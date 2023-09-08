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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69

Как всегда начнем с плакатовНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69В парке «Патриот» представили экспозицию с захваченными в ходе СВО трофеямиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Выставка трофейного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ВСУ, в том числе поставляемой западными странами, открыта в подмосковном парке «Патриот» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023».Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Особое внимание уделено технике производства США и других стран НАТО.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69На выставке представлен сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колёсный танк AMX-10RCR.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Большую часть западной трофейной техники на выставке составляют британские боевые машины: бронеавтомобили Hysky и Mastiff, автомобиль АТ 105 Saxon.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69В описании к экспонатам указывается, где и при каких обстоятельствах они были захвачены.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Отдельно в крытом павильоне представили экспозицию «Альянс обетованный», рассказывающую об идеологической работе, которая проводилась в последние годы с украинской молодежью. Среди образцов — школьные учебники, одежда с националистическими слоганами, своеобразное меню баров и заведений общепита, а также символика террористического батальона «Азов»*.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://t.me/mod_russia/29323

И снова канал Рыбарь и его художники выпускают арты. На этот раз вот такие.
С Днём Железнодорожных войск!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Железнодорожные войска отсчитывают свою историю с 6 августа 1851 года, когда указом императора Николая I были созданы первые воинские формирования для защиты и обслуживания строящегося пути между Санкт-Петербургом и Москвой.
Мировые войны и другие конфликты подтвердили колоссальную роль железных дорог в ведении боевых действий. В России на них в значительной степени держится военная логистика: по этим стальным нитям к фронту идут сотни эшелонов с людьми, техникой и ГСМ с самых разных концов страны — от Мурманска до Владивостока.
Сейчас российские железнодорожные войска обеспечивают снабжение группировки войск в зоне СВО, а также ремонтируют полотно и выполняют другие задачи. А для сопровождения грузов у них есть уникальные специальные поезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей», которые, по официальным сведениям, даже отметились в  успешном отражении атак диверсантов.
https://t.me/rybar/50470

ДушаЗавода: Титан-Баррикады — наш арт в поддержку предприятий ОПКНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Федерального научно-производственного центра «Титан-Баррикады».
ФНПЦ «Титан-Баррикады» родился как конструкторское бюро при заводе «Баррикады» и является одним из важнейших предприятий оборонной промышленности, специализирующихся на артиллерийской и ракетной технике. Центр выступает производителем вооружений полного цикла от проектирования, НИОКР до крупносерийного производства.
Центр участвует в производстве легендарных ракетных комплексов «Тополь-М» и «Искандер», самоходной гаубицы «Мста-С» и многих других образцов российского ВПК.
https://t.me/rybar/50465

ДушаЗавода: Кировский завод — наш арт в поддержку предприятий ОПКНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященную предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Кировского завода.
Кировский завод — одно из старейших и крупнейших машиностроительных и металлургических предприятий Российской империи, СССР и современной России.
Родившиеся в цехах завода САУ 2С7 «Пион» и 2С7М «Малка» работают по целям в тылу и на передовой на самых сложных участках фронта, поражая самые разные цели, в том числе укрепленные.
Именно на шасси производства Кировского завода размещены машины комплекса С-300В, круглосуточно прикрывающие Армию России в зоне СВО.
https://t.me/rybar/50495

ДушаЗавода: Концерн «Калашников» — наш арт в поддержку предприятий ОПКНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященную предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Концерна «Калашников».
«Калашников» обеспечивает современным стрелковым вооружением всю российскую армию, АК-12, несмотря на «детские болячки» уверенно занимает нишу индивидуального пехотного вооружения.
Предприятие производит далеко не только стрелковое оружие. Входящая в концерн компания ZALA известна благодаря своим «Ланцетам», ставшими, пожалуйста, одним из символов СВО.
В числе продукции компании присутствует «Краснополь», широко используемый как на фронтах СВО, так и во время активной фазы операции в Сирии. Пусть сейчас в медиа его несколько потеснил «Ланцет», это все еще грозный и нужный высокоточный боеприпас.
https://t.me/rybar/50561

 СилаТыла — Медики, рембаты и волонтеры — наш арт в поддержку работников тылаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69За полтора года с начала СВО мы опубликовали множество артов, в которых освещали боевые эпизоды, труд промышленности, национальное единство. Наша новая серия СилаТыла посвящена тем, кто не находится на передовой, но вносит огромный вклад в победу.
Врачи проводят сложнейшие операции и возвращают к жизни людей даже с самыми тяжелыми ранениями.
На ремонтных базах рабочие восстанавливают, казалось бы, безнадежную технику.
А женщины-волонтеры координируются и шьют маскировочные сети для подразделений.
Возможно, их деятельность нечасто попадает в объективы камер на фоне новостных сводок с фронтов. Но ежедневный труд таких людей — от узкопрофильных специалистов до просто неравнодушных граждан — спасает жизни военнослужащим, обеспечивает их необходимым и облегчает выполнение боевых задач.
https://t.me/rybar/50683

ЭтоНашаПобедаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69В Екатеринбурге открыли фотовыставку, посвященную бойцам СВО.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Экспозиция появилась на площадке «Сима-ленда», но, как обещают организаторы, после Дня города её смогут увидеть все желающие — работы представят на одной из общественных площадок уральской столицы.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Цель выставки — показать жизнь и людей на передовой. На экспозиции представлены фотоработы, запечатлевшие участников СВО, их быт в моменты кратких передышек между боями.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69В торжественном открытии приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина и депутаты регионального парламента, члены свердловского правительства.
https://t.me/strana_geroev/4679

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69С мест сообщают, что эта пахабель. посвященная "голодомору" вроде исчезла. Если так, то и до Катыни недолго осталось.
https://t.me/boris_rozhin/94303
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Мариуполь. Здесь во времена украинской оккупации стоял "памятник голодомору".
https://t.me/boris_rozhin/94310

12 августа — День военно-воздушных силНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Сегодня в России отмечают день ВВС. Чуть более 110 лет назад была учреждена воздухоплавательная часть Главного управления Генерального штаба, что ознаменовало становление российской авиации.
За свою историю значение летной составляющей только росло, а в годы Великой Отечественной войны именно советские лётчики наряду с другими родами войск сделали возможной победу над нацизмом.
И сейчас в условиях спецоперации российские бомбардировщики, штурмовики и истребители оказывают незаменимую поддержку наземным силам, нанося удары как на передовой, так и на удалении от фронта.
Недочеты в начале СВО и на этапе планирования применения авиации сказались на успехах российских летчиков, но ВКС успешно адаптируются к новым условиям — одни только управляемые авиабомбы стали сущим кошмаром для ВСУ.
https://t.me/rybar/50660
Рисунки других авторовНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69ЗА КОТА

Не правда, что в этой войне
Солдаты не видят прекрасного,
Все чувства острее вдвойне
От смерти и вида ужасного.

Боец, потерявший друзей,
Контужен, смирился с разрухою.
Он всех ненавидит людей,
Но любит кота одноухого.

Суровый и резкий «полкан»
Командует в рацию матами.
Но рад, что пробился тюльпан,
В траншее, сквозь сетку лохматую.

Совсем молодой паренёк
Уставится в небо заречное.
Любуется, как за пенёк
Закатится солнце беспечное.

И в каждом из них доброта,
Что рвется наружу нечаянно.
За солнце, цветок… за кота!..
Они будут драться отчаянно.

© Андрей ЛЕДАЩЕВ (https://t.me/pozled)

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Забери меня, а не его.Работа неизвестного художника.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Автор @alekperovaGRAFIKAНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Автор @krresignНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Автор А. ЧенчикНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Автор АК.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Сомкнуть ряды@Ohhhhh it's my...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Сотрудник подразделения спецназа ФСВНГ на одном из направлений СВО. vindemiatrix_artНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Черкес & Чемпион АртподдержкаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69Автор6 mydrawingdiary
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