«Огненный таран» Николая Гастелло: подвиг был!

Эксгумация 1951 года

Единственные очевидцы «огненного тарана» Гастелло – лейтенанты Фёдор Воробьёв и Анатолий Рыбас, вскоре последовали за своим командиром. Воробьев погиб 23 августа в районе города Орёл при возвращении с боевого задания, а Рыбаса подбили «мессершмитты» 15 ноября 1941 года. После их гибели история легендарного тарана начала обрастать новыми подробностями. Экипажи 207-го ДБАП, в центре старший лейтенант Воробьев, свидетель гибели Гастелло.

Началось все, как всегда, с благих намерений. В 1951 году, в канун десятилетнего юбилея подвига Гастелло, было решено провести эксгумацию героя СССР и его экипажа для последующего торжественного захоронения. Но на месте предполагаемой могилы Гастелло нашли останки и вещи его сослуживца – командира 1-й эскадрильи 207-го полка, капитана Александра Маслова и стрелка-радиста Григория Реутова.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что на том месте, где, как предполагали, Гастелло протаранил немецкую колонну, разбился экипаж Маслова, до этого считавшийся пропавшим без вести. Причём пропал он в тот же день, когда был совершён подвиг Гастелло.

Затем недалеко от гибели Маслова, в Мацковском болоте был найден ещё один самолёт. В нём находился один обгоревший труп с письмом на имя Скоробогатой и бирка от двигателя – «М-87Б» с номером 87844, идентифицируемая как часть разбитого бомбардировщика Гастелло. Тогда об этом умолчали, а на месте гибели бомбардировщика Маслова поставили бюст Гастелло. И до перестройки все благополучно об этом забыли. Памятник экипажу Н. Ф. Гастелло на месте гибели бомбардировщика А. С. Маслова

Положение на фронтах было настолько сложным, что уже с 24.06.1941 на штурмовку отправляли даже тяжелые бомбардировщики ДБ-3Ф, предназначенные для дальних рейдов к тыловым объектам противника. 26 июня 1941 года, не смотря на тяжёлые потери понесённые в предыдущие дни, 207 и 96 авиаполки 42-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии продолжали дневные вылеты на штурмовку. В этот день их целью были колонны противника на участке дорог Молодечно - Радошковичи. Истребительного прикрытия не было, поэтому чтобы уменьшить шансы на встречу с немецкими истребителями наши бомбардировщики должы были действовать не "девятками", а мелкими группами. С аэродрома «Боровское» с интервалами в полтора-два часа вылетели три звена самолетов (по два в каждом).

Первым, в 8 часов 30 минут, на цель ушло звено капитана Александра Спиридонович Маслова (стрелок-бомбардир лейтенант Владимир Балашов, воздушный стрелок мл.сержант Бахтурас Бейскбаев, стрелок-радист мл.сержант Григорий Реутов). Состав экипажа второго самолёта я пока не нашёл. Самолёты звена на аэродром не вернулись.

В 10 часов взлетели бомбардировщики старшего лейтенанта Висковского и старшего лейтенанта Клята. Это звено вернулось без потерь.

В 12 часов вылетел капитан Николай Францевич Гастелло (штурман лейтенант Анатолий Бурденюк, лётчик-наблюдатель Григорий Скоробогатый, стрелок-радист Алексей Калинин). Штатный люковый стрелок экипажа С.Елин не смог вылететь из-за ранения, поэтому полетел адьютант эскадрильи лейтенант Г.Н. Скоробогатый.

Второй самолёт пилотировал старший лейтенант Фёдор Воробьёв (штурман лейтенант Анатолий Рыбас, имена стрелков не сохранились).

Важное обстоятельство: "В музее имеется личное дело авиатехника И.Ф.Филоненко. Именно он готовил самолет Гастелло к вылету. Он пишет, что штурман Бурденюк приказал ему снять обычные фугасные авиабомбы ФАБ-100 и вместо них подвесить маленькие ротативно-рассеивающиеся авиабомбы весом в 7 кг, т.е. бомбили с высоты 400–800 м." Источник: официальный ответ директора Белорусского музея истории Великой Отечественной войны Г.И. Баркуна на запрос губернатора Московской области Б.В. Громову, 18 октября 2001 года.



Дальнейшие события нам известны из рапортов Воробьёва и Рыбаса. По возвращении на аэродром они доложили, что во время штурмовки самолёт Гастелло был подбит и совершил таран механизированной колонны врага. То есть их боевые товарищи совершили нечто такое, что произвело сильное впечатление на ведомых, даже на фоне общих тяжелых потерь. 10 июля 1941 года газета «Правда», а вслед за ней и другие издания, рассказали об этом подвиге. 26 июля 1941 года капитану Н.Ф.Гастелло посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны, из опроса свидетелей стало известно, что крестьяне из близлежащей деревни Декшняны ночью извлекли трупы лётчиков и похоронили их рядом с местом падения бомбардировщика. 23 августа 1941 года старший лейтенант Федор Воробьев погиб в районе города Орёл, а 15 ноября 1941 года погиб лейтенант Анатолий Рыбас. 207 дбап расформировали осенью 1941 года. Понятно, что в той обстановке были задачи куда важнее сохранности бумаг воинской части.

Через десять лет после описанных событий, 26.06.51 года, была произведена эксгумация останков из предполагаемой могилы экипажа Гастелло. Целью было торжественное перезахоронение героев. Во время вскрытия братской могилы были найдены: компас, перочинный нож, связка ключей, зеленое стекло от очков, пряжки и крюки от ремней парашюта, капитанские «шпалы», патроны к пистолету ТТ. В могиле был найден и солдатский медальон старшего сержанта Григория Васильевича Реутова, стрелка-радиста из экипажа капитана Маслова. До этого момента экипаж Александра Маслова считался пропавшим без вести.

Находка противоречила официальной версии событий и вместо соответствующих исследований, власти выбрали замалчивание. Впрочем, ещё раз сошлюсь на ответ Г.И. Баркуна от 18 октября 2001 года: "А то, что в районе деревень Миговка—Декшняны погиб экипаж Маслова, музею было известно еще в 1951 г. В экспозиции материалы Гастелло и Маслова на протяжении 50 лет всегда были и сегодня — рядом. Мы одинаково уважительно относимся к обоим героям".

В 1990-х годах на волне "гласности и перестройки" началось массовое "разоблачение легенд" Великой Отечественной войны. Досталось всем: Александру Матросову, Зое Космодемьянской, Николаю Гастелло и другим героям войны. В числе прочих, в 1997 году «Известия» напечатали желчную статью, в которой, помимо завываний, публиковался ряд интересных фактов. На них строилось предположение, что 26.06.1941 самолёт Гастелло упал в болото близ села Мацки. В этом районе две деревни с таким названием (соответственно, в 7 и в 20 км от Радошковичей), однако упоминался опрос жителей Мерковичи, значит речь о более дальней. В статье упоминались найденная в 1960-х бирка № 87844 от двигателя М-87Б (так и не видел нигде заключения о принадлежности этого двигателя) и медальон с уцелевшим началом фамилии «Ка» и инициалами «А» и «А». Буквы совпадали с данными стрелка-радиста из экипажа Гастелло: Калинин Алексей Александрович. Погибший экипаж этого ДБ-3 перезахоронили в декабре 1969 года, в посёлке Беларучье (Беларучи).

Скорее всего, самолёты Маслова и Гастелла были подбиты, а командиры экипажей предприняли попытку тарана. Бомбардировщик ДБ-3Ф и так-то не был подарком по части пилотирования, а подбитые и горящие бомбардировщики управлялись вовсе плохо. Поэтому не удивительно, что Маслов и Гастелло промахнулись и упали рядом с дорогами, по которым двигалась немецкая техника. Тем не менее, героизм этих и многих других экипажей не вызывает сомнения. На тяжелых неповоротливых бомбардировщиках, на малых высотах, они летали днём на штурмовку вражеских войск, без истребительного прикрытия. Если бомбы были сброшены, а истребители противника не появились, то они продолжали штурмовать колонны, ведя огонь из ШКАС-ов. Лётчики гибли, защищая Родину, из последних сил пытаясь нанести урон врагу.

В те дни нужны были примеры героизма, воодушевлявшие на отпор непрошенным гостям. Военная пропаганда создавала и активно использовала легендарные образы. В этом нет ничего удивительного или недостойного. Проблемы возникли позже, когда многократно повторённый рассказ о Гастелло получил статус непреложного факта. Вот тогда любое исследование мифологизированного подвига стало ненужным и даже нежелательным, потому что угрожало идеологически выверенному образу. Неудивительно, что в 1990-ых, в условиях кризиса идеологии, на поиске всякого рода нестыковок в мифах поднялась мутная волна "правдоискателей-разоблачителей".

Остаётся добавить, что после войны (25.01.1958) членов экипажа Н.Ф. Гастелло посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени. А в 1992 году экипаж капитана Александра Маслова наградили орденами Отечественной войны I степени. Ещё через четыре года, в 1996 году, всем четверым присвоили звание «Герой России». Передача дочери Маслова звезды Героя, присужденной ее отцу. Скриншоты с документального фильма.

Памятник экипажу капитана Маслова.

Надпись на памятнике сообщает о том, что 26 июня 1941 года в районе местечка Радошковичи совершил воздушный таран экипаж самолета Александра Маслова; кроме самого командира на борту были Владимир Балашов, Бахтурас Бейскбаев и Григорий Реутов. Всем им на сегодняшний день присуждены звания героев. Кроме того, Бахтурас Бейскбаев в 1998 году был удостоен казахского звания «Народный Герой».