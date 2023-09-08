Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69

Как всегда начнем с плакатовВ парке «Патриот» представили экспозицию с захваченными в ходе СВО трофеямиВыставка трофейного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ВСУ, в том числе поставляемой западными странами, открыта в подмосковном парке «Патриот» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023».Особое внимание уделено технике производства США и других стран НАТО.На выставке представлен сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колёсный танк AMX-10RCR.Большую часть западной трофейной техники на выставке составляют британские боевые машины: бронеавтомобили Hysky и Mastiff, автомобиль АТ 105 Saxon.В описании к экспонатам указывается, где и при каких обстоятельствах они были захвачены.Отдельно в крытом павильоне представили экспозицию «Альянс обетованный», рассказывающую об идеологической работе, которая проводилась в последние годы с украинской молодежью. Среди образцов — школьные учебники, одежда с националистическими слоганами, своеобразное меню баров и заведений общепита, а также символика террористического батальона «Азов»*.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://t.me/mod_russia/29323
И снова канал Рыбарь и его художники выпускают арты. На этот раз вот такие.
С Днём Железнодорожных войск!Железнодорожные войска отсчитывают свою историю с 6 августа 1851 года, когда указом императора Николая I были созданы первые воинские формирования для защиты и обслуживания строящегося пути между Санкт-Петербургом и Москвой.
Мировые войны и другие конфликты подтвердили колоссальную роль железных дорог в ведении боевых действий. В России на них в значительной степени держится военная логистика: по этим стальным нитям к фронту идут сотни эшелонов с людьми, техникой и ГСМ с самых разных концов страны — от Мурманска до Владивостока.
Сейчас российские железнодорожные войска обеспечивают снабжение группировки войск в зоне СВО, а также ремонтируют полотно и выполняют другие задачи. А для сопровождения грузов у них есть уникальные специальные поезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей», которые, по официальным сведениям, даже отметились в успешном отражении атак диверсантов.
https://t.me/rybar/50470
ДушаЗавода: Титан-Баррикады — наш арт в поддержку предприятий ОПКМы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Федерального научно-производственного центра «Титан-Баррикады».
ФНПЦ «Титан-Баррикады» родился как конструкторское бюро при заводе «Баррикады» и является одним из важнейших предприятий оборонной промышленности, специализирующихся на артиллерийской и ракетной технике. Центр выступает производителем вооружений полного цикла от проектирования, НИОКР до крупносерийного производства.
Центр участвует в производстве легендарных ракетных комплексов «Тополь-М» и «Искандер», самоходной гаубицы «Мста-С» и многих других образцов российского ВПК.
https://t.me/rybar/50465
ДушаЗавода: Кировский завод — наш арт в поддержку предприятий ОПКМы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященную предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Кировского завода.
Кировский завод — одно из старейших и крупнейших машиностроительных и металлургических предприятий Российской империи, СССР и современной России.
Родившиеся в цехах завода САУ 2С7 «Пион» и 2С7М «Малка» работают по целям в тылу и на передовой на самых сложных участках фронта, поражая самые разные цели, в том числе укрепленные.
Именно на шасси производства Кировского завода размещены машины комплекса С-300В, круглосуточно прикрывающие Армию России в зоне СВО.
https://t.me/rybar/50495
ДушаЗавода: Концерн «Калашников» — наш арт в поддержку предприятий ОПКМы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященную предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Концерна «Калашников».
«Калашников» обеспечивает современным стрелковым вооружением всю российскую армию, АК-12, несмотря на «детские болячки» уверенно занимает нишу индивидуального пехотного вооружения.
Предприятие производит далеко не только стрелковое оружие. Входящая в концерн компания ZALA известна благодаря своим «Ланцетам», ставшими, пожалуйста, одним из символов СВО.
В числе продукции компании присутствует «Краснополь», широко используемый как на фронтах СВО, так и во время активной фазы операции в Сирии. Пусть сейчас в медиа его несколько потеснил «Ланцет», это все еще грозный и нужный высокоточный боеприпас.
https://t.me/rybar/50561
СилаТыла — Медики, рембаты и волонтеры — наш арт в поддержку работников тылаЗа полтора года с начала СВО мы опубликовали множество артов, в которых освещали боевые эпизоды, труд промышленности, национальное единство. Наша новая серия СилаТыла посвящена тем, кто не находится на передовой, но вносит огромный вклад в победу.
Врачи проводят сложнейшие операции и возвращают к жизни людей даже с самыми тяжелыми ранениями.
На ремонтных базах рабочие восстанавливают, казалось бы, безнадежную технику.
А женщины-волонтеры координируются и шьют маскировочные сети для подразделений.
Возможно, их деятельность нечасто попадает в объективы камер на фоне новостных сводок с фронтов. Но ежедневный труд таких людей — от узкопрофильных специалистов до просто неравнодушных граждан — спасает жизни военнослужащим, обеспечивает их необходимым и облегчает выполнение боевых задач.
https://t.me/rybar/50683
ЭтоНашаПобедаВ Екатеринбурге открыли фотовыставку, посвященную бойцам СВО.Экспозиция появилась на площадке «Сима-ленда», но, как обещают организаторы, после Дня города её смогут увидеть все желающие — работы представят на одной из общественных площадок уральской столицы.Цель выставки — показать жизнь и людей на передовой. На экспозиции представлены фотоработы, запечатлевшие участников СВО, их быт в моменты кратких передышек между боями.В торжественном открытии приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина и депутаты регионального парламента, члены свердловского правительства.
https://t.me/strana_geroev/4679
С мест сообщают, что эта пахабель. посвященная "голодомору" вроде исчезла. Если так, то и до Катыни недолго осталось.
https://t.me/boris_rozhin/94303
Мариуполь. Здесь во времена украинской оккупации стоял "памятник голодомору".
https://t.me/boris_rozhin/94310
12 августа — День военно-воздушных силСегодня в России отмечают день ВВС. Чуть более 110 лет назад была учреждена воздухоплавательная часть Главного управления Генерального штаба, что ознаменовало становление российской авиации.
За свою историю значение летной составляющей только росло, а в годы Великой Отечественной войны именно советские лётчики наряду с другими родами войск сделали возможной победу над нацизмом.
И сейчас в условиях спецоперации российские бомбардировщики, штурмовики и истребители оказывают незаменимую поддержку наземным силам, нанося удары как на передовой, так и на удалении от фронта.
Недочеты в начале СВО и на этапе планирования применения авиации сказались на успехах российских летчиков, но ВКС успешно адаптируются к новым условиям — одни только управляемые авиабомбы стали сущим кошмаром для ВСУ.
https://t.me/rybar/50660
Рисунки других авторовЗА КОТА
Не правда, что в этой войне
Солдаты не видят прекрасного,
Все чувства острее вдвойне
От смерти и вида ужасного.
Боец, потерявший друзей,
Контужен, смирился с разрухою.
Он всех ненавидит людей,
Но любит кота одноухого.
Суровый и резкий «полкан»
Командует в рацию матами.
Но рад, что пробился тюльпан,
В траншее, сквозь сетку лохматую.
Совсем молодой паренёк
Уставится в небо заречное.
Любуется, как за пенёк
Закатится солнце беспечное.
И в каждом из них доброта,
Что рвется наружу нечаянно.
За солнце, цветок… за кота!..
Они будут драться отчаянно.
© Андрей ЛЕДАЩЕВ (https://t.me/pozled)
Забери меня, а не его.Работа неизвестного художника.Автор @alekperovaGRAFIKAАвтор @krresignАвтор А. ЧенчикАвтор АК.Сомкнуть ряды@Ohhhhh it's my...Сотрудник подразделения спецназа ФСВНГ на одном из направлений СВО. vindemiatrix_artЧеркес & Чемпион АртподдержкаАвтор6 mydrawingdiary
Переходим к шевронам. Пока есть еще не опубликованныеНу и традиционно юмор.только Россия может отправить ракеты на Луну и в КиевПоследняя надежда. Где они только таких откопали? Одна краше другой!Один или одна из претенденток.Вот не жилось спокойно маломеркам.А закончу серьезнымКак-то так!
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