«Сейчас время бюрократического писеца» - Евгений Пригожин рассказал о главной проблеме петербургских чиновников

Конечно же, в ответ на это государство включило системы финансового и прочих уровней контроля. Позже включалась еще одна система контроля, в результате ртов много, а коммерсант один. Поэтому чиновники принимали решения и были эффективными. Затем многих смелых и креативных пересажали. И появилось правило: лучше ничего не делать и не нести ответственность, потому что активного посадят, а тот, кто ничего не делает, остается целым. Поэтому весь чиновничий управленческий состав разделился на тех, кто валяет дурака и не рискует, и тех, кто все же работает, но находится под постоянным прицелом. Первых становится все больше, а вторых — все меньше. Губернатор Петербурга Беглов, на мой взгляд, относится к первой категории. Кстати, Александр Дмитриевич, как я помню, первый мне рассказал теорию «бюрократического сита».