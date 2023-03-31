«Смотри, кто виновен в этой войне» - советские листовки для немцев в Великую Отечественную

Листовки очень просты в изготовлении, и в годы войны их печатали огромными тиражами. Известно, что только за 1941 год было отпечатано и распространено среди войск противника 668 миллионов экземпляров агитматериалов — это больше, чем всё население Германии, её союзников и оккупированных стран. Всего же за годы войны было отпечатано около трёх миллиардов советских листовок — больше, чем население всего мира в то время.

О создании прокламаций Михаил Бурцев, генерал-майор, основатель службы спецпропаганды в Красной армии, рассказывал уже после войны:

«Рождались листовки, без преувеличения, в творческих муках. Ведь каждая из них должна была своим содержанием затронуть и умы, и сердца обманутых людей. Тут не менее важны внешний вид, художественное и полиграфическое оформление: цвет, шрифт, набор, иллюстрация — всё это приковывало внимание вражеского солдата, вызывало у него желание поднять листовку, а подняв — прочитать её. Труднее всего, пожалуй, выбрать тему листовки, разработать животрепещущие для немецких солдат проблемы и вопросы. Изложение же их было по возможности кратким, но выразительным и предельно доказательным. Наконец, призывы к действиям — приемлемые и доступные для выполнения. Короче говоря, в листовку вкладывался большой труд».

В выборе тем и аргументов для врага советская пропаганда училась на собственных ошибках. В первые месяцы войны листовки взывали к классовой сознательности немцев. Авторы делали упор на то, что германским рабочим и крестьянам незачем воевать с советскими рабочими и крестьянами, что они братья по классу. Однако данная идея, за исключением единичных случаев, не имела успеха: немцы ощущали себя представителями нации, а не класса. От этого тезиса советские пропагандисты постепенно отошли.

Более успешной оказалась тема семейных ценностей. В листовках часто говорилось о том, что дома немецких солдат ждут жёны, дети и родители, и что если они хотят вернуться к ним живыми, то должны сдаться в плен. Естественно, распространённой была также тема комфорта: утверждалось, что в советском плену немцы обеспечены едой, водой, сигаретами, тёплыми помещениями. На прилагавшихся фотографиях они всегда выглядели счастливыми. Стоит ли говорить, что всё это не соответствовало суровым реалиям войны и было типичным пропагандистским приёмом?

Ещё один немаловажный момент: в 1941 году, когда немцы побеждали, советская агитация на них почти не действовала. Случаи добровольной сдачи в плен солдат, не находящихся в окружении, были единичными. Ситуация изменилась лишь после первых крупных поражений вермахта, особенно после Сталинградской битвы.

Часто листовки сопровождались карикатурами или фотографиями. Первые изображали руководство Германии, вторые чаще всего показывали сытую и беззаботную жизнь немецких солдат в советском плену.

Прокламации изготовлялись в типографиях в тылу, доставлялись на фронт, после чего забрасывались на немецкие позиции иногда самолётами, но чаще — специальными снарядами. А дальше уже было два варианта: либо немецкий солдат скручивал их на сигареты, либо задумывался о написанном в них и делал соответствующие выводы. Листовка, призывающая немецкого солдата перейти на сторону Красной армии. Июль 1941 года. Текст: «Немецкие солдаты! Сколько ещё вы будете погибать на русских полях сражений? Как долго ваши родственники должны внушать страх вашим семьям? Завершите эту ужасную войну!» Пропуск в советский плен. 1941 год. Надпись внизу: «Прочитайте и передайте своим друзьям» «Немецкий солдат! Смотри, кто виновен в этой войне. Долой Гитлера и его фашистскую банду!» «С Гитлером война никогда не закончится».Текст внизу: «Вы воюете за неправое дело, обречённое на гибель. Но немецкий народ хочет жить! Он может воспрепятствовать катастрофе, освободив родину от одержимой военным безумием гитлеровской клики. Только свержение Гитлера спасёт немецкий народ! Долой гитлеровскую империалистическую захватническую войну! Поверните оружие против ваших действительных врагов, против нацистов, преступных виновников войны! Боритесь за свободную Германию!» За основу листовки взята картина Василия Верещагина «Апофеоз войны» «Генералы не умирают, они сдаются в плен. Поступайте и вы так же». Ниже перечислены сдавшиеся в плен генералы «Вот что ожидает тебя и твою семью!» Текст на обратной стороне: «Немецкий солдат! За кого ты воюешь? За свою семью? Нет! Ты воюешь за интересы немецких капиталистов и помещиков, за прибыли банкиров, за барыши прусских и балтийских баронов. За кого ты воюешь? За счастливое будущее семьи? Нет! Ты воюешь за интересы германских империалистов и плутократов, чтобы потуже набить их кошельки. Это им нужны новые источники сырья и чужие земли. Тебе говорят: „Немецкому народу нужно пространство“. Это ложь и обман! У немецкого народа достаточно земли. Это германским империалистам её мало. Поэтому они и хотят поработить другие народы. Чем больше у них будет новых рабов, тем богаче они будут. Не проливай больше свою кровь за интересы банкиров и плутократов. Смело сдавайся в плен! Сталин, Народный Комиссар Обороны СССР, своим приказом № 55 от 23 февраля 1942 года гарантирует сохранение жизни всем немецким солдатам и офицерам, добровольно сложившим оружие». Надпись: «Следуй их примеру! Переходи на нашу сторону! Четверо сознательных немецких лётчиков, отказавшихся воевать против русских рабочих и крестьян». «Обращение немецких солдат, погибших под Сталинградом. Мёртвые живым. Товарищи! Где бы вы ни оказались — в окопе, блиндаже, в казарме или на посту, — мы, призраки Сталинграда, будем неотступно преследовать вас днём и ночью!» Листовка, изображающая допрос пленного фельдмаршала Паулюса (крайний справа). 1943 год Пленные немецкие солдаты с довольными лицами у советского плаката с надписью «Кратчайший путь на родину — это русский плен». Июль 1943 года Посыл листовки: слева те, кто сражался за Великие Луки до конца. Они погибли. Справа те, кто предпочёл плен в боях на Дону. Они выжили и после войны вернутся домой «Так или так?» Листовка с похожим смыслом. Сверху те, кто сражался до конца и погиб. Солдат внизу сдался в плен и выжил. «Зима на Восточном фронте. 300 тысяч солдат, замёрзших от холода, и несметные полчища получивших инвалидность от обморожения, тысячи брошенных танков, орудий, автомашин — вот цена, заплаченная Гитлером за отступление под ударами наступающей Красной армии зимой 1941–42 годов. Немецкие солдаты! Вторую зиму в России вы не переживёте!» «В лагере для военнопленных немецким солдатам зима не страшна. 10 тысяч немецких солдат нашли спасение от пуль красноармейцев и русских холодов в плену. Согласно Приказу Сталина № 55, все они получают прекрасное питание и не жалуются на обращение со стороны лагерной администрации. Немецкие солдаты! Своевременная сдача в плен спасёт вас от второй русской зимы!» Листовка, «поздравляющая» немецких солдат с новым 1943 годом. На обратной стороне текст: «Немецкие солдаты! В конце ноября Красная армия начала наступление под Сталинградом. В ходе этого наступления Гитлер потерял на поле боя 100 тысяч солдат и офицеров. 70 тысяч ваших товарищей сумели спасти жизнь, сдавшись в плен. Война для них закончилась. Они встречают Новый год, зная, что недалёк тот час, когда они вернутся на родину и увидят родных и близких. Солдаты! Следуйте примеру ваших 70 тысяч товарищей. Cдавайтесь плен, чтобы 1943 год пришёл в мирную Германию без Гитлера» Текст на обратной стороне: «„Победа“ Гитлера: 300 тысяч убитых и раненых — вот цена, которую заплатил Гитлер за руины Севастополя». 1942 год «Что русскому хорошо, то немцу — смерть! Немецкие солдаты! Посмотрите на эти фотографии. Красноармейцы прекрасно себя чувствуют при 30-градусном морозе, потому что с детства привыкли к суровым холодам и снегу. Мороз и снег — их лучшие друзья. Немецкие солдаты, наоборот, от морозов жестоко страдают. Мороз для них — смерть» «Эти немецкие солдаты погибли от пуль красноармейцев и русских морозов. Немецким солдатам, сдавшимся в плен Красной армии, мороз больше не страшен. Начиная с октября месяца, все помещения, в которых они содержатся, хорошо обогреваются. Товарищи! Вам больше не нужно погибать от русских холодов на чужбине, вдали от родного дома. Кончайте с бессмысленной войной, развязанной Гитлером. Игнорируйте приказы офицеров. Бросайте оружие. Сдавайтесь в плен, и вы возвратитесь домой после окончания войны целыми и невредимыми».

На обратной стороне листовки написано: «Что русскому хорошо, то немцу — смерть!» Пропуск в советский плен. Текст на указателях: «Путь домой», «Путь к миру», «Путь к жене и ребёнку» «Три даты». Печальный итог. 1942 год «Адольф Гитлер отнял у тебя мечту». 1943 год «Ради чего?» Карикатура на Гиммлера. Текст: «В Германии будут тишина и спокойствие, пока Гиммлер на посту министра внутренних дел» Советская листовка 1943 года. Жена немецкого солдата на его могиле «К ответу!». 1945 год

Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/archive/listovki/