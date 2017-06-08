«Огненный таран» Николая Гастелло: подвиг был!

26 июня 1941 годаВ один из первых дней войны, 26 июня 1941 года, эскадрилья 207-го дальнебомбардировочного авиационного полка под командованием капитана Николая Гастелло вылетела для нанесения удара по немецким боевым колоннам, двигавшимся в Минск.
Бомбардировщики настигли немцев в районе шоссе Молодечно-Радошковичи. Сбросив высоту до 600-800 метров, они атаковали противника с нижних пулемётных установок. Самолёты уже разворачивались в сторону аэродрома, как один из них был подбит зенитным снарядом и загорелся. Сбить пламя не удавалось, до своих было не дотянуть.
Теряя высоту, «Ил-4» неожиданно развернулся и врезался в колонну противника.Так был совершен легендарный «огненный таран» или таран наземной цели Гастелло, который стал образцом героизма и самопожертвования.
Экипаж бомбардировщика погиб. Прибывшие на аэродром из звена Гастелло, лейтенанты Воробьев и Рыбас подали рапорт, в котором изложили все произошедшее. Капитан Гастелло получил посмертно звание Героя Советского Союза, а 10 июля 1941 года газета «Правда» прославила этот подвиг на всю страну.
«Огненный экипаж»
Из посмертного наградного листа капитана Николая Францевича Гастелло:
«Получив прямое попадание, объятый пламенем самолёт не мог уйти на свою базу, но в этот тяжелый момент капитан Гастелло и его мужественный экипаж были заняты мыслью не допустить врага на родную землю. Капитан Гастелло развернулся на горящем самолёте и повёл его в самую гущу танков. Столб огня объял пламенем танки и фашистские экипажи».
Такова официальная версия подвига Гастелло, к которой остаётся только добавить, что неназванными членами экипажа были: штурман лейтенант Анатолий Бурденюк, стрелок-радист старший сержант Алексей Калинин и стрелок-лейтенант Григорий Скоробогатый.
Капитан Николай Гастелло и лейтенант Г.Н. Скоробогатый (был включен в экипаж в качестве нижнего стрелка)
Члены экипажа Н.Ф. Гастелло: Слева - штурман мл.лейтенант А.А. Бурденюк. Справа - стрелок-радист ст. сержант А.А. Калинин
Слева: штурман Анатолий Бурденюк, справа вверху летчик-наблюдатель Григорий Скоробогатый, справа внизу стрелок-радист Алексей Калинин
Долгое время о них практически не вспоминали, и посмертной награды они удостоились лишь спустя 17 лет, в 1958 году.
Сам Николай Гастелло, по словам его сына Виктора, считал боевую дружбу и взаимовыручку главным в бою.
Самым молодым из экипажа был штурман Анатолий Бурденюк, к началу войны ему только исполнилось девятнадцать. Под командование Гастелло он попал в апреле 1941 года в качестве летчика-наблюдателя – отправили, чтобы молодой авиатор опыта набрался. Впоследствии Виктор Гастелло вспоминал о Бурденюке:
«Анатолий любил жизнь, спешил жить, ему казалось, что время тянется очень медленно».
Алексей Калинин, в отличие от Бурденюка, был штатным стрелком-радистом в экипаже Николая Францевича. По воспоминаниям Виктора Гастелло, его отец отзывался о нем: «надежный, грамотный паренек, с которым в полёте есть полная уверенность».
Молодой, недавно женившийся стрелок-лейтенант Григорий Скоробогатый попал в экипаж Гастелло утром 26 июня 1941 года. Его письмо, адресованное жене, было найдено среди обломков «ДБ-Зф» в Мацковском болоте.На самом деле, история каждого экипажа 207-го дальнебомбардировочного полка 3-его дальнебомбардировочного авиационного корпуса была по-своему героической.
Его лётчики стали участниками Великой Отечественной с первого дня войны. И первые же сражения обернулись для них большими потерями. Бомбардировщики летали без истребительского прикрытия.Дальний бомбардировщик ДБ-3ф (Ил-4). На самолёте этого типа совершил свой подвиг экипаж Н. Ф. Гастелло Фото: Commons.wikimedia.org/ Mike1979 Russia
Тяжелые «ДБ-Зф», предназначенные для бомбардировки крупных объектов в тылу, были уязвимы для танковых колонн на небольшой высоте. По некоторым данным, потери доходили до 15 погибших экипажей в день.
Уже 24 июня оставшиеся лётчики и самолёты полка были объединены в две эскадрильи. Командиром 2-й стал капитан Николай Францевич Гастелло, опытный лётчик, у которого за плечами были сражения за Халхин-Гол и Советско-финская война.
Эксгумация 1951 года
Единственные очевидцы «огненного тарана» Гастелло – лейтенанты Фёдор Воробьёв и Анатолий Рыбас, вскоре последовали за своим командиром. Воробьев погиб 23 августа в районе города Орёл при возвращении с боевого задания, а Рыбаса подбили «мессершмитты» 15 ноября 1941 года. После их гибели история легендарного тарана начала обрастать новыми подробностями.Экипажи 207-го ДБАП, в центре старший лейтенант Воробьев, свидетель гибели Гастелло.
Началось все, как всегда, с благих намерений. В 1951 году, в канун десятилетнего юбилея подвига Гастелло, было решено провести эксгумацию героя СССР и его экипажа для последующего торжественного захоронения. Но на месте предполагаемой могилы Гастелло нашли останки и вещи его сослуживца – командира 1-й эскадрильи 207-го полка, капитана Александра Маслова и стрелка-радиста Григория Реутова.
Затем недалеко от гибели Маслова, в Мацковском болоте был найден ещё один самолёт. В нём находился один обгоревший труп с письмом на имя Скоробогатой и бирка от двигателя – «М-87Б» с номером 87844, идентифицируемая как часть разбитого бомбардировщика Гастелло. Тогда об этом умолчали, а на месте гибели бомбардировщика Маслова поставили бюст Гастелло. И до перестройки все благополучно об этом забыли.Памятник экипажу Н. Ф. Гастелло на месте гибели бомбардировщика А. С. Маслова
Положение на фронтах было настолько сложным, что уже с 24.06.1941 на штурмовку отправляли даже тяжелые бомбардировщики ДБ-3Ф, предназначенные для дальних рейдов к тыловым объектам противника. 26 июня 1941 года, не смотря на тяжёлые потери понесённые в предыдущие дни, 207 и 96 авиаполки 42-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии продолжали дневные вылеты на штурмовку. В этот день их целью были колонны противника на участке дорог Молодечно - Радошковичи. Истребительного прикрытия не было, поэтому чтобы уменьшить шансы на встречу с немецкими истребителями наши бомбардировщики должы были действовать не "девятками", а мелкими группами. С аэродрома «Боровское» с интервалами в полтора-два часа вылетели три звена самолетов (по два в каждом).
Первым, в 8 часов 30 минут, на цель ушло звено капитана Александра Спиридонович Маслова (стрелок-бомбардир лейтенант Владимир Балашов, воздушный стрелок мл.сержант Бахтурас Бейскбаев, стрелок-радист мл.сержант Григорий Реутов). Состав экипажа второго самолёта я пока не нашёл. Самолёты звена на аэродром не вернулись.
В 10 часов взлетели бомбардировщики старшего лейтенанта Висковского и старшего лейтенанта Клята. Это звено вернулось без потерь.
В 12 часов вылетел капитан Николай Францевич Гастелло (штурман лейтенант Анатолий Бурденюк, лётчик-наблюдатель Григорий Скоробогатый, стрелок-радист Алексей Калинин). Штатный люковый стрелок экипажа С.Елин не смог вылететь из-за ранения, поэтому полетел адьютант эскадрильи лейтенант Г.Н. Скоробогатый.
Второй самолёт пилотировал старший лейтенант Фёдор Воробьёв (штурман лейтенант Анатолий Рыбас, имена стрелков не сохранились).
Важное обстоятельство: "В музее имеется личное дело авиатехника И.Ф.Филоненко. Именно он готовил самолет Гастелло к вылету. Он пишет, что штурман Бурденюк приказал ему снять обычные фугасные авиабомбы ФАБ-100 и вместо них подвесить маленькие ротативно-рассеивающиеся авиабомбы весом в 7 кг, т.е. бомбили с высоты 400–800 м." Источник: официальный ответ директора Белорусского музея истории Великой Отечественной войны Г.И. Баркуна на запрос губернатора Московской области Б.В. Громову, 18 октября 2001 года.
Дальнейшие события нам известны из рапортов Воробьёва и Рыбаса. По возвращении на аэродром они доложили, что во время штурмовки самолёт Гастелло был подбит и совершил таран механизированной колонны врага. То есть их боевые товарищи совершили нечто такое, что произвело сильное впечатление на ведомых, даже на фоне общих тяжелых потерь. 10 июля 1941 года газета «Правда», а вслед за ней и другие издания, рассказали об этом подвиге. 26 июля 1941 года капитану Н.Ф.Гастелло посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны, из опроса свидетелей стало известно, что крестьяне из близлежащей деревни Декшняны ночью извлекли трупы лётчиков и похоронили их рядом с местом падения бомбардировщика. 23 августа 1941 года старший лейтенант Федор Воробьев погиб в районе города Орёл, а 15 ноября 1941 года погиб лейтенант Анатолий Рыбас. 207 дбап расформировали осенью 1941 года. Понятно, что в той обстановке были задачи куда важнее сохранности бумаг воинской части.
Через десять лет после описанных событий, 26.06.51 года, была произведена эксгумация останков из предполагаемой могилы экипажа Гастелло. Целью было торжественное перезахоронение героев. Во время вскрытия братской могилы были найдены: компас, перочинный нож, связка ключей, зеленое стекло от очков, пряжки и крюки от ремней парашюта, капитанские «шпалы», патроны к пистолету ТТ. В могиле был найден и солдатский медальон старшего сержанта Григория Васильевича Реутова, стрелка-радиста из экипажа капитана Маслова. До этого момента экипаж Александра Маслова считался пропавшим без вести.
Находка противоречила официальной версии событий и вместо соответствующих исследований, власти выбрали замалчивание. Впрочем, ещё раз сошлюсь на ответ Г.И. Баркуна от 18 октября 2001 года: "А то, что в районе деревень Миговка—Декшняны погиб экипаж Маслова, музею было известно еще в 1951 г. В экспозиции материалы Гастелло и Маслова на протяжении 50 лет всегда были и сегодня — рядом. Мы одинаково уважительно относимся к обоим героям".
В 1990-х годах на волне "гласности и перестройки" началось массовое "разоблачение легенд" Великой Отечественной войны. Досталось всем: Александру Матросову, Зое Космодемьянской, Николаю Гастелло и другим героям войны. В числе прочих, в 1997 году «Известия» напечатали желчную статью, в которой, помимо завываний, публиковался ряд интересных фактов. На них строилось предположение, что 26.06.1941 самолёт Гастелло упал в болото близ села Мацки. В этом районе две деревни с таким названием (соответственно, в 7 и в 20 км от Радошковичей), однако упоминался опрос жителей Мерковичи, значит речь о более дальней. В статье упоминались найденная в 1960-х бирка № 87844 от двигателя М-87Б (так и не видел нигде заключения о принадлежности этого двигателя) и медальон с уцелевшим началом фамилии «Ка» и инициалами «А» и «А». Буквы совпадали с данными стрелка-радиста из экипажа Гастелло: Калинин Алексей Александрович. Погибший экипаж этого ДБ-3 перезахоронили в декабре 1969 года, в посёлке Беларучье (Беларучи).
Скорее всего, самолёты Маслова и Гастелла были подбиты, а командиры экипажей предприняли попытку тарана. Бомбардировщик ДБ-3Ф и так-то не был подарком по части пилотирования, а подбитые и горящие бомбардировщики управлялись вовсе плохо. Поэтому не удивительно, что Маслов и Гастелло промахнулись и упали рядом с дорогами, по которым двигалась немецкая техника. Тем не менее, героизм этих и многих других экипажей не вызывает сомнения. На тяжелых неповоротливых бомбардировщиках, на малых высотах, они летали днём на штурмовку вражеских войск, без истребительного прикрытия. Если бомбы были сброшены, а истребители противника не появились, то они продолжали штурмовать колонны, ведя огонь из ШКАС-ов. Лётчики гибли, защищая Родину, из последних сил пытаясь нанести урон врагу.
В те дни нужны были примеры героизма, воодушевлявшие на отпор непрошенным гостям. Военная пропаганда создавала и активно использовала легендарные образы. В этом нет ничего удивительного или недостойного. Проблемы возникли позже, когда многократно повторённый рассказ о Гастелло получил статус непреложного факта. Вот тогда любое исследование мифологизированного подвига стало ненужным и даже нежелательным, потому что угрожало идеологически выверенному образу. Неудивительно, что в 1990-ых, в условиях кризиса идеологии, на поиске всякого рода нестыковок в мифах поднялась мутная волна "правдоискателей-разоблачителей".
Остаётся добавить, что после войны (25.01.1958) членов экипажа Н.Ф. Гастелло посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени. А в 1992 году экипаж капитана Александра Маслова наградили орденами Отечественной войны I степени. Ещё через четыре года, в 1996 году, всем четверым присвоили звание «Герой России».Передача дочери Маслова звезды Героя, присужденной ее отцу.Скриншоты с документального фильма.
Надпись на памятнике сообщает о том, что 26 июня 1941 года в районе местечка Радошковичи совершил воздушный таран экипаж самолета Александра Маслова; кроме самого командира на борту были Владимир Балашов, Бахтурас Бейскбаев и Григорий Реутов. Всем им на сегодняшний день присуждены звания героев. Кроме того, Бахтурас Бейскбаев в 1998 году был удостоен казахского звания «Народный Герой».
Новые версии
1990-е годы подняли тайну Гастелло вместе с другими «секретами» Советского Союза. Автором новой версии стал майор в отставке Эдуард Харитонов, который предположил, что Александр Маслов был тем, кто совершил «огненный таран», поскольку были найдены останки именно его экипажа.В 1996 году Маслов и члены его команды были посмертно награждены званием Героев Российской Федерации, а во многих городах появились улицы с их именами.Впрочем, в формулировке награждения 1996 года не было ни слова о том, что именно Александр Маслов совершил таран.
По очередным версиям, огненный таран не удалось совершить ни одному экипажу.
Александр Маслов, попытавшийся протаранить на горящем самолёте вражескую колонну, промахнулся и разбился в поле, в 200 метрах от дороги. Вылетевший позже Гастелло, по некоторым предположениям, попытался направить подбитый бомбардировщик на позиции врага в деревне Мацки, но «Ил-4» не дотянул и рухнул недалеко от цели, в Мацковское болото, где впоследствии и был найден.
Что касается рапортов Воробьёва и Рыбаса, то их достоверность ставится под сомнение. Во-первых, оригиналы рапортов были утеряны, во-вторых, сторонники альтернативных версий утверждают, что покинувшие бой летчики могли и не видеть тарана, связав его с дымом от крушения самолёта. Ни опровергнуть, ни подтвердить эти версии невозможно, последние свидетели погибли в 1941 году.
Достоверные факты
Недостаток фактов и вещественных доказательств сыграли с подвигом Гастелло злую шутку. Это были первые дни войны – некогда было возиться с бумагами, собирать показания свидетелей, вести архив. Итог – утеря почти всех сведений о произошедшем. Оставшиеся факты говорят не так уж и много, но достаточно, чтобы убрать все сомнения о подвиге раз и навсегда:
26 июня 1941 года оба экипажа Гастелло и Маслова в разное время вылетели на бомбардировку немецкой колонны на «ДБ-3ф» - с самого начала плохо подходивших для противостояния танкам и зениткам на небольшой высоте. Истребительского прикрытия не было – риск был изначально высоким. Оба экипажа погибли при выполнении боевого задания. Из двух найденных останков достоверно идентифицирован только экипаж Маслова.
По мнению большинства исследователей, в том числе и полковника в отставке, Виктора Гастелло, отсутствие останков Николая Францевича является еще одним доказательством, что он совершил огненный таран, поскольку взрыв колонны с бензином и боеприпасами уничтожил все доказательства.
http://russian7.ru/post/gastello1/
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