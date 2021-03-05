Myśl Polska (Польша) - Роснефть перекрыла нефтяной вентиль?

Роснефть прекратила поставки двум крупным польским компаниям. Значит, Польша добилась успеха, стратегического перелома в «диверсификации» поставок, то есть разворота Польши спиной к России? Тогда почему же в Польше не кричат об этом? Оказывается, это не поляки проводят диверсификацию, а их диверсифицируют. Роснефть меняет политику по отношению к Польше.



Об этом сообщает портал, ориентированный на дешевые сенсации. Ну что же, это давно ожидаемое событие, которому разнообразные эксперты посвятили огромное количество времени, стараясь убедить нас в неизбежности такого развития событий. И вот, это произошло. Крупные СМИ, которые так любят пугать читателей «российской агрессией» и «перекрытием вентилей», однако, хранят гробовое молчание. Перекрыли и ничего, тишина?

С начала года, как сообщает отраслевой портал «Аргус», Роснефть прекратила поставки компании «Лотос», а с февраля — «Орлену». Раз это крупнейший поставщик нефти для наших нефтеперерабатывающих предприятий, значит, мы добились успеха, стратегического перелома в «диверсификации» поставок, то есть разворота Польши спиной к России (в тех сферах, где это сотрудничество нам выгодно)? В таком случае все бы уже били в колокола, но этого не происходит.

Что за черт?

Когда в 2016 году «Орлен» продлил контракт с Роснефтью на поставку 18-25 миллионов тонн нефти в течение трех лет, занимающийся восточным направлением Анджей Кублик (Andrzej Kublik) из «Газета Выборча» распекал нового руководителя польского концерна и партию «Право и справедливость» (PiS) за такое предательское решение. Так что сразу же были запущены слухи об «огромных уступках, на которые пришлось пойти россиянам» и «специальной скидке, которую они, поддавшись давлению, дали». Избавившийся от тяжелой работы в Сейме и переведенный на высокооплачиваемую позицию в государственной компании бывший министр Войчех Ясиньский (Wojciech Jasiński) мог не уделить достаточного внимания тому, что он подписывает. Такое уже случалось раньше, когда он соглашался на катастрофические изменения в контракте с Газпромом.

Не нужно, впрочем, никаких слухов, чтобы понимать, что российская нефть обеспечивает Польше хороший доход. Наши нефтеперерабатывающие предприятия пользовались своим выгодным положением на нефтяной карте. Будучи соседом крупнейшего поставщика в Европе, а одновременно находясь на транзитном маршруте, Польша импортировала практически все необходимое нашим НПЗ сырье по построенному в 1965 году трубопроводу, который некогда назывался «Дружба». Мы извлекали из этого финансовую выгоду и обрели превосходство над конкурентами, ведь наши предприятия адаптированы к использованию российской нефти. Мы зарабатывали на географической близости, благодаря которой можно было свести к минимуму стоимость транспортировки, ведь трубопроводный способ поставок наиболее дешев и надежен.

Какую выгоду мы извлекали, подсчитать легко, достаточно обратиться к европейским статистическим данным. Они показывают, что российская нефть пользуется наибольшим спросом (треть всего импорта) и отличается самой лучшей ценой. Недавно я решил сравнить ее цену и среднюю цену закупки нефти странами ЕС за период 13 лет. Разница составила 1,6 доллара за баррель, что при объеме импорта в 25 миллионов тонн (180 миллионов баррелей) дает огромную сумму: экономия в год составляет примерно миллиард злотых (0,22 миллиарда евро, — прим.пер.).

Однако, как известно, наша стратегическая цель состоит в «освобождении от зависимости», так что мы постепенно отказываемся от этих преимуществ. В 2006 году доля российской нефти марки «Юралс» в сырье, которое попадает на польские НПЗ, составляла 95,5%, но в дальнейшем начала снижаться. В 2016 году этот показатель составлял 81,4%, а в 2019 — всего 66,6%. Российскую нефть заменяет саудовская, которая, согласно европейским данным, стоит гораздо дороже. Саудовская Аравия — хороший союзник нашего лучшего союзника, так что… «хоть все заложи, но себя покажи». То же самое происходит в сфере газа, где другой союзник нашего единственного крупного союзника тоже вынудил нас дорого платить, добавившись большой выгоды (для себя, а не для нас).

Что же случилось, почему сейчас не бьет краковский колокол Сигизмунд? Оказывается, это не мы проводим диверсификацию, а диверсифицируют нас. Не мы отворачиваемся от России, а Роснефть требует больше денег за поставку нефти в пункт приемки «Адамово». Компании «Орлен», которой руководит «человек свободы», менеджер, обожаемый председателем всех председателей (имеется в виду глава польской правящей партии Ярослав Качиньский (Jarosław Kaczynski), — прим.пер.), пришлось согласиться на новые условия, она только на 40% ограничила объем закупок. Россияне добились своего: они будут зарабатывать на поставляемой в Польшу нефти больше, а особые условия предложат тем, кто хочет вести сотрудничество. А мы… Ну что же, «Лотос» и «Орлен» будут приобретать сырье где-то «на рынке», а рынок есть рынок… Конечно, доходы нефтяного терминала возрастут, но еще сильнее снизится доход «Орлена».

https://politika.temadnya.com/2159288183990782777/myl-polska...