Как снимался фильм про Ивана Васильевича, который профессию меняет.

Нестареющей комедии с глубоким подтекстом без малого пятьдесят лет. Признаюсь, что как-то с детства «привыкла» к этому фильму и только недавно взглянула на него с точки зрения качественного кино (а у Гайдая определенно есть чему учиться). Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» вышел в прокат 17 сентября 1973 года и принес Леониду Гайдаю новый оглушительный триумф: 3-е место в прокате, 60,7 миллиона зрителей.

И если технические моменты не сильно интересны широкому кругу зрителей, то истории, оставшиеся за кадром, надеюсь, понравятся всем.

Сценарий фильма писался специально под Юрия Никулина. В двух главных ролях — управдома и царя — Гайдай видел только его. Но актер от роли отказался. Пробы Юрия Никулина на роль царя. Мне одной кажется, что роль Никулину не очень-то и подходила?

При всем моем уважении к актеру, его типаж простоват для царя

Думаю ни для кого не секрет, что Юрий Никулин был любимым актёром Леонида Гайдая. Он снимал его во всех своих фильмах, начиная с короткометражки "Пес Барбос и необычный кросс". Вот и сценарий "Иван Васильевич меняет профессию" писался именно под Никулина. Именно он по замыслу Гайдая должен был стать Буншей и Иваном Грозным.

Но предположительных версий отказа было три: цирк Никулина готовился к длительным зарубежным гастролям; у Никулина уже было несколько предложений на съемки, по которым он вел переговоры, но пока не принял окончательного решения; к тому же у актера было опасение, что фильм по пьесе запрещенного в то время Булгакова просто положат на полку,как я уже сказала выше, а контракт на съемки был длительным, рассчитанным минимум на год.

Не последнее место занимало и мнение жены Юрия Владимировича. Татьяна Николаевна мечтала, что хотя бы в кино Юра «перестанет быть клоуном и вместо комедийных ролей, сосредоточится на более серьезных образах».

Так или иначе, договориться с актером не удалось. Пришлось Гайдаю искать другого царя. Три главных претендента — Евгений Лебедев, Евгений Евстигнеев и Георгий Вицин — хотя и были актерами первой величины, но идеально на роль не подходили (каждый по своим причинам). Лебедев, Яковлев и Евстигнеев на фотопробах на роль царя

В роли Ивана Грозного и управдома Бунши зрители могли бы увидеть и Евгения Евстигнеева, который дал свое согласие и успешно прошел пробы, но его кандидатуру не утвердил худсовет. На эту роль претендовал и Владимир Этуш, но его товарищ Саахов был так убедителен, что после этого в нем царя уже никто не видел. Поэтому он сыграл доктора Шпака, обворованного Милославским. Георгия Вицина не взяли, потому что он ассоциировался со знаменитой троицей. А актер Евгений Лебедев, по мнению режиссера, был прекрасным царем, но неубедителен как управдом. После долгих поисков на главную роль взяли Яковлева, который на первых же кинопробах смог блестяще "раздвоиться" на величественного царя и жалкого Буншу.



Отказ Никулина от роли повлиял на участие в фильме и Андрея Миронова, утвержденного на роль Жоржа Милославского. Гайдай был уверен, что «проверенный» на съемках «Бриллиантовой руки» дуэт, будет хорошо принят зрителями, но в паре с Яковлевым Миронов выглядел слишком «театрально» и с роли был снят. Леонида Куравлева выбрали из более десяти по-настоящему звездных претендентов. Фотопробы на роль Жоржа Милославского

У Яковлева на съемочной площадке с Мироновым не сложился дуэт. Худсовет решил, что актер на фоне Яковлева смотрится слишком уж "артистичным и излишне утонченным". Кто знает, если бы звезды расположились иначе, в роли проходимца Милославского мы могли увидеть Вячеслава Невинного, Георгия Буркова, Сергея Никоненко, Георгия Юматова... Все они пробовались, но выбор пал на Куравлева. Мы уже видели Куравлева в роли жулика Шуры Балаганова («Золотой телёнок», 1968), но в образе Жоржа актер шагнул намного дальше —обаятельный, образованный, не жулик, а скорее интеллигентный мошенник — Куравлев очень многое привнес в эту роль. Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973

На роль инженера Тимофеева пробовался не менее звездный состав актеров. Первым, кого предварительно утвердили на роль, стал Олег Видов. Но Гайдай ждал Александра Демьяненко. Очень хотел посмотреть на него в образе и пробы ему понравились. Фотопробы Олега Видова на роль Николая Тимофеева

Интересный момент: до утверждения на роль Александра Сергеевича, инженера Тимофеева звали Николаем (как и в пьесе Булгакова, первоисточнике этой истории). И только после прихода в фильм «Шурика», имя героя изменили на Александр, объединив тем самым все истории его приключений. Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973

Фотопробы Натальи Гундаревой, Светланы Светличной, Натальи Селезнёвой на роль царицы.

Царицей Марфой Васильевной могла бы стать Наталья Гундарева, а женой Бунши – Нонна Мордюкова. Режиссер за работой Хоть на роль инженера-изобретателя машины времени Николая Тимофеева претендовал Олег Видов, но Гайдай отдал предпочтение Александру Демьяненко, с которым уже давно сработался. К Шурику зритель тоже настолько привык, что инженера переименовали из Николая в Александра. Леонид Гайдай на съемках комедии. Многие эпизоды рождались прямо во время съемок и были импровизацией режиссера или актеров. Гайдай придумал эпизод, когда царь сел на магнитофон, нажал на кнопку, и, услышав Высоцкого, прослезился, а когда героиня Натальи Кустинской целовала Якина, режиссер закричал: «Сплюнь!». Многие фразы рождались на площадке – Этуш придумал: «Закусывать надо!» Режиссер за работой

Жену инженера в исполнении Натальи Селезневой одевал никому тогда ещё неизвестный, начинающий советский модельер Вячеслав Зайцев.

Уверена, что ни одна женщина в зале не оставалась равнодушной к нарядам героини. Говорят, некоторые фасоны зрительницы зарисовывали прямо в зале кинотеатра, чтобы потом попросить портниху «сшить как у Зины». Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973

Главными претендентами на роль Зиночки были две Наташи — Гундарева и Богунова (жена Ганжи из «Большой перемены»), но Селезнева их обошла, хотя режиссер всерьез опасался, не помешает ли ей роль «хорошей девочки Лиды», уже сыгранная в паре с Демьяненко. Нет, не помешала. Наталья Селезнева в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1965

А вот Наталью Крачковскую утвердили на роль без проб. В процессе съемок с актрисой случилось несчастье, она попала в больницу с тяжелейшей пневмонией, а выписавшись, с удивлением обнаружила, что значительно похудела.

Радости актрисы не было предела. Но Гайдай абсолютно не разделял ее восторгов и приказал срочно вернуть потерянные килограммы.

Режиссер не только лично следил за ее питанием, но и сам отдавал распоряжения относительно рациона: манная каша, кофе со сливками на завтрак и макароны на обед. На таком меню вес Наталья Леонидовна вернула очень быстро. Эх, на какие только жертвы не приходится идти ради искусства. Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973

На роль Зины, жены Тимофеева, претендовали три знаменитые актрисы, три Натальи — Гвоздикова, Гундарева, Селезнева. Несмотря на то что худсовет боялся, что за последней слишком укрепился образ "хорошей девочки Лиды" из "Операции "Ы", Гайдай настоял, и утвердили именно Селезневу. Гундаревой же предложили попробоваться на царицу Марфу Васильевну. Но Наталье Георгиевне было не суждено поработать с великим мастером комедии Гайдаем, и на роль царицы ее тоже не утвердили. Игру Нины Масловой посчитали "более выразительной". Милая и скромная царица Марфа Васильевна в исполнении Нины Масловой — реальный исторический персонаж, с довольно трагичной историей. Марфа Васильевна действительно была третьей женой Ивана Грозного. Под венец она пошла девятнадцати лет отроду, но на пятнадцатый день замужества умерла. Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973

В связи с этим внимательные зрители и дотошные историки смогли подсчитать, в какую эпоху попали герои фильма, с погрешностью всего в две недели.

Саму чудо-машину времени инженера Тимофеева придумал и сконструировал для картины скульптор Вячеслав Почечуев.



Съемки фильма начались 26 августа с экспедиции в Ростов-Ярославский, где снимались натурные эпизоды: погоня за демонами по Кремлю, народ у стен Кремля, отправление войска на войну.



О том, как снимался эпизод погони на территории недавно отреставрированного Ростовского кремля, Леонид Гайдай вспоминал: «Часть съемок проходила в старинном русском городе Ростове-Ярославском. Наша киногруппа работала около музея, расположенного в древнем Кремле. Снимали мы сцену «Проезд конницы Ивана Грозного». А тут как раз приехали в музей иностранные туристы. И вдруг поблизости от них промчались всадники в древнерусских кафтанах с бердышами в руках. Затем промчались еще раз. Это живописное зрелище вызвало у гостей бурный восторг. По-своему отреагировали на происшедшее работники музея. Когда мы окончили съемку в Ростове-Ярославском, они обратились к нам с просьбой подарить им два красных кафтана и пару топориков-бердышей. Дело в том, что каждую группу иностранных туристов при входе встречают по русскому обычаю хлебом-солью. Их преподносят гостям на расшитом полотенце. Теперь работники музея проводят этот ритуал, предварительно облачившись в одежды, подаренные "Мосфильмом"...»





Съемки в Ростове-Ярославском продлились ровно неделю — до 2 сентября, после чего группа вернулась в Москву.

Здесь до 17 сентября тоже снималась «натура»: проезды по улицам города «Скорой помощи» и милицейской «Волги»; панорама города с высоты птичьего полета (когда царь восторженно произносит: «Ляпота»); звонки из телефонной будки Жоржа Милославского и подруги Якина; проезд Якина по городу (тот самый автомобиль, который снимался и в «Бриллиантовой руке»; пробежка Шурика по радиомагазинам; Шурик и Бунша во дворе дома; погоня у подъезда.



Московская часть действия фильма происходит в характерном зигзагообразном доме из розового т.н. "московского" кирпича. Дом этот находится на Новокузнецкой улице, примерно посередине между станциями метро "Новокузнецкая" и "Павелецкая" (д.17/19) Но по ходу фильма нам все время пытаются показать, что находится он совсем в другой стороне, в конце проспекта Калинина (Новый Арбат).



В эти же дни снимался эпизод, когда жена Бунши, увидев на соседнем балконе царя Ивана Грозного, спутала его со своим супругом. Съемки этого эпизода едва не завершились трагедией. А произошло вот что. По сценарию, героине Натальи Крачковской надо было перелезть с одного балкона на другой, чтобы догнать ускользнувшего «мужа».



Но актриса, которая страдала жуткой боязнью высоты, отказалась исполнять трюк с перелезанием. Тогда, чтобы заставить ее сделать это, Гайдай пошел на хитрость: он сказал, что внизу будет расположена специальная люлька с людьми, которые будут страховать актрису. На самом деле никакой люльки внизу не было, просто Гайдай рассчитывал на то, что высотобоязненная актриса испугается смотреть вниз и не заметит подвоха. Но вышло иначе. Крачковская, перелезая через перила, все-таки глянула вниз и, не обнаружив никакой страховки, от страха чуть не рухнула вниз. К счастью, находившиеся рядом люди успели подхватить ее уже соскальзывающее с балкона тело и втащить обратно. Поэтому эпизод с перелезанием в картину так и не вошел.



Культовую сцену: «И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат» – Крачковская вспоминала с ужасом. «Конечно, наголо меня не стригли, но на башке надето было два парика. Трудно было работать, потому что на купальную шапочку десятилетнего ребенка нашивали сверху бобрик. А потом я надевала обычный парик. Все это врезалось в кожу, лицо начинало отекать. Я просто рыдала».



Про правки, цензуру и вырезанные кадры

Когда завершились съемки, после окончательного монтажа режиссер показал черновой вариант картины дирекции «Мосфильма». И случилось то, чего он так опасался: многие эпизоды настоятельно порекомендовали вырезать, особенно те, где были двусмысленные фразы. Так, в черновом варианте на вопрос царя-самозванца Бунши «За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?» по сценарию следовал ответ: «Народ, батюшка, народ». Эту фразу посчитали крамольной и в итоге вышло: «Во всяком случае, не мы!». Сомнительной показалась и реплика Бунши: «Что за репертуар у вас? Соберите завтра творческую интеллигенцию». Вторую часть фразы пришлось убрать. Когда милиционер спрашивал у царя на допросе его адрес, тот отвечал: «Москва. Кремль». Над Кремлем смеяться было негоже, оставили просто «палаты». Образ недотепы-самозванца цензоры посчитали издевательством над Иваном Грозным, но тут уже вряд ли что-то можно было изменить. Надо было сократить следующие эпизоды: погоню за Жоржем Милославским (в фильме осталось только ее начало — когда Жорж удирает от милиции, облачившись во врачебный халат), пребывание царя в квартире Тимофеева (изъяли эпизод, где Иван Грозный жарит на кухне котлеты), забавы Жоржа в царских палатах, разговор в телефонной будке, улицы Москвы и др.

Владимир Этуш в фильме *Иван Васильевич меняет профессию*, 1973 Спустя месяц фильм еще раз показали в урезанном и «причесанном» варианте, и на этот раз чиновники дали добро. В 1973 г. «Иван Васильевич…» стал лидером советского кинопроката, его посмотрели больше 60 млн зрителей. И в наши дни гениальная комедия не теряет своей популярности и актуального звучания. Кадр из фильма *Иван Васильевич меняет профессию*, 1973

С утверждением Пуговкина на роль Якина возникли проблемы – протестовали известные режиссеры. Как так? Пуговкин, играющий дураков, и вдруг – режиссер?! На худсовете за актера заступился Г. Чухрай: «Товарищи режиссеры! Вы все думаете о себе очень хорошо. И зря. Пуговкин вам покажет, какие типы среди вас встречаются...» Об экранизации произведения Булгакова Леонид Гайдай думал еще в 1960-х гг., но тогда его планы не осуществились. В начале к 1970-х он снова вернулся к этой идее после того, как увидел постановку булгаковской пьесы «Иван Васильевич» на сцене Театра киноактера. Сомнения по поводу выбранного произведения были большие: в свое время Булгакову запретили поставить эту пьесу в Театре сатиры, и сам сюжет о том, как авантюрист Милославский и недотепа Бунша запросто управляют государством в прошлом, мог вызвать вопросы у киношного начальства: уж не проводит ли режиссер параллелей с современностью. Юрий Яковлев и Леонид Куравлев в фильме *Иван Васильевич меняет профессию*, 1973

Интересные факты



Шведский посол говорит не на шведском языке, а на ломаном немецком, что соответствует тексту пьесы Михаила Булгакова.



Произносимая Л. Куравлёвым фраза «Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе» была записана в сценарии, а её продолжение — «…если, конечно, они у вас есть» — импровизация актёра.



На вопрос Бунши царица отвечает «Марфа Васильевна я». Это может быть только Марфа Васильевна Собакина, пробывшая женой Ивана IV Грозного всего 15 дней. Таким образом Жорж Милославский и Иван Васильевич Бунша находились в древней Москве в один из дней между 28-м октября и 12-м ноября 1571 года. 13 ноября Марфа Собакина умерла.



Добавочный номер телефона «3-62», который называет Жорж Милославский, когда звонит на работу Шпаку, представляет собой цену бутылки водки в СССР. В пьесе добавочный номер — 501. Сцену звонка Жоржа «женским голосом» к Шпаку озвучивает Наталья Кустинская.



Фильм был переозвучен Гайдаем из-за нападок цензуры в нескольких эпизодах. Первый: во время царского банкета Бунша спрашивает Милославского: «А кто платить будет?» Тот отвечает: «Ну, во всяком случае не мы», в оригинале по замыслу Гайдая, «Народ, народ, батюшка». Второй: сцена допроса Ивана Грозного в милиции: «Место жительства», царь отвечает: «В палатах». По замыслу Гайдая: «Москва — Кремль».



В один из моментов фильма, зрителю может показаться что был допущен брак озвучивания: Когда Бунша спрашивает Милославского, как он попал в квартиру Шпака, тот отвечает «Да ну вас к чёрту, что за пошлые вопросы!», при этом рот у Милославского закрыт. На самом деле, эту фразу говорит не Милославский, а Шурик, находящейся в тот момент за кадром (голоса Куравлёва и Демьяненко действительно похожи).



Бунша, переодетый в царя, произносит, обращаясь к шведскому послу «Гитлер капут», но по губам читается «Мир, дружба».



В зарубежном прокате фильм шел под названием «Ivan the Terrible: Back to the Future» — «Иван Грозный: Назад в будущее».

Фильм занимает 17-е место по посещаемости среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката.



Исторические факты в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»