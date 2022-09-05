Жизнь и смерть М.С. Горбачева. Политический некролог

«О мертвых- либо хорошо, либо ничего, кроме правды»- так говорили римляне. Я скажу правду.

Нет в России человека, который не плюнул бы при одном только упоминании имени первого и последнего Президента СССР.

Нет ребята, вы не правы! Во всяком случае, не совсем. Если он и предатель- то не по своей воле, а по безволию. Да и давайте обернемся каждый на себя. Кто в те годы его не поддерживал? Ведь народ за него был! За «гласность», будь она неладна, за «перестройку», пропади она пропадом! Народ чувствовал, что экономика страны зашла в тупик. Прогнила и идеологическая основа общественного устройства- вера в коммунизм. Прекрасно видел народ, что те самые замполиты, которые с высокой трибуны учили нас жить, на деле- просто карьеристы, давно утратившие веру в то, во что предлагали верить нам. Устал народ и от очередей, от дефицита, от скандалов в магазине и у себя дома на коммунальной кухне... Все хотели перемен! И мы эти перемены получили. Увы, капитализм, куда народ так стремился, вблизи пахнет совсем иначе! И тогда народ, очнувшись, принялся искать виновных. И нашел! Конечно, это он- Горбачев! Не надо топтать его ногами. Он не предатель.

По крайней мере, не сознательный предатель. Это просто безвольный интеллигентик, слабый и никчемный болтун, неспособный руководить не то, чтобы страной- колхозом! Он ведь и в историю войдет одной только фразой:

«Углубить и процесс пошел!».

Так откуда же берет свое начало эта ненависть народная к первому и последнему Президенту СССР? Будет ошибкой думать, будто Горбачев развалил СССР. Скорее, наоборот: Это Горбачев оказался в ненужное время в ненужном месте. Он- просто беспомощный и безвольный свидетель тех процессов, которые долго подспудно шли в нашем обществе- и вдруг вырвались наружу! Тихо и незаметно гнила экономика «развитого социализма». Нарастали диспропорции в промышленности, рос дефицит, а вместе с ним- росли очереди и росло недовольство народа. Партия- основа нашей не только идеологии, но и экономики- закостенела в своих идеологических догмах 70- летней давности и не желала видеть перемен, продолжая смотреть на изменившийся мир и собственную страну через все те же красные пролетарские очки. Горбачеву досталось незавидное наследство: страна, больше всего походившая на полусгнившее дерево- снаружи еще сохранился былой лоск, а внутри гниль.

Можно ли было спасти страну? Спасти, когда встала и начала уже разваливаться экономика, когда не осталось уже рычагов управления? Вспомним: Сталин начинал с гораздо худшей позиции! Ему досталась страна, истощенная мировой войной, революцией и войной гражданской. И он справился! Он оставил нам страну с развитой индустрией, с современным образованным населением, с новыми отраслями- космической, атомной. Да, он действовал жестокими методами. Но он был строитель и вот за это достоин прощения потомков. Увы, но люди такого масштаба рождаются не каждый год. В России на вершину власти случай занес жалкого мелкого партийного интригана, который очень смутно понимал, как вообще управлять страной и тем более, как ее реформировать.

Что- то до его сознания все же доходило. Это ведь он затеял «конверсию», пытаясь исправить перекос в промышленности с военного производства на гражданское. Но и эта его затея, проведенная неумело, глупо, не привела ни к чему, кроме насмешек. Кончилось все тем, что на военных заводах вместо спутников начали клепать кастрюли. Любой инженер, хоть год работавший в оборонке, прекрасно понимает, что все эти оборонные НИИ и НПО заточены на производство штучных и мелкосерийных изделий. Главное богатство таких НПО- высокие технологии, точное оборудование и высококлассные специалисты. А потому и задача такого предприятия- вводить прогрессивные технологии в гражданскую промышленность. Не кастрюли делать, а делать технологические линии и станки для гражданской отрасли!

А этот его «сухой закон» привел только к еще большему озлоблению народа. Пить меньше не стали. Зато начали убивать в водочных очередях. На фоне диких очередей буквально за всем эта его болтовня с высокой трибуны, за которой не следовало никаких реальных дел, только вызывала еще большее озлобление людей. На все это наложился еще и откровенный саботаж партноменклатуры. Помните Невзорова и его «600» секунд? В городе прилавки пустые, элементарно нет еды- а на свалку вываливают целыми самосвалами кур, колбасу, сыр, молоко...

В эпоху перемен вести страну может только человек с задатками лидера. Таким был Петр Первый. Такими были титаны Ленин и Сталин. Что же до Горбачева, этого жалкого партийного интригана, то, не имея и малой доли этих талантов, он сумел только развалить то, что еще работало. А потом беспомощно наблюдал, как бывшие партийные функционеры грабили и растаскивали на куски общее наше достояние, на бегу перекрашиваясь из коммунистов в капиталистов.

Кроме всего прочего, он еще и был трусом. Потому, что только трусостью можно объяснить его поведение во время ГКЧП. Он спрятался на правительственной даче, предоставив другим грязную работу... Неужели кто- то всерьез поверит, что беднягу Генсека окружили в Форосе и перерезали телефонный шнур! Наверное, он надеялся на триумфальное возвращение. Увы, второго Сальвадора Альенде из него не вышло. Наш генсек выглядит жалкой пародией на лидера страны рядом с великим Альенде, отдавшим жизнь за свою страну и свои убеждения!

А второе предательство Михаил Реформатор совершил, когда уехал из страны, наплевав на Россию и русский народ.

Вот был такой писатель Солженицын. Не собираюсь сейчас давать оценку его произведениям. В разное время оценка эта менялась от безоговорочного признания и всенародного обожания до проклятий в его адрес со стороны того же народа. Но под конец жизни у него хватило силы духа вернуться на Родину и закончить свои дни в России!

Как понять Горбачева, бросившего Родину ради беззаботной и бездумной жизни на Западе?

Еще можно понять его внуков, уехавших в Германию, но как понять этого человека, развалившего, пусть неосознанно, а по безволию, великую страну и сбежавшему?

И вот этому предательству не будет прощения!

Все мы помним этот киноролик, в котором Горбачев рекламирует пиццу.

Помним это вот ощущение брезгливости, которое охватило каждого гражданина России. Неужели он не понимал, как будет воспринят этот паскудный ролик в мире? Не понимал, что то, что можно Лене Голубкову- нельзя Президенту великой страны. Пусть и бывшему президенту.

Действительно не понимал? Или понимал, но делал вид, что не понимает? Он опустил всю нашу страну. Причем не просто ниже плинтуса. Он опустил ее в сортир! Впрочем, это ведь для нас Россия- наша страна. А для него? А для него Россия- просто вокзал. Посидел на скамейке, дождался поезда- и махнул в Германию. Вся его родня сейчас живет там. На закате дней он вернулся из Германии, даже, по слухам, продал свой баварский особняк и коротал свои дни на даче где- то по Рублево- Успенскому шоссе.

Русский народ надеялся,что хотя бы под конец жизни он найдет в себе каплю мужества- и извинится перед русским народом.

Попросит прощения за все, что натворил. За то, что без боя сдал и предал все, что только можно сдать и предать. За то, что унизил свою страну и свой народ перед всем миром.

Попросит прощения за то, что предал Родину, сбежав в чужую страну, предоставив нам расхлебывать то, что сам заварил.

Русский народ не дождался. Ни извинений, ни покаяния.

Тело Михаила Горбачева вполне уютно прожило отмеренный век в рублевском лесу. Президент СССР Михаил Горбачев умер в тот момент, когда спустился по трапу самолета после своего позорного «освобождения» из форосского пленения.

Телу Михаила Горбачева найдется место в русской земле.

Президенту и политическому деятелю Михаилу Горбачеву места в истории не достанется.

Автор: Sergey_Ivanov

август 2022