Малина. Ремонтантные сорта

В статье «Как ухаживать за малиной весной и летом» рассказывалось о том, как ухаживать за обычной малиной и что нужно сделать, чтобы получить хороший урожай. В этой статье рассказывается о ремонтантных сортах малины, о ее видах и урожайности. Ремонтантные сорта малины – особая разновидность растения, которая относится к листопадным кустарникам, позволяющим собрать урожай на второй год после высадки саженцев.

Уже в первый год высадки можно получить небольшой урожай. Обычная малина не дает значительных урожаев и начинает слабо плодоносить на двухлетних побегах. А вот ремонтантные аналоги порадуют крупными ягодами с неимоверными вкусовыми качествами. Последующие годы ремонтантные сорта малины плодоносят дважды — в середине лета и в начале-конце осени. Поэтому можно не только хорошо полакомиться, но и сделать приличное количество заготовок на зиму.

Высокое содержание салициловой кислоты способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и препятствует образованию злокачественных клеток, повышает иммунитет, обладает жаропонижающим, анальгезирующим и противовоспалительным эффектом.

Малина красная – любимое лакомство не только детей, но и взрослых. Этот диетический продукт восполняет в организме недостаток витаминов и микроэлементов. Ее активно используют в народной медицине. При этом суточная норма потребления с учетом проявления возможных аллергических реакций для взрослого – 2 стакана в сутки, детям – максимально стакан.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ

Для разведения ремонтантных сортов малины следует знать и уметь правильно ухаживать за кустами. Для достижения максимальной урожайности необходимо создать благоприятные условия и следовать некоторым рекомендациям опытных селекционеров:

1. Высадку саженцев производят осенью до наступления заморозков или ранней весной при достаточном прогреве.

2. После первого года высадки молодые побеги не обрезаются.

3. На второй год осенью погибшие побеги необходимо удалять до уровня земли.

4. С целью сокращения сроков созревания кусты сажают на высокие грядки, которые предпочтительно утеплять холодной зимой.

5. Поддерживать оптимальный водный баланс.

6. Внесение удобрений, рыхление почвы, борьба с сорняками только пойдет на пользу развитию плодов.

Малина ремонтантная — лучшие сорта которой не боятся холодов, быстро приспосабливаются в северных регионах, поэтому их укрытию не стоит уделять внимание. Подобные экземпляры не теряют своей урожайности в условиях высокой влажности и недостаточно высоких температур, благодаря таким условиям период плодоношения удлиняется.

Ремонтантная малина – медонос, который способен повышать свою урожайность посредством соседства с пчелами-труженицами. В отличие от других сортов для их опыления нет необходимости высаживать дополнительно другие разновидности малины по соседству.

Однако, в некоторых случаях садоводы рекомендуют высаживать малину под черным паром или привлекать к этому процессу растения-сидераты (https://glav-dacha.ru/sideraty-na-ogorode/). Для этого такие культуры, как люпин, горчица, рожь высеваются за 1-1,5 месяца на конкретный участок, отведенный под ремонтантные сорта малины. Перед высадкой почву вспахивают. Для сохранения урожайности примите во внимание, что участок, планируемый под подобные разновидности малины не должен возделываться под картофель, перец или томаты в предыдущие сезоны. Это обуславливается истощением грунтов до посадки ягодных растений.

Некоторые промышленные сорта малины ремонтантной с отличными показателями устойчивости позволяют использовать посадочный материал для эксплуатации на значительных площадях. Соответствующий уход и проведение целого комплекса мероприятий позволяет предпринимателям добиваться грандиозных успехов в разведении данной культуры.

ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА МАЛИНЫ

Садоводы уже выращивают на своих участках большое количество ремонтантных сортов малины. К тому же выделилась небольшая группа растений, пользующихся особой популярностью

Малина Арбат

Эта крупноплодная культура с высокой урожайностью пользуется спросом у начинающих садоводов, поскольку не требует существенного ухода. Уже в конце июня можно приступать к сбору первых результатов, а за весь период можно собрать до 8 кг вкуснятины. Десертный высоко транспортабельный сорт устойчив к различным заболеваниям, однако требует укрытия при сильных морозах. Среднеранние плоды конической формы хорошо отделяются от плодоножки и отличаются темно-яркой окраской с нежными малиновыми оттенками.

Малина Шахерезада

Мощный высокий куст в августе-сентябре начинает радовать средними и крупными ягодами тупоконической формы. Несмотря на слабый аромат, плоды удивляют неимоверно сладким вкусом. Урожайность с куста не превышает 4-4,5 кг. Кисло-сладкая мякоть богата аскорбиновой кислотой и сахарами и может использоваться для приготовления консервации и употребления в свежем виде.

Малина Эрика

Ягода сорта подкупает своей идеально вытянутой формой. Отлично чувствует себя в умеренно-континентальном климате и позволяет получить два урожая за сезон. Изобилие ягод массой 7 гр с замечательным вкусом наблюдается в конце августа – середине сентября. Ярко-красные, слегка оранжевые плотные ягоды конической формы располагаются на ошипленных стеблях. Урожайность сорта при соответствующей агротехнике позволяет увеличить урожайность куста в среднем до 5 кг.

Малина Голд

Относится к зарубежной коллекции и хорошо знакома дачникам в качестве желтой сладости с неимоверным вкусом и выделяется полезными свойствами. Есть возможность вырастить штамбовое дерево, ветки которого в июле-сентябре украсят крупные желтые плоды. Выносливое растение с крепкими стеблями устойчиво к воздействию заболеваний, влиянию морозов и пригодно для транспортировки. Этот сорт представляет собой особую ценность в качестве промышленного выращивания.

ЛУЧШИЕ СОРТА РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ С ВЫСОКИМ УРОЖАЕМ

Сорта малины с высокой урожайностью и морозостойкостью позволяют в настоящее время возделывать культуру в условиях определенных климатических ограничений. Разведение традиционной малины известно уже более 500 лет назад, а вот как приспособить этот продукт для повсеместного разведения. С этой целью селекционеры могут представить специальные образцы, урожайность и вкусовые качества и товарный вид которых не страдает средней полосы.

Шугана малина

Новый современный сорт родом из Швейцарии, который отличается устойчивостью к заболеваниям и воздействию вредителей. С элегантного куста высотой порядка 2 метров уже в июле-августе можно собрать до 9 кг спелых плодов, которые сохраняют свои вкусовые качества и форму при транспортировке. Плотные ягоды десертного вкуса используются для заморозки и консервации.

Золотые купола

Относится к высокоурожайным сортам с весом ягод порядка 5 гр, которые позволяю собирать свыше 2 кг урожая с одного куста за один сезон. В последних числах июня, а также, начиная с августа и до первых заморозков, появляются плоды с морщинистой структурой, слабым опушением и отчетливым малинным ароматом. В переспевших ягодах отчетливо ощущаются абрикосовые нотки, а недозревшие экземпляры со сладковато-кислым вкусом идеальны для приготовления консервации с сохранением полезных качеств и восхитительных вкусовых свойств.

САМЫЕ РАННИЕ СОРТА МАЛИНЫ

Если желаете собрать урожай малины раньше своих соседей, отдайте предпочтение сортам раннего срока созревания.

Малина Пурпурная

Ремонтантный сорт для настоящих эстетов, который привлекает не только экзотической расцветкой в насыщенных пурпурных оттенках, но и радует крупными плодами с неповторимым ароматом и насыщенным вкусом. Этот ранний крупноплодный сорт отличается морозостойкостью, выдерживает температуры до -25о С и созревает в начале июля-августа. Для получения крупных плодов по 6-8 гр выбирайте солнечную сторону и старайтесь высаживать в марте или октябре. Правильная рассадка на просторном участке с соблюдением расстояния 1-1,5 метра между саженцами позволит получить до 5 кг сладости с одного куста.

Малина Несравненная

Раннеспелый сорт, не отличающийся крупными ягодами. Мелкие плоды хорошо держатся целой ягодой и не разваливаются при сборе. На низкорослых саженцах можно наблюдать приличное количество сладких ягод, а кусты хорошо переносят зиму.

Малина Примара

Ягода с выраженным кисло-сладким вкусом относится к десертным сортам. Крупная, сочная, яркая светло-красная ягода с гладкой поверхностью, приятной кислинкой и сладким послевкусием заслуживает вашего внимания. Этот сверхранний сорт появляется в июне и августе, требует затенения, районирован к южным регионам и приспосабливается к средней полосе.

Малина Пруссия

Зимостойкий сорт со среднеранним сроком созревания и полураскидистыми кустами, который районирован к условиям Калининградской области. Среднекрупные тускло-красные ягоды с ярким ароматом обозначены весом 2,2-3,2 гр. Тупоконические плоды имеют среднюю степень транспортабельности, а сочная кисло-сладкая мякоть приятна на вкус и может быть использована в свежем виде или для консервации.

Малина Австрия

Крупные саженцы обладают устойчивым иммунитетом к воздействию морозов и вредителей. Куст средней высоты характеризуется ранними сроками образования плодов. Плотность ягод в среднем составляет 15-20 штук на одном стебле. Крупные и сладкие ягоды – дополнительное преимущество, которое заставляет садоводов задуматься над промышленным разведением сорта.

ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЕ СОРТА МАЛИНЫ

Черная ремонтантная малина

Сорт имеет много разновидностей. Зимостойкость, высокая продуктивность и устойчивость к вредителям и заболевания – далеко не все преимущества, которыми наделены отечественные и американские аналоги. Они отличаются меньшей требовательностью к почве, а поэтому стойко выдерживают засуху и прочие непогодные условия.

Моррисон, Данда, Кумберленд, Нью Логан, Удача, Уголек, Поворот — малина кустовая. Отмечаются не только оригинальной окраской, но и приятным вкусом скороплодных ягод. Эти сорта не отличаются агротехникой высадки от листопадных кустарников с красными плодами.

Малина Первопрестольная

К данному сорту селекции принадлежат экземпляры кустов высотой до 1,2 метра, которые покрываются первым цветением в мае-июне, а ближе к августу дарят ароматные рубиновые плоды массой 8-10 гр. с освежающим вкусом. Взрослое растение легко переносит засуху и засоления, но для получения капитального урожая рекомендовано содержания в умеренно-влажных почвах. Зимостойкий и болезнеустойчивый сорт. Рекомендован к употреблению аллергикам.

Малина Блестящая

Сорт неприхотлив в уходе, засухоустойчив и не восприимчив к вредителям и грибковым образованиям. Крупные ягоды отличаются приятным ароматов и не менее привлекательным вкусом. Малину успешно выращивают в Сибири и других районах России. Кроме того, сорт хорошо переносит транспортировку и выдерживает низкие температуры.

РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА МАЛИНЫ ДЛЯ ЮГА РОССИИ

Малина Ярославна

Малина Ярославна характеризуется растянутым периодом плодоношения. Среднеспелое штамбовое растение высотой 1,7 метров с незначительным ветвлением начинает плодоносить с начала августа. Яркие плоды желтого окраса и средней плотности достигают массы 3,5 гр. Высокая продуктивность куста отмечается сбором 4 кг плодов с дегустационной оценкой 4,5-5 баллов. Продукт разработан украинскими селекционерами, рекомендован к высадке на территории Украины, а также пригодны для Кубани.

Малина Полана

Малина Полана ремонтантная быстро приспосабливается к любым условиям произрастания. Довольно новый сорт уже успел завоевать популярность селекционеров. Среднекрупные ягоды весом 3-5 грамм в период созревания приобретают лиловые оттенки. Вкусовые качества достигают пиковой отметки к концу созревания. Предпочитает произрастание в теплом климате. Быстрое созревание отмечается на открытых участках. Этот ранний сорт низкорослой малины позволяют собирать до 4 кг ягод с одного куста.

САМЫЕ КРУПНЫЕ СОРТА МАЛИНЫ

Рубиновая

Малина Рубиновая появилась совершенно недавно и была выведена российскими селекционерами. Новый крупноплодный вид отличается своими весовыми параметрами, масса плодов может достигать 11 гр. на протяжении июля-сентября. Крепкий иммунитет сорта проявляется устойчивостью к инфекциям, вредителям, выдерживает морозы до -30 без укрытия. Приятный освежающий вкус, упругие и плотные ягоды. Хорошо переносят транспортировку и отличаются большой лежкостью. Поэтому малина рубиновая пригодна для транспортировки на любые расстояния и может использоваться для любых целей.

Надежная

Малина ремонтантная Надежная – крупные полушаровидные формы плода, масса которого достигает порядка 7 гр. Темно-красные ягоды созревают во 2-3 декаде августа и продолжают радовать неимоверным вкусом до наступления стабильных минусовых температур. В условиях сибирского лета с мощного прямостоячего куста можно собрать порядка 3-3,5 кг урожая. Ягоды универсального назначения до 2-х недель могут сохранять на ветках свой привлекательный вид. Эта разновидность — польские сорта ремонтантной малины, требующие высадки на солнечные участки.

Нижегородская

Малина Нижегородская ремонтантная – один из способов запастись отличным урожаем. Сверхкрупные ягоды по массе достигают порядка 20 гр. И по внешнему виду напоминают сливу. Ярко-алые ягоды с потрясающим вкусом и привлекательным внешним видом не портятся на кусте в течение 2 недель. Такой удивительно сладкий сорт начинает плодоносить с конца июля и до поздней осени.

Самородок

Представленный экземпляр следует отнести к разряду новых разработок, первые конусовидные ягоды которых созревают в конце июля. Во второй половине сентября эта крупная ягода обозначается темно-розовыми плодами весом 13 гр. Плотное покрытие стебля ягодами по 20-30 штук на одном кусте гарантирует высокую урожайность со средними показателями транспортабельности.

Геракл

Главное преимущество сорта – высокая урожайность и сохранность плодов. Побеги жесткие, не прогибаются под тяжестью ягод. Сами плоды прячутся под листьями, поэтому недоступны для птиц. Ягоды конической формы, массой до 6 г, кисло-сладкие, ароматные, рубинового оттенка.

Первый сбор ягод приходится на конец июня. Второй – на середину августа и длится до заморозков. Малина Геракл не боится длительных дождливых периодов, устойчива к загниванию.

СОРТА МАЛИНЫ КАЗАКОВА

Ремонтантная малина далеко не новинка в садоводческом деле. Поскольку первые упоминания о ней появились более 200 лет назад. В настоящее время большим спросом пользуются импортированные посадочные материалы — американские, швейцарские и голландские сорта малины.

А как обстоит дело на отечественном рынке? Мелкоплодные и малоурожайные сорта привлекали многих наших садоводов. Но в середине 70-х годов ХIХ века российский селекционер Иван Васильевич Казаков представил миру революционные сорта. Сегодня они радуют нас своим видом, размерами, урожайностью и качеством.

Малина Элегантная

Один из самых неприхотливых в уходе полукустарников, который противостоит болезням и растет вопреки его вредителям. Мощные раскидистые двухгодичные куста со средним типом шиповатости начинает плодоносить в августе-сентябре. Ярко красные блестящие ягоды с формой тупого конуса хорошо отделяют от плодоножки. При соблюдении всех правил агротехники ремонтантная малина Элегантная вырастает крупная с весом ягод 6-8 г. Обладает приятным гармоничным вкусом сахаров и кислот, которые хорошо выдерживают транспортировку и не загнивают.

Малина Рубиновое Ожерелье

Представленный экземпляр идеально подходит для выращивания на продажу, поскольку выделяется показателями транспортабельности и урожайности. На слабораскидистом кусте высотой до 1,5 метров в середине августа созревают кисло-сладкие плоды. Немного удлиненные ягоды правильной формы и нежной мякотью достигают веса 6-8 г. Отличаются ярко-алым оттенком и пригодны для различной обработки.

Малина Мулатка

Представляет собой мощный раскидистый куст с обильным плодоношением. Кусты этой малины высокие и раскидистые, могут достигать двух метров в высоту, из которых зона плодоношения занимает большую половину. У высоких кустов есть лишь один минус – им требуется подвязка. На однолетних побегах в середине августа появляются первые среднекрупные ягоды округлой формы. Вишневая окраска с изумительным блеском поражает сладко-кислым привкусом. Благодаря высокой устойчивости сорта к воздействию вредителей и грибных паразитов до осенних заморозков можно получить около 1,5-2,0 кг малины с куста.

Малина Полька

Ремонтантную Польку выгодно выращивать в однолетнем цикле, то есть со скашиванием всех побегов перед зимой. Доказано, что оставление на следующий год отплодоносивших однолетних побегов для получения с них первой волны ягод приводит к уменьшению общей урожайности. Полька — сорт интенсивного произрастания, поэтому для получения вкусных и сладких ягод ей надо обеспечить хорошее питание.

Полька влаголюбивый сорт, поэтому полив ей необходим регулярный, особенно в засушливые периоды. На куст хватит одного ведра в неделю, за исключением времени начала цветения и массового завязывания ягод, в это время норму полива удваивают. Естественно, что полив уменьшают или вовсе прекращают в дождливую погоду.

Кроме этих достижений, нельзя не упомянуть о таких сортах ремонтантной малины Казакова:

высокопродуктивном Атланте с кисло-сладким вкусом нежной мякоти;

желтоплодной десертной ягоде сорта Абрикосовый;

ярко-красных ягодах Бабьего лета, рекомендуемых к возделыванию в Северных и Центральных районах РФ;

нежные кисло-сладкие десертные ягоды Бабьего лета - 2;

низкозатратном сорте Бриллиантовая с сочными ягодами, которые поддаются транспортировке;

выдающийся крупноплодный сорт Брянское Диво с привлекательными «точеными» ягодами.

МАЛИНА, КОТОРАЯ НЕ КУСАЕТСЯ

Верблюжонок

Малина Верблюжонок — сорт, который малоизвестен, но должен найти место в любой садоводческой композиции. Среднерослые кусты свободны от шипов, которые не препятствуют доступу к темно-бордовым плодам. Транспортабельные ягоды имеют отличный вкус. Устойчивость сорта к заболеваниям позволяет с каждым годом увеличивать урожайность.

Брайс

Сорт малины Брайс характеризуется достаточной урожайностью и ранними сроками созревания. На бесшипных прямостоячих стеблях располагается яркая крупная ягода, перезревшие экземпляры которой обретают темно-красный оттенок. Сочные и мясистые плоды весят порядка 6-7 гр. и отмечаются длительным периодом хранения. Нежная и в тоже время уместная кислинка не разочарует своим сладким привкусом. Уже сегодня существует практика выращивания бесшипного сорта малины в теплицах.

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