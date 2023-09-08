Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 69

Как всегда начнем с плакатов В парке «Патриот» представили экспозицию с захваченными в ходе СВО трофеями Выставка трофейного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ВСУ, в том числе поставляемой западными странами, открыта в подмосковном парке «Патриот» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023». Особое внимание уделено технике производства США и других стран НАТО. На выставке представлен сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колёсный танк AMX-10RCR. Большую часть западной трофейной техники на выставке составляют британские боевые машины: бронеавтомобили Hysky и Mastiff, автомобиль АТ 105 Saxon. В описании к экспонатам указывается, где и при каких обстоятельствах они были захвачены. Отдельно в крытом павильоне представили экспозицию «Альянс обетованный», рассказывающую об идеологической работе, которая проводилась в последние годы с украинской молодежью. Среди образцов — школьные учебники, одежда с националистическими слоганами, своеобразное меню баров и заведений общепита, а также символика террористического батальона «Азов»*.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://t.me/mod_russia/29323

И снова канал Рыбарь и его художники выпускают арты. На этот раз вот такие.

С Днём Железнодорожных войск! Железнодорожные войска отсчитывают свою историю с 6 августа 1851 года, когда указом императора Николая I были созданы первые воинские формирования для защиты и обслуживания строящегося пути между Санкт-Петербургом и Москвой.

Мировые войны и другие конфликты подтвердили колоссальную роль железных дорог в ведении боевых действий. В России на них в значительной степени держится военная логистика: по этим стальным нитям к фронту идут сотни эшелонов с людьми, техникой и ГСМ с самых разных концов страны — от Мурманска до Владивостока.

Сейчас российские железнодорожные войска обеспечивают снабжение группировки войск в зоне СВО, а также ремонтируют полотно и выполняют другие задачи. А для сопровождения грузов у них есть уникальные специальные поезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей», которые, по официальным сведениям, даже отметились в успешном отражении атак диверсантов.

https://t.me/rybar/50470

ДушаЗавода: Титан-Баррикады — наш арт в поддержку предприятий ОПК Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Федерального научно-производственного центра «Титан-Баррикады».

ФНПЦ «Титан-Баррикады» родился как конструкторское бюро при заводе «Баррикады» и является одним из важнейших предприятий оборонной промышленности, специализирующихся на артиллерийской и ракетной технике. Центр выступает производителем вооружений полного цикла от проектирования, НИОКР до крупносерийного производства.

Центр участвует в производстве легендарных ракетных комплексов «Тополь-М» и «Искандер», самоходной гаубицы «Мста-С» и многих других образцов российского ВПК.

https://t.me/rybar/50465

ДушаЗавода: Кировский завод — наш арт в поддержку предприятий ОПК Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященную предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Кировского завода.

Кировский завод — одно из старейших и крупнейших машиностроительных и металлургических предприятий Российской империи, СССР и современной России.

Родившиеся в цехах завода САУ 2С7 «Пион» и 2С7М «Малка» работают по целям в тылу и на передовой на самых сложных участках фронта, поражая самые разные цели, в том числе укрепленные.

Именно на шасси производства Кировского завода размещены машины комплекса С-300В, круглосуточно прикрывающие Армию России в зоне СВО.

https://t.me/rybar/50495

ДушаЗавода: Концерн «Калашников» — наш арт в поддержку предприятий ОПК Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященную предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Концерна «Калашников».

«Калашников» обеспечивает современным стрелковым вооружением всю российскую армию, АК-12, несмотря на «детские болячки» уверенно занимает нишу индивидуального пехотного вооружения.

Предприятие производит далеко не только стрелковое оружие. Входящая в концерн компания ZALA известна благодаря своим «Ланцетам», ставшими, пожалуйста, одним из символов СВО.

В числе продукции компании присутствует «Краснополь», широко используемый как на фронтах СВО, так и во время активной фазы операции в Сирии. Пусть сейчас в медиа его несколько потеснил «Ланцет», это все еще грозный и нужный высокоточный боеприпас.

https://t.me/rybar/50561

СилаТыла — Медики, рембаты и волонтеры — наш арт в поддержку работников тыла За полтора года с начала СВО мы опубликовали множество артов, в которых освещали боевые эпизоды, труд промышленности, национальное единство. Наша новая серия СилаТыла посвящена тем, кто не находится на передовой, но вносит огромный вклад в победу.

Врачи проводят сложнейшие операции и возвращают к жизни людей даже с самыми тяжелыми ранениями.

На ремонтных базах рабочие восстанавливают, казалось бы, безнадежную технику.

А женщины-волонтеры координируются и шьют маскировочные сети для подразделений.

Возможно, их деятельность нечасто попадает в объективы камер на фоне новостных сводок с фронтов. Но ежедневный труд таких людей — от узкопрофильных специалистов до просто неравнодушных граждан — спасает жизни военнослужащим, обеспечивает их необходимым и облегчает выполнение боевых задач.

https://t.me/rybar/50683

ЭтоНашаПобеда В Екатеринбурге открыли фотовыставку, посвященную бойцам СВО. Экспозиция появилась на площадке «Сима-ленда», но, как обещают организаторы, после Дня города её смогут увидеть все желающие — работы представят на одной из общественных площадок уральской столицы. Цель выставки — показать жизнь и людей на передовой. На экспозиции представлены фотоработы, запечатлевшие участников СВО, их быт в моменты кратких передышек между боями. В торжественном открытии приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина и депутаты регионального парламента, члены свердловского правительства.

https://t.me/strana_geroev/4679

С мест сообщают, что эта пахабель. посвященная "голодомору" вроде исчезла. Если так, то и до Катыни недолго осталось.

https://t.me/boris_rozhin/94303

Мариуполь. Здесь во времена украинской оккупации стоял "памятник голодомору".

https://t.me/boris_rozhin/94310

12 августа — День военно-воздушных сил Сегодня в России отмечают день ВВС. Чуть более 110 лет назад была учреждена воздухоплавательная часть Главного управления Генерального штаба, что ознаменовало становление российской авиации.

За свою историю значение летной составляющей только росло, а в годы Великой Отечественной войны именно советские лётчики наряду с другими родами войск сделали возможной победу над нацизмом.

И сейчас в условиях спецоперации российские бомбардировщики, штурмовики и истребители оказывают незаменимую поддержку наземным силам, нанося удары как на передовой, так и на удалении от фронта.

Недочеты в начале СВО и на этапе планирования применения авиации сказались на успехах российских летчиков, но ВКС успешно адаптируются к новым условиям — одни только управляемые авиабомбы стали сущим кошмаром для ВСУ.

https://t.me/rybar/50660

Рисунки других авторов ЗА КОТА

Не правда, что в этой войне

Солдаты не видят прекрасного,

Все чувства острее вдвойне

От смерти и вида ужасного.

Боец, потерявший друзей,

Контужен, смирился с разрухою.

Он всех ненавидит людей,

Но любит кота одноухого.

Суровый и резкий «полкан»

Командует в рацию матами.

Но рад, что пробился тюльпан,

В траншее, сквозь сетку лохматую.

Совсем молодой паренёк

Уставится в небо заречное.

Любуется, как за пенёк

Закатится солнце беспечное.

И в каждом из них доброта,

Что рвется наружу нечаянно.

За солнце, цветок… за кота!..

Они будут драться отчаянно.

© Андрей ЛЕДАЩЕВ (https://t.me/pozled)

Забери меня, а не его.Работа неизвестного художника. Автор @alekperovaGRAFIKA Автор @krresign Автор А. Ченчик Автор АК. Сомкнуть ряды@Ohhhhh it's my... Сотрудник подразделения спецназа ФСВНГ на одном из направлений СВО. vindemiatrix_art Черкес & Чемпион Артподдержка Автор6 mydrawingdiary

Переходим к шевронам. Пока есть еще не опубликованные Ну и традиционно юмор. только Россия может отправить ракеты на Луну и в Киев Последняя надежда. Где они только таких откопали? Одна краше другой! Один или одна из претенденток. Вот не жилось спокойно маломеркам.А закончу серьезным Как-то так!

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