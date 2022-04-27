Россия отлавливает террористов даже спустя 20 лет

Россия отлавливает террористов даже спустя 20 летОчередные боевики из банды Хаттаба и Басаева, напавшие на псковских десантников в 2000 году, были задержаны отечественными силовиками. Шестеро выходцев из Татарстана, считавшие, видимо, что преступление 22-летней давности сойдёт им с рук, теперь общаются со следователями. Потому что наша Родина помнит не только своих героев, но и – предателей, думавших, что Россия «вот-вот падёт», и кормившихся с рук иностранных спонсоров, убивая сограждан.

Пока европейские нормальные-то страны, которым мало было беглых террористов из Чечни…

https://vk.com/video3485515_456241644

…Теперь вдобавок привечают ещё и террористов бандеровских, у нас – всё наоборот.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по факту вооружённого нападения на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, четверым причинены ранения различной степени тяжести.

Нападение произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села УлУс-Керт ШатОйского района Чеченской Республики со стороны объединённой вооружённой банды под общим руководством Басаева и ХаттАба».

https://sledcom.ru/news/item/1675989/

Государство, как видите, не прекратило расследовать преступления разношёрстного сборища террористов, превративших в смутные ельцинские годы Чечню в бандитский анклав внутри России.

И продолжает отлавливать тех, кто, видимо, считал, что смог уйти от ответственности за участие в убийстве наших военных в ходе боя у высоты 776.

«В ходе расследования 19 апреля 2022 года во взаимодействии с ФСБ России, УФСБ России по Республике Татарстан и УФСБ России по городу Санкт-Петербургу при поддержке МВД России и Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан ещё 6 членов банды Басаева, причастных к нападению. Все они жители Татарстана: ХайдАр РаззАков, АйрАт КамалетдИнов, Эдуард ВалиахмЕтов, ИльгАм ГумЕров, ИльгИз МухаметгалИев и МухамедвалИ ШайхутдИнов. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 279 УК РФ, частью 2 статьи 209 РФ, статьёй 317 УК РФ (вооружённый мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).

Многолетняя кропотливая работа следствия позволила установить многих лиц, причастных к нападению на десантников, из числа членов бандформирований и доказать их вину, наглядно продемонстрировав принцип неотвратимости наказания. Следователями установлена причастность 29 лиц, из них 19 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Пятеро лиц по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении трёх уголовные дела рассматриваются судами».

https://sledcom.ru/news/item/1675989/

Задержанные, много лет мимикрИровавшие под законопослушных граждан, явно не ждали, что за ними придут

https://t.me/new_militarycolumnist/80741

Произошедшее – очень важно, поскольку недвусмысленно показывает, что ждёт украинских военных преступников, которым удастся избежать могилизации или попадания в плен к нашим военным.

Даже те бандеровцы, которые смогут сбежать под опеку своих западных спонсоров, остаток своего никчемного существования будут трусливо оглядываться, потому что Россия – непременно найдёт способ прийти и за ними.

Вариантов – много. Или в той стране, где они будут скрываться, сменится власть – и тогда их выдадут нашему правосудию по официальному запросу. Или – с ними произойдут какие-нибудь несчастные случаи, к которым Россия, конечно же, официально будет совершенно непричастна.

Любой, кто поднял оружие для совершения русофобских преступлений, пусть знает – он ответит за это хоть через 10, хоть через 20 лет. Сам уже внушит себе, что не совершил ничего предосудительного, сотрёт содеянное из памяти, однако – не сможет стереть данные из архивов нашего следственного ведомства.

Наказание за убийство российских граждан – неотвратимо. Избежать его удаётся немногим – вроде отсиживающегося в Израиле Леонида НЕвзлина. Да и то – ещё ведь не вечер. Неизвестно, что будет с Израилем лет через 5, и не удовлетворят ли власти еврейского государства российский запрос на выдачу приговорённого к пожизненному заключению уголовника, чтобы получить взамен какую-то геополитическую поддержку.

Когда же геополитическое господство Запада полностью рухнет, тогда я не стал бы исключать, что наше государство будет прибегать и к показательной ликвидации тех, кто совершил преступления против россиян и жителей союзных нам Республик Донбасса.

Прилетит ракета, как сейчас прилетает для демилитаризации Украины, и – поминай, как звали.

Да, это недешёво, но это – очень важно и нужно для укрепления геополитического имиджа России. Имиджа государства, которое не просто не бросает своих на войне, но и неотвратимо карает террористов, в какой бы точке земного шара они ни находились.

Без срока давности карает. Всегда.