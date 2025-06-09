Пограничник генерал Донсков. Великая Отечественная и мирные дни

Продолжаю вчерашний материал.

22 июня в 4 утра 102-й Пограничный отряд бомбили также как и все территории СССР.

Полковник Донсков смог лишь 28 июня отправить жену со средним сыном в Ленинград на машине с пленными диверсантами, которых везли на допрос!

10 ч. 55 мин. 22-VI-41 г.

На участке 10-й заставы 102-го пограничного отряда подошла машина с вооруженными солдатами в чёрных мундирах.

23 ч. 30 мин. 22-VI-41 г.

На участке 102-го пограничного отряда противник продолжает движение вдоль границы офицерскими рекогносцировочными группами, наблюдая за нашей территорией…

В течение ночи с 28 на 29 июня 1941 года пограничные заставы 4, 5, 8, 10, 12-я и штаб 2-й комендатуры подверглись нападению со стороны германо-финских войск.

Усилиями личного состава застав, при поддержке подразделений Красной Армии к 14.30 29-го июня 1941 года противник был отброшен за линию государственной границы СССР с большими для него потерями.

Столкновения мелких групп противника с нашими пограничными нарядами имели место на заставах 3, 6, 7, 9 и 13-й.

В первых боях за социалистическую Родину пограничники Элисенваарского отряда дрались героически.

Командиры и красноармейцы, особенно 4-й и 5-й застав гарнизона Сювяоро, показали образцы мужества, отваги и беззаветной преданности... своему Советскому народу, поднявшемуся на отечественную войну против германского кровавого фашизма.

От лица службы всему личному составу, участвующему в боях, объявляю благодарность и выражаю твёрдую уверенность в том, что пограничники отряда в грядущих боях умножат боевые традиции пограничных войск Союза СССР.

Да здравствует наша социалистическая Родина – Союз Советских Социалистических Республик!

Полковник ДОНСКОВ

Начальник штаба отряда Майор ТАРАШКЕВИЧ

11 ч. 30 мин. 29-VI-41 г.

Противник силою до батальона на участке 4-й заставы захватил высоту…

Высота штурмом взята обратно. Противник отброшен на линию границы.

22 ч. 00 мин. 29-VI-41 г.

На 4-м участке 5-й заставы группа противника… вторглась на нашу территорию…

Противник отброшен за ее границу, оставив двух убитых…

29-VI-41 г.

К 14.30 выброшена группа в 45 человек, в основном финны. В этой последней сегодня схватке на 12-й заставе финны потеряли 7 человек убитыми, часть винтовок и патронов и один автомат «Суоми». У нас потерь нет на этой заставе.

2ч.30 мин. 29 июня 1941 г.

Противник, двумя взводами, вторгся на 700 м. вглубь территории СССР на участке 5-й заставы. Погранотряд под командой лейтенанта Толстоусова при поддержке роты 701-го стрелкового полка отбросил его за государственную границу.

Помощник начальника 12-й заставы Элисенваарского пограничного отряда лейтенант Лазарев при нападении 30 белофинов на заставу… с группой красноармейцев в количестве 4-х человек, маскируясь, зашел в тыл противника, метким выстрелом убил финского офицера.

Противник открыл по группе т.Лазарева ураганный ружейный и пулемётный огонь.

Умело руководя боем своей группы, воодушевляя бойцов своим личным примером, Лазарев заставил противника покинуть нашу территорию.

Противник потерял 7 человек убитыми и более десятка ранеными…

Группа лейтенанта Лазарева потерь не имела.

В донесениях, поступавших в штаб округа, было такое же лаконичное перечисление событий на границе, в папке, которая называлась:

«Описания боевых действий Элисенваарского пограничного отряда»:

В ночь на 29 июня 1941 года противник на всех участках отряда вторгся на территорию СССР и вступил в бой с нашими погранотрядами – силами от роты до двух батальонов, стремясь овладеть 4, 5, 8, 10, 12-й заставами и штабом 2-й комендатуры».

Так это началось и с каждым днём противник усиливал натиск.

11ч.30 мин. 29-VI-41 г.

Батальон противника перешёл государственную границу на участке 4-й заставы, с боем занял высоту 129.0 - 200 метров Северо-Западнее заставы и окружил заставу.

На поддержку выехал начальник штаба старший лейтенант Паничкин с задачей отбросить противника за государственную границу.

При поддержке 2-й резервной заставы и роты 461-го стрелкового полка противник был отброшен за государственную границу, понеся большие потери.

Высота 129.0 взята, приказ выполнен. Помощник начальника заставы… Родионов С.М. руководя боем своего подразделения, был три раза ранен, но не оставил поля боя, продолжал управлять своими подразделениями до тех пор, пока враг окончательно не был изгнан с Советской земли.

Противник на нашем участке стянул большие силы, - сказал Родионов пограничникам.

Пока придёт подкрепление из комендатуры, мы должны продержаться своими силами.

Надо послать связного к младшему лейтенанту Виноградову, товарищ Здрогов.

Не успел заместитель начальника заставы ответить Родионову, как раздался запыхавшийся голос Маши Уткиной - я пойду, товарищ Родионов. Дорогу знаю, несколько раз у них была. Начальник заставы Сидоров внимательно посмотрел на Марию и подумал, что в лесу Уткина может столкнуться с диверсантами и о том, как нужен сейчас на заставе каждый пограничник, - идите, Мария Ефимовна, возьмите винтовку и гранату.

«…прачка т.Уткина М.Е. в критический момент боя, длившегося всю ночь, когда заставе угрожала опасность быть окружённой, прорвавшись из окружения, добежала до одной из частей Красной армии, доложив командиру об обстановке.

С группой бойцов этой части доблестная патриотка возвратилась к месту боя и со словами: «За Родину!» бросилась в штыковую атаку на врага вместе с прибывшими бойцами. Не выдержав натиск атакующих красноармейцев, враг поспешно отступил…оставив 120 трупов… которые вывозили на восьми подводах…

30. 06.41 г.

Ночь прошла спокойно, если не считать столкновения наших пограничников с небольшими поисковыми группами противника.

С нашей стороны убит один красноармеец и один ранен…

Всё-таки летом в условиях Финляндии воевать легче.

Интересный парень ПНЗ-5 лейтенант Толстоусов.

Застава отбила несколько атак немцев, взяла 15 человек в плен и не потеряла ни одного бойца, и вот он докладывает следующим образом:

«Комендант: Товарищ лейтенант, доложите, что у вас там произошло?

Толстоусов: Ничего у нас не произошло, товарищ капитан…

На заставу напала рота немцев, все её атаки отбиты, и они отброшены за линию границы, взяли в плен 15 фашистов.

Комендант: Наши потери?

Толстоусов: Ни одного человека, товарищ капитан, так что всё в порядке.

Донсков на КП давал чётко и ясно приказания: «уничтожить… отрезать отход… взять в плен… беречь каждого бойца, не мотать силы людей» и т.п.

Не менее спокойно вёл себя и начштаба майор Тарашкевич, как командир он крепко стоял на ногах, имея большой опыт и для него не удивительно, что 8-я застава под руководством старшего лейтенанта Савина ведёт бой с двумя батальонами немцев, ему тоже приходилось с группой в 40-45 человек громить банды басмачей в 300-500 сабель.

Не хуже вёл себя и наряд 13-й заставы в составе:

Сапсай, Торба, Лазарева, Костенко и Пищулина...

Они задержали финна-разведчика с автоматом в руках, который бросил гранату в Торбу. У Торбы пробито автоматом три подсумка, ружейный ремень, шинель и ожог на левой руке. Финн стрелял в Торбу в упор.

Остальные бойцы действовали тоже хорошо…

14 ч. 00 мин. 01-VII-41 г.

Три истребителя противника «мессершмидт» с бреющего полёта обстреляли пулемётным огнём здание и городок. К утру противник отброшен за линию государственной границы.

Такая лёгкая победа казалась несколько подозрительной, и это не замедлило сказаться.

Несколько групп пограничников ещё не вышли из боя, видимо, полностью окружены, выходят пока отдельные мелкие группы.

Начал писать наградные листы на наших людей.

Лейтенант Родионов представляется к званию Героя Советского Союза.

Не меньший героизм проявила прачка заставы Уткина…

02-VII-41 г.

Вышли из боя Напримеров с группой 15 человек, Чуднов, Смирнов и ещё два лейтенанта и с ними ещё 63 человека.

Поход Чуднова просто легендарный, о нем можно писать книги, даже лучшие, чем Кимас-озеро. Когда-нибудь займусь………………………..

04-VII-41 г.

Утро началось сообщением Гарькавого, что финны упорно нажимают, видимо, хотят полностью окружить и сломать, но это им не удастся, обломают зубы, т.к. там всё же солидный кулак – 4-я застава, резервная…

Несколько бронемашин – это такая сила, которая сможет долго обороняться.

Связь в середине дня была прервана и не установлена, т.к. противник ее занял.

Положение групп неважное и точно не установлено.

142-я Стрелковая дивизия на левом фланге заняла исходное положение, скоро начнутся операции и, видимо, улучшится положение Гарькавого.

Гарькавый имел необходимое количество боеприпасов, принимаются меры к пополнению.

…К Гарькавому выехал Тарашкевич, Щербань с одной ротой и несколькими машинами.

У Алексея Дмитриевича Гарькавого положение усложняется, финны жмут вовсю, у них не сладко дела на остальных участках.

Скорее бы Тарашкевич доехал туда…………………………….

Как и предполагал с самого начала полковник Донсков, самые ожесточённые бои с первых же дней разразились на участке I-й комендатуры, которой командовал старший политрук Гарькавый, в прошлом легендарный Начальник заставы в Киргизии.

Там, в районе 2-й заставы, проходила дорога, которую будут стараться захватить финны.

Восемь суток удерживали бойцы I-й комендатуры доверенный им участок государственной границы.

Противнику удалось окружить комендатуру Гарькавого, но его пограничники продолжали стойко держаться.

Узнав об окружении врагом гарнизона Гарькавого, начальник отряда полковник Донсков немедленно обратился за помощью к командованию 142-й стрелковой дивизии.

На выручку был отправлен отдельный разведывательный батальон.

Кроме того, Донсков отправил в помощь гарнизону манёвренную группу под командованием старшего лейтенанта Древаля и разведывательный взвод во главе с лейтенантом Мустафой Богдановичем и одновременно начальник погранотряда лично связался со старшим политруком и приказал:

Если враг бросит на ваш участок большие силы, заставы не смогут выстоять.

Приказываю в этом случае соединить людей в единый кулак и, взаимодействуя с идущим к вам на помощь, разведывательным батальоном дивизии, взяв командование в свои руки, организовать оборону опорного пункта комендатуры в районе озера Ристалахти.

Полковник ещё раз напомнил о необходимости усилить борьбу с финскими снайперами «кукушками», как называли их солдаты, создав специальные группы снайперов. Старший политрук А.Д. Гарькавый.

06-VII-41 г.

Группа Тарашкевича успешно продвигается вперед, хоть медленно, но верно.

Наши специалисты по «кукушкам» сбили уже больше сотни автоматчиков.

Наш народ начинает дерзать – садятся на деревья, в кусты и бьют врага в упор. «Монополия» противника на «кукушек» утеряна.

Наши разведывательные поисковые группы шарят по тылам противника, это хорошо, пока только бьют, а нужно ловить, взрывать, жечь - это их тоже деморализует.

Движение наших «кукушек» принимает все большие размеры, сейчас на участке Гарькавого сидят в засаде более 20 человек, мастерами меткого огня зарекомендовали себя пограничник Дроботов и политрук резервной заставы Глазунов.

Белофинские «кукушки» умело проникали в наши тылы, устраивали засады на развилках дорог, были отличными стрелками, и бороться с ними стало нелегко.

На 3-й заставе удачным истребителем «кукушек» показал себя Дроботя, бывший сибирский охотник, он выследил и уничтожил более полусотни вражеских снайперов.

По приказанию Донскова скоро на всех заставах появились мастера меткого боя.

07-VII-41 г.

Тарашкевич со своей группой вернулся, порядок немного наведен, но Гарькавому по-прежнему приказали оборонять Растилахти еще с меньшими силами.

Вчера провел беседу с личным составом 5-й заставы.

Народ потерял начальника и политрука, и это переживают, но гибель Федюнькина и Ященко сплотила их, и они готовы драться по-прежнему героически.

Они с любовью вспоминают своих погибших товарищей: Рыбалко, Аксёнова, Якубенко, Никишина, Чевычелова.

Они клянутся отомстить противнику за смерть этих бесстрашных людей.

Ульянов и Трегуб, раненые – первый в руку выше локтя, второй в голову – оба остались в строю, сделав только перевязки.

Прекрасный у нас народ…

На девятые сутки фашистские войска, введя в бой свежие силы, оттеснили гарнизон старшего политрука Гарькавого к озеру и связь с командованием отряда прервалась.

Комендант послал двух опытных связистов Крючкова и Валитова исправить повреждение на линии, но связисты были обстреляны противником и тяжело ранены.

Тогда Гарькавый вызвал добровольцев и, два земляка из Тулы – рядовые Белкин, специалист по «кукушкам» и Лукавников - исправили связь и полковник Донсков снова начал управлять боем, получив от комендант сообщение о положении своего гарнизона.

Оно было тяжёлым: не хватало боеприпасов, кончались продукты, имелось много раненых и подкрепление, до окружённых пограничников пока не дошло.

Оказалось, что манёвренная группа приняла бой, не дойдя до окружённой комендатуры.

Попытки прорваться к Гарькавому не удавались.

Враг нёс большие потери, но подтягивал новые силы и выяснив положение с группой Древаля, и понимая, что Богдановичу с одним взводом через вражеское кольцо не пробиться, полковник изменил свой план.

Из находившихся в госпитале восьми выздоровевших пограничников I-й комендатуры и ещё двух десятков бойцов, Донсков создал ударную группу во главе с политруком Чудновым, также находившимся в госпитале.

Старшему лейтенанту Древалю приказал, выделить один взвод в распоряжение лейтенанта Богдановича, а с остальными силами, сдерживать противника до подхода разведывательного батальона из 142-й дивизии.

Затем совместно с ним вести наступление в направлении окружённой комендатуры.

Взвод, взятый у Древаля, и группу политрука Чуднова начальник отряда подчинил лейтенанту Богдановичу, поставив ему задачу: выйти в район I-й комендатуры и внезапным ударом с тыла прорваться к Гарькавому.

09-VII-41 г.

В течение двух дней гитлеровцы бомбили 8 раз… убито 6 человек, ранено больше 40 человек, в основном рабочих и служащих станции Элисенваара.

Гарькавый закончил отход своих групп…

Многие уходили вплавь через озеро метров 600…

Последним уходил Чуднов, прикрывая отход бронемашиной.

Когда не было другого выхода, он подорвал машину и ушел последним через озеро…

По пути к установленному месту встречи с Богдановичем, группа Чуднова успела уничтожить почти взвод противника, залпом ударив по врагу и добив его гранатами.

Заметив скопление немцев у границы, политрук предложил Богдановичу изменить ранее намеченный маршрут и подойти к окружённым с той стороны, где врага было больше и поэтому они вели себя беспечно и манёвр удался, не потеряв ни одного бойца убитыми, забросав немцев гранатами, отряд дерзко прорвался в окружённый гарнизон.

С приходом пополнения положение окружённых несколько облегчилось, но было сложным, тяжелораненые, нуждались в серьёзной помощи, фельдшер не мог оказать её.

У военкома комендатуры старшего политрука Рязанова перебиты ноги.

Боеприпасов мало, продукты на исходе, перевязочных средств нет.

Выяснив всё это, политрук Чуднов с пятью добровольцами, вооружёнными автоматами и гранатами, сумел скрытно перейти линию окружения между 3-й и 4-й заставами и неподалеку от железнодорожной станции Яккима встретил разведбатальон.

До комендатуры осталось восемнадцать километров, - сказал командир разведбата и постараемся через двое суток выручить Гарькавого.

Но, не дойдя до гарнизона четырёх километров, батальон снова был остановлен крупными силами противника и начались затяжные бои.

Чуднов, выпросив у комбата бронеавтомобиль, нагрузил его продовольствием, медикаментами и боеприпасами, ночью, с одним пулемётом, обрушив на фашистов шквальный огонь, он на большой скорости прорвался к Гарькавому.

Пограничники не верили своим глазам – как Чуднов смог прорваться...

Как дела в батальоне? – спросил комендант Гарькавый.

Плохо, немцы не дают ему сделать и шагу.

Были бы у нас боеприпасы, можно с двух сторон нажать, - сказал Гарькавый.

А я ещё съезжу в батальон сказал Чуднов и привезу, ничего, я везучий.

Если сумеешь прорваться обратно, возьми в батальоне три пулемёта и побольше гранат.

И Чуднов снова проделал свой рейс, храбрец смог вернуться, так о политруке Чуднове, высоком, атлетического сложения человеке, среди пограничников уже ходили легенды.

Его боевые рейды и лихие налёты на врага казались невероятными и при всём этом знали о подвигах Чуднова меньше, чем совершил он их на самом деле.

По своей скромности, политрук больше отмалчивался.

Обстановка на этом участке фронта менялась, войска вынужденно отошли и дальнейшее сопротивление группы Гарькавого не вызывалось военной необходимостью.

К этому времени комендант Гарькавый по указанию начальника отряда Донскова собрал все силы в одном месте, на берегу озера и полковник отдал Гарькавому приказ: начать отход, соединиться с отрядом. Но противник создал плотное кольцо окружения.

Шли шестые сутки боя в окружении, когда семнадцать командиров собрались в блиндаже коменданта, все усталые, с запавшими щеками, многие с окровавленными повязками.

Старший политрук Гарькавый рассказал о приказе начальника отряда эвакуироваться по воде, но это вовсе не было лёгкой задачей –немцы и финны держали под огнём и этот единственный путь к отходу, но, другого, не было.

Используя под рукой лесоматериалы, разрушенные строения, пограничники сколотили плоты и ночью начали эвакуацию.

В первую очередь отправили тяжело, раненых, за ними ушёл и весь отряд, а три пулемётчика и политрук Чуднов на бронемашине прикрывали отход гарнизона.

Заминировав место переправы противопехотными минами, Гарькавый оставил узкий проход для отхода группы прикрытия.

После отхода отряда политрук Чуднов приказал пулемётчикам уходить, а сам почти до самого рассвета колесил по территории отряда, поливая пулемётным огнём врага.

Потом он подорвал машину и благополучно переправился к своим, но даже опытных командиров – полковника Донскова и комиссара Малоивана поразила отвага политрука и Чуднов был представлен к званию Героя Советского Союза.

Гарькавого и его бойцов на другом берегу ожидал начальник пограничного отряда полковник Донсков, который выслушал короткий рапорт коменданта, поблагодарил за службу, а затем обнял его и совсем не по-военному сказал:

Други мои родные! Волновался за вас, но и гордился в душе вашими делами…

10-VII-41 г.

Гарькавый приводит свое хозяйство в порядок, отдыхает, перевооружается и прочее.

Писал наградные листы на Чуднова, Смирнова и эпизоды, рассказанные Смирновым, много героических моментов.

Можно себе представить бессильную злобу фашистов, когда они убедились, что пограничники сумели вырваться.

После выхода из окружения комендатура Гарькавого получила пополнение.

Почти весь август она провела в боях.

Позже, уже в звании майора, Гарькавый был назначен командиром сводного полка пограничников и был награждён орденом Ленина.

В конце октября, в боях за Ленинград, при форсировании Невы, в районе Невской Дубровки - Гарькавый погиб…

Двое суток пограничники 3-й комендатуры удерживали развилку дорог до станции Хиттолово, когда финны окружили комендатуру.

Прибывший из штаба отряда заместитель начальника политотдела по комсомолу младший политрук Казачок и комендант капитан Галактионов, приняли решение прорываться с отрядом. Раненых брали с собой.

У линии фронта пограничников встретил сильный пулемётный огонь.

Решительная штыковая атака, и более ста пограничников, считавшихся уже пропавшими без вести, явились в отряд.

Молодец! Я не видел тебя ещё таким! – похвалил Казачка Донсков и представил к ордену Красного Знамени. Через много лет генерал-майор Я.Я.Казачок вспоминал:

… хорошо помню тот разговор с Донсковым, полковник был, как всегда подтянут, решителен и простые задушевные слова его были для меня выше всяких похвал и надо сказать, что начальник отряда Донсков мгновенно принимал правильные решения, великолепно ориентировался в любой обстановке. Он был создан для военной службы.

Младший лейтенант Сытник, с подобранными им разведчиками, брал с собой полсотни килограммов тола, переходил линию фронта и потом докладывал Донскову:

Подорван шоссейный мост, уничтожена легковая машина с полицейскими офицерами, захвачен портфель с документами, уничтожен офицер связи, ехавший на мотоцикле, взят его планшет с картой и штабными документами... – таков, очень ощутимый результат первого похода младшего лейтенанта Сытника в тыл врага.

С таких докладов начались его знаменитые рейды, уходившие вглубь территории врага до 70-ти километров, а документы, приносимые из Финского тыла группой Сытника, представляли оперативный интерес не только для 23-й армии, но и для всего фронта.

Однажды Сытник, с двумя разведчиками, бесшумно сняв часового вошли внутрь сарая где на полу - на сене и еловых ветках спали не менее тридцати солдат, - на лавке офицер и чтобы не бить спящих, младший лейтенант скомандовал:

«В ружьё!..» и тогда открыл огонь из автомата. Услышав выстрелы, в сарай ворвались остальные пограничники и стреляли в тех, кто хватался за оружие, человек десять, поднявших руки, взяли в плен, также захвачено было много документов и оружия…

В конце августа уже лейтенант Сытник, много раз водивший группу в тыл врага, погиб под Кексгольмом и был награждён посмертно орденом Ленина.

13-VII-41 г.

Днём началась усиленная артподготовка финнов по 10-й и 11-й заставам.

После подготовки финны поползли в наступление, бой длился почти 12 часов.

Общими усилиями пограничников и подразделений Красной Армии противник с большими потерями отброшен за линию государственной границы.

В бою на 11-й заставе группа пограничников под командой лейтенанта Великодного отбила у противника два станковых пулемёта.

Тяжело раненные Бичев и Нечет попали в окружение противника, их пытались взять в плен, но герои зубами грызли противника и зверски были убиты: Бичеву нанесли 9 ножевых ран в грудь, а младшему сержанту Нечету перерезали горло.

Это зверство дорого обошлось и еще обойдется противнику…

Впоследствии среди пленных нашлись те, кто «допрашивал» и истязал наших бойцов.

У одного из них нашли фотографию, сделанную во время допроса пограничников.

Фотограф произвёл свой снимок в тот момент, когда этот пленный убивал Нечета.

Пленный подтвердил, что Советские воины не дали врагу никаких сведений.

… Небольшая группа пограничников 8-й заставы во главе с Рудаковым прикрывала отход своей заставы, но в жестоком ночном бою все они погибли, чудом уцелел один Рудаков.

Когда немцы ушли, он набрал патронов для своей винтовки у убитых товарищей, отыскал две гранаты и двинулся вдогонку за ушедшими пограничниками, укрываясь в кустах и воронках от вражеских солдат, держа гранату наготове. Он трое суток петлял по лесу, направляясь в пункт, где в это время находился штаб отряда и внезапно услышал окрик: Руки вверх! Бросай оружие!..

Из кустов вышел немецкий офицер с автоматом, на изготовку.

Рудаков понял, что немец один, иначе послал бы солдата и медленно наклонившись, бросил винтовку на землю а, выпрямляясь, выхватил из-за пояса гранату и, падая, метнул её под ноги немецкому офицеру, который успел выстрелить в пограничника…

Утро застало его среди дымившихся развалин, но уже покинутых пограничниками.

Поняв, что здесь он остался один, тульский парень Рудаков надолго потерял сознание.

Последним усилием он крепко зажал левой рукой гранату, своё последнее оружие…

Сознание на мгновенье вернулось, когда он услышал над собой русскую речь:

Иван, возьми у него гранату. Осторожнее…

Очнулся Рудаков уже в госпитале.

102-й Элисенваарский Пограничный отряд был одним из единственных, который держал границу СССР полтора месяца, не давая её прорвать немецко-финским войскам, и отошёл на старую Советско-Финляндскую границу 1939 года только получив приказ своего командования потому что как таковой Ленинградский Пограничный Округ перестал существовать и был переименован в Управление Войск Охраны Войскового Тыла Северо-Западного Фронта!

Но за время боёв на границе 102-й Пограничный отряд полковника Донскова уничтожил более 1.5 тысячи врагов, не считая тысяч раненых немцев и финнов, включая различную бронетехнику и в том числе Донсковым был уничтожен элитный немецкий гамбургский 90-й полк, который брал Париж и этому полку была «оказана Оперативным Командованием Вермахта особая честь» - войти в Ленинград…

Многих пленных немцев и финнов – Донсков отправлял в Ленинград на допросы, туда же был отправлен и пленный знаменитый немецкий боксёр 90-го полка Мартин Кауль…

Когда Пограничный Отряд полковника Донскова отступил до станции Карлахти, ему поступил новый приказ хотя бы 3 дня попытаться удержать станцию Карлахти, где на военных складах РККА хранились миллионы мин, снарядов и бомб!

Полковник Донсков с бойцами своего Пограничного отряда сдерживал 10 суток наступление 3-х немецко-финских бригад, которые пытались захватить Карлахти, пока всё это имущество не было вывезено машинами и поездами РККА со складов.

15 июля 1941 года полковник Донсков назначен на должность командира Кексгольмской группы войск 23-й Армии /Северный фронт/, костяком которой был его 102-й Пограничный отряд и до 15 августа не давал немецко-финским войскам войти в город, пока командование не приказало ему оставить Кексгольм. 15 июля 1941 года полковник Донсков назначен на должность командира Кексгольмской группы войск 23-й Армии /Северный фронт/, костяком которой был его 102-й Пограничный отряд и до 15 августа не давал немецко-финским войскам войти в город, пока командование не приказало ему оставить Кексгольм.

18 августа 1941 года полковнику Донскову поручили за 4 дня сформировать из разных пограничных отрядов 1-ю стрелковую дивизию войск НКВД и он 22 августа был назначен командиром дивизии, а 26 августа в Ленинград прибыла группа уполномоченных ГКО: В.М.Молотов, Г.М.Маленков, Н.Г.Кузнецов, А.И.Косыгин, П.Ф.Жигарев и Н.Н.Воронов. 18 августа 1941 года полковнику Донскову поручили за 4 дня сформировать из разных пограничных отрядов 1-ю стрелковую дивизию войск НКВД и он 22 августа был назначен командиром дивизии, а 26 августа в Ленинград прибыла группа уполномоченных ГКО: В.М.Молотов, Г.М.Маленков, Н.Г.Кузнецов, А.И.Косыгин, П.Ф.Жигарев и Н.Н.Воронов.

1-я дивизия полковника Донскова противостояла 56-му моторизованному корпусу генерал фельдмаршала Манштейна и не дала ему не только войти в Ленинград, но если бы генерал армии Жуков помогал или хотя бы не мешал полковнику Донскову, то Манштейну не удалось отрезать Ленинград, от сообщения с Москвой и не было бы блокады Ленинграда.

Если бы генерал армии Жуков не вызвал Донскова в Смольный – то дивизия Донскова не теряла целые сутки и не дала бы Манштейну вообще захватить станцию Мга, а когда 30 августа Донсков подходил к станции Мга, то туда уже зашёл корпус Манштейна.

Немецкая авиация бомбила эшелоны дивизии Донскова, подходившие к станции Мга, Немцы ещё выбросили и парашютный десант, и лишь из-за неточности немецкой авиации пострадали всего несколько вагонов, а остальная дивизия успела проскочить и прямо разгружаясь из вагонов, смогла уничтожить немецких парашютистов, в основном прямо в воздухе, ибо сам полковник Донсков метко стрелял, а его бойцы - тоже были мастерами стрельбы, набив руку ещё в поединках с финскими «кукушками» во время Зимней войны. 1-я дивизия полковника Донскова противостояла 56-му моторизованному корпусу генерал фельдмаршала Манштейна и не дала ему не только войти в Ленинград, но если бы генерал армии Жуков помогал или хотя бы не мешал полковнику Донскову, то Манштейну не удалось отрезать Ленинград, от сообщения с Москвой и не было бы блокады Ленинграда.Если бы генерал армии Жуков не вызвал Донскова в Смольный – то дивизия Донскова не теряла целые сутки и не дала бы Манштейну вообще захватить станцию Мга, а когда 30 августа Донсков подходил к станции Мга, то туда уже зашёл корпус Манштейна.Немецкая авиация бомбила эшелоны дивизии Донскова, подходившие к станции Мга, Немцы ещё выбросили и парашютный десант, и лишь из-за неточности немецкой авиации пострадали всего несколько вагонов, а остальная дивизия успела проскочить и прямо разгружаясь из вагонов, смогла уничтожить немецких парашютистов, в основном прямо в воздухе, ибо сам полковник Донсков метко стрелял, а его бойцы - тоже были мастерами стрельбы, набив руку ещё в поединках с финскими «кукушками» во время Зимней войны.

Донсков, когда вступил в бой около станции Мга с корпусом Манштейна, то у него была ещё не полная дивизия, при том без артиллерии и без авиационной поддержки.

Сосредоточившись 30 августа основными силами на станции Павлово, дивизия в тот же день вступила в бой с противником и в процессе боёв продолжала доукомплектовываться личным составом, оружием и боеприпасами и, только 2-го сентября на укомплектование дивизии прибыло 1150 человек и шесть 45 мм орудий.

Имея основной задачей очистить от противника станцию Мга, при отсутствии соседей на флангах, дивизия была вынуждена действовать по расходящимся направлениям:

Одним стрелковым полком очистить от немцев Петрушино и в направлении Отрадное прикрывать свой правый фланг, а двумя полками очищая от немцев район Павлово, Лобаново, совхоз “Торфяник” выйти в районы своих действий – Горы, станция Мга.

К исходу дня 1-го сентября 1-й отдельный стрелковый полк занял северо-восточную окраину Отрадное, 2-й и 3-й стрелковые полки вышли на рубеж: изгиб железной дороги, северная сторона Горы, северная окраина Мга; в тылу 2-го и 3-го стрелковых полков, в районе Павлово-Кирп.

Вечером 1-го сентября был уничтожен авиадесант противника численностью до 40 человек, а в целом дивизия заняла исходное положение для выполнения основной задачи…

2-го сентября … 2-й и 3-й стрелковые полки продвигались вперёд и к 21.00 3-й стрелковый полк вышел на железную дорогу станции Горы; 2-й стрелковый полк занял рощу – 1 километр северо-западнее Мга.

В продолжение дня 3-го сентября полки подвергались неоднократной бомбёжке с воздуха, а 3-й стрелковый полк был контратакован батальоном немецких танков.

Атака была отбита, противник потерял 8 танков.

… Для обеспечения флангов 1-го и 3-го стрелковых полков и разведки в направлениях: Загорье, Войталово на участок: изгиб железной дороги, “Б” был выброшен разведывательный батальон.

… В период с 17.00 до 22.00 противник контратаковал 2-й и 3-й стрелковые полки с фронта пехотой, с одновременным выходом на правый фланг и тыл 3-го стрелкового полка до батальона танков и правый фланг 2-го стрелкового полка до 40 танков.

В результате боя противник потерял 15 танков и до 700 человек пехоты, однако 2-й и 3-й стрелковые полки так же понесли потери, как в людском составе, так и в вооружении…

В продолжении 5-го сентября 1-й стрелковый полк под огнём и контратаками отбил неоднократные атаки противника от г.Отрадное в направлении отметки 19.5 Петрушино.

Перед передним краем полка противник оставил до 400 трупов, полк захватил одно противотанковое орудие, 2 пулемёта и 37 автоматов…

С 19.00 7-го сентября под воздействием непрерывной бомбёжки немецкой авиации с воздуха и выхода на левый фланг 2-го и 3-го полков резерва противника – батальона немцев, остатки 2-го и 3-го стрелковых полков начали отход к Шлиссельбургу, отражая непрерывные атаки с юга и востока, одновременно мелкими частями переправлялись на правый берег Невы…

В 22.30 1-й стрелковый полк переправился на правый берег Невы…

В этих боях погибли командир и комиссар 2-го полка – майор Жеребцов и батальонный комиссар Пьянков, выбыло из строя две трети бойцов дивизии. Хотя Донскову в начале операции была обещана как артиллерийская поддержка, так и авиационная, однако господствовала лишь немецкая авиация и Донсков отвёл свои батальоны из Шлиссельбурга, но оставил взвод с двумя орудиями на острове-крепости Орешек, что потом не дало фельдмаршалу Манштейну переправить на правый берег реки Нева свои войска, чтобы соединиться с финнами и войти в Ленинград!!!

498 дней стойко бойцы Донскова держали оборону защищая крепость Орешек, так и не дав гитлеровским войскам форсировать Неву и выйти на правый берег до конца блокады!

А когда 12 января 1943 года Советские войска перешли в наступление, гарнизон «Орешка», активно помог освобождению города Шлиссельбурга.

За период с 30-го августа по 8-е сентября - 56-й корпус Манштейна, действовавший против 1-й дивизии НКВД полковника Донскова, потерял до 3000 убитыми и 40 танков, но главное - именно 1-я дивизия остановила наступление немцев, стабилизировав фронт и немцы на этом участке, далее не продвинулись ни на метр за всю блокаду!

16 сентября командир 1-й дивизии полковник Донсков получил Боевой приказ, подписанный Командующим восками Ленинградского фронта Жуковым, членом Военного Совета, секретарём ЦК ВКП /б/ Ждановым, начальником штаба Ленинградского фронта генерал-лейтенантом Хозиным.

1-й дивизии НКВД - приказывалось: в ночь с 18 на 19 сентября, овладеть городом Шлиссельбург.

«В дальнейшем, - указывалось в приказе, - иметь в виду, наступать в Юго-Восточном направлении на соединение с нашими частями, действующими восточнее Синявино.

Оборону правого берега река Нева, Невская Дубровка, Чёрная речка не бросать и организовать её частью сил дивизии».

Далее уточнялись отельные детали предстоящей операции, время артиллерийской подготовки и воздушной бомбардировки и другие детали.

Дивизия должна была действовать совместно с батальоном моряков Ладожской Военной Флотилии адмирала Исакова при содействии её огневых и плавучих средств.

В конце Боевого приказа говорилось:

«Обратить особое внимание на сохранение полнейшей секретности всех мероприятий по подготовке операции и на маскировку её».

Взятие Шлиссельбурга было только одной из деталей обширного плана, задуманного командованием Ленинградского фронта и поддержанного Ставкой Верховного Главнокомандования – ибо конечная цель операции – прорыв блокады Ленинграда и больше всего подходил для этой цели узкий Синявинско-Шлиссельбургский выступ, образовавшийся после захвата немцами Шлиссельбурга.

Этот выступ шириной от 15 до 20 километров отделял Ленинградский фронт от войск Тихвинской группировки – 54-й армии, которой в то время командовал Маршал Кулик.

По решению Ставки именно 54-й армии предстояла основная роль – ударами с Востока на Мгинском направлении выйти на соединение с войсками Ленинградского фронта.

Об этой попытке прорвать блокаду Ленинграда осенью 1941 года Маршал Советского Союза Г.К.Жуков писал в своей известной книге «Воспоминания и размышления»:

«Вскоре после моего прибытия в Ленинград Б.М.Шапошников сообщил, что Ставка предпринимает попытки деблокировать город ударами 54-й армии с востока.

Он просил меня выделить войска для встречных действий. К сожалению, фронт не мог этого сделать, поскольку всё, что было возможно, мы уже бросили на главное направление, и снять оттуда какие-либо войска означало бы сдать город врагу.

Поэтому было решено наступать навстречу 54-й армии всего одной дивизией и бригадой Невской оперативной группы. Под Невской Дубровкой этим частям предстояло форсировать полноводную Неву, ширина которой составляла до 800 м. под сплошным огнём противника, а затем атаковать врага, действуя через болота и лес.

Задача была чрезвычайно тяжёлая, можно сказать непосильная».

Опасность удара Советских войск на Мгинском направлении хорошо понимало немецкое командование и основательно укрепляло Синявинско-Шлиссельбургский участок фронта, вводя сюда наиболее стойкие части, усиленные артиллерией и танками, сооружая ДОТы, ДЗОТы, создавались эскарпы, минные поля, проволочные заграждения, основательно была укреплена фашистскими войсками и оборона захваченного ими Шлиссельбурга.

Семён Иванович Донсков считал причиною необоснованную поспешность подготовки, вследствие чего сроки проведения отдельных действий войск оказывались нереальными, по этой причине нарушалась согласованность между подразделениями. На это обстоятельство он указал тогда же и в своём докладе командующему фронтом Г.К.Жукову, и в подробном письме члену Военного Совета А.А.Жданову.

Приведу лишь отдельные положения из письма полковника Донскова на имя А.А.Жданова:

«Дивизия к началу операции была укомплектована, на 60% /стрелковые батальоны были от 250 до 400 человек/.

Приказ фронта о форсировании реки Нева и захвата города Шлиссельбург был получен в 10.00 17-IX-41 г.

Переправочные средства:

понтоны, парк лодок «АЗ» в части дивизии поступили только ко 2-й половине 19-IX-41 г.

В силу этого операция была отложена в ночь с 19 на 20 IX-41 г.

Моряки и к этому времени готовы не были.

19-IX-41 г. была поставлена дополнительная задача, одновременно с захватом г. Шлиссельбург захватить и ГЭС-8».

К тому же, указывал полковник Донсков, запланированные в боевом приказе артиллерийская подготовка и воздушная бомбардировка затем были отменены.

Не смотря на все трудности и недоработки содействующих подразделений, дивизия предприняла наступление на Шлиссельбург, но ослабленная численно и растянутая на нескольких направлениях, задачу выполнить не смогла.

В архивах Донскова сохранились копии около пятидесяти боевых донесений о действиях подразделений 1-й дивизии НКВД за период с 20 по 28 сентября 1941 года, когда шли бои за овладение Шлиссельбургом, и проводилось форсирование Невы в указанных районах.

Написанные в спешке, карандашом на листочках, вырванных из блокнота или тетради, пожелтевшие за годы хранения, эти донесения сберегли в себе накал ожесточённых схваток подразделений дивизии с фашистскими захватчиками.

«Боевое донесение № 10.

20- IX-41 г. 5.00

На левый берег реки Нева высадились до 2-х рот, остальные переправляются…

Противник ведёт на всём участке артиллерийский и миномётный огонь…

Наша артиллерия ведёт огонь на подавление огневой системы противника.

Переправа продолжается».

«Боевое донесение № 11.

20- IX-41 г. 6.40

1-й эшелон внезапности переправу начал в 2.00, рота 2-го стрелкового полка, два взвода достигли берега и ведут бой на юго-западной окраине Шлиссельбурга.

Рота 1-го батальона 1-го стрелкового полка, высадилась южнее Шлиссельбурга, до 5.30 вела бой, сейчас бой утих, сведений нет.

1-й эшелон 3-го стрелкового полка, при попытках высадиться южнее Марьино был расстрелян артиллерийским и пулемётным огнём. Остатки вернулись обратно».

«Оперсводка № 13.

22.00 - 4.00

Первое – в течение ночи высланы мелкие группы на лодках на левый берег реки Нева для связи с находящимися там десантными группами, переправленными вчера.

Второе – с того берега возвратились 2 красноармейца и один политрук на участке 1-го и 3-го стрелковых полков, из числа переправленных вчера, полученные от них сведения сообщим в утренней сводке.

Третье – противник на участке 1 стрелкового полка в течение ночи вёл миномётный огонь по переднему краю обороны. Один красноармеец ранен, четыре контужены…

«Боевое донесение № 15.

21- IX-41 г. 10.00.

Наши два батальона, посланные на участок 115-й стрелковой дивизии, ночью переправлены не были. Причины выясняем. Батальон ЛВФ приказ фронта всё ещё не выполнил. Для обеспечения выполнения его выехал полковник Донсков.

Наши потери во время переправ: убито – 395, ранено – 101, винтовок – 306, ручных пулемётов – 9, станковых пулемётов – 2, миномётов 31 мм – 2, пушек 45 мм – 1, лодок «АЗ» - 5, понтонов – 6, лодок рыбацких – 35…

Начштаба майор Бурмистров».

«Боевое донесение № 20.

22-IX-41 г. 12.00

1. В течение ночи с 21 на 22- IX-41 г. были выброшены 7 поисковых групп на восточный берег реки Нева общей численностью 52 чел…

4. Всего на восточном берегу реки Нева находятся мелкие группы общей численностью до 150 человек, которые ведут разведку и диверсии.

Донесения о результатах их действий ожидаем предстоящей ночью.

5. Группы моряков ЛВФ, выброшенные второй раз по Ладожскому озеру в ночь на 22-IX-41 г., потеряв ориентировку, возвратились, не выполнив задания.

«Боевое донесение № 21.

22-IX-41 г. 22.00

1. Части дивизии выполняют поставленную задачу, ведя наблюдение за восточным берегом реки Нева, уничтожая все цели, появляющиеся на том берегу.

Артиллерия вела огонь по укреплённым точкам в районе 2 городок и по миномётным батареям на южной окраине Шлиссельбурга и по ОТ у Марьино.

В 13.00 наша артиллерия уничтожила дом в Марьино, где помещался КП противника. После уничтожения КП за домом наблюдались 8 немецких трупов.

В 15.30 наша артиллерия сделала огневой налёт на колонну грузовых машин с людьми, следовавших севернее Марьино.

7 машин уничтожено».

«Внеочередное боевое донесение № 26.

24-IX-41 г. 10.00

1. В 8.30 24-IX-41 г. было замечено движение до батальона пехоты от Липки к юго-восточной окраине Шлиссельбурга.

По колонне вела огонь артиллерийская группа Туроверова.

2. В 9.30 24-IX-41 г. отряд моряков ЛВФ высадился у маяка Бугровский.

Причина высадки в данном пункте неизвестна.

Об этом доложено адмиралу Исакову.

3. Прошу разрешения высадить отряд моряков в назначенном ранее месте с наступлением темноты».

«Боевое донесение № 32.

24- IX-41 г. 22.00

1. Спущенные плоты с макетами и чучелами в ночь с 24 на 25-е позволили вскрыть огневую систему противника…

2. Авиация противника бомбардировала в период с 17.00 до 18.00 южнее 1 городок до 100 самолётов, в период 18.20 до 19.00 берег реки Нева и Ладожское озеро от пристани Шереметьево до Новое Кошкино - 27 самолётов, прямым попаданием разрушена одна баржа, подготовленная к переправе.

В это же время несколько самолётов бомбили крепость. Потери уточняются…»

«Боевое донесение № 33.

25- IX-41 г. 10.00

1. В 5.00 25- IX-41 г. 1-й батальон 2-го стрелкового полка, начал форсирование реки Нева на двух катерах в районе пассажирской пристани города Шлиссельбурга.

Первый катер с одной ротой переправился на левый берег под воздействием ружейно-пулемётного огня противника.

В 6.15. высадив роту на левый берег реки Нева, катер при возвращении был выведен из строя прямым попаданием мины.

Второй катер, погрузив вторую роту, начал переправу в 6.20.

Во время переправы катер подвергся интенсивному миномётному и пулемётному огню противника, достиг левого берега и высадил роту в 6.50.

Вернуться катер назад не смог из-за полученного повреждения от попадания мины.

Третья рота ещё не переправлена, так как оба катера вышли из строя.

Собираем лодки для её переправы.

Переправленные две роты очистили берег от противника в районе пассажирской пристани и ведут бой в городе Шлиссельбурге…».

«Боевое донесение.

26- IX-41 г. 22.00

1. Противник в течение 26-IX-41 г. с 15.00 до 18.00 производил бомбардировку на переднем крае обороны дивизии и частично в глубине, нащупывая наши батареи.

Произвёл четыре налёта в количестве от 9 до 24 бомбардировщиков в каждом налёте в сопровождении истребительной авиации.

2. 3 батальон 1 стрелкового полка, действует на юго-восточной окраине 1 городок, совместно с подразделениями 115-й стрелковой дивизии 3 батальон 2 стрелкового полка, ведёт бой в центре и в восточной части города Шлиссельбурга.

3. 2 батальон 2 стрелкового полка, в количестве 170 человек подготовлен к выброске на приданных 2-х катерах ЛВФ в город Шлиссельбург для развития успеха 3 батальона 2 стрелкового полка, и выполнения поставленной задачи командиром дивизии».

«Боевое донесение № 35.

27-IX-41 г. 7.00

1. По сообщению коменданта крепости противник к вечеру 26-IX подтянул к Шлиссельбургу значительную группу пехоты предположительно до пехотного полка.

2. Переправленный в город Шлиссельбург 3-й батальон 2 стрелкового полка, в течение всей ночи вёл ожесточённые уличные бои главным образом в северной и северо-восточной части города.

На остальных участках перед фронтом дивизии противник вёл методический артиллерийский и миномётный огонь, систематически освещая реку ракетами и зажигая с этой же целью отдельные дома.

2 батальон 2 стрелкового полка, подготовленный к переправе, на тот берег переброшен не был ввиду того, что командование ЛВФ выделило для переправы только два катера «КМ», один катер, высланный ночью с группой разведчиков для связи с 3 батальоном 2 стрелкового полка, не вернулся».

«Боевое донесение № 37.

27- IX-41 г. 18.00

… Попытка перебросить 2 батальон 2 стрелкового полка успеха не имела.

Катера «КМ» и «МО» потоплены.

Катеру «МО» удалось подойти к левому берегу реки Невы, высадка людей не наблюдалась из-за густого дыма.

Заградительный огонь артиллерийский и пулемётный противника совершенно воспрещает движение даже мелких судов…

… В данный момент дивизия не имеет никаких резервов.

1-й батальон 7-го стрелкового полка передан в 4-ю морбригаду, 3-й батальон 1-го стрелкового полка ведёт бой совместно с частями 115-й стрелковой дивизии у 1 городка,1-й батальон 2-го стрелкового полка ведёт бой в Шлиссельбурге.

Все полки не имеют двух эшелонов.

Все батальоны полков имеют большой некомплект…

Дивизия вела напряжённые бои в период с 30-VIII-41 г. по 8- IX-41 г. и после этого получила пополнение только один маршевый батальон и батальон морской бригады, который сейчас из дивизии взят…».

«Внеочередное боевое донесение № 39.

28-IX-41 г.

Личным наблюдением установил в течение дня и ночи:

1-й батальон 2-го стрелкового полка с боем прорвался на восток, днём движения и боя в Шлиссельбурге не наблюдалось.

Отмечено движение противника в районе боя 1-го батальона 2-го стрелкового полка.

Переправа прикрыта противником плотной огневой завесой артиллерийского, миномётного и пулемётного огня.

19.20. С Марьино в движении на Шлиссельбург 15 средних танков…

Комдив 1 стрелковой дивизии полковник Донсков».

«Боевое донесение № 41.

28-IX-41 г.

1. В течение ночи в городе Шлиссельбурге боя не наблюдалось…».

«Боевое донесение № 42.

… 3-й батальон 1-го стрелкового полка, действует совместно с частями 115-й стрелковой дивизии, ведёт бой на северной окраине Московская Дубровка, от берега 400-500 метров, фронтом на север.

С 22-IX-41 г. батальон переходил три раза в наступление, встречая упорное сопротивление противника…

По предварительным данным батальон имеет потери убитыми и ранеными 145 человек.

Батальон ведёт непрерывный бой, бойцы и командиры дерутся героически…».

«Боевое донесение № 43.

28-IX-41 г. 22.00

… Две попытки высадить охотников из крепости, в город, отбиты огнём противника…».

Хотя все попытки 1-й дивизии НКВД выбить фашистские войска из Шлиссельбурга и затем продолжать наступление в юго-восточном направлении окончились безуспешно, нельзя сказать, что усилия воинов-пограничников были бесполезными.

Своими активными боевыми действиями дивизия не только сковывала фашистские войска в районе Шлиссельбурга, но и заставила слать сюда подкрепления – пехоту, артиллерию, танки, авиацию, вынуждая снимать их с других участков.

Немцы уже не могли в этих условиях сконцентрировать усилия на захвате Ленинграда.

И уж тем более не имели возможности выделить войска из-под Ленинграда для наступления на Москву.

Тем не менее, Командующий Ленинградским фронтом генерал армии Жуков потребовал от командира дивизии Донскова письменного объяснения причин неуспеха.

А получив его – вызвал полковника к себе.

Встретил его Командующий сухо, неприветливо, однако, не перебивая выслушал доклад.

Задал несколько вопросов резким раздражённым тоном.

Ответы слушал внимательно, временами взглядывая на полковника.

Широкоплечий, плотный, чуть повыше Командующего, он стоял твёрдо, на вопросы отвечал, не задумываясь, будто знал их заранее.

Выслушав всё, Жуков молча прошёлся по кабинету и остановился напротив, разглядывая почерневшее от бессонницы лицо полковника, его запавшие глаза.

Резко повернулся к стоящему позади офицеру.

- Почему вы мне говорили, что Донсков ничего не предпринимал, чтобы взять Шлиссенбург?

Тот молчал.

Жуков снова повернулся к полковнику и заговорил уже спокойным тоном.

И сразу стало видно, что и сам генерал армии устал безмерно.

- Дивизию сдали Трубачёву? – спросил он.

- Так точно, сдал! – ответил полковник.

Командующий Фронтом Жуков посмотрел строго в напряжённые неуступчивые глаза полковника и спросил жёстко:

- Справится Трубачёв?

Но тут же, не давая ответить, Жуков проговорил, словно думая вслух:

- Он тоже ничего не сможет сделать, - слишком сильно вцепились там немцы.

Снова посмотрел на Донскова и после паузы неожиданно добавил:

- Получите другое назначение! –- легче не будет… - идите, отдыхайте.

Остановив Немецкие войска на Юго-Восточной окраине Ленинграда, полковника Донскова 8 октября 1941 года, перевели на Южную окраину Ленинграда и назначили на должность командира 268-й стрелковой дивизии, состоявшей из пограничников, которая обороняла фронт на правом берегу реки Нарва, защищая Ижорский завод Ленинграда.

Особенно жестокие бои были в районе Урицка, поселка Клиново – “Клиновские дома”, так называли бойцы дивизии тот участок, а 16 октября 1941 года был самым тяжёлым для дивизии Донскова, пришлось отбить несколько ожесточённых вражеских атак… мужество проявили пограничники Николай Момот, Виктор Улитин, со смехом рассказали, как Иван Боровихович, из миномёта обстреливая фашистские позиции, угодил прямо в трубу вражеской землянки, посёлок Клиново был в наших руках – врагу не удалось прорваться!

В дневнике одного из участников обороны Ленинграда в 1941 году генерал-полковника Ивана Филипповича Чухнова, незадолго до того, как полковник Донсков принял 268-ю дивизию, Иван Филиппович Чухнов, тогда ещё имевший воинское звание дивизионный комиссар, был назначен комиссаром этой дивизии и вёл дневник:

268- я стрелковая дивизия была сформирована из пограничников уже после начала войны – в июле 1941 года в Подмосковье.

Главное управление Пограничных Войск СССР направило в дивизию наиболее опытных командиров, окончивших военные академии или высшее пограничное училище.

Первым командиром дивизии был назначен бывалый воин-чекист полковник М.Еншин, военкомом – полковой комиссар И.Павлинов, начальником штаба полковник В.Сорокин, начальником политотдела В.Дмитриев.

Своё боевое крещение дивизия получила ещё на дальних подступах к Ленинграду и показала себя стойкой и мужественной, но в непрерывных тяжёлых боях дивизия была сильно обескровлена, постепенно сменилось и командование, а из первоначального состава в руководстве дивизией остался только начальник штаба Сорокин.

К моменту назначения полковника Донскова командиром 268-й дивизии она занимала оборону южнее железнодорожной станции Понтонная, а штаб дивизии размещался в посёлке Понтонная, в казармах сапёрного городка.

В шутку или серьёзно Командующий Ленинградским фронтом генерал армии Г.Жуков при последнем разговоре пообещал Донскову, что новое назначение «легче не будет».

Так оно и оказалось. 268-й дивизии последнее время упорно не везло: все попытки наступать кончались неудачами.

Предшественник полковника Донскова на посту командира дивизии, генерал-майор Сорокин, за неуспех в организации наступления был снят с должности.

Комиссаром дивизии только что был назначен И.Чухнов, начальником политотдела полковой комиссар А.Игнатов, в таких условиях новый комдив вступил в командование.

Надо было знакомиться с боевой обстановкой, изучать людей дивизии, выяснять необходимость в пополнении и в то же время продолжать выполнять приказ командования о наступлении, которое было приостановлено, и дивизия заняла оборону на позициях худших, чем имела до начала наступления.

В какой степени Донсков справился с этими задачами, свидетельствует И.Чухнов.

Спустя несколько дней после вступления нового командира в должность, комиссар Чухнов записывает в своём дневнике:

«Прибыл новый командир дивизии – полковник Донсков Семён Иванович.

Это бывший пограничник, командовал 1-й стрелковой дивизией…

Хороший грамотный командир. Энергичен. Наша дивизия получила небольшой успех, это впервые за время обороны Ленинграда и потому в печати на совещаниях много говорят о нашей дивизии, ставят в пример другим».

За эти бои осени-зимы 1941 года в мае 1942 года полковник Донсков был повышен в звание генерал-майора и награждён орденом Красного Знамени.

Но основная моральная заслуга Донскова была в том, что его бойцы, поддержали командира и приняли решение: лютой зимой 1941-1942 годов, от своего скромного пайка в 250 граммов хлеба – 5-ю часть пайка отдавать в детские дома Ленинграда, и это при том, что Донсков сам переболел цингой, а бойцы были настолько обессилены, что даже при походах в баню, каждый взвод терял по нескольку человек от истощения.

Однако Донсков нашёл выход и всю дивизию заставлял пить настои из хвои, что сразу укрепило не только силы, но и здоровье всей 268-й дивизии, сумевшей пережить голод.

Находясь в тяжелейших условиях, Донсков старался думать не только о своей дивизии, но и в целом, как обезопасить Ленинград от дальнобойной немецкой артиллерии и как только тяжёлая батарея немцев начинала свою варварскую работу (выстрел следовал за выстрелом), то в ровике, неподалеку от первой линии окопов, сразу же после первого выстрела несколько бойцов Донскова скланялись над приборами.

Их не обманывала и не усыпляла тишина ночи, они готовились, ждали и не теряли ни мгновения и после первого выстрела звуковые разведчики начинали охоту за вражеской батареей, с помощью сложной и точной аппаратуры, ловя дыхание жерла мощного орудия, зная, что дульная звуковая волна неминуемо будет принята звукоприёмником и она найдёт своё графическое выражение на ленте пишущего механизма.

Работает трансформатор, отклоняется стрелка миллиамперметра, а немцы лукавят, они стараются замаскировать голос тяжёлой батареи одновременной стрельбой из орудий мелких калибров, но дешифровщик 268-й дивизии Шляпин, привычно отбрасывал всё лишнее и всегда безошибочно узнавал почерк искомой батареи, после чего приступал к работе вычислитель, в распоряжении которого готовые таблицы с формулами и вот центр координирующий звучащую цепь найден.

Командир подразделения звукометристов сержант Соломин по телефону докладывал Донскову координаты немецкой батареи и в ту же минуту, на огневых позициях 268-й дивизии приходили в движение стволы тяжёлых пушек и гремели ответные выстрелы.

Звуковые разведчики снова были начеку и решали вторую часть задачи – контроль и уточнение огня артиллерии 268-й дивизии, вычисляя координаты средней точки разрыва.

Напряжённые минуты дуэли и, наконец, радостная весть приходит комдиву Донскову:

«Снаряды ложатся точно в точку звукообразования».

2-го августа 1942 года началась Ям-Ижорская операция.

952-й полк 268-й дивизии и 213-й полк 56-й дивизии перешли в наступление из района Путролово и Колпино в направлениях на Ям-Ижору, расположенную на Московском шоссе и к исходу дня наши войска овладели большей частью Ям-Ижоры.

Противник предпринял яростные контратаки.

Но подразделения 268-й дивизии сумели преодолеть сопротивление фашистов и после упорных боёв полностью овладели Ям-Ижорой, успешно отразив все атаки фашистов.

Как выяснилось впоследствии, фельдмаршал Манштейн (кто там, кстати, вешал табличку памяти на стенах военного училища города-героя Ленинграда этому прихвостню, не вспомните?-прим.), как раз в то время получил новую директиву Гитлера взять Ленинград «не позднее сентября».

Эта операция имела пышное кодовое название «Фойерцаубер» /«Волшебный огонь»/.

Однако наступательные действия 268-й дивизии Донскова, начавших очередную попытку прорвать блокаду Ленинграда, быстро погасили этот «волшебный огонь».

19-го августа 1942 года 268-я дивизия снова перешла в наступление.

Она нанесла удар по сильно укреплённому пункту немцев – Усть-Тосно и населённому пункту Ивановское, что на правом берегу Тосны, при впадении её в Неву.

Первым атаковал вражеские позиции 952-й полк 268-й дивизии майора Клюканова.

Он форсировал реку и, прорвав первую линию траншей, вышел к центру селения.

Одновременно с полком действовал десантный отряд под командованием старшего лейтенанта Кострубо захватив шоссейный и железнодорожный мосты через Тосну.

Накал битвы нарастал с каждым часом, немцы бросали в бой всё новые и новые части, бои шли днём и ночью. Так возник Ивановский пятачок…

Впоследствии, вспоминая об этих боях, фельдмаршал Манштейн в своей книге «Утерянные победы», писал:

«И вот, вместо запланированного наступления развернулось сражение, южнее Ладожского озера… Дивизии понесли значительные потери…».

Хотя и на этот раз войскам Ленинградского и Волховского фронтов не удалось прорвать блокаду, план гитлеровских войск на захват Ленинграда был сорван в зародыше.

Вспоминая об августовских боях, генерал-майор Клюканов скромно умалчивал о своём личном участии в этих боях, а между тем он, в то время ещё майор, командовал как раз тем самым 952-м полком, начавшим штурм «Ивановского пятачка».

Семён Иванович считал Клюканова не только храбрым, но и умелым командиром, высоко ценил его и нередко именно ему поручал наиболее сложные операции.

Именно майору Клюканову в августе 1942 года, генерал-майор Донсков поручил первому начать захват важного плацдарма и мост через реку Тосна, восточнее Колпино, и эта потеря важнейшего рубежа вызвала лично у Гитлера озлобление: захлёбывалась одна немецкая атака, они поднимались во вторую, третью.

Над полем боя стоял сплошной гул от взрывов снарядов, бомб, мин, всё заволокло пороховым дымом и так продолжалось несколько суток подряд.

Клюканов вместо переправы дерзнул рвануть прямо через сам мост, который находился в руках у немцев – и те ошарашенные этим, никак не ожидавшие такого от русских в растерянности разбегались, а Клюканов завладев инициативой занял за мостом оборону.

А его радисты: Спринцов, Тютин, Бубнов и Локайтис из подвала разрушенного дома передавали координаты для

нашей артиллерии генерал-майору Донскову:

- Сто метров вправо – по лощине двигается немецкая пехота!

- Двести метров влево – огневая точка…

И снова бьёт артиллерия 268-й дивизии по точкам, указанным радистами.

Генерал Донсков позвонил Клюканову:

Вы головой отвечаете за рубеж.

Клюканов понял генерала и удержал рубеж!

… Командный пункт размещался на десяти квадратных метрах в том самом подвале, где сидели радисты, один из которых ранен.

Клюканов собрал трёх радистов: пять командиров, десяток бойцов и тринадцать раненых – весь свой гарнизон здесь, всё своё войско.

Мы с вами на «пятачке», но вы знаете, сколько наших легло за этот «пятачок»?

Знаем, товарищ командир.

Раненые, можете вы драться?

Можем, товарищ командир.

Немцы идут в контратаку.

Первым с автоматом выбегает Клюканов…

В подвале остался один радист, который сообщает артиллеристам цели.

Остаются также те, у кого перебиты ноги, но и они участвуют в бою – набивают диски для автоматов и три контратаки немцев в течение суток отражает этот гарнизон.

С перевязанной головой, с простреленными руками бойцы продолжали борьбу, зная, что прекратить её может только смерть.

В промежутках между боями Клюканов связывается с генералом, докладывает ему.

Ночью, весь мокрый, в грязи является командир Георгиевский, его группа отбивала контратаку на той стороне реки, потом переправлялись на плоту.

Под огнём прыгали в воду. Плыли. Пока что добрался он один.

Немцы бросаются в контратаки - раз, другой, пятый, седьмой…

Под огнём Клюканов перебегает от бойца к бойцу, на том берегу у него миномётчики, он видит всю динамику боя, на флангах выставил наблюдателей.

И, стоя у рации, Клюканов сам направлял отсечный огонь миномётов и артиллерии.

Танки! – докладывают ему, – товарищ командир, танки, Клюканов видит за церковью пять вражеских танков, три из которых подходят и начнут бить прямой наводкой.

Командир подзывает трёх бойцов - каждому даёт противотанковые гранаты.

Клюканов обнимает поочерёдно каждого, целует и говорит: - идите! – а сам кидается к рации, передаёт артиллеристам цель и, тоже взяв гранату, снова выбегает наверх и все командиры, радисты, раненые – все, кто может держать оружие - ложатся рядом.

Танки бьют по командному пункту, по мосту, по переправе, но там к ним ползут трое.

И вдруг, вздрогнув от взрыва, останавливается один танк, потом пламя охватывает второй, ещё взрыв - и останавливается третий, это из-за реки бьёт наша артиллерия, которой управляет генерал-майор Донсков – как дирижёр, в этом оркестре войны.

Трём смельчакам уже не надо жертвовать собой, ведь артиллеристы работают по-снайперски, они отсекают пехоту, они бьют по танкам…

А на следующие сутки приходит новое наше пополнение, и Клюканов ведёт его в наступление, однажды отвоёванный рубеж должен быть закреплён.

С того берега миномётчики сообщают, что у них потери и Клюканов приказывает им перебраться к нему, на этот берег и ещё стыдит, что они не знают законов артиллерии.

Он расположил миномётчиков на склоне оврага у реки, и раненых действительно стало меньше, а немецкие снаряды рвутся на гребне оврага, падают в реку, но никак не могут угодить в расположение батареи.

Клюканов послал лейтенанта Будникова с группой бойцов на высотку, где стоит немецкий пулемёт, - надо взять! – и они его берут.

Клюканов приказал - удержать!

И один человек – красноармеец Грачёв – больше часа отражал немецкие контратаки, поочерёдно стреляя из нескольких автоматов, пока Будников не привёл подкрепление.

С каждым днём всё увереннее чувствовали себя бойцы на новом рубеже, вот к ним Донсков прислал пушки и танки, сапёров, которые заминировали передний край, а наши снайперы постоянно снимали вражеских автоматчиков, и легче стало проходить по мосту.

Ему звонят с одного участка, сообщают, что немцы собираются в атаку.

Что вы ударяетесь в панику? – сердито говорит в трубку Клюканов.

Появился один автоматчик, а вы и растерялись.

Звонят с другого участка, сообщают: нас обходят.

А ты что, Тамара, - говорит Клюканов телефонистке,- сама не знаешь, как ответить?

И Тамара Овсянникова, невольно подражая голосу командира, сердито говорит в трубку:

Вы что ударяетесь в панику?

Появился один автоматчик, а вы и растерялись…

В боях у бойцов особенные правила, обычаи, традиции, источник их иной раз следует искать в далёком прошлом героической борьбы Русских воинов за свободу родной земли.

Например в Сталинграде сложилось правило, если боец показывая другому на какую-либо вещь понравившуюся ему – то другой боец сразу обязан был подарить ему её.

В Дивизии Донскова, мало того, что бойцы сочинили песню про своего командира, но ещё и сформировали свод особых правил, которые соблюдали, - вот одно из них:

… Только на рассвете сержант Зарубин передал Усубалиеву свой рубеж длиною в сто пятьдесят шагов и когда передача позиций завершилась, Зарубин в последний раз посмотрел на траншею, на солдат, деловито устраивающихся на позиции, на поле, изрытое минами и снарядами произнёс:

Ну, что ж, – теперь можно и попрощаться.

Взяв с бруствера горсть земли, Зарубин пересыпал её в ладонь удивлённому Усубалиеву.

Вот так, сказал он, - Русские солдаты передавали когда-то рубеж своим товарищам.

Теперь эта земля твоя и ты за неё держись.

Хорошо, - сказал Усубалиев, - мне нравится этот Русский обычай.

Это не обычай, - это вроде клятвы, ну, прощайте! Так и генерал-майор Донсков создав плацдарм - так называемый Ивановский Пятачок, утерев в очередной раз нос фельдмаршалу Манштейну – ведь именно с этого пятачка потом и был осуществлён прорыв блокады Ленинграда, попрощался с бойцами – пересыпав землю с бруствера новому командиру дивизии – и покинул подразделения. Мемориал Ивановский пятачок

По приказу Верховного Командования генерал-майору Донскову 23 ноября 1942 года, поручили сформировать новую дивизию из пограничников Сибири и Дальнего Востока в городе Чите, а продолжил генерал-майор Донсков её формирование в городе Шадринске - Свердловской области, после чего и был назначен на должность командира 106-й стрелковой дивизии, вместе с которой Донсков с начала февраля по 5 июня 1943 года вёл бои на Орловском выступе Курской Дуги в составе 70-й Армии.

Но немного не дотянул до самой Курской Битвы, начавшейся 4 июля 1943 года, когда ему 8 июня, по приказу Верховного командования - генерал-майору Донскову - предстояло пройти учёбу на ускоренных курсах при Высшей Военной Академии им.К.Е.Ворошилова.

Но наверное у генерал-майора Донскова имелось огромное желание командовать своей дивизией во время самой битвы на Курской Дуге, чтобы вновь встретиться и поквитаться с генералом-фельдмаршалом Эрихом фон Манштейном /Левинским/.

После окончания ускоренных курсов Военной Академии имени Климента Ефремовича Ворошилова в январе 1944 года, генерал-майор Донсков был назначен на должность заместителя командира 120-го стрелкового корпуса.

В корпус входила та самая 106-я Краснознамённая Днепровско-Забайкальская Ордена Суворова стрелковая дивизия, которая в составе 120-го корпуса принимала участие в боевых действиях в ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции и освобождении городов Владимир-Волынский и Устилуг.

С сентября 1944 года генерал-майор Донсков был в госпитале и выздоровев, в феврале 1945 года был назначен на должность командира, состоявшего из пограничников 120-го Стрелкового корпуса, который принимал участие в боевых действиях на территории Украины, Польши, Германии, Чехословакии и в частности в Берлинской и Пражской наступательных операций, а также в освобождении городов Дрезден, Котбус и Люббен.

За успешное выполнение заданий командования в этих операциях корпус награждён Орденом Суворова 2-й Степени, а генерал-майор Донсков Орденом Красного Знамени.

Ход боевых действий.

16-IV-1945 г.

… Корпус после 40-минутной артиллерийской подготовки, под прикрытием дымовой завесы в 7.00 формировал реку Нейсе, прорвал оборону противника на её западном берегу и, расширяя прорыв в сторону правого фланга, овладел южной окраиной города Форст.

Противник, потеряв более 60% личного состава и вооружения, остатками 342-й пехотной дивизии, 216-го батальона фольксштурма упорно удерживает центральную часть города».

Ход боевых действий.

«21-IV-1945 г.

… Корпус, сломив сопротивление противника на Коттбусском внешнем оборонительном обводе, развивая наступление в направлении Браниц, к 11.00 21.04 на участке Бранцер, 1 км. северо-западнее Браниц, вышел к реке Шпрее, своим левым флангом с хода форсировал реку Шпрею, после короткого боя овладел Галленхен.»…

23-го апреля 1945 года в очередном приказе Верховного Главнокомандующего по 1-му Украинскому фронту среди других отмечены успехи войск генерал-майора Донскова.

2-го мая отмечены в приказе совместные успехи войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, среди командиров особо отличившихся войск вновь названа фамилия генерал-майора Донскова.

В тот же день, корпус по приказу командования начал наступление на Дрезден, а ещё через несколько дней, 8-го мая, в приказе Верховного Главнокомандующего указывалось:

«Войска 1-го Украинского фронта после двухдневных боёв сломили сопротивление противника и сегодня, 8 мая, овладели городом Дрезден – важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии.

В боях за овладение городом Дрезден отличились войска… генерал-майора Донскова…».

В этот же день, 8-го мая 1945 года, в Керлсхорсте, - пригороде Берлина - был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил.

Гитлеровская военная машина кончила своё существование. 23-го апреля 1945 года в очередном приказе Верховного Главнокомандующего по 1-му Украинскому фронту среди других отмечены успехи войск генерал-майора Донскова.2-го мая отмечены в приказе совместные успехи войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, среди командиров особо отличившихся войск вновь названа фамилия генерал-майора Донскова.В тот же день, корпус по приказу командования начал наступление на Дрезден, а ещё через несколько дней, 8-го мая, в приказе Верховного Главнокомандующего указывалось:«Войска 1-го Украинского фронта после двухдневных боёв сломили сопротивление противника и сегодня, 8 мая, овладели городом Дрезден – важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии.В боях за овладение городом Дрезден отличились войска… генерал-майора Донскова…».В этот же день, 8-го мая 1945 года, в Керлсхорсте, - пригороде Берлина - был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил.Гитлеровская военная машина кончила своё существование.

Но мир ещё не наступил, в Чехословакии положение оставалось напряжённым.

Там враг не капитулировал, а продолжал сопротивление.

Более того, Англия и США хотели не дать Советской Армии - добить основные силы Вермахта и коллаборационистов в Чехословакии и пытались сходу развязать войну против СССР и хотели развернуть свои войска, вкупе с отступающими войсками Вермахата и СС - против Советской Армии, – для чего начали провокации против Советской армии, которая не испугалась, но наоборот лётчик Иван Кожедуб, даже сбил два Американских самолёта, пытавшихся его сбить!

А в Праге в это время развязались бои войск Власова с Немецкими войсками не потому, что они хотели помочь Пражскому Восстанию, наоборот, власовцев немцы не хотели пропускать через Прагу, потому, что подразделения Власова пытались сдаться Американцам, а путь через Прагу был самым коротким!

Вот потому Прагу надо было немедленно брать, иначе масса войск там сосредоточенных могла быть использована Ротшильдами вместе с войсками Англии и США против СССР, а с Востока сразу бы ударила в тыл Япония!

И вот благодаря Пограничникам 120-го Стрелкового корпуса, входившего в 1-й Украинский Фронт, быстро взявшим Прагу, Ротшильдам не удалось организовать эту новую войну против СССР!

По приказу Верховного командования войска 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов спешили на помощь народам братской Чехословакии.

И 120-й Стрелковый корпус начал стремительный марш к Праге… и подоспев, Советские войска вместе с пражанами сломили последний очаг сопротивления гитлеровцев. Вот последние фронтовые документы 120-го Стрелкового корпуса, подписанные в те далёкие годы генерал-майором Донсковым, после окончания боёв:

«15-V-1945 г.

Боевая задача дня.

Корпусу приступить к занятиям согласно календарного плана.

Ход боевых действий.

120-й стрелковый корпус, оставаясь в прежнем районе дислокации, с 8.30 приступил к занятиям согласно календарного плана – отрабатывались темы…

/Далее перечисляются темы занятий для каждой дивизии и полка и указываются часы/.

Остальное время личный состав занят на работах по оборудованию лагеря.

Потерь – нет.

Связь прежняя – работала на всех направлениях устойчиво»…………….

А подразделения предателя генерала Власова боялись как огня подразделений генерала Донскова, с тех февральских дней 1943 года, когда 106-я дивизия генерала Донскова встала на Орловском выступе Курской Дуги – как раз напротив армии Власова, и потому власовцы, сильно испугавшись пограничников Донскова – начали отступать и Гитлер приказал убрать их на Западный Фронт!

И когда корпус Донскова подходил к Праге то узнав об этом дивизии Власова, начали хаотичное бегство, пытаясь пробиться в зону оккупации американскими войсками и потому пробивались с боями сквозь немецкие части, но не потому, что хотели помочь восставшим Пражанам.

Советские Пограничники первыми вступили в войну с агрессором 22 июня 1941 года и последними её закончили 11 мая 1945 года в Праге!

И если бы Советские Пограничники 120-го стрелкового корпуса не вошли вовремя в Прагу – то возможно была развязана новая война против СССР. В августе 1945 года генерал-майор Донсков назначен на должность старшего преподавателя кафедры пехоты Военной Академии имени М.В.Фрунзе.

В ноябре 1945 года генерал-майор Донсков был назначен на должность старшего преподавателя кафедры оперативного искусства Военной Академии имени М.В.Фрунзе.

28 ноября 1946 года генерал-майор Донсков назначен на должность Начальника Кафедры Оперативно-Тактической подготовки Военного Института МГБ СССР.

В марте 1952 года генерал-майор Донсков — назначен на должность 1-го заместителя начальника Главного Управления Внутренней охраны МГБ СССР. В марте 1953 года генерал-майор Донсков назначен на должность Начальника Управления Внутренних войск МВД СССР.

В ГДР, 19 января 1955 года генерал-майор Донсков был назначен на должность заместителя начальника Главного Управления Пограничных войск МВД СССР.

12 июня 1956 года, генерал-лейтенант Донсков назначен на должность 1-го заместителя начальника Главного Управления Пограничных и Внутренних войск МВД СССР, после чего принимал участие в ходе подавления восстания 1956 года в Венгрии. 22 мая 1957 года генерал-лейтенант Донсков назначен на должность начальника Главного Управления Внутренних и Конвойных войск МВД СССР. В мае 1960 года генерал-лейтенант Донсков назначен на должность начальника Московского Областного Военного Комиссариата.

В апреле 1963 года генерал-лейтенант Донсков назначен на должность Начальника Штаба Гражданской Обороны СССР по Организационно-Мобилизационным вопросам.

В мае 1966 года генерал-лейтенант Семён Иванович Донсков вышел в отставку. Но генерал-лейтенант Донсков не сидел без дела и постоянно занимался активной общественной работой – в том числе и законотворческой, когда был избран Депутатом Московского Областного Совета – предшественники Московской Областной Думы. Генерал-лейтенант Семён Иванович Донсков, воспитал целую школу генералов, многие из которых остались в пограничных войсках СССР! А умер Терский Казак, генерал-лейтенант Семён Иванович Донсков 25 декабря 1972 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище /29 участок/.

Сергей Иванович Жиленков историк царской семьи

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