточенные бои ещё продолжались на всех направлениях а в это время Финское правительство в панике взывало к своим покровителям, умоляя немедленно прийти им на помощь.

Но Швеция тут же заявила о своем нейтралитете, к ней присоединилась Норвегия.

Ну, а Англия и Франция, выразив моральную поддержку «мужественным финнам», советовали им сражаться до конца, они, разумеется, готовы помочь, но мешает Швеция, заявившая о нейтралитете, и Норвегия, не только не готовы вступать в войну, но даже английские и французские войска на своей территории принимать не желают.

Польша, задирая Германию, надеялась на своих могущественных союзников Англию и Францию, но была разгромлена Германской армией меньше чем за три недели.

Финны немедленно запросили мир, а посредником в переговорах выступила Швеция.

Правительство Финляндии соглашалось принять все требования Советского Союза.

Интересно, что финны с просьбой о посредничестве сначала обратились к англичанам и французам, но их покровители отказали и продолжили уговаривать финнов сражаться до конца, ни в коем случае не складывать оружие (ага, с укропией та же самая картинка, ну ничему история не учит!!!), и лишь после этого финны обратились к Швеции, предварительно соглашаясь на все условия Советского Союза.

Сталин перед началом Зимней войны создал правительство Карело-Финской ССР во главе с Отто Куусиненом, который потом и стал главой новой Финляндии.

Поставленные перед РККА задачи были выполнены и всего за три месяца!

Переговоры начались в Москве 10 марта, и уже 13 числа мирный договор был подписан. Финны вынуждены были выполнить все требования Советской стороны.

Граница на Карельском перешейке отодвинулась от Ленинграда на 150 км, Финляндия отказалась в пользу СССР от города Выборга с Выборгским заливом и островами, Западного и Северного побережья Ладожского озера.

СССР получил полный контроль над акваторией Ладожского озера.

А ведь Финнов целый год уговаривали мирно отодвинуть границу, получив за это в два раза больше земли в Карелии.

На переговорах 1938-39гг., Финляндии предлагали еще и денежную компенсацию.

И когда финны вспомнили о компенсации и привели в пример Петра Первого, который отдал Швеции 2 миллиона талеров за отвоеванную Прибалтику, Молотов ответил:

«Пишите письмо Петру Великому. Если он прикажет, то мы заплатим компенсацию».

Кроме этого, к СССР отходили полуострова Рыбачий и Средний, что в 1941-м помогло нам удержать границу, отбив все попытки Германских войск прорваться к Мурманску.

Одной из стратегических задач немецкого командования был захват Мурманска, вместе с его незамерзающими портами, базы Северного флота, выход на Кировскую железную дорогу, соединяющую Мурманский порт с остальной территорией СССР и для этого была сосредоточена 150-тысячная группировка из двух немецких и одного финского корпуса.

Но на Рыбачьем элитных германских горных егерей остановили в июне 1941 года, и несмотря на ожесточенные бои эта линия фронта осталась неизменной до окончания боевых действий в Заполярье, а на самом полуострове Рыбачий находится пограничный знак №1, единственный сохранившийся на западной государственной границе СССР в 1941-м году и дальше в Заполярье враг не смог продвинуться.

Наряду с обеспечением безопасности Ленинграда это была важнейшая стратегическая задача, решенная в «незнаменитой Зимней» войне.

СССР был передан полуостров Ханко в аренду сроком на 30 лет, там была создана Советская военно-морская база.

Полуостров занимал стратегически важное место у входа в Финский залив.

Таким образом, СССР укрепил свои позиции на Балтике, а в ходе Зимней войны была решена важнейшая задача - обеспечена безопасность Ленинграда.

Но даже если бы врага остановили у стен Ленинграда, не существовало бы знаменитой «Дороги Жизни», проложенной по Ладоге, ведь западное и северное побережья озера по-прежнему бы принадлежали Финляндии, как это было до весны 1940 года, а финская артиллерия со своих прежних позиций спокойно накрывала бы весь центр города.

Если бы не устоял Ленинград, то группировка германских войск «Север» фон Лееба в 41-м наступала на Москву одновременно с группой армий «Центр» фон Бока.

Но врага остановили у стен Северной Русской столицы и в том, что это удалось сделать, заслуга героев, сломавших линию Маннергейма в той незнаменитой Зимней войне.

8 июля 1941 года после совещания в Верховном Главнокомандовании ВС Германии начальник штаба сухопутных войск генерал-полковник Гальдер записал в своем дневнике следующее:

«Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые, в противном случае, мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация, для этого не следует использовать танки».

16 июля 1941 года в ставке Гитлера состоялось совещание высших руководителей Третьего рейха, и в протокольной записи сказано следующее:

«На Ленинградскую область претендуют финны.

Фюрер хочет сравнять Ленинград с землей, чтобы затем отдать его финнам».

11 сентября 1941 года тогдашний президент Финляндии Ристо Рюти заявил германскому посланнику в Хельсинки следующее:

«Если Петербург не будет больше существовать, как крупный город, то Нева была бы лучшей границей на Карельском перешейке. Ленинград надо ликвидировать, как крупный город».

Сфабрикован миф о том, что финны не желали воевать с Советским Союзом, а хотели лишь вернуть свои земли, потерянные в 1940 году, якобы выйдя на свою старую границу, остановились, но на самом деле финские войска пытались пробиться к Белому морю.

Перейдя Советскую границу, финны заняли Петрозаводск, который им никогда не принадлежал и при этом создавали на оккупированной территории Советской Карелии концлагеря для местного населения, которое не успело эвакуироваться.

И начали переселять на «освобожденные» земли колонистов из Северной Финляндии, были назначены финские коменданты ещё не захваченных городов: Беломорска и Кеми.

Авторский коллектив под руководством генерал-полковника Г.Ф.Кривошеева установил потери в войне Вооруженных Сил СССР, включая ВВС, погранвойска, умерших после марта 1940 года в госпиталях, по именным спискам подсчитал всех: убитых и умерших на этапах санэвакуации от ран и болезней в госпиталях, пропавших без вести.

Безвозвратные потери - 126 875 человек - значительная часть именно в декабре 1939 года.

Чёрным пятном в истории РККА - остается окружение и разгром 18-й и 44-й дивизий, блокированных на узких дорогах - в лесах Приладожья, а после 1945 года финны признали потерю 48.3 тысячи свих солдат убитыми, 45 тысяч ранеными и 806 человек регулярной армии пленными, но в этой цифре следует прибавить бойцов Шюцкора и других военных организаций, активно участвовавших в боевых действиях.

Но вернемся к нашему герою. После заключения Финляндией мирного договора с СССР, майор Донсков, за умелые боевые действия: получил внеочередное звание полковника и в апреле 1940 года был назначен начальником 102-го Элисенваарского Пограничного отряда войск НКВД.

Сразу после назначения, Донсков стал на новом участке Советско-Финляндской границы обустраивать погранзаставы, комендатуры и КСП, причём делал это круглосуточно, вот поэтому такое ответственное отношение к своим служебным обязанностям и не дало Финско-Немецким войскам не только прорваться к Ленинграду с северо-запада, но они полтора месяца даже не могли прорвать границу на участке полковника Донскова.

Хотя Финляндия и подписала мирный договор с Советским Союзом, попытки нарушения границы то на одном, то на другом участке не прекращались, поэтому от пограничников Начальник 102-го отряда требовал внимания, бдительности, постоянной боеготовности.

В этих условиях, особую роль полковник Донсков отводил манёвренной группе отряда.

Один из взводов его Пограничного отряда постоянно находился в движении, ведя поиски нарушителей и диверсантов в ближайшем тылу застав.

Хотя каждая комендатура и застава имели под своим контролем чётко определённую полосу границы, отдельные участки её ещё тогда не были полностью оборудованы.

Этим пользовались нарушители, отлично знавшие местность, и нередко просачивались на нашу территорию, стремясь как можно быстрее уйти с непосредственно охраняемой заставой линии и укрыться в ближайшем тылу, чтобы уже оттуда - действовать.

А укрыться было легко: кругом лес, кое-где ещё оставались незаселённые Финские хутора, жители которых после установления новой советско-финляндской границы переехали вглубь Финляндии. В этих-то районах и курсировал взвод манёвренной группы чаще всего под командованием молодого лейтенанта Мустафы Богдановича, у которого была любимая поговорка: «мы цыгане в воде не горим и в огне не тонем».

На его счету было несколько пойманных лазутчиков, сумевших пробраться мимо заставы, но не ускользнувших от внимания пограничников манёвренной группы.

Начальник отряда нередко сам инструктировал этот взвод, давал задания Богдановичу и лично выслушивал его донесения после рейда. Сложная обстановка вызывала повышенное внимание вышестоящего командования, в Элисенваара поэтому нередко можно было услышать представителя Политуправления Ленинградского Пограничного округа Афанасия Никифоровича Малоивана и видеть плотную широкоплечую фигуру начальника Ленинградского Пограничного Округа генерал-лейтенанта Григория Алексеевича Степанова. Навещал этот важный участок границы и начальник Управления Пограничных войск СССР генерал-лейтенант Соколов.

И вот наступило 22 июня 1941 года.

22 июня в 4 утра 102-й Пограничный отряд бомбили также как и все территории СССР.

Но участие в Великой Отечественной войне и далее ознакомимся во второй части материала, поскольку сюда он просто не ставится из-за ограничения по тексту.

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