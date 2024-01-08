Ну вот и НОВОЕ кино

ПАРЕНЬ С ЧУСОВОЙ. «У НЕГО ОСОБЫЙ ПРИЩУР ГЛАЗ». Создатель фильма «Командир» специально для газеты «Спецназ России».

Автор: Софья Анохина



Почти у каждого, наверное, есть любимый художественный фильм (отечественный или зарубежный), где мужественный, умный и обаятельный герой совершает смелые, самоотверженные поступки.

Многие, думаю, вспомнили наше кино о войне… Или «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо. Или, быть может, что-то в жанре фэнтези. Ну, или современные проекты Голливуда, богатые героическими персонажами, за которыми чаще всего не стоит реальных прототипов.

Если задуматься, то порой складывается впечатление, что «настоящие герои» действуют где-то в киношно-историческом далеко. Но ведь реальная жизнь говорит совсем об ином. Особенно теперь, с началом СВО.

В феврале 2024 года на больших экранах появится биографический художественный фильм «Командир». Кинокомпания «ЭГО Продакшн» сняла историю о герое как минувших советских, так и наших дней — Герое Советского Союза, командире Группы «Альфа» генерале Геннадии Зайцеве.

У Геннадия Николаевича удивительная судьба: деревенский мальчишка из многодетной семьи с реки Чусовой, которому пришлось пережить войну, оказывается на службе в Кремлевском полку, а затем дважды становится во главе «Альфы».

Все специальные операции под его руководством увенчались успехом, ни один заложник не пострадал. Не было и потерь среди личного состава. Кроме Афганистана, где спецназ КГБ и ГРУ взяли штурмом дворец Тадж-Бек.

Его имя стало известно стране только в 1993 году.

Фильм состоит из трех частей. В первой повествуется о военном детстве героя: ему пришлось заменить в семье ушедшего на фронт отца и работать на заводе. Затем показана более светлая полоса в судьбе Геннадия Николаевича — 1953 год, призыв и служба в Кремлевском полку.

Наконец, пройдя суровую школу, Геннадий Зайцев остается в Москве, получает назначение на Лубянку и через два десятка лет возглавляет Группу «А» КГБ СССР.

Первая боевая операция подразделения — нейтрализация в 1979 году террориста Юрия Власенко, которого американский дипломат провел в посольство США. В ней Геннадий Зайцев принимал непосредственное участие, вел переговоры с преступником, и это отражено в картине «Командир».

В третьей части показана операция «Гром» по освобождению тридцати двух детей-заложников и учительницы из захваченного террористами школьного автобуса в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ).

Основой для сценария стала доступная для прочтения книга генерала Зайцева «Спецназ «Альфа»: дела и люди». Ее содержание намного шире того, что удалось вместить в один фильм. Но это ничуть не умаляет кинокартину.

Мы встретились с генеральным продюсером, режиссером и автором сценария фильма «Командир» Тимуром Хваном, чтобы подробнее узнать о фильме и процессе его создания.



«ПРО МОЕГО КОМАНДИРА»

— Как появилась идея снять биографическое кино о Геннадии Николаевиче Зайцеве?

— После премьеры нашего художественного фильма «Белый снег», посвященного лучшей лыжнице 20-го века, трехкратной олимпийской чемпионке Елене Вяльбе, я познакомился с воспитанником, соратником Геннадия Николаевича, который занимает очень высокую должность в структурах госбезопасности. «Эх, было бы хорошо снять такой же хороший фильм про моего командира», — сказал он, глядя на меня.

Генерал сразу предложил познакомить меня с Геннадием Николаевичем. Так я встретился с нашим героем. После первого же интервью понял, что точно хочу снять фильм про этого человека, человека необыкновенной судьбы.

— В фильме «Командир» можно быть уверенным в достоверности изображения работы спецназа?

— У нас был консультант Николай, сотрудник «Альфы». Он с нами находился — следил, чтобы все было правильно применительно к тому времени. В фильме все достоверно, все действия показаны так, как они должны происходить. И происходили. С поправкой на кино, конечно. Подтверждение тому — положительная оценка фильма Геннадием Николаевичем.

— Каким было участие самого Геннадия Николаевича в работе над фильмом?

— На протяжении всего фильма он постоянно сопровождал процесс. Часто обращались к нему с разными вопросами. Например, надо было узнать, как проходила присяга в Кремлевском полку. У нас были фотографии: на некоторых солдаты во время присяги держали оружие в руках, а на других ставили оружие «на землю». Так вот, Геннадий Николаевич сказал, что правильно, когда оружие на земле стоит.

Да, мы позволили себе художественную вольность: перенесли церемонию присяги из спортивного зала на Соборную площадь. Но фильм от этого только выиграл.

Конечно, личность Геннадия Николаевича восхищает. 11 сентября 2024 года нашему герою исполнится девяносто лет. Каждый день он поднимается по лестнице на четвертый этаж своего офиса в районе Арбата. Иногда даже по несколько раз. Это особый человек — был обычным деревенским парнем, а стал Героем Советского Союза, командиром Группы «Альфа».

Важно было показать в фильме детство героя, потому что многое закладывается именно в ранние годы.

— А у Геннадия Николаевича детство было не просто трудное, а полное лишений.

— Если мальчик умеет терпеть, преодолевать препятствия, если умеет держать слово, ведет себя порядочно, честно, то он перенесет эти качества и во взрослую жизнь. Если в детстве человек с характером, то он и взрослым будет таким же.

Геннадий Николаевич еще четырнадцатилетним пареньком пошел на завод, чтобы кормить семью, а через три года уже возглавил комсомольскую организацию завода. Затем начал военную службу в Кремлевском полку, а туда отбирали лучших (кстати, много парней с Урала и Сибири, потому что сама природа воспитывает такие качества, как выдержанность, выносливость).

Работая над сценарием, мы шаг за шагом проходили по его жизни, страница за страницей читали и перечитывали его книгу «Спецназ «Альфа»: дела и люди».

— Чтобы узнать подробнее о судьбе главного героя, вы встречались с его семьей, друзьями?

— Перед съемками мы плотно общались с семьей Геннадия Николаевича. Сценаристы Татьяна и Александр Гурьяновы летали в Пермский край и встречались с тремя его сестрами, записали длинное интервью на пятьдесят часов. Жаль, что много материала не вошло в фильм.

Также общались с Натальей Алексеевной Волковой. В Кремлевском полку Геннадия Николаевича заметил командир роты — Алексей Петрович Волков, отец Натальи.

К слову, мне очень понравилось сочетание: Зайцев и Волков — зритель, наверное, подумает, что это сценический вымысел. Но это правда жизни.

Геннадий Николаевич часто бывал у Волковых дома, даже оставался ночевать: они с Алексеем Петровичем вместе занимались в вечерней школе, учились ночами (в свое время оба окончили только по семь классов, решили еще три года доучиться).

Волков стал близким человеком и наставником. Наталья Алексеевна знает Геннадия Николаевича еще с тех кремлевских времен. Она хорошо запомнила молодого Геннадия Николаевича и многое смогла нам рассказать. В фильме девочку Наташу играет юная актриса Ангелина Вяльбе.



ДРАМА В ОРДЖОНИКИДЗЕ

— Почему из многих операций вы выбрали именно операцию «Гром»? Причем у режиссера Георгия Натансона уже был опыт экранизации теракта в фильме «Взбесившийся автобус». О нем генерал Зайцев негативно отзывается в своей книге.

— Да, действительно, был такой фильм. Также, как и Геннадию Николаевичу, фильм мне не понравился своей неправдивостью. В нем большее внимание уделяется террористам, а про детей-заложников и людей, которые их освободили, сняли как-то поверхностно. За них не переживаешь.

Впрочем, на то есть своя причина: фильм «Взбесившийся автобус» вышел на экраны в 1990 году, когда Группа «А» являлась сверхсекретным отрядом КГБ. О ней не писали, не говорили в прессе. Вообще.

Почему мы выбрали «Гром»? Потому что это была уникальная операция. Речь шла об освобождении целого класса маленьких детей. В Советском Союзе такое произошло впервые. Захват автобуса с детьми в Орджоникидзе был оглушительным событием. Ситуация не просто волнительная, а драматичная. Все могло закончиться трагедией, гибелью заложников.

Кстати, ученики, оказавшиеся в заложниках, стали последними пионерами-героями. Террористы предложили ребятам снять пионерские галстуки и сжечь — кто так сделает, того сразу отпустят. Представляете, никто из ребят не поддался угрозам бандитов. Наоборот, дети прятали галстуки, чтобы их не отняли. Для ребенка, на которого направлено оружие, это очень сильный поступок. Так что сцена получилась со слезами на глазах.

Что интересно, в фильме можно увидеть реальных героев драмы. В съемках участвуют те самые дети, которые в 1988 году были заложниками. Только они играют родителей, а самих школьников — их собственные дети.

Кстати, поскольку имя Геннадия Николаевича было засекречено, дети-заложники, которым сегодня уже по сорок пять лет, не знали, кто возглавлял операцию по их освобождению. Имя своего настоящего спасителя они услышали много лет спустя.

В картине есть сцена, в которой Геннадий Николаевич встречается с родителями освобожденных детей. В реальности такого общения не было, но мне очень хотелось, чтобы хотя бы в кино командир Группы «А» встретился с родителями, и они смогли посмотреть друг другу в глаза.

Для Геннадия Николаевича важны, в первую очередь, жизни заложников, затем — личного состава и уже в последнюю очередь (но это тоже важно) террористов. Преступники должны ответить перед судом.

Сейчас мы видим, как зачастую действуют силовики в других странах.

Например, в Израиле все знают, что при захвате никто не будет в первую очередь спасать заложников, для израильских спецслужб первоочередная задача — уничтожить террористов, а потом уже спасать пострадавших, это нередко приводит к огромным человеческим потерям. А для Геннадия Николаевича самое главное — человеческая жизнь.

— Правильно я понимаю, что ваш фильм впервые раскрывает образ реального командира специального подразделения?

— Да, это так. Мне хочется, чтобы наш фильм увидело как можно больше молодежи. Биография генерала Зайцева — настоящее руководство к тому, как стать героем. Человек из многодетной бедной семьи, воспитанный мамой и тяжелыми условиями жизни, доходит до вершин в спецслужбах, — и все это благодаря своему труду и верности Родине. Важно, чтобы молодежь посмотрела картину про современных героев, на которых хочется быть похожим. О таких людях надо знать.

Хочу отметить, что фильм имеет две версии с разными возрастными рейтингами: 16+ и 18+ (режиссерская версия). В версии 16+ вырезаны сцены, запрещенные к просмотру этого рейтинга, и она короче на четырнадцать минут.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭПОХИ

— Был ли связан выбор темы фильма с сегодняшней военно-политической обстановкой?

— Мы даже не могли предположить, что эта тема будет так актуальна. Работа над сценарием началась в апреле 2021 года. Конечно, образ настоящего командира для нашего времени очень важен. Фильм будет особенно интересен тем, кто хочет связать свою жизнь с военной профессией, и тем, кто уже защищает Родину.

— Мне известно, что была проведена большая работа с костюмами и декорациями.

— Да, это так. К сожалению, «альфовская» форма того времени не сохранилась, поэтому мы все воссоздавали. Один экземпляр даже отдали в музей «Альфы». В целом, старались максимально приблизиться к изображаемой эпохе.

Для съемок детства Гены Зайцева отыскали старенький полуразвалившийся домик, которому уже 110 с чем-то лет (он, кстати, продается сейчас). Там вокруг тоже совсем старенькие домики, атмосферное место, как будто в другое время попадаешь. Красивые кадры отсняли, получилось все реалистично.

Но это место не в Чусовом, а в соседнем городе Горнозаводске. На родине Геннадия Николаевича теперь новый современный район — невозможно найти уголка, который бы сохранился в неизменном виде с тех времен.

Когда будете смотреть фильм, обратите обязательно внимание на столовый сервиз в сценах квартиры Волковых. Там на столе тот же сервиз, которым Волковы пользовались еще во времена, когда к ним в гости приходил молодой сержант Зайцев. Так что это более чем достоверные кадры.

Еще есть одна интересная с точки зрения реквизита сцена, которая войдет только в режиссерскую версию фильма: теща Волкова, Надежда Сильвестровна, дает прикурить Геннадию Николаевичу из старинной прикуривательницы (предмет восьмидесятилетней давности). Это личная вещь тещи, сейчас такого аппарата вообще нигде не найдешь. Мы не могли его не снять, не удержались.

— Фильм интересен и тем, что его сцены снимались в разных уголках России. В каких городах вам пришлось побывать за время съемок?

— Детство мы снимали в Пермском крае, где родился Геннадий Николаевич. Тамошние места — это что-то невероятное. Когда я там побывал, понял, почему Геннадий Николаевич всю жизнь каждый год только туда ездит в отпуск.

Службу нашего героя в «лейб-гвардии» снимали, конечно, в Кремле. Операцию «Гром» — во Владикавказе, Вологде и на аэродроме Чкаловский.

В Вологде мы нашли подходящий, совершенно советский интерьер аэропорта. Еще мы снимали натуру в Кармадонском ущелье Северной Осетии.

— Может быть, какая-нибудь особенность, деталь из биографии Геннадия Николаевича стала лейтмотивом фильма?

— Да, есть такая деталь. Перед тем, как снимать фильм, я пригласил Геннадия Николаевича и всех актеров на совместную встречу. Мы долго сидели, что-то обсуждали.

Кирилл Зайцев, который играет главную роль, внимательно смотрел на своего героя. А после встречи сказал: «Я понял особенность Геннадия Николаевича. У него особый прищур глаз».

И действительно, я потом тоже заметил, он иногда слегка прищуривается — в этот момент кажется, будто насквозь тебя видит. Кирилл Зайцев в фильме это учел, передал эту особенность.

— Когда вы искали материал для фильма, чем вы руководствовались в первую очередь?

— Чтобы герой был современный, чтобы с ним можно было пообщаться, прикоснуться к нему. Еще перед съемками «Белого снега» у меня состоялась встреча с одним режиссером, который отказался работать в проекте: «Я про живых людей не снимаю».

— Ничего себе!

— На самом деле, его можно понять. Часто так случается, что фильм не нравится тому, о ком он снят. Все потому, что создатели отходят от реальной истории, добавляют пикантности и даже грязи для привлечения зрителей. Когда снимаешь фильм о живом герое, естественно, приходится подстраиваться под человека, учитывать личные пожелания.

Для меня самое главное, чтобы картину одобрил тот, о ком она снята. Геннадию Николаевичу фильм понравился. Когда все уже отсняли, смонтировали, я пригласил его на показ. Он внимательно посмотрел весь фильм от начала до конца, увидел все те моменты, что ему дороги: и как он с горки с ребятами катался, и как в школу бегал, и про мать с сестрами.

Когда фильм закончился, Геннадий Николаевич обнял меня и сказал: «Правдивый фильм получился, спасибо тебе». Для меня его оценка самая важная, она дорогого стоит.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Фильм уже скоро выйдет на большие экраны. Остается пожелать, чтобы его посмотрело как можно больше зрителей — «от Москвы до самых до окраин».

Впрочем, нет этих окраин. Поскольку в них рождаются, растут молодые люди, которым, как Геннадию Николаевичу Зайцеву, суждено вписать свою фамилию в историю страны. А может — кто знает, и всего мира.

История жизни, рассказанная в фильме «Командир», касается каждого человека, ведь, чтобы служить Родине, не обязательно носить военную форму.

Пример генерала Зайцева доказывает, что время героев не прошло, они всегда были и остаются среди нас. А значит, нам и нашим детям есть на кого равняться. Особенно теперь, когда усилиями России в муках рождается новый мир.



«ПРЕВРАТИТЕСЬ В КУСОЧЕК ЭТОГО ПОЛЯ»

Николай, сотрудник Управления «А» ЦСН ФСБ России — консультант фильма «Командир».

— Я рассказал о некоторых моментах, связанных с нашей работой: каким образом работает оружие, как может подъезжать военная техника (БТРы, БМП), как пули могут пролететь, как нужно защищаться, про использование маскировки в работе, какая она вообще бывает.

Многие события происходили до того, как я вообще появился на свет. Но еще когда-то давно реальные участники специальных операций мне рассказали много важных моментов: к примеру, какая была температура, как они лежали на крыле (самолета) четыре часа и как замерзли там, и многое другое.

Вот эти самые детали я и подсказывал на съемках. Плюс — то, что не вошло в фильм, но было нужно актерам и съемочной группе для общего представления о происходившем.

Я рассказал о нескольких примерах неудачных штурмов за рубежом, чтобы все понимали, какие на съемках могут быть нюансы.

Особенность работы нашего подразделения «А» в том, что у нас практически все операции прошли без гибели заложников. Это очень важно и очень ценится. А, например, у государства Израиль (которое сейчас активно везде нам показывается, освещается) тактика работы сильно отличается. У них государственный лозунг: «Мы с террористами не сотрудничаем и переговоров не ведем». Соответственно, всем гражданам сказано, что, если люди попадутся в руки террористов, то это их проблемы.

У нас другой подход: в первую очередь — жизнь заложника, потом — собственная жизнь и здоровье, дальше — материальная база (риски от того, что что-то может взорваться, загореться).

На Западе, когда подразделение штурмует автобус, они внутрь не заходят. Они разбивают окна, поднимаются по лестницам и так, из окон, командуют террористам и заложникам, что кому делать.

Если террорист начинает какие-то действия, сотрудник спецподразделения сразу стреляет. А мы всегда заходим внутрь, работаем в объеме, несмотря на опасность. Отодвигаем заложников, закрываем, физически воздействуем на террористов. Вот все эти детали озвучивались и до съемок, и при редактировании синопсиса фильма.

Также я приезжал несколько раз на съемки и подсказывал разные моменты. Например, съемочная группа располагала актера на поле, а я подходил и говорил: «Смотри, тебя видно. Почему? Потому что лицо белое выделяется на фоне зеленой травы».

И другой пример: актеры в машину сели, а я показываю: «Смотри, сзади стекло надо завесить рамкой, потому что, когда снаружи смотришь, твоя фигура проецируется на светлом заднем окне. Если заднее окно одеялом закрыть, то ты будешь как будто в тени, тебя не будет видно». Вот такие мелочи, но тем не менее они важны.

В начале актеры приехали на съемки в абсолютно новых костюмах. Я их тогда спросил:

— Вы где-нибудь видели людей, которые бегают, ползают, прыгают в идеально-чистой новой форме? Нет. Вы как сниматься хотите, для красоты или чтобы показать, как оно в реальности бывает? В реальности у вас колени должны быть грязные после того, как вы ползаете, — а снимали на улице весной.

— А что делать? — не понимают они.

— Посмотрите, — говорю, — какое прекрасное поле. Опускаетесь на карачки и начинаете ползать по траве, пока не станете такого же цвета, как и поле. Вы же на нем будете лежать?

— Да…

— Вот и превратитесь в кусочек этого поля. Вперед! Чистенькие они, аккуратненькие. Нет, придется попотеть, ребята.

И они пошли ползать, пока не стали грязными. Ну, относительно, конечно, не как поросята. Просто приобрели необходимые цвет и форму.

https://t.me/specnazAlpha/19944

https://t.me/specnazAlpha/19951

https://t.me/specnazAlpha/19952

https://t.me/specnazAlpha/19953

https://t.me/specnazAlpha/19957

https://t.me/specnazAlpha/19965

https://t.me/specnazAlpha/19966