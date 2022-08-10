В Киргизии прошёл саммит среднеазиатских стран – ожидается, что по его итогам будетсформирован некий новый союз. Казахские и киргизские организаторы мало того, что не пригласили Россию к участию, но и признали – их центральноазиатский союз формируется в пику Москве!

– Создавать союз в Средней Азии будет сложно. У Киргизии с Таджикистаном, по сути, тлеющий военный конфликт. У казахов с туркменами – проблема Каспия, его поделили, но не совсем так, как хотелось бы Нур-Султану и Ашхабаду. Если союз всё-таки будет создан, доминировать в нём будут узбеки – их там больше всего. А это угроза как для Казахстана, так и для всех остальных. Союзное государство России и Белоруссии могло бы стать для бывших советских республик сдерживающим фактором, но его не позвали. В старшие гегемоны метит Казахстан. Нет никакой уверенности, что новый союз оформится, но попытки будут предприниматься – Нур-Султан попытается отыграть в свою пользу нынешнюю внешнеполитическую ситуацию как у России, так и у Китая. – Создавать союз в Средней Азии будет сложно. У Киргизии с Таджикистаном, по сути, тлеющий военный конфликт. У казахов с туркменами – проблема Каспия, его поделили, но не совсем так, как хотелось бы Нур-Султану и Ашхабаду. Если союз всё-таки будет создан, доминировать в нём будут узбеки – их там больше всего. А это угроза как для Казахстана, так и для всех остальных. Союзное государство России и Белоруссии могло бы стать для бывших советских республик сдерживающим фактором, но его не позвали. В старшие гегемоны метит Казахстан. Нет никакой уверенности, что новый союз оформится, но попытки будут предприниматься – Нур-Султан попытается отыграть в свою пользу нынешнюю внешнеполитическую ситуацию как у России, так и у Китая.

Лев Вершинин, политолог

В новый союз – без России! – казахи с киргизами позвали узбеков, таджиков и туркмен. Если страны договорятся, между Россией и Китаем надуется геополитическая воздушная подушка с 80-миллионным населением.

Причём ориентированная «многовекторно» – не только на Москву и Пекин, но и на Лондон и Вашингтон. И в немалой степени – на Анкару.

Говорят, Нурсултан Назарбаев ненавидел термин «Средняя Азия». Мы-де никакие не «средние», а совсем даже наоборот. У Назарбаева была возможность применить волевое решение, и вместо «средняя» стали говорить «центральная». Болезненные личностные реакции – характерный признак тамошнего менталитета. Ты его – чисто случайно! – назовёшь Кемелжемеличем вместо Кемелевича, а он хоть и поулыбается, но запомнит.

Сменщик Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев, постоянно подчёркивает, что Казахстан последним из советских республик объявил о выходе из СССР. А первую попытку объединиться в новый союз рес­публики Средней Азии предприняли ещё 12 декабря 1991 года в Ашхабаде. Выходит, что нынешний саммит в киргизском Чолпон-ата – это, по сути, финал долгой дороги длиной в 30 лет. Итогового проекта соглашения, впрочем, всё ещё нет, хотя МИД Казахстана поспешил опубликовать статью под названием «О подписании договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке».

Договор-то одобрить – одобрили, вот только не подписали. Почему не подписали узбеки – яснее ясного. Недавние волнения в автономной Каракалпакии чуть было не разделили бывшую советскую рес­публику надвое. Якобы это был сигнал Ташкенту от Москвы – так или нет, но сигнал, похоже, дошёл. Понятно и то, почему вступать в казахский союз не торопятся таджики – на афганской границе оборону держит Российская армия. А кто заменит российских военных, если учредят новый союз – без России? Вот то-то и оно. И у туркмен появились резоны подумать как следует – в свете недавней встречи Владимира Путина с Сердаром Бердымухамедовым. В общем, с новым союзом всё пока не так просто. Но зачем Казахстан столь навязчиво стремится его оформить?

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили народы двух стран с днем единения. Их обращения зачитали во открытия выставки передовых образцов машиностроения Белоруссии и России на ВДНХ.

Версия 1

В силу позиции казахского руководства

Казахское популярное издание QMonitor 25 июля опубликовало статью с говорящим заголовком «Холодная война: возможна ли нормализация отношений между Казахстаном и Россией?». Такова, по сути, оценка нынешней ситуации, как она видится из Нур-Султана. Суть текста – Казахстан «оказался меж двух огней» (между Россией и Западом) «в щекотливом положении» и «вынужден делать выбор». «Первым шагом к нормализации отношений, – цитирует издание казахского политика Амиржана Косанова, – могли бы стать публичные заверения со стороны Кремля в неизменности дружественных отношений и поддержке суверенного права нашей страны на оценку тех или иных событий в мире», «включая некоторые спорные инициативы Кремля». «Плюс политический (а ещё лучше законодательный) запрет на различные провокации в отношении Казахстана со стороны российских деятелей». По сути, Косанов сформулировал то, о чём предпочитает помалкивать Токаев?

Версия 2

В силу позиции западных партнёров Казахстана

Токаев публично отказался принять российский орден. Отказал в признании «квазигосударствам» ЛНР и ДНР. Указал, что будет следовать антироссийским санкциям Запада. Но главное прозвучало на 20-й минуте интервью телеканалу «Россия 24»: «ОДКБ направил ограниченный контингент в Казахстан. Подчёркиваю, не Россия, а ОДКБ. В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждая, что вот, мол, Россия спасла Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно «служить и кланяться в ноги» России. Считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далёкие от реальности». Явно не обошлось без партнёрского наущения – а недёшево Казахстану обошлась угроза заменить британские и американские добывающие компании на Каспии китайскими! У Запада, очевидно, нашлись убедительные аргументы, чтобы заставить Токаева играть на обострение, причём, что называется, на ровном месте и в публичном поле. Так что оформление нового СССР без России – тоже, по всей видимости, инициатива западных партнёров.

Версия 3

В силу позиции Москвы и Пекина

Всё проще пареной репы – Россия, по сути, уже воюет с коллективным Западом на Украине, а Китаю вот-вот предстоит начать похожую битву – за Тайвань. Многовекторность в такой ситуации уже не прокатит, нужно делать выбор. Но открыто признать, что «мы с Западом» – лишиться покровительства и Москвы, и Пекина, а значит, китайских инвестиций и российского трудоустройства гастарбайтеров. Казахстану, похоже, уже всё равно – Токаев идёт ва-банк, но вот остальным намного выгоднее отмолчаться. Что они и пытаются делать. А тем временем Нур-Султан шантажирует соседей коллективным союзным договором. Или подписывайте, или пеняйте на себя?