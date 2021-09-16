С мигрантами пора что-то делать. Пока они не сделали что-то с нами

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBALLOOKPRESS

То, что гость в чужом доме не должен "класть ноги на стол", а тем более пытаться устанавливать в нём свои порядки, – это, казалось бы, очевидная истина. Но не для всех. В последнее время мы всё чаще сталкиваемся со случаями вопиющего беспредела, творимого у нас мигрантами, пытающимися устанавливать "в чужом монастыре" свои порядки.

Недавно одной из главных новостей стал вопиющий случай, произошедший в посёлке Междуреченск Сызранского района Саратовской области. Там 14-летнюю школьницу Яну сильно избили трое взрослых, которым не понравилось, что та подошла к магазину в купальнике, а её собака – без намордника. Сначала некая женщина в грубой форме потребовала от девочки убраться со своей собакой, якобы опасаясь за своих детей (притом что рядом с детьми разгуливали две здоровые бездомные и весьма агрессивные дворняги), обозвав её "проституткой". А когда та (подросток, что возьмёшь?) ответила матом, со всего маху влепила ей пощёчину. Девчонка полезла в драку, но тут на помощь подруге кинулась другая женщина вместе со своим мужем. Трое взрослых, понятно, одолели, повалили девочку на землю и стали избивать.

Но самое примечательное: вскоре к избиению подключился четвёртый – некий "временно проживающий" в посёлке Степан – принявший ислам украинский подданный.

Который угрожал девочке пистолетом, зверски избил (выбив несколько зубов) попытавшегося вступиться за неё 16-летнего приятеля, а потом в компании неких "бородачей" на трёх машинах гонял по посёлку, периодически избивая их обоих и ещё двух их приятельниц (все были госпитализированы). А главное, когда потрясённый отец примчался к магазину и девочка опознала обидчика, то, как свидетельствует отец:

У магазина стояли несколько человек с густыми чёрными бородами, один из них и был Степаном. Я его спросил, за что он детей избил, а он заявил, что они сами виноваты: девочка, мол, первая начала, а мальчик ему средний палец показал, вот и получил "по законам шариата". Потом ещё добавил: "Мы здесь живём по законам Кавказа, по законам шариата. Российские законы мы не уважаем, мы – граждане Украины.

Вот так.

Что главнее: законы России или законы шариата?

На беду гордых "укро-мусульман" отец Яны оказался бывшим прокурором, и потому дело замять никак не получилось. Хотя попытки не прекращаются. Так, вторая участница избиения нагло лжесвидетельствует, что девочка, мол, была выпивши (медицинское освидетельствование это отрицает), сама на всех ругалась, отчего подруга её "ударила ладошкой", а бородатый Степан вообще только "предложил уйти".

Но видеокамеру у магазина не обманешь. На ней отчётливо видно, что первой ссору затеяла стоявшая у магазина женщина, что именно она начала драку, со всего плеча влепив девчонке пощёчину (что вообще-то считается тяжким оскорблением, за которое в иных культурах и убить могут), а после в компании своей подруги и её мужа принялась девочку избивать, повалив на землю. Что же касается пресловутого "поборника шариата" Степана, то видео с того момента, как он появился, странным образом исчезло: вероятно, "бородачи" изъяли его ещё до того, как им заинтересовалась полиция.

Что касается местных правоохранителей, то к ним вообще масса вопросов. Почему документально зафиксированный факт избиения тремя взрослыми 14-летнего ребёнка не вызвал со стороны 34-го отделения полиции никаких действий? Почему некие "бородачи" с украинским гражданством, принципиально не соблюдающие российских законов, на глазах у полиции на нескольких машинах колесят по посёлку (где их все знают), отлавливая и избивая русских детей?

Почему все участники избиений, будучи установленными в тот же день, не были задержаны и до сих пор находятся на свободе? Почему местные полицейские откровенно саботируют дело, поручив расследовать избиение детей с применением оружия даже не СКР, а участковому лейтенанту, не удосужившемуся даже взять из больницы медицинское заключение о побоях?

Почему, наконец, из сделанной камерой у магазина видеозаписи куда-то таинственно исчезло всё происходившее после того, как избиваемую тремя взрослыми девочку повалили на асфальт? А какое-либо участие Степана в событиях (с пистолетом или без) вообще никак не зафиксировано? К сожалению, единственная версия, объясняющая все эти несуразности, – это "дружба" местных правоохранителей с "бородачами" Степана и стремление во что бы то ни стало спасти их от ответственности.

Четверо избитых детей – и всё ещё не возбуждены уголовные дела? Вы меня извините, но тогда там всю полицию пересажать надо вместе с прокуратурой!.. Если там действительно была банда, которая с оружием гонялась за детьми, то всех её участников нужно немедленно арестовать и по суду быстро посадить – чтобы другим неповадно было, – прокомментировал эту ситуацию председатель Комиссии по миграционной политике Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский. И с ним трудно не согласиться.

Гастарбайтеры или кандидаты в хозяева?

Если кто-то думает, что подобные вопиющие случаи характерны только для отдалённых регионов страны, то он очень ошибается. Недавно всю страну облетело видео двухлетней давности со сценой зверского избиения русского парнишки таджикским молодчиком-спортсменом. Который и до этого неоднократно с товарищами избивал и травил его, а на сей раз возбудился, увидев на парне майку с надписью "Я – русский". Появилось это видео сейчас потому, что только теперь, спустя два года (!) против подонка удалось возбудить уголовное дело. Да и то только потому, что после серии пикетов жители написали обращение к премьер-министру Мишустину, которое подписали 672 человека.

Произошло всё это в двух шагах от Москвы – в подмосковном поселении Софьино Раменского района. Которое вот уже несколько лет буквально стонет от фактически оккупировавших его среднеазиатских гастарбайтеров, активно перестраивающих под себя и свои порядки окружающую реальность. Как свидетельствует Мария Сметанникова, жительница Софьина:

Ситуация у нас ужасная. На местной стройке массово используют мигрантов, которые работают даже не по контрактам, а по договорам подряда. Общежитий у них нет, и идёт бесконтрольное заселение. В деревне Бритово 100 человек населения, но там три хостела, и в каждом – более чем по сто мигрантов... Бесчинствуют, гуляют и пьют на детских площадках. Мы стали бояться пускать гулять детей без сопровождения взрослых.

Знакомая ситуация, не правда ли? Причём характерная для многих российских городов: как говорится "от Москвы до самых до окраин". И везде – при полном безразличии (если только не при покровительстве) местных правоохранителей.

Что тут скажешь? Мы порой всё ещё ошибочно пытаемся жалеть мигрантов, воспринимая их как "бывших советских". Но это уже совершенно другие ментально люди, не воспринимающие нас как сограждан, воспитанные на русофобских учебниках и построенных на "обиде на русских" исторических мифах, официально культивируемых в их республиках.

Самое же неприятное, что у обосновавшихся здесь "мигрантов первой волны" уже выросли дети, мыслящие принципиально иначе и совершенно не намеренные трудиться на стройках и в ЖКХ. Они чувствуют себя здесь хозяевами, а не гостями, сбиваются в молодёжные банды, ведущие борьбу за территорию и ресурсы с коренным населением и другими такими же этническими ОПГ. Они легко восприимчивы к исламистским и радикальным идеям, которые считают частью своей защищаемой от русских "самобытности".

Есть "теория трёх поколений мигрантов". Первое приезжает и работает. Второе – уже не работает, а хватает и присваивает, "забирая улицу". И наконец, третье, которое вот-вот выйдет на первый план, опираясь на диаспорную солидарность, будет бороться за политическую власть и полную замену духовных, культурных и поведенческих норм в "приватизированной" ими стране. Эта ситуация при определённых условиях (возможно, уже очень скоро) непременно "рванёт". Потому что не "рвануть" просто не может.

Что с того?

Понятно, что у представителей бизнеса, жиреющих на использовании труда бесправных мигрантов, бесполезно искать даже зачатки совести, патриотизма и социальной ответственности. Да и на национальную безопасность России им по большому счёту глубоко плевать. Но почему, скажите, на всё это плевать и тем, кто осуществляет реализацию прописанной в соответствующей стратегии миграционной политики?

Почему игнорируют свои обязанности сотрудники УСБ и прокурорский надзор, чья прямая обязанность поганой метлой гнать из органов (а лучше – сажать) полицейских, крышующих мигрантов и национальные ОПГ? Почему абсолютно верные слова героя Кавказской войны генерала Евдокимова "Первая филантропия – своим" не стали официально первой и главной заповедью у людей, принимающих решения об "экономической целесообразности" завоза мигрантов – пусть даже вопреки национальной безопасности?

Нет ответа на эти вопросы. И здесь возникает ещё одна существенная опасность. Потому что русские люди, чувствуя, что брошены и отданы на разграбление инокультурным чужакам, рано или поздно придут к выводу, что государство это не за русских, а против. И потому организовывать собственную защиту надо самостоятельно. Сегодня на волне растущего мигрантского беспредела о почившем "РНЕ" многие вспоминают с ностальгией. Ультраправые (вплоть до откровенно фашистских) взгляды у молодёжи снова начинают входить в моду на волне неоязычества. Как торжество русского духа вспоминают события на Манежке 2010 года, куда не какие-то "русские фашисты", а обычная московская молодёжь вышла протестовать против демонстративного бездействия полиции и её покровительства приезжим убийцам.

Так что "политическому классу" надо усвоить: либо (пусть даже самыми жёсткими мерами) срочно будет наведён порядок в ситуации с мигрантами и этнопреступностью, либо завтра при полной народной поддержке этим займутся очередные "партизаны", выступающие не только против чужаков, но и против ассоциирующегося с ними государства. И чем это в итоге может закончиться, не хочется даже думать.

https://tsargrad.tv/articles/s-migrantami-pora-chto-to-delat...